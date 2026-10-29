Индексная книга (каталог) CNews*
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Kazan Digital Week
СОБЫТИЯ
Публикаций - 20, упоминаний - 28
Kazan Digital Week и организации, системы, технологии, персоны:
|АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
|Гузаиров Айдар 64 3
|Шадаев Максут 1243 2
|Марков Дмитрий 83 1
|Мишустин Михаил 804 1
|Абакумов Евгений 231 1
|Ахмеров Тимур 92 1
|Касимов Денис 23 1
|Бочерова Елена 46 1
|Кудашев Константин 17 1
|Сюняева Диана 3 1
|Степанов Евгений 40 1
|Урусов Виктор 160 1
|Пырьев Максим 3 1
|Куканов Антон 6 1
|Большаков Андрей 6 1
|Катасонов Андрей 1 1
|Беляев Эдуард 2 1
|Эдер Александр 9 1
|Минибаев Марат 1 1
|Пискарёв Александр 6 1
|Халиуллин Нияз 4 1
|Громова Марина 12 1
|Барингольц Игорь 1 1
|Павлюченко Алексей 3 1
|Артеменко Ольга 10 1
|Елина Марина 3 1
|Юрис Юлия 1 1
|Киреев Кирилл 20 1
|Бакренко Наталья 1 1
|Рудым Алексей 2 1
|Беседа Дария 2 1
|Хуснутдинов Ильдар 1 1
|Сагинтаева Сауле 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4293 2
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 65 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.