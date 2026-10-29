OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн - Офисные компьютерные системы

Благодаря OCS производитель аккумуляторных батарей «Эдванст Энерджи» усилит позиции на российском рынке Российский ИТ-дистрибьютор OCS и компания «Эдванст Энерджи», производитель систем накопления и хранения электроэнергии, объявили о партнерстве. Сотрудничество откроет вендору доступ к партнерской сети OCS по онлай

OCS оснастила флагманский магазин «ВинЛаб» решениями для цифровизации торговли Компания OCS, российский дистрибьютор, обеспечила современными решениями для цифровизации торговли флагманский магазин сети «ВинЛаб». Об этом CNews сообщили представители OCS. Торговая точка откр

Какая компьютерная техника становится базовой для бизнеса — аналитика OCS и Nerpa в, а игроки в то же время адаптировались к новым требованиям: обязательной маркировке и ужесточению правил ввоза техники. На этом фоне компании пересматривали планы обновления оборудования. Аналитики OCS совместно с экспертами ИТ-бренда Nerpa изучили структуру спроса в корпоративном секторе и сравнили ее с данными первого полугодия 2025 г. Об этом CNews сообщили представители OCS. По

Большая чистка. В 2026 г. четверть российских компаний сокращает количество используемого инфраструктурного софта Каждая четвертая компания в России проводит «чистку» инфраструктурного ПО в корпоративном контуре, следует из исследования OCS». Бизнес сокращает число платформ-дублей, чтобы повысить управляемость ИТ-инфраструктуры. На сегодняшний день у 30% организаций внедрены три и более платформ одного класса. Об этом CNews со

Задолжали обновление. У каждой четвертой компании в России больше половины инфраструктурного ПО с техдолгом накапливают проблемы в коде и архитектуре — технические долги. В 2026 г. у каждой четвертой крупной организации техдолг затрагивает больше половины инфраструктурных платформ, следует из исследования OCS. При этом проблемы наблюдаются в наиболее критичных, по мнению бизнеса, классах — резервном копировании и аварийном восстановлении, а также операционных системах (ОС). Об этом CNews сообщил

Какие услуги ждет рынок от дистрибьюторов в период нестабильности — аналитика OCS глобальные изменения. В новых условиях производители и партнеры — интеграторы, ретейлеры, сервис-провайдеры — ожидают от дистрибьюторов не только услуг по логистике и продажам. Согласно исследованию OCS, самыми востребованными сервисами становятся финансовые услуги, сервисная поддержка и технологическая экспертиза. Об этом CNews сообщили представители OCS. Аналитики отмечают, что на

«ПУМА Биллинг» поставит «СберМобайлу» отечественный OCS-модуль «ПУМА Биллинг» и «СберМобайл» подписали контракт на поставку отечественного OCS-модуля (Online Charging System) — одного из ключевых компонентов ИТ-инфраструктуры виртуального оператора. Решение будет использоваться для тарификации услуг связи и управления балансами аб

«СберМобайл» продолжает переход на отечественные телеком-решения «СберМобайл» подписал контракт с «ПУМА Биллинг» на поставку отечественного OCS-модуля (Online Charging System) — одного из ключевых компонентов ИТ-инфраструктуры виртуального оператора. Его внедрение станет еще одним шагом в снижении зависимости от зарубежных технолог

В сегменте серверов продажи SSD впервые обошли HDD — исследование OCS тких дисков (HDD, Hard Disk Drive) — на них пришлось 55% совокупных продаж в натуральном выражении, что на 12 процентных пунктов выше прошлогоднего показателя, следует из данных аналитического отдела OCS. Активное внедрение искусственного интеллекта вынуждает бизнес устанавливать в корпоративные серверы высокопроизводительные SSD, при этом рост спроса не сдерживает даже увеличение стоимости

Компания «Сила» и OCS заключили дистрибьюторское соглашение Компания «Сила», российский производитель корпоративного ИТ-оборудования, заключила дистрибьюторское соглашение с компанией OCS, одним из дистрибьюторов на российском рынке. Соглашение направлено на расширение географии продаж и повышение доступности продуктов компании «Сила» для корпоративных заказчиков. Об этом CN

Благодаря OCS китайский бренд светодиодных дисплеев Smart Media Display нарастит присутствие на российском рынке еев Smart Media Display объявили о начале сотрудничества. Партнерство позволит вендору открыть новые рынки сбыта led-оборудования: продукция бренда будет распространяться через широкую сеть партнеров OCS в различных регионах России. Об этом CNews сообщили представители OCS. В портфель дистрибьютора вошла линейка светодиодных экранов Smart Media Display с технологией СОВ (Chip-on-Boar

