Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203797
ИКТ 15836
Организации 11976
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3598
Системы 27060
Персоны 88839
География 3169
Статьи 1599
Пресса 1349
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2872
Мероприятия 896

OCS Distribution О-Си-Эс-Центр О-Си-Эс Дистрибьюшн Офисные компьютерные системы

OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн - Офисные компьютерные системы

OCS Distribution – федеральный дистрибьютор высоких технологий, инженерных решений, компьютерной и бытовой техники. Компания работает на рынке с 1994 года. Региональная сеть офисов OCS включает 26 российских городов. Компания работает более чем с 7000 реселлеров всех уровней.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 532 дела, на cумму 38 721 583 861 ₽*

Судебные дела (532) на сумму 38 721 583 861 ₽*
в качестве истца (409) на сумму 23 689 801 366 ₽*
в качестве ответчика (47) на сумму 892 607 216 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.10.2026 Благодаря OCS производитель аккумуляторных батарей «Эдванст Энерджи» усилит позиции на российском рынке

Российский ИТ-дистрибьютор OCS и компания «Эдванст Энерджи», производитель систем накопления и хранения электроэнергии, объявили о партнерстве. Сотрудничество откроет вендору доступ к партнерской сети OCS по онлай
13.10.2026 OCS оснастила флагманский магазин «ВинЛаб» решениями для цифровизации торговли

Компания OCS, российский дистрибьютор, обеспечила современными решениями для цифровизации торговли флагманский магазин сети «ВинЛаб». Об этом CNews сообщили представители OCS. Торговая точка откр
08.10.2026 Какая компьютерная техника становится базовой для бизнеса — аналитика OCS и Nerpa

в, а игроки в то же время адаптировались к новым требованиям: обязательной маркировке и ужесточению правил ввоза техники. На этом фоне компании пересматривали планы обновления оборудования. Аналитики OCS совместно с экспертами ИТ-бренда Nerpa изучили структуру спроса в корпоративном секторе и сравнили ее с данными первого полугодия 2025 г. Об этом CNews сообщили представители OCS. По
05.10.2026 Большая чистка. В 2026 г. четверть российских компаний сокращает количество используемого инфраструктурного софта

Каждая четвертая компания в России проводит «чистку» инфраструктурного ПО в корпоративном контуре, следует из исследования OCS». Бизнес сокращает число платформ-дублей, чтобы повысить управляемость ИТ-инфраструктуры. На сегодняшний день у 30% организаций внедрены три и более платформ одного класса. Об этом CNews со
02.10.2026 Задолжали обновление. У каждой четвертой компании в России больше половины инфраструктурного ПО с техдолгом

накапливают проблемы в коде и архитектуре — технические долги. В 2026 г. у каждой четвертой крупной организации техдолг затрагивает больше половины инфраструктурных платформ, следует из исследования OCS. При этом проблемы наблюдаются в наиболее критичных, по мнению бизнеса, классах — резервном копировании и аварийном восстановлении, а также операционных системах (ОС). Об этом CNews сообщил
22.09.2026 Какие услуги ждет рынок от дистрибьюторов в период нестабильности — аналитика OCS

глобальные изменения. В новых условиях производители и партнеры — интеграторы, ретейлеры, сервис-провайдеры — ожидают от дистрибьюторов не только услуг по логистике и продажам. Согласно исследованию OCS, самыми востребованными сервисами становятся финансовые услуги, сервисная поддержка и технологическая экспертиза. Об этом CNews сообщили представители OCS. Аналитики отмечают, что на
22.09.2026 «ПУМА Биллинг» поставит «СберМобайлу» отечественный OCS-модуль

«ПУМА Биллинг» и «СберМобайл» подписали контракт на поставку отечественного OCS-модуля (Online Charging System) — одного из ключевых компонентов ИТ-инфраструктуры виртуального оператора. Решение будет использоваться для тарификации услуг связи и управления балансами аб
22.09.2026 «СберМобайл» продолжает переход на отечественные телеком-решения

«СберМобайл» подписал контракт с «ПУМА Биллинг» на поставку отечественного OCS-модуля (Online Charging System) — одного из ключевых компонентов ИТ-инфраструктуры виртуального оператора. Его внедрение станет еще одним шагом в снижении зависимости от зарубежных технолог
31.08.2026 В сегменте серверов продажи SSD впервые обошли HDD — исследование OCS

