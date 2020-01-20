Власти собрались построить «российский Github» за 2 миллиарда

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Российский аналог Github

Министерство экономического развития (Минэкономразвития) России предложило создать отечественное хранилище проектов с открытым кодом, аналог популярного сервиса Github, который принадлежит корпорации Microsoft. На реализацию инициативы планируется направить 2,1 млрд руб. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на проект «Искусственный интеллект», разработку которого совместно со Сбербанком ведет ведомство.

По данным издания, аналог Github необходим из-за угрозы возможного отключения России от иностранных хранилищ исходных текстов открытого ПО из-за санкций. Российская альтернатива Github будет использована для хранения самых востребованных программ из зарубежных открытых источников, а также при создании создании открытых библиотек искусственного интеллекта (ИИ) в рамках реализации национальной стратегии развития ИИ до 2030 г. В министерстве изданию подтвердили информацию о проекте.

Первый отечественный репозиторий открытого ПО может появиться к 2021 г., а к 2024 г. их число должно увеличиться до пяти, отмечает «Коммерсант». Проект пока не одобрен правительством.

Git-сервисы против россиян

В июле 2019 г. пользователи Github из Крыма пожаловались на необоснованную блокировку. Использование VPN и других средств обхода блокировок не помогало, поскольку заблокированными оказались именно сами репозитории, причем скачать или экспортировать их не представлялось возможным.

Власти хотят создать «российский Github» за 2,1 млрд руб.

В Github тогда объяснили, что сервис предлагает ограниченные услуги пользователям, проживающим в странах и регионах, которые находятся под санкциями США. В перечне таковых оказались Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. Ограничения в том числе предполагают и невозможность доступа к сервису публичных репозиториев – он может быть использован только для личной коммуникации. На сайте Github также пояснялось, что сам факт поездки в одну из перечисленных стран или Крым мог привести к блокировке аккаунта, но по возвращении доступ можно было восстановить.

В октябре 2019 г. другой американский сервис – Gitlab, основанный выходцами из Украины, рассматривал возможность введение запрета занимать в компании должности людям, проживающим на территории России и Китая. По задумке руководства Gitlab такие работники не смогли бы претендовать на должности, которые предполагают получение доступа к персональным данным клиентов. На подобный шаг компанию, по признанию руководства, сподвигли опасения клиентов по поводу того, что их данные могут быть похищены недобросовестными работниками. На тот момент в число корпоративных клиентов Gitlab входили многие крупные корпорации из различных областей, включая информационные технологии и банковский сектор.

Подробнее о проекте Github

Компания Github со штаб-квартирой в Сан-Франциско является крупнейшей в мире платформой для хранения и распространения ПО с открытым исходным кодом. Услугами платформы пользуются более 28 млн разработчиков ПО, которые хранят здесь более 80 млн исходных кодов своих программ.

Услугами Github также пользуются более 1,5 млн компаний, включая крупные корпорации, такие как Apple, Amazon и Google. Microsoft является лидером по количеству разработчиков – участников репозитория Microsoft VSCode на Github.

Одновременно с основой функцией онлайн-репозитория, Github также играет роль своеобразной глобальной социальной сети для разработчиков софта.

В ноябре 2015 г. Github официально пришел в Россию. В нашей стране роль представителя сервиса получила компания VDEL, поставщик opensource–продуктов и услуг в странах Центральной и Восточной Европы, России и СНГ.

В 2016 г. появились первые сообщения о планах Microsoft по приобретению Github, однако руководство сервиса их последовательно опровергало, подчеркивая, что компания ценит свою независимость и не собирается кому-либо продаваться. Однако в июне 2018 г. корпорация Microsoft объявила о приобретении платформы. Сумма сделки составила $7,5 млрд. Новое подразделение в составе Microsoft возглавил вице-президент корпорации Нэт Фридман (Nat Friedman), ветеран движения ПО с открытым кодом, ранее основавший компанию Xamarin.

В начале 2019 г. Github внес изменения в сетку тарифных планов, в результате чего бесплатную возможность работы с неограниченным числом приватных репозиториев, в которых могут храниться «секретные» проекты, получили все желающие пользователи сервиса.

В ноябре 2019 г. стало известно об инициативе корпорации Microsoft под названием Github Archive, в рамках которой было решено поместить весь мировой запас открытого исходного кода из репозиториев, хранящихся на платформе, в заброшенную угольную шахту на полярном архипелаге Шпицберген, для того чтобы спасти его от возможных катаклизмов.