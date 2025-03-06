МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС

Агентство креативных индустрий и MTS AI: 63% представителей креативных профессий не готовы платить за ИИ Агентство креативных индустрий Москвы (АНО «АКИ») и компания MTS AI представили результаты исследования применения искусственного интеллекта в креативных индустриях. В нем приняли участие 568 человек: предприниматели и специалисты креативных индустрий, у

MTS AI разработала семь ИИ-сервисов для банковской сферы Компания MTS AI представила семь сервисов на основе искусственного интеллекта для банковской сферы. Решения созданы на базе собственных продуктов компании, включая большую языковую модель (LLM) Cotype,

Исследование MTS AI и «Б1»: 21% российских компаний подвергались атакам с использованием дипфейков Группа компаний «Б1» и компания MTS AI представили исследование, посвященное атакам на компании с применением аудио- и видеоспуфинга (кибератаки, при которых преступник выдает себя за доверенное лицо с целью получения выгоды)

MTS AI открыл публичный доступ к демо-версии нейросети для генерации кода Kodify Компания MTS AI запустила бесплатную демоверсию сервиса для автоматической генерации кода с помощью не

MTS AI создала ИИ-помощника для банковских сотрудников Компания MTS AI представила ИИ-помощника на базе генеративного искусственного интеллекта для финтех-индустрии. Решение способно автоматически обрабатывать масштабные массивы данных, что позволяет эконом

MTS AI и «ВижнСервис» представили корпоративную систему для управления записями встреч Max «ВижнСервис», разработчик корпоративных решений на базе ИИ, и компания MTS AI, центр компетенций по искусственному интеллекту, разработали на базе генеративных сетей ИИ-систему Max для корпоративных коммуникаций. С ее помощью можно в два раза ускорить обработку и

MTS AI и Arenadata внедрят генеративный ИИ в платформу управления данными для бизнеса Группа Arenadata и MTS AI, один из ведущих центров компетенций в области искусственного интеллекта в России, дочерняя структура «МТС», подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Компании договорились

Искусственный интеллект МТС заговорил на татарском языке МТС, цифровая экосистема, представила разработанную MTS AI новую версию большой языковой модели Cotype Lite для работы с текстами на татарском языке. Она получила название Rehmet — что в переводе означает спасибо. Об этом CNews сообщили представ

МТS AI научила свою большую языковую модель общаться на татарском языке MTS AI разработала новую версию большой языковой модели Cotype Lite для работы с текстами на татарском языке. MTS AI представила новую версию своей большой языковой модели Cotype. LLM способна обрабатывать документы объемом до 8 тыс. токенов (примерно 5 листов A4), извлекать и суммаризировать данные за

Нейросети MTS AI научились синтезировать эмоции для голосовых ботов персонажей видеоигр. Чтобы реализовать новую функцию, четыре диктора, голоса которых используются в Audiogram, дополнительно записали по два часа текста с разными эмоциями. На этих датасетах команда MTS AI дообучила нейросеть, на которой работает сервис Audiogram. В будущем компания сможет расширить количество доступных эмоций для различных бизнес-заказчиков. «Эмоциональная синтезированная

MTS AI представил обновленную LLM Cotype Pro с низким потреблением вычислительных мощностей ответы при низком потреблении вычислительных мощностей. Cotype — большая языковая модель, созданная MTS AI специально для работы с корпоративными данными. Она обучена на большом объеме деловой

MTS AI создала ИИ-модератора для видеоплатформы NUUM ПАО «МТС» сообщает о внедрении ИИ-решения MTS AI, которое автоматически обнаруживает широкий спектр нежелательного контента для набираю

MTS AI создала ИИ-помощника программиста тивности и ускорения написания кода при решении таких задач, как веб-разработка, создание образовательных проектов, видеоигр и систем информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители MTS AI. Сервис позволяет экономить ресурсы за счет автоматизации части процесса создания программного обеспечения. Kodify создан на базе большой языковой модели, разработанной MTS AI. Ko

MTS AI запустила речевую аналитику с LLM для центров обслуживания клиентов Компания MTS AI объединила речевую аналитику WordPulse с собственной большой языковой моделью для бизнеса — Сotype (ранее – MTS AI Chat). Теперь в сервисе анализа коммуникаций с клиентами WordPul

«К2Тех» и MTS AI объединяют усилия для внедрения генеративного ИИ в бизнес-процессы крупных компаний Компании «К2Тех» и MTS AI договорились о стратегическом партнерстве. Сотрудничество двух компаний основано на вз