тких дисков (HDD, Hard Disk Drive) — на них пришлось 55% совокупных продаж в натуральном выражении, что на 12 процентных пунктов выше прошлогоднего показателя, следует из данных аналитического отдела OCS. Активное внедрение искусственного интеллекта вынуждает бизнес устанавливать в корпоративные серверы высокопроизводительные SSD, при этом рост спроса не сдерживает даже увеличение стоимости
20.08.2026 Компания «Сила» и OCS заключили дистрибьюторское соглашение

Компания «Сила», российский производитель корпоративного ИТ-оборудования, заключила дистрибьюторское соглашение с компанией OCS, одним из дистрибьюторов на российском рынке. Соглашение направлено на расширение географии продаж и повышение доступности продуктов компании «Сила» для корпоративных заказчиков. Об этом CN
06.08.2026 Благодаря OCS китайский бренд светодиодных дисплеев Smart Media Display нарастит присутствие на российском рынке

еев Smart Media Display объявили о начале сотрудничества. Партнерство позволит вендору открыть новые рынки сбыта led-оборудования: продукция бренда будет распространяться через широкую сеть партнеров OCS в различных регионах России. Об этом CNews сообщили представители OCS. В портфель дистрибьютора вошла линейка светодиодных экранов Smart Media Display с технологией СОВ (Chip-on-Boar
04.08.2026 OCS и Electro расширяют доступность аккумуляторных батарей для систем резервного питания в B2B-сегменте

ИТ-дистрибьютор OCS и компания «Электро» — владелец бренда аккумуляторных батарей Electro — объявили о начале сотрудничества. Соглашение позволит вендору сформировать дополнительный канал продаж: продукция бре
23.07.2026 Партнеры OCS смогут закрывать проекты корпоративных коммуникаций «под ключ» оборудованием Hitrolink

ИТ-дистрибьютор OCS займется продвижением аппаратных решений для аудио- и видеокоммуникаций Hitrolink (бренд принадлежит китайскому производителю оборудования Huachuang Vision). Партнеры OCS смогут закр
21.07.2026 Благодаря сотрудничеству с OCS бренд AGNI усилит развитие B2B-направления

ИТ-дистрибьютор OCS и российский производитель электроаксессуаров AGNI подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство позволит вендору нарастить долю рынка в России за счет усиления корпоративного направле
14.07.2026 Партнерство с OCS позволит российскому разработчику ИБ-продуктов Ximi Data масштабировать бизнес

для вендора шагом к масштабированию бизнеса: компания усилит присутствие в дополнительных нишах и расширит географию продаж благодаря широкой партнерской сети и сервисам для продвижения ИТ-продуктов OCS. Об этом CNews сообщили представители OCS. В продуктовый портфель OCS вошли две разработки Ximi Data — TRON и AISEC ML. Решение TRON представляет собой платформу для регулиров
24.04.2026 В 2026 г. каждый третий российский разработчик софта будет развивать новые модели монетизации — исследование OCS

Треть разработчиков программного обеспечения (ПО) в России планирует развивать дополнительные модели монетизации, следует из исследования ИТ-дистрибьютора OCS. Для этого многие вендоры намерены добавить в свои продуктовые линейки облачные решения. Об этом CNews сообщили представители OCS. Осенью 2025 г. OCS опросила крупнейших отече
14.04.2026 OCS займётся продвижением операционной системы SelectOS

Компания OCS объявила о том, что совместно с провайдером сервисов ИТ-инфраструктуры Selectel запускает продвижение серверной операционной системы SelectOS через свою партнёрскую сеть, объединяющую более
02.04.2026 OCS расширяет ассортимент отечественных электротехнических решений оборудованием от «Русэлт»

Дистрибьютор OCS и производитель отечественного электротехнического оборудования «Русэлт» заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество позволит расширить географию присутствия бренда на российском рын
31.03.2026 OCS расширяет портфель решений экосистемой Deckhouse для enterprise-инфраструктуры

