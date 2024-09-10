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Искусственный интеллект МТС заговорил на татарском языке

МТС, цифровая экосистема, представила разработанную MTS AI новую версию большой языковой модели Cotype Lite для работы с текстами на татарском языке. Она получила название Rehmet — что в переводе означает спасибо. Об этом CNews сообщили представители МТС.

MTS AI, один из ведущих центров компетенций по искусственному интеллекту в России, показал новую версию своей большой языковой модели Cotype на форуме Kazan Digital Week. Она способна обрабатывать документы объемом в пять листов A4, извлекать и суммаризировать данные за несколько секунд.

Cotype Rehmet может использоваться в архивах, библиотеках, в государственных и частных организациях — везде, где есть потребность в обработке информации и анализе документов на татарском. Например, с помощью большой языковой модели можно ускорить обработку заявлений в государственные органы. Cotype извлечет ключевую информацию, такую как тематика запроса, местоположение и личные данные заявителя, и передаст их в соответствующую базу данных. Как и другие модели семейства Cotype, эта версия может устанавливаться в контуре организации, что позволяет исключить утечки информации.

«Создавая большую языковую модель на татарском, разработчики MTS AI преследовали несколько целей. Во-первых, мы хотели поддержать многообразие языков, существующих в России, помочь им развиваться и быть востребованными в цифровую эпоху. Во-вторых, этот проект показал, что мы умеем адаптировать наши модели под любые научные и бизнес-задачи, в том числе и такие нетривиальные как обработка информации на языках народов России», — сказал исполнительный директор MTS AI Дмитрий Марков.

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Чтобы модель Cotype Rehmet смогла понимать незнакомый язык, разработчики собрали датасет и перевели его с русского на татарский. После все данные и ответы модели проверили специалисты-тюркологи и носители языка.

По словам разработчиков, Cotype Rehmet входит в число лучших LLM в своем классе: она содержит восемь млрд. параметров. При необходимости MTS AI может создать LLM на татарском с большим количеством параметров — до 70 млрд параметров, а также большим контекстным окном до 32 тысяч токенов, — чтобы модель умела выполнять такие задачи как перевод и генерация длинных текстов. Также компания MTS AI готова адаптировать модели семейства Cotype для других региональных языков России.

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