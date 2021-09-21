Власти пообещали российским ИТ-шникам «суверенный» GitHub

Михаил Мишустин предложил создать в России российский репозиторий ПО с открытым исходным кодом, прямой аналог GitHub. Никакой конкретики в заявлении премьер-министра не прозвучало. Власти и раньше высказывались на эту тему – в начале 2020 г. на создание российского GitHub Минэкономразвития предлагало выделить 2,1 млрд руб.

GitHub по-русски

Российский премьер-министр Михаил Мишустин предложил создать в России отечественный аналог американской платформы GitHub. Эту идею политик высказал в рамках видеообращения к участникам международного форума Kazan Digital Week.

«Запустим программу стимулирования участия нашего бизнеса в международных Open Source альянсах. У нас должна появиться собственная платформа в этой сфере, другими словами, российский GitHub», – заявил Михаил Мишустин.

«Продолжим продвигать наши разработки за рубеж. Внедрять отечественное инженерное программное обеспечение для моделирования и проектирования объектов в промышленности. Создавать условия для привлечения высококлассных специалистов ИТ-сектора и возвращения в Россию тех, кто уехал работать за границу», – говорится в стенограмме видеообращения председателя российского Правительства.

Когда в России появится собственный репозиторий открытого ПО, остается загадкой

GitHub – это крупнейшее в мире хранилище с открытым исходным кодом. Оно было запущено в США в 2008 г., а спустя 10 лет, в 2018 г., его владельцем стала американская корпорация Microsoft. Покупка GitHub обошлась ей в $7,5 млрд.

Попытка номер два

Предложение по созданию «импортозамещенного» GitHub российские власти высказывают не в первый раз. Одна из таких идей принадлежит Минэкономразвития.

Министерство заговорило о необходимости появления отечественного хранилища проектов с открытым исходным кодом еще в январе 2020 г., то есть почти два года назад. На тот момент создание такого сервиса оценивалось 2,1 млрд руб.

Упоминание российского аналога GitHub обнаружил «Коммерсант» в проекте «Искусственный интеллект», над которым Минэкономразвития на тот момент работало на пару со Сбербанком.. На тот момент предполагалось, что первый отечественный репозиторий открытого ПО может появиться к 2021 г., а к 2024 г. их число должно увеличиться до пяти. По прошествии неполных двух лет ни одной отечественной системы хранения проектов Open Source в России по-прежнему не существует.

Зачем России свой GitHub

В своем видеообращении Михаил Мишустин не назвал точных причин необходимости запуска отечественного конкурента GitHub. Минэкономразвития, напротив, совершенно четко представляло, зачем России нужна подобная система.

Аналог GitHub, по мнению Министерства, был необходим из-за угрозы возможного отключения России от иностранных хранилищ исходных текстов открытого ПО из-за санкций. Предполагалось, что российская альтернатива GitHub будет применяться в качестве репозитория для самых востребованных программ из зарубежных открытых источников, а также для создания открытых библиотек искусственного интеллекта (ИИ) в рамках реализации национальной стратегии развития ИИ до 2030 г.

Блокировка GitHub реальна

В своем заявлении о необходимости разработки российского Open Source-репозитория и о возможных санкциях со стороны США Минэкономразвития не осветило один очень важный момент. GitHub сам может оказаться под угрозой всероссийской блокировки, если, к примеру, на нем будут найдены те или иные материалы, запрещенные на территории России.

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Более того, GitHub уже попадал в реестр запрещенных сайтов. Это случилось в октябре 2014 г., когда Роскомнадзор заблокировал его из-за того, что Роспотребнадзор нашел на странице одного из пользователей репозитория материал о суициде. Действия регулятора спровоцировали бурю негодования со стороны российских пользователей. GitHub согласился пойти навстречу российским властям и удалил запрещенный контент, после чего блокировка с него была снята.

Не исключено, что после появления российского хранилища открытого ПО на GitHub неожиданно обнаружится новый противоправный контент.

Антироссийские санкции

С другой стороны, GitHub нередко выказывает крайне нетолерантное отношение к российским пользователям. Как сообщал CNews, в июле 2019 г. пользователи сервиса, проживающие в Крыму, стали массово жаловаться на необоснованную блокировку. Использование VPN и других средств обхода блокировок не помогало, поскольку заблокированными оказались именно сами репозитории. Другими словами, пользователи теряли доступ к собственным проектам – их нельзя было ни открыть, ни скачать, ни экспортировать.

В Github тогда объяснили, что сервис предлагает ограниченные услуги пользователям, проживающим в странах и регионах, которые находятся под санкциями США. В перечне таковых оказались Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. Ограничения в том числе предполагают и невозможность доступа к сервису публичных репозиториев – он может быть использован только для личной коммуникации. На сайте Github также пояснялось, что сам факт поездки в одну из перечисленных стран или Крым мог привести к блокировке аккаунта, но по возвращении доступ можно было восстановить.

В начале марта 2020 г. GitHub заблокировал все репозитории веб-разработчика из Москвы, известного на этом сервисе под псевдонимом catamphetamine. GitHub поначалу не раскрыл причины блокировки, однако позже выяснилось, что санкции были применены из-за жалобы на комментарий якобы оскорбительного характера, оставленный catamphetamine в одном из обсуждений на платформе. В конечном итоге блокировка была снята.