OCS и Electro расширяют доступность аккумуляторных батарей для систем резервного питания в B2B-сегменте ИТ-дистрибьютор OCS и компания «Электро» — владелец бренда аккумуляторных батарей Electro — объявили о начале сотрудничества. Соглашение позволит вендору сформировать дополнительный канал продаж: продукция бре

Партнеры OCS смогут закрывать проекты корпоративных коммуникаций «под ключ» оборудованием Hitrolink ИТ-дистрибьютор OCS займется продвижением аппаратных решений для аудио- и видеокоммуникаций Hitrolink (бренд принадлежит китайскому производителю оборудования Huachuang Vision). Партнеры OCS смогут закр

Благодаря сотрудничеству с OCS бренд AGNI усилит развитие B2B-направления ИТ-дистрибьютор OCS и российский производитель электроаксессуаров AGNI подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство позволит вендору нарастить долю рынка в России за счет усиления корпоративного направле

Партнерство с OCS позволит российскому разработчику ИБ-продуктов Ximi Data масштабировать бизнес для вендора шагом к масштабированию бизнеса: компания усилит присутствие в дополнительных нишах и расширит географию продаж благодаря широкой партнерской сети и сервисам для продвижения ИТ-продуктов OCS. Об этом CNews сообщили представители OCS. В продуктовый портфель OCS вошли две разработки Ximi Data — TRON и AISEC ML. Решение TRON представляет собой платформу для регулиров

В 2026 г. каждый третий российский разработчик софта будет развивать новые модели монетизации — исследование OCS Треть разработчиков программного обеспечения (ПО) в России планирует развивать дополнительные модели монетизации, следует из исследования ИТ-дистрибьютора OCS. Для этого многие вендоры намерены добавить в свои продуктовые линейки облачные решения. Об этом CNews сообщили представители OCS. Осенью 2025 г. OCS опросила крупнейших отече

OCS займётся продвижением операционной системы SelectOS Компания OCS объявила о том, что совместно с провайдером сервисов ИТ-инфраструктуры Selectel запускает продвижение серверной операционной системы SelectOS через свою партнёрскую сеть, объединяющую более

OCS расширяет ассортимент отечественных электротехнических решений оборудованием от «Русэлт» Дистрибьютор OCS и производитель отечественного электротехнического оборудования «Русэлт» заключили соглашение о партнерстве. Сотрудничество позволит расширить географию присутствия бренда на российском рын

OCS расширяет портфель решений экосистемой Deckhouse для enterprise-инфраструктуры OCS, российский ИТ-дистрибьютор, и Deckhouse, разработчик продуктов для построения enterprise-инфраструктуры, сообщают о начале сотрудничества. Продукты Deckhouse вошли в портфель OCS и стали доступны для более чем 6,5 тыс. партнеров дистрибьютора по всей России. Об этом CNews сообщили представители OCS. Продукты Deckhouse позволяют безопасно разрабатывать и доста

OCS и «ИТ Роут» заключили соглашение о сотрудничестве Российский ИТ-дистрибьютор OCS и разработчик решений для построения корпоративных сетей «ИТ Роут» заключили соглашение о сотрудничестве. OCS займётся продвижением сетевого оборудования вендора под брендом «Факел»:

«Ред Софт» и OCS Distribution стали партнерами «Ред Софт» объявила о сотрудничестве с OCS Distribution. ИТ-дистрибьютор стал пятым участником партнерской сети компании. Сотрудниче

OCS и Vektor Plus запускают сотрудничество в сегменте аккумуляторных систем опления энергии (СНЭ) Vektor Plus объявили о сотрудничестве. Партнерство расширит каналы сбыта решений бренда для бесперебойного питания бизнеса и инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители OCS. В ассортимент дистрибьютора вошли свинцово-кислотные и литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи — Vektor Battery и Vektor Energy. Решения оснащены интеллектуальной системой управления

Исследование OCS: отечественные вендоры видят главный источник конкурентного давления в других российских игроках Российские производители «железа» и программного обеспечения пересмотрели главные угрозы своей конкурентоспособности, следует из исследования ИТ-дистрибьютора OCS. Теперь в технологичности решений и уровне сервиса отечественные вендоры соревнуются преимущественно с другими локальными игроками. Об этом CNews сообщили представители OCS. В 2025 г

OCS и «Тринити» объединяют усилия для защиты КИИ Компания OCS и российский производитель серверного оборудования «Тринити» объявили о партнерстве. Благодаря дистрибьюторской сети OCS решения вендора станут более доступными для крупного бизнеса

Партнерство с OCS позволит разработчику инфраструктурного софта «5А» нарастить продажи в России Дистрибьютор OCS займется продвижением решений компании «5А» — российского разработчика программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой. В рамках сотрудничества ассортимент OCS пополнят дв