OCS, российский ИТ-дистрибьютор, и Deckhouse, разработчик продуктов для построения enterprise-инфраструктуры, сообщают о начале сотрудничества. Продукты Deckhouse вошли в портфель OCS и стали доступны для более чем 6,5 тыс. партнеров дистрибьютора по всей России. Об этом CNews сообщили представители OCS. Продукты Deckhouse позволяют безопасно разрабатывать и доста
17.03.2026 OCS и «ИТ Роут» заключили соглашение о сотрудничестве

Российский ИТ-дистрибьютор OCS и разработчик решений для построения корпоративных сетей «ИТ Роут» заключили соглашение о сотрудничестве. OCS займётся продвижением сетевого оборудования вендора под брендом «Факел»:
10.03.2026 «Ред Софт» и OCS Distribution стали партнерами

«Ред Софт» объявила о сотрудничестве с OCS Distribution. ИТ-дистрибьютор стал пятым участником партнерской сети компании. Сотрудниче
03.03.2026 OCS и Vektor Plus запускают сотрудничество в сегменте аккумуляторных систем

опления энергии (СНЭ) Vektor Plus объявили о сотрудничестве. Партнерство расширит каналы сбыта решений бренда для бесперебойного питания бизнеса и инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители OCS. В ассортимент дистрибьютора вошли свинцово-кислотные и литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи — Vektor Battery и Vektor Energy. Решения оснащены интеллектуальной системой управления
25.02.2026 Исследование OCS: отечественные вендоры видят главный источник конкурентного давления в других российских игроках

Российские производители «железа» и программного обеспечения пересмотрели главные угрозы своей конкурентоспособности, следует из исследования ИТ-дистрибьютора OCS. Теперь в технологичности решений и уровне сервиса отечественные вендоры соревнуются преимущественно с другими локальными игроками. Об этом CNews сообщили представители OCS. В 2025 г
05.02.2026 OCS и «Тринити» объединяют усилия для защиты КИИ

Компания OCS и российский производитель серверного оборудования «Тринити» объявили о партнерстве. Благодаря дистрибьюторской сети OCS решения вендора станут более доступными для крупного бизнеса

23.12.2025 Партнерство с OCS позволит разработчику инфраструктурного софта «5А» нарастить продажи в России

Дистрибьютор OCS займется продвижением решений компании «5А» — российского разработчика программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой. В рамках сотрудничества ассортимент OCS пополнят дв
16.12.2025 OCS расширяет портфель решений для умных домов и зданий благодаря Rubetek

Производитель решений для умных домов и зданий Rubetek и федеральный ИТ-дистрибьютор OCS объявляют о стратегическом партнерстве. OCS становится официальным дистрибьютором полного портфеля продукции Rubetek. Об этом CNews сообщили представители OCS. Партнерство поз
12.12.2025 OCS расширит рынок сбыта для отечественного производителя электротехники DONEL

Компания OCS и отечественный производитель электротехники для организации рабочих мест DONEL заключили соглашение о сотрудничестве: оборудование вендора будет распространяться через распределенную партн
09.12.2025 OCS выводит на рынок премиальные аксессуары для рабочего пространства Geek Nook

В состав продуктового портфеля OCS вошли премиальные аксессуары для рабочего пространства от российского производителя Geek Nook. Благодаря развитой партнерской сети дистрибьютора бренд расширит сбыт своей продукции, и она с
25.11.2025 OCS открывает партнерам доступ к HASPBOX — российской платформе для управления ИТ-секретами

Российский ИТ-дистрибьюторов OCS займется продвижением решений в области информационной безопасности отечественного бренда HASPBOX. В портфеле дистрибьютора появился продукт для управления корпоративными ИТ-секретами и пер
19.11.2025 OCS начнет поставки российского решения Valo Cloud через партнерскую сеть

. Продукт включен в реестр отечественного ПО и с осени 2025 г доступен для более чем 7000 партнеров дистрибьютора, включая региональных интеграторов и реселлеров. Об этом CNews сообщили представители OCS. Valo Cloud позволяет организовать хранение и обмен файлов в защищенной среде. Решение поддерживает авторизацию через LDAP, Web SSO, двухфакторную аутентификацию и не имеет ограничений по р
31.10.2025 OCS и «Техноэволаб» расширяют предложение на рынке печатных устройств

Российский ИТ-дистрибьютор OCS и российская компания «Техноэволаб», специализирующаяся на решениях и услугах в области печатной инфраструктуры, подписали соглашение о сотрудничестве. Продукция вендора пополнила портфель

