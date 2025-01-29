Свидерский Евгений
Свидерский Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 1
|Джабиев Георгий 45 2
|Мартынов Евгений 19 2
|Зинкевич Сергей 55 2
|Наумов Сергей 25 2
|Солдатенков Артемий 1 1
|Чуппуев Александр 1 1
|Таракин Алексей 4 1
|Квятковский Алексей 2 1
|Бушуев Сергей 3 1
|Снегирева Ирина 1 1
|Кривошеев Игорь 7 1
|Пойгин Дмитрий 17 1
|Бабицкий Евгений 3 1
|Солдатенков Сергей 161 1
|Близгарев Юрий 6 1
|Белов Василий 38 1
|Васильев Алексей 15 1
|Федотов Виктор 3 1
|Ведерников Антон 9 1
|Новиков Олег 9 1
|Чибуничев Андрей 3 1
|Хантимиров Рамиль 31 1
|Михалюк Александр 6 1
|Осипов Александр 87 1
|Королев Илья 15 1
|Шойхет Борис 11 1
|Бунин Андрей 2 1
|Трифонов Анатолий 3 1
|Немкин Антон 35 1
|Рыжков Сергей 14 1
|Цаплин Никита 52 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 3
|Gartner - Гартнер 3556 2
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 2
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.