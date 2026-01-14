Разделы

СОБЫТИЯ


14.01.2026 РВБ запустила отправку посылок между пунктами выдачи Wildberries по всей России 1
10.10.2025 Антарктида и Курильские острова: в Москве вырос спрос на морские экспедиции 1
15.06.2022 «Ланит-интеграция» модернизировала труднодоступные станции Росгидромета в Арктическом регионе 1
26.05.2022 Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях 1
20.01.2020 Власти собрались построить «российский Github» за 2 миллиарда 1
14.03.2017 В «Росэлектронике» создали систему мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути 1
01.11.2012 ГПКС и «Интерспутник Холдинг» будут совместно предоставлять ресурс спутников серии «Экспресс» 2
16.08.2012 Парниковый газ может вырваться на свободу 1
26.07.2012 Тропики начали вторжение в Арктику 1
26.04.2012 "Орбитальная бомба" Shefex прошла вибротесты 1
01.11.2011 Хакеры напали на американские спутники 1
24.10.2011 Telenor модернизировал сеть мобильной связи в Норвегии 1
27.09.2011 На Шпицбергене завершены работы по созданию инфраструктуры связи, запланированные на 2011 г. 1
08.07.2011 На Шпицбергене началось строительство инфраструктуры связи 3
04.07.2011 Huawei и Telenor запустили LTE за Полярным кругом 2
25.11.2010 Неизвестные клады: что нашли российские археологи в 2010 году 1
24.05.2010 Остров Гренландия восстаёт из океана 1
11.12.2009 «Яндекс» начал показывать расписания авиарейсов 1
25.08.2009 Норвежские ВМС: начаты поиски самолета Амундсена 1
24.08.2009 Cтартовала полярная экспедиция "Арктика-2009" 1
14.07.2008 ВМФ России возобновил патрулирование в районе острова Шпицберген 2
28.02.2008 На Шпицбергене найдены останки самой крупной морской рептилии 1
26.02.2008 В Норвегии создано хранилище семян наиболее ценных растений Земли 1
22.02.2008 В районе Норвегии и в США произошли землетрясения силой более 6 баллов 1
12.12.2007 Сделан важный шаг к признанию обитаемости Марса в прошлом 1
13.08.2007 Датская экспедиция исследует хребет Ломоносова 1
06.08.2007 Индия устремилась в Арктику 1
26.04.2007 Британский банк семян пополнился миллиардным образцом 1
05.03.2007 Iridium разместит в Норвегии новую контрольную станцию 1
12.02.2007 "Ноев ковчег" для семян спрячут в толще горы 1
20.09.2006 В Ледовитом океане возникла чудовищная полынья 1
20.09.2006 В Ледовитом океане возникла чудовищная полынья 1
01.09.2006 Подвижность полюсов Земли способна прояснить многое 2
01.09.2006 Подвижность полюсов Земли способна прояснить многое 2
22.04.2003 На обновление спутниковой группировки России выделено 25 млрд. рублей 1
11.01.2002 Криобот растопит лед чужих планет 1
11.01.2002 Криобот растопит лед чужих планет 1

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 2
МегаФон 9985 1
Amazon Inc - Amazon.com 3148 1
Yandex - Яндекс 8530 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 1
Microsoft Corporation 25285 1
Huawei 4239 1
Apple Inc 12673 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2257 1
GitHub 980 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1223 1
Ланит Интеграция 212 1
Google LLC 12298 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Telenor Norway 7 1
VDEL 44 1
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 68 1
Интерспутник - Исател 18 1
Арктикуголь ГТ ФГУП 2 2
Московский планетарий 15 1
РЖД - Российские железные дороги 2010 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8251 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
Геометрия НПО 151 1
Новый Иерусалим - государственный историко-художественный музей - музейно-выставочный комплексе 4 1
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 9 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3431 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2183 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 304 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9391 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10237 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1190 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18411 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3967 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8462 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1320 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1025 1
Спутниковая связь - ЗССС - Земная станция спутниковой связи 64 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1441 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 213 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 500 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 2
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 182 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 141 1
Microsoft Xamarin 34 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 103 1
Яндекс.Расписания 28 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
NASA Landsat 82 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Электро-Л ГГКК - Геостационарный Гидрометеорологический Космический Комплекс 15 1
Zimmerman Wayne - Циммерман Уэйн 2 2
French Lloyd - Френч Ллойд 2 2
Svendsen Berit - Свендсен Берит 4 1
Синяткина Анна 3 1
Milner Angela - Милнер Анжела 3 1
Smith Paul - Смит Пол 8 1
Wdowinski Shimon - Вдовиниски Симон 1 1
Давыдов Денис 46 1
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 22 1
Лавров Сергей 30 1
Высоцкий Владимир 27 1
Крюков Дмитрий 38 1
Михалев Сергей 5 1
Корчагин Павел 17 1
Боровко Роман 22 1
Семенов Михаил 27 1
Олешко Андрей 1 1
Павлов Василий 5 1
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Никон - в миру Никита Минин (Минов) 1 1
Сомов Михаил 3 1
Юферев Александр 1 1
Рюрикович Владимир Мономах 1 1
Норвегия - Королевство 1833 21
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 827 16
Россия - РФ - Российская федерация 157671 12
Земля - планета Солнечной системы 10679 9
Арктика - Северный полюс 179 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 6
Мировой океан - World Ocean 522 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 4
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 676 4
Дания - Гренландия 142 4
Норвегия - Шпицберген - Баренцбург 4 4
Европа 24656 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18295 2
Индия - Bharat 5711 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 2
Германия - Федеративная Республика 12945 2
Франция - Французская Республика 7984 2
Великобритания - Лондон 2410 2
Солнечная система - Solar system 2549 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2687 2
США - Калифорния 4777 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 636 2
Северный Ледовитый океан 120 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 2
Юпитер - планета Солнечной системы 556 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 2
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 2
Ближний Восток - Иордан 33 1
Италия - Неаполь 20 1
Ближний Восток - Месопотамия 21 1
Казахстан - Республика 5817 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Япония 13555 1
Дания - Королевство 1318 1
Швеция - Королевство 3716 1
Исландия 250 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 2
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 97 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 469 2
Экватор - Equator 205 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 2
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 531 2
Ботаника - Растения - Plantae 1113 2
Геология - Ледник - Glacier 216 2
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 95 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 316 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3738 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Английский язык 6880 1
Физика - Градус Цельсия 291 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 822 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 3
Space Daily 528 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2177 1
AP - Associated Press 2006 1
Phys.org 972 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Euronews - телеканал 52 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 157 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
РАН - Российская академия наук 2021 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Norsk Polarinstitutt - Норвежский полярный институт 2 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 42 1
University of Miami - Университет Майами 24 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 61 1
NCPOR - National Centre for Polar and Ocean Research - NCAOR - National Centre for Antarctic and Ocean Research - Национальный центр полярных и океанских исследований - Национальный центр антарктических и океанологических исследований 1 1
Universitetet i Oslo - University of Oslo - Университет Осло 20 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