ГК Softline начинает партнерство с разработчиком российских ИИ-решений MTS AI в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, начинает партнерство с компанией в области искусственного интеллекта – MTS AI. Сотрудничество направлено на развитие ИИ-рынка в России путем консолидирования экспертизы вендора и интегратора. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. В рамках партнерства в

Бот от MTS AI найдет необходимый момент на видео за пару секунд е «Найди сцены с желтыми такси» или «Покажи момент, когда человек входит в комнату». Бот обработает запрос за считанные секунды и предоставит найденные фрагменты. Об этом CNews сообщили представители MTS AI. Решение уже протестировано на обширном наборе видео различной тематики. Бот находит до 80% событий на кадрах по запросу пользователя. Для создания видеобота использовался новый подход к

Компания «Синимекс» и MTS AI стали партнерами Компания «Синимекс» заключила соглашение о сотрудничестве с MTS AI, компанией в области искусственного интеллекта в России. MTS AI развивает несколько направлений продуктов на базе искусственного интеллекта, в том числе генеративного— большие язы

MTS AI запустила облачное видеонаблюдение для клиентов «Гольфстрима» о и следить за своей недвижимостью в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители MTS AI. Облачное видеонаблюдение помогает контролировать в режиме реального времени происходя

MTS AI создала большую языковую модель для корпоративного сектора Разработчики MTS AI представили большую языковую модель MTS AI Chat для корпоративных клиентов. Она поможет написать текст должностной инструкции, вакансии или делового письма, ответить на вопросы со

Андрей Калинин назначен новым генеральным директором MTS AI ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, объявляет о назначении Андрея Калинина генеральным директором MTS AI. В новой должности Андрей Калинин сфокусируется на разработке новой стратегии компании. В его обязанности также войдет запуск виртуальных ассистентов для обслуживания клиентов экосистемы

MTS AI инвестировала в компанию по созданию программных роботов Primo RPA полнофункциональная платформа для внедрения роботизации любой сложности и масштаба: от запуска роботов-ассистентов до полной автоматизации ключевых бизнес-процессов. В рамках технологической синергии MTS AI интегрирует в решения Primo RPA свои разработки в сфере искусственного интеллекта. Например, систему синтеза и распознавания речи Audiogram, с помощью которой можно будет расшифровывать

MTS AI представила ИИ-сервис для анализа любых видов коммуникации с клиентами Компания MTS AI разработала сервис для бизнеса на базе машинного обучения, который позволяет автоматич

MTS AI приобрела долю производителя умных турникетов и билетных систем МТС объявила о том, что ее дочерняя компания MTS AI, российский центр развития искусственного интеллекта, приобрела 49% в российском разработчике высокотехнологичных решений в сфере контроля доступа и билетных систем «Инфоматика». Интегра

До 10 тыс. произведений, озвученных MTS AI с помощью технологий искусственного интеллекта, появится в книжном сервисе «Строки» от МТС в 2023 году ания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о старте проекта по озвучиванию до 10 тыс. произведений с помощью технологий искусственного интеллекта, запущенного MTS AI и книжным сервисом «Строки», на платформе которого доступны электронные и аудиоверсии книг и подкасты. Об этом CNews сообщили представители МТС. Создание аудиокниг из текстовых произведе

МТС поможет людям с аутизмом трудоустроиться в ИТ о этапа построения алгоритмов нейронных сетей. Лучшие студенты смогут пройти стажировку в компаниях MTS AI и NtechLab, которые разрабатывают программное обеспечение на основе искусственного инт

MTS AI внедрила пропуск титров и повторяющихся эпизодов в онлайн-кинотеатре KION Российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов МТС объявляет о том, что MTS AI разработала решение SuperResolution, которое позволяет переводить видео в формат 4к, а также – алгоритм для пропуска титров и повторяющихся заставок в сериалах для онлайн-кинотеатра KION

MTS AI и «Сколтех» разработали ИИ-редактора ненормативной лексики в чатах , но и в общении с голосовыми помощниками, чат- и войс-ботами. Об этом CNews сообщили представители MTS AI. «Интернет – уникальный источник информации, не только самый большой и доступный, но и

МТС приобретает компанию VisionLabs ровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о том, что Intema, дочерняя компания ООО «МТС ИИ» (бренд МТС AI), подписала обязывающую документацию о сделке по приобретению VisionLab

Центр ИИ МТС и Plug and Play предложат стартапам smart money МТС объявляет о партнерстве Центра ИИ МТС с крупнейшей глобальной инновационной платформой Plug and Play в рамках созданного на