29.10.2025 OCS расширяет ИБ-направление флагманскими решениями F6

Компания F6, российский разработчик решений в области кибербезопасности, и OCS, ИТ-дистрибьютор, заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства более 7 тыс. партнеров OCS в России получат доступ к флагманским решениям F6 для обнаружения и предотвра
16.10.2025 Партнеры OCS могут получать заказы через пункты выдачи СДЭК

Компания OCS начала сотрудничество с логистическим оператором СДЭК — теперь заказы дистрибьютора можно получать через сеть пунктов выдачи в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Новый формат логисти
23.09.2025 OCS выводит на рынок новый бренд мультимедийного оборудования из Китая Pixelhue Pro AV

Российский ИТ-дистрибьютор OCS займётся продвижением мультимедийных решений китайского бренда Pixelhue Pro AV («Пиксельхью Про ЭйВи») на российском рынке. Благодаря OCS вендор расширит сбыт продукции на новую для

17.09.2025 Благодаря OCS российский разработчик софта для корпоративных коммуникаций ITROO нарастит продажи в составе ПАК

Компания OCS и российский разработчик ИТ-решений в области корпоративных коммуникаций ITROO (ООО «Передовые технологии») подписали дистрибьюторское соглашение. Сотрудничество позволит вендору расширить

Как ИТ-дистрибьюторы адаптируются к изменившемуся рынку?

переосмыслить свои роли, чтобы успешно адаптироваться — считают представители ИТ-рынка, опрошенные OCS. В результате дистрибьюторы нацеливаются на стратегическое партнерство с вендорами, дилер
04.09.2025 Экосистема решений «МойОфис» стала доступна партнерам OCS

Дистрибьютор OCS и российская продуктовая ИТ-компания «МойОфис» заключили соглашение о сотрудничестве. Решения компании пополнили продуктовый портфель OCS и стали доступны для более чем 7 тыс. партнё
13.08.2025 Экосистема «Лукоморье» стала доступна партнёрам OCS по всей России

Дистрибьютор OCS и российская ИТ-экосистема «Лукоморье», компания-разработчик цифровых продуктов для управления бизнес-процессами и проектной деятельностью, подписали соглашение о сотрудничестве. Новое парт
31.07.2025 Исследование OCS: российский рынок модульных и контейнерных ЦОДов вырастет до 32 млрд рублей к 2030 году

в обработки данных (МЦОДов и КЦОДов) в течение ближайших пяти лет увеличится шестикратно — до 32 млрд руб., а ежегодный рост составит до 10%, следует из оценки сегмента, проведённой ИТ-дистрибьютором OCS. Большую часть рынка на сегодняшний день занимают отечественные вендоры. Модульные и контейнерные ЦОДы — это мобильные инженерные сооружения, включающие всё необходимое для функционирования
29.07.2025 Партнерство с OCS сделает телеком-оборудование Torus Systems доступнее в регионах

ИТ-дистрибьютор OCS и российская компания «Окос Интеллект», разрабатывающая телеком-оборудование под брендом Torus Systems, подписали соглашение о сотрудничестве. Решения вендора станут доступнее в регионах за

