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Kazan Digital Week

СОБЫТИЯ


29.10.2026 ВТБ и МГУ создали детекторы токсичности и галлюцинаций для ИИ-агентов банка 1
При чем тут лоси? О чем и для кого вещает первое ИТ-радио «ЭХО лОСЕЙ» 1
13.01.2025 Интервью «Базальт СПО» и ICL Services: Автоматизация бизнес-процессов — это серьезный тренд 1
13.12.2024 Айдар Гузаиров -

Айдар Гузаиров, Innostage: Кибериспытания изменили компанию и меня лично

 2
17.09.2024 Виктор Урусов: Экономический эффект от работы с данными может составить до 10% ВВП ежегодно 1
13.09.2024 «МТС Линк» признан ИТ-лидером в цифровизации образования 3
10.09.2024 Искусственный интеллект МТС заговорил на татарском языке 1
20.12.2023 Айдар Гузаиров -

Айдар Гузаиров, Innostage: Пора менять отношение отрасли к Bug Bounty

 1
24.10.2023 Марина Громова, Security Vision: Партнерский статус должен зависеть не от оборота, а от экспертизы интегратора 1
21.09.2023 «СКБ Контур» будет сотрудничать с крупным российским производителем бытовой химии 1
27.09.2022 CEO Factory5 на Kazan Digital Week рассказал о преимуществах EaaS-модели для цифровизации энергетики 1
22.09.2022 Более 800 ИТ-специалистов России приняли участие в конференции Up!Date от «БАРС Груп» 1
21.09.2022 В России создается первый межвузовский студенческий центр кибербезопасности 2
21.09.2022 Kazan Digital Week 1
20.09.2022 Решения для агробизнеса на Kazan Digital Week-2022 3
26.08.2022 Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства – самый обширный блок Kazan Digital Week – 2022 1
12.08.2022 Сельское хозяйство переходит на «цифру»: последние разработки в сфере агро-IT представят на Kazan Digital Week-2022 2
21.06.2022 Новые цифровые проекты для отрасли АПК будут представлены на Международном форуме Kazan Digital Week 2
21.09.2021 Власти пообещали российским ИТ-шникам «суверенный» GitHub 1
16.09.2021 ICL и «Билайн Бизнес» представят совместные решения на Kazan Digital Week 1

Публикаций - 20, упоминаний - 28

Kazan Digital Week и организации, системы, технологии, персоны:

ICL ГК - ICL Group 516 4
InnoSTage - Инностейдж 227 3
РИВЦ АО - Республиканский информационно-вычислительный центр 6 3
Межвузовский SOC - Межвузовский Security Operations Center - Межвузовский центр противодействия киберугрозам - MSSP SOC 10 2
Yandex - Яндекс 9446 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 181 2
Информпроект МГК 10 1
Ростелеком 11091 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 1
Microsoft Corporation 25910 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 340 1
HP Inc. 5912 1
Microsoft Corporation - GitHub 1124 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1872 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 307 1
Крок - Croc 1972 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 1
Telegram Group 3037 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1377 1
БАРС Груп 582 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1008 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 570 1
ФОРС - Центр разработки 715 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 511 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 162 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 358 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 181 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 685 1
Ctrl2Go - Factory5 29 1
ICL Системные Технологии - ICL СТ - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 36 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
ST - Системные технологии 75 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 213 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 16 1
КомЛайн - ComLine 18 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 627 1
НБИ - Национальное бюро информатизации 8 1
ИнноГеоТех 10 1
Айтисфера - ExactFarming - Точное землепользование 6 1
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 16 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 210 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 94 1
Evocargo - Эвокарго 47 1
Нэфис Косметикс - Nefis Cosmetics 4 1
Комос Групп 27 1
Syngenta - Сингента - Syngenta Crop Protection 12 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3103 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2390 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 414 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2923 1
Минприроды РФ - МПР России - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 201 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 276 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 13
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 8
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8565 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2516 2
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 2
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HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1424 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8841 2
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Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2146 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1087 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12437 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2130 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5416 2
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 434 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13655 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10925 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5381 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1216 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1579 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4246 1
Умные платформы 2031 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1287 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8015 1
Оцифровка - Digitization 5305 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3238 1
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1674 1
ICL Services - AISee - система видеоаналитики 2 1
Security Vision - Иннокиберполигон 6 1
Google YouTube - Видеохостинг 3023 1
ByteDance - TikTok 367 1
Linux OS 11724 1
Microsoft Windows 17075 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 995 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 280 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 342 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 702 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 386 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 111 1
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 83 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1869 1
Ctrl2Go - Factory5 - F5 EAM - F5 Enterprise Asset Management 7 1
InnoSTage - CyberYool - методология достижения киберустойчивости 12 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Яга - система управления проектами 42 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 52 1
Apple Podcasts 6 1
Гузаиров Айдар 64 3
Шадаев Максут 1243 2
Марков Дмитрий 83 1
Мишустин Михаил 804 1
Абакумов Евгений 231 1
Ахмеров Тимур 92 1
Касимов Денис 23 1
Бочерова Елена 46 1
Кудашев Константин 17 1
Сюняева Диана 3 1
Степанов Евгений 40 1
Урусов Виктор 160 1
Пырьев Максим 3 1
Куканов Антон 6 1
Большаков Андрей 6 1
Катасонов Андрей 1 1
Беляев Эдуард 2 1
Эдер Александр 9 1
Минибаев Марат 1 1
Пискарёв Александр 6 1
Халиуллин Нияз 4 1
Громова Марина 12 1
Барингольц Игорь 1 1
Павлюченко Алексей 3 1
Артеменко Ольга 10 1
Елина Марина 3 1
Юрис Юлия 1 1
Киреев Кирилл 20 1
Бакренко Наталья 1 1
Рудым Алексей 2 1
Беседа Дария 2 1
Хуснутдинов Ильдар 1 1
Сагинтаева Сауле 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3538 10
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 703 3
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Европа 25059 1
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3399 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1096 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1730 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1960 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1538 1
Россия - СФО - Новосибирск 4969 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3644 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1830 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2933 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2434 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1538 1
Иран - Исламская Республика Иран 1163 1
Беларусь - Минск 712 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 279 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 371 1
Куба - Республика 423 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 595 1
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1583 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1924 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8188 1
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Киберучения 147 1
Экономический эффект 1418 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6655 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2331 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 793 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 985 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1330 1
Цифровая трансформация - Экономика данных - Data economy - 373 1
Противоправный (деструктивный, нежелательный) контент 66 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9028 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2221 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2521 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4293 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 65 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 105 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 187 2
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 26 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 783 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 120 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 508 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 775 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 151 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 118 1
ГАУГН - Государственный академический университет гуманитарных наук 4 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 99 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 664 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 235 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 96 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 87 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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