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Интерспутник Исател

СОБЫТИЯ

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21.07.2014 «Космическая связь» обеспечила услугами широкополосной спутниковой связи научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников» 1
01.11.2012 ГПКС и «Интерспутник Холдинг» будут совместно предоставлять ресурс спутников серии «Экспресс» 1
22.03.2010 «Истар» поставил оборудование VSAT Минздравсоцразвитию 1
01.12.2008 «Исател» пришел в Таджикистан 2
22.08.2008 «Норильск-Телеком» и «Исател» развивают спутниковую связь в Норильске 2
10.07.2008 VSAT в России: продолжится ли взлет без господдержки? 1
11.04.2008 «Исател» получил новые лицензии 1
03.04.2008 «Исател» получил новые лицензии на услуги связи в Кыргызской Республике 1
31.03.2008 «Исател» организует спутниковый канал для «СибТрэйда» 1
11.03.2008 «Исател» организовал точку доступа в Бишкеке 2
05.12.2007 «Исател» запустил новый телепорт в Бишкеке 3
16.10.2007 «Интерспутник Холдинг» развивает бизнес в Средней Азии 1
14.05.2007 "Исател" вышел на рынок широкополосного доступа 1
29.03.2007 "Исател" реализовал проект в Петропавловске-Камчатском 3
25.01.2007 В «Исател» — новые назначения 1
09.01.2007 У «Исатела» — новый руководитель 2
14.07.2006 "Интерспутник" построит земные станции для "Голден Телекома" 1
01.02.2006 "Интерспутник Холдинг" начал коммерческую деятельность 1

Публикаций - 19, упоминаний - 27

Интерспутник и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 600 8
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Московский телепорт 20 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Сетьтелеком 25 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16018 2
Ipnet - Айпинэт 44 1
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 1
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 1
Дозор-Телепорт 2 1
СпутникТелеком - Спутниковые телекоммуникации Башкортостана 2 1
Амтел-Связь 5 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - 3C Russia - Direct Net, Satcom-Tel (Сатком-Тел), NDNT 7 1
ИТМО - Вузтелекомцентр ГНУ 4 1
РуСат 65 1
Eastar - Истар 30 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Рэйс Телеком - SPIN - 25 1
SES Networks - ND SatCom - НД Сатком - GloCom 7 1
ВисатТел - Висат-Тел 5 1
Саттел 1 1
Ямалтелеком 3 1
Кросна 3 1
Advantech SatNet - EMS Satellite Networks 1 1
Shiron - Shiron Satellite Communications 5 1
Deutsche Telekom - Plenexis - DeTeSat 9 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1578 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 1
Deutsche Telekom 956 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1784 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 194 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 58 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 140 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 30 1
V-Tell - Глобал Телеком - MVNO-оператор мобильной связи 9 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Интегра ГК - Интегра Менеджмент - Интегра-Бурение - Интегра-Сервисы - ВНИИБТ — Буровой инструмент - Геофизсервис - Оренбургтехсервис - СИАМ - Смит Сайбириан Сервисез 10 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8982 1
Почта России ПАО 2387 1
Газпром ПАО 1497 1
Связной ГК 1401 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 576 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 1
Роснефть НК - нефтяная компания 564 1
Евросеть 1421 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 1
Транснефть 337 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 113 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5462 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13833 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3345 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5738 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3081 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1554 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 728 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1519 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 138 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 59 14
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7413 9
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3079 8
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 427 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9836 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23098 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12303 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26498 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9682 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2441 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4188 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4447 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4590 2
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14852 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4052 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 299 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5318 1
Спутниковая связь - Спутниковый модем - SCPC, Single Channel per Carrier, Single Carrier per Channel - MCPC, Multiply Channels per Carrirer - выделенные спутниковые каналы 29 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13570 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4209 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18222 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5013 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8726 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26709 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10283 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7558 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9397 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26203 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1782 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1441 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 855 1
УУС - Универсальные услуги связи 330 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29841 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1408 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 840 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 376 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13787 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6890 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4678 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 126 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 394 2
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 1
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 79 1
Orange Maritime VSAT 8 1
Gilat SkyStar VSAT 11 1
Gilat SkyEdge VSAT 21 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 1
Комарицкий Александр 6 2
Тимошенко Олег 7 2
Нурматов Курманбек 1 1
Пехтерев Сергей 56 1
Веритэ Артем 1 1
Благов Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167751 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47929 11
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1427 5
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 293 5
Азия - Азиатский регион 5946 4
Киргизия - Бишкек 139 4
Европа 25016 3
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54991 2
Земля - планета Солнечной системы 10896 2
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Африка - Африканский регион 3647 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 2
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Япония 13843 1
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Европа Восточная 3140 1
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Израиль 2869 1
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Германия - Федеративная Республика 13281 1
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Национальный проект 396 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7908 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6848 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12402 1
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Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 963 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 678 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27545 1
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