Публикаций - 571, упоминаний - 796

OCS Distribution и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - Национальная компьютерная корпорация - 342 92
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1122 82
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1020 57
Microsoft Corporation 25915 56
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 365 53
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3255 44
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 43
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 650 42
Cisco Systems 5387 40
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 37
Dell EMC 5212 37
Intel Corporation 12900 35
Softline - Софтлайн 3831 35
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 421 33
Крок - Croc 1972 33
HP Inc. 5913 31
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 233 30
Ростелеком 11095 30
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5755 27
Oracle Corporation 7126 26
HP - Hewlett-Packard 3671 25
IBM - International Business Machines Corp 9722 24
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1465 24
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 22
Samsung Electronics 11182 22
HPE - Hewlett Packard Enterprise 743 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16290 21
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 20
Broadcom - VMware 2636 20
Huawei 4740 20
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 18
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 176 18
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 17
Yandex - Яндекс 9451 17
Apple Inc 13341 17
AMD - Advanced Micro Devices 4717 17
MONT - МОНТ 195 16
LG Electronics 3751 16
9780 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9161 36
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3025 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3175 17
Солнечные продукты Холдинг - Московский жировой комбинат, МЖК 16 7
Разгуляй 40 7
КАДВИ - Калужский двигатель 20 7
Балтик Петролеум 12 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 635 7
Альфа-Банк 1997 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2005 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1570 6
Газпром нефть 752 5
НКК Финанс - 7 5
РЖД - Российские железные дороги 2113 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1320 5
Почта России ПАО 2406 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1921 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 392 4
Роснефть НК - нефтяная компания 565 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 270 4
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 4
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 4
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 80 4
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 4
BBDO Group - BBDO Instinсt 37 4
Вагонмаш - Вагонмашдеталь - ПСК 11 4
Газпром ПАО 1498 4
Hyundai Motor Company 440 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 3
Якутуголь ХК - Акционерное общество Холдинговая компания 5 3
Белый Ветер 365 3
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 148 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1864 3
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 22 3
Автомир ГК 43 3
Пивоварни Ивана Таранова 11 3
Панавто 11 3
Дедал-Вагоны - ПТМЗ - Петербургский трамвайно-механический завод 4 3
Digimax Limited 3 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14139 42
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4088 31
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5808 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3377 17
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1186 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5913 16
Судебная власть - Judicial power 2539 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2391 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3478 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6043 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2356 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5494 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6738 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3634 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5008 7
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 883 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3713 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав - Минздравсоцразвития 1644 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 5
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 415 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 603 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1013 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1312 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 403 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 813 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3232 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 789 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 695 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 397 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 653 2
Федеральное казначейство России 1966 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2924 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 316 2
ВАС РФ - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 789 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 302 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 420 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 189 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 270 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 101 2
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 127 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 80 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 65 1
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат - Консорциум производителей печатных плат 23 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55263 180
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26667 166
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34189 154
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17147 100
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36357 84
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16929 77
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13254 68
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10931 67
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37066 65
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12444 62
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24952 61
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27262 56
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15604 55
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23330 51
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28716 51
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7392 46
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18494 43
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3849 40
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9496 37
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24456 37
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8833 36
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22907 36
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13097 35
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10413 35
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8781 34
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7963 29
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14275 29
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26707 29
Аксессуары 4345 29
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14944 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27306 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13658 28
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6942 27
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1636 26
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10112 25
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5386 25
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13174 24
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6944 23
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5546 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13403 23
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2588 29
СКБ Контур - Контур.Фокус 1398 20
Linux OS 11736 19
Microsoft Windows 2000 8675 18
Microsoft Windows 17084 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3748 15
OCS Distribution - Фабрикон - Nerpa ПК - Nerpa Ladoga - Nerpa Baltic - Nerpa Nord - Nerpa Caspica - Nerpa Smart Cabinet 17 15
Intel x86 - архитектура процессора 2192 15
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1680 15
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 953 13
Google Android 15413 12
FreePik 1911 11
Microsoft Office 4253 11
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 821 10
Ланит - Treolan Irbis 148 10
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 187 10
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 10
Microsoft Dynamics 1199 9
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 691 9
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 328 9
Microsoft Exchange - MS Exchange 1853 8
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 270 8
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1054 8
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 695 7
Новые облачные технологии - МойОфис 974 7
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1453 7
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 290 6
Oracle - Sun Fire 113 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1055 6
Microsoft Azure 1535 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6447 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5942 6
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 5