OCS расширяет портфель решений для умных домов и зданий благодаря Rubetek Производитель решений для умных домов и зданий Rubetek и федеральный ИТ-дистрибьютор OCS объявляют о стратегическом партнерстве. OCS становится официальным дистрибьютором полного портфеля продукции Rubetek. Об этом CNews сообщили представители OCS. Партнерство поз

OCS расширит рынок сбыта для отечественного производителя электротехники DONEL Компания OCS и отечественный производитель электротехники для организации рабочих мест DONEL заключили соглашение о сотрудничестве: оборудование вендора будет распространяться через распределенную партн

OCS выводит на рынок премиальные аксессуары для рабочего пространства Geek Nook В состав продуктового портфеля OCS вошли премиальные аксессуары для рабочего пространства от российского производителя Geek Nook. Благодаря развитой партнерской сети дистрибьютора бренд расширит сбыт своей продукции, и она с

OCS открывает партнерам доступ к HASPBOX — российской платформе для управления ИТ-секретами Российский ИТ-дистрибьюторов OCS займется продвижением решений в области информационной безопасности отечественного бренда HASPBOX. В портфеле дистрибьютора появился продукт для управления корпоративными ИТ-секретами и пер

OCS начнет поставки российского решения Valo Cloud через партнерскую сеть . Продукт включен в реестр отечественного ПО и с осени 2025 г доступен для более чем 7000 партнеров дистрибьютора, включая региональных интеграторов и реселлеров. Об этом CNews сообщили представители OCS. Valo Cloud позволяет организовать хранение и обмен файлов в защищенной среде. Решение поддерживает авторизацию через LDAP, Web SSO, двухфакторную аутентификацию и не имеет ограничений по р

OCS и «Техноэволаб» расширяют предложение на рынке печатных устройств Российский ИТ-дистрибьютор OCS и российская компания «Техноэволаб», специализирующаяся на решениях и услугах в области печатной инфраструктуры, подписали соглашение о сотрудничестве. Продукция вендора пополнила портфель

OCS расширяет ИБ-направление флагманскими решениями F6 Компания F6, российский разработчик решений в области кибербезопасности, и OCS, ИТ-дистрибьютор, заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства более 7 тыс. партнеров OCS в России получат доступ к флагманским решениям F6 для обнаружения и предотвра

Партнеры OCS могут получать заказы через пункты выдачи СДЭК Компания OCS начала сотрудничество с логистическим оператором СДЭК — теперь заказы дистрибьютора можно получать через сеть пунктов выдачи в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Новый формат логисти

OCS выводит на рынок новый бренд мультимедийного оборудования из Китая Pixelhue Pro AV Российский ИТ-дистрибьютор OCS займётся продвижением мультимедийных решений китайского бренда Pixelhue Pro AV («Пиксельхью Про ЭйВи») на российском рынке. Благодаря OCS вендор расширит сбыт продукции на новую для

Благодаря OCS российский разработчик софта для корпоративных коммуникаций ITROO нарастит продажи в составе ПАК Компания OCS и российский разработчик ИТ-решений в области корпоративных коммуникаций ITROO (ООО «Передовые технологии») подписали дистрибьюторское соглашение. Сотрудничество позволит вендору расширить

Как ИТ-дистрибьюторы адаптируются к изменившемуся рынку? переосмыслить свои роли, чтобы успешно адаптироваться — считают представители ИТ-рынка, опрошенные OCS. В результате дистрибьюторы нацеливаются на стратегическое партнерство с вендорами, дилер

Экосистема решений «МойОфис» стала доступна партнерам OCS Дистрибьютор OCS и российская продуктовая ИТ-компания «МойОфис» заключили соглашение о сотрудничестве. Решения компании пополнили продуктовый портфель OCS и стали доступны для более чем 7 тыс. партнё

Экосистема «Лукоморье» стала доступна партнёрам OCS по всей России Дистрибьютор OCS и российская ИТ-экосистема «Лукоморье», компания-разработчик цифровых продуктов для управления бизнес-процессами и проектной деятельностью, подписали соглашение о сотрудничестве. Новое парт

Исследование OCS: российский рынок модульных и контейнерных ЦОДов вырастет до 32 млрд рублей к 2030 году в обработки данных (МЦОДов и КЦОДов) в течение ближайших пяти лет увеличится шестикратно — до 32 млрд руб., а ежегодный рост составит до 10%, следует из оценки сегмента, проведённой ИТ-дистрибьютором OCS. Большую часть рынка на сегодняшний день занимают отечественные вендоры. Модульные и контейнерные ЦОДы — это мобильные инженерные сооружения, включающие всё необходимое для функционирования