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Свидерский Евгений



29.01.2025 Выручка Itglobal.com по услуге GPU Cloud выросла на 70% в 2024 году 1
28.11.2024 В России увеличивают число данных, которые хостинг-провайдеры должны передавать в Роскомнадзор 1
19.11.2024 ITGlobal.com запускает услугу аренды суперкомпьютера на базе Nvidia SuperPOD 1
15.11.2024 ITGlobal.com вошел в топ-5 провайдеров по уровню сервиса и доступности облачной инфраструктуры (SLA IaaS) по версии CNews 1
06.11.2024 Itglobal.com удвоил мощности в ЦОДе в ОАЭ 1
11.10.2024 PaaS — самый быстрорастущий сегмент облаков в России 1
11.10.2024 Провайдеры облаков борются за звание российского Amazon 1
06.09.2024 Serverspace запустила услугу Video on Demand 1
05.09.2024 StormWall обеспечит защиту клиентов ITglobal.com от DDoS-атак по всему миру 1
Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024 1
27.06.2024 Serverspace анонсирует новый сервис: доступ к большим языковым моделям через API из панели управления 1
Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024 1
18.06.2024 Itglobal.com выполнила проект по разработке и введению в эксплуатацию гибридного облака для Ovision 1
06.05.2024 D-sfera представила отраслевую облачную платформу в облаках Itglobal.com 1
16.04.2024 Евгений Свидерский, ITGLOBAL.COM: Мы строим облако на самом свежем оборудовании, расширяем зоны присутствия, делаем акцент на клиентский сервис и проектную практику 1
08.04.2024 Евгений Свидерский, ITGLOBAL.COM: Наши ЦОДы расположены в 10 странах, и эта цифра будет только расти 1
29.03.2024 Бывший руководитель центра архитектурных решений CloudMTS возглавил облачный бизнес Itglobal.com 3
27.02.2024 МТС: в России резко вырос интерес к переносу SAP-систем в облако 1
26.10.2023 МТС перенес в свое облако ИТ-инфраструктуру Unilever 1
28.06.2021 Аттестационный центр «Информзащиты» стал партнером #CloudMTS 1
20.05.2021 «БАТ Россия» и МТС начали масштабный проект по ИТ-аутсорсингу 1
29.05.2020 Каких изменений стоит ожидать на российском рынке ЦОД? 2
27.03.2020 Розничная сеть «Твой дом» перенесла сервисы онлайн-торговли в облако «ИТ-града» 1
31.01.2020 «ИТ-град» обновил сертификат PCI DSS, подтвердив надежность облака 1
24.12.2019 «ИТ-град» и Edisoft договорились о совместном внедрении СЭД в России 1
12.11.2019 Российский вертолет VRT500 проектируется в облаке «ИТ-ГРАД» 1

Публикаций - 26, упоминаний - 29

Свидерский Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 88 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 11
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 87 5
SAP SE 5279 4
Microsoft Corporation 24639 4
Softline - Софтлайн 2818 3
Selectel - Селектел 386 3
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 301 3
ITG - ITglobal.com - Serverspace 33 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
Amazon Inc - Amazon.com 3000 2
Google LLC 11788 2
Yandex - Яндекс 7359 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 195 2
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 51 2
Ланит - Онланта - Onlanta 108 2
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 2
Ростелеком 9710 1
Schneider Electric 575 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 63 1
Авантаж 66 1
Compliance Control - Комплаенс Контрол 11 1
Информзащита 760 1
Информзащита НАЦ - Национальный аттестационный центр 45 1
Цифра ГК 2431 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 112 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
Ovision - Овижн 46 1
ИИ-Технологии 108 1
Cisco Systems 5115 1
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 20 1
StormWall - Сторм системс 68 1
HubSpot 8 1
МегаФон 8847 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8751 1
Alibaba Group 422 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 339 1
Visa International 1949 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
American Express - Amex 328 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
JCB International 144 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 15 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 109 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 969 1
LATAM Airlines Group 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 1
Unsplash 781 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21163 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15904 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11065 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2776 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13438 6
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2919 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6783 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3101 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4704 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6101 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11380 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1120 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3725 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1073 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 892 3
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 428 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5719 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10201 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3853 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1435 3
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 354 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 866 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2193 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12538 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7424 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11147 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20634 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10988 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1181 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1248 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 772 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2145 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 6
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 5
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 2
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 2
FreePik 995 2
Google Android 14010 1
Apple iOS 7816 1
Schneider Electric Uniflair 18 1
ГПБ Автолизинг Автомаркет 10 1
Ростех - Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 9 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1327 1
CloudМТS 25 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 137 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
OpenNebula 39 1
Microsoft Exchange 1715 1
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 119 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 43 1
SAP Basis 15 1
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy - Эйнерджи 8 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5190 1
OpenAI ChatGPT 346 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 470 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 118 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1256 1
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 16 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 33 1
Equinix DX 3 1
Nvidia HGX - облачная серверная платформа 10 1
Nvidia DGX SuperPOD 10 1
Equinix AM2 2 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр хостинг-провайдеров 16 1
Джабиев Георгий 45 2
Мартынов Евгений 19 2
Зинкевич Сергей 55 2
Наумов Сергей 25 2
Солдатенков Артемий 1 1
Чуппуев Александр 1 1
Таракин Алексей 4 1
Квятковский Алексей 2 1
Бушуев Сергей 3 1
Снегирева Ирина 1 1
Кривошеев Игорь 7 1
Пойгин Дмитрий 17 1
Бабицкий Евгений 3 1
Солдатенков Сергей 161 1
Близгарев Юрий 6 1
Белов Василий 38 1
Васильев Алексей 15 1
Федотов Виктор 3 1
Ведерников Антон 9 1
Новиков Олег 9 1
Чибуничев Андрей 3 1
Хантимиров Рамиль 31 1
Михалюк Александр 6 1
Осипов Александр 87 1
Королев Илья 15 1
Шойхет Борис 11 1
Бунин Андрей 2 1
Трифонов Анатолий 3 1
Немкин Антон 35 1
Рыжков Сергей 14 1
Цаплин Никита 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 3
Беларусь - Белоруссия 5671 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1020 3
Бразилия - Федеративная Республика 2363 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 2
Нидерланды 3520 2
Казахстан - Республика 5533 2
Турция - Турецкая республика 2355 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 479 1
Земля - планета Солнечной системы 10379 1
Армения - Республика 2281 1
Азия - Азиатский регион 5536 1
Америка Южная 852 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3335 1
Америка Латинская 1813 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 379 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Канада 4886 1
Европа 21778 1
Ближний Восток 2944 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 415 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2310 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5425 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2924 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5768 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6954 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1436 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3159 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4820 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7845 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8425 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 697 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 135 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4669 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 1
Аудит - аудиторский услуги 2664 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 292 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5530 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2813 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 166 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8671 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 794 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1981 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9814 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2349 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4480 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3488 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 103 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10962 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1867 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 3
Gartner - Гартнер 3556 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 250 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 541 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 842 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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