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 101 5
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 280 5
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 313 5
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 442 5
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 127 5
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 237 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 757 5
Калинин Александр 190 31
Скулова Ольга 28 28
Калинин Алексей 78 21
Гольденберг Леонид 63 18
Сорокин Максим 16 13
Фролов Денис 74 13
Лачков Евгений 40 13
Бородин Владислав 19 12
Гошуков Юрий 9 9
Губин Алексей 10 8
Мосин Алексей 9 8
Мельников Алексей 74 7
Степанов Владимир 92 7
Клешнин Дмитрий 7 7
Цыценко Антон 8 6
Скворцов Кирилл 10 6
Генс Филипп 54 5
Логинов Александр 55 5
Иодковский Станислав 104 5
Комягин Дмитрий 5 5
Голышкин Андрей 5 5
Brunet Luc - Брюне Люк 17 5
Доровская Ольга 5 5
Сенина Лариса 10 5
Гончарова Наталья 8 5
Шадаев Максут 1243 5
Старовойтов Дмитрий 50 4
Бобровников Борис 104 4
Маликов Александр 6 4
Черняев Сергей 4 4
Чернякова Анна 6 4
Ходос Юрий 22 4
Шканакина Светлана 6 4
Тузов Сергей 5 4
Путин Владимир 3486 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 937 3
Попов Сергей 171 3
Черепенников Антон 86 3
Генс Георгий 79 3
Степченков Максим 65 3
Россия - РФ - Российская федерация 169491 462
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48328 137
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19879 65
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19469 63
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55215 55
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14894 45
Казахстан - Республика 6158 39
Европа 25061 29
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4586 21
Россия - СФО - Новосибирск 4974 19
Азия - Азиатский регион 5969 16
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1763 14
Беларусь - Белоруссия 6390 13
Германия - Федеративная Республика 13323 13
Украина 7983 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8729 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3086 12
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2563 11
Южная Корея - Республика 7134 11
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2934 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3400 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1731 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13889 9
Япония 13874 9
Европа Восточная 3141 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3646 9
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1818 8
Кипр - Республика 639 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3395 8
Ближний Восток 3173 8
Турция - Турецкая республика 2658 8
Франция - Французская Республика 8219 7
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 945 6
Россия - ЦФО - Ивановская область 593 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3176 6
Африка - Африканский регион 3658 6
Китай - Тайвань 4297 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1501 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1538 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3346 126
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58787 123
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54404 122
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12150 85
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27816 79
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6307 72
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9340 56
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8011 48
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34520 47
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12496 44
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16463 39
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22189 37
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18512 36
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8357 33
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5190 33
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6272 31
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4130 25
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7619 24
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2804 23
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9036 22
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6004 22
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6731 21
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6915 20
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3852 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8602 19
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4087 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10630 18
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5709 18
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8194 17
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5573 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8946 17
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3188 17
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2416 16
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4827 16
Логистика сбытовая - Сбыт 2592 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11570 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6890 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5890 15
Импортозамещение - параллельный импорт 643 14
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2405 14
Коммерсантъ - Издательский дом 2522 25
Ведомости 1550 10
TAdviser - Центр выбора технологий 494 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11622 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1160 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 696 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1308 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1352 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 317 1
Известия ИД 799 1
CRN 50 1
Мобильные системы 118 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
The Economist 49 1
CNews Техноблог 62 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 19 1
Forbes - Форбс 1032 1
ZDnet 666 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4295 97
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8698 71
IDC - International Data Corporation 5004 15
Gartner - Гартнер 3679 10
CNews Fast рейтинг 55 7
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - ICMR, АйСиЭмАр - GfK Rus, ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 300 4
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
ITResearch 126 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 3
CNews 500 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 37 3
Forrester Research 837 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 378 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 55 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1090 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 95 1
TAdviser 100 5 1
Fortune Global 100 142 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CNews Мишень 189 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 196 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 866 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
TAdviser Profit 50 3 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 59 1
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 7 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 43 1
Fortune Global 500 301 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 156 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1556 4
РГСУ - Российский государственный социальный университет 56 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1271 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 783 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 509 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 167 2
Микроинформ 36 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 355 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 120 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 297 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 49 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 775 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 107 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 652 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 53 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 54 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 47 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 120 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 31 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 5 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 262 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 1
Т1 Цифровая академия 55 1
Диона Мастер Лаб - Diona Master Lab 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1750 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 9
DAX Forum 5 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 3
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 2
Extreme NOW Forum 3 2
IT-Ось 2 2
АстраКонф 3 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 235 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 99 1
Black Hat - Конференция 121 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 96 1
CeBIT 614 1
CiscoLive! 10 1
Cisco Expo 23 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 34 1
Формула Русь - Чемпионат 3 1
МТС - МТТ Премия 2 1
PR in IT Award - премия 2 1
CX World Forum - Customer eXperience World Forum 4 1
Dell EMC Forum 1 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 666 1
Связь-Экспокомм 276 1
Kazan Digital Week 22 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 664 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1298 1
CNews AWARDS - награда 579 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483375, в очереди разбора - 722514.
Создано именных указателей - 203797.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще