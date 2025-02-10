Минтранс РФ Росморречфлот Морсвязьспутник ФГУП
ФГУП «Морсвязьспутник» (подведомственная организация Федерального агентства морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ) было образовано в 1976 году как Всесоюзное объединение электронавигации и спутниковой связи при Министерстве морского флота СССР в целях обеспечения эксплуатации советских и международных искусственных спутников Земли для предоставления судам торгового флота услуг спутниковой связи и навигации. Является уполномоченной организацией и представляет Россию в Совете Международной программы КОСПАС-САРСАТ. Выполняет функции оператора наземного сегмента системы КОСПАС-САРСАТ в России и обеспечивает эксплуатацию станции приема и обработки информации в Находке и узлового координационного центра системы КОСПАС-САРСАТ в Москве.
МКВЦ «Морсвязьспутника» – один из шести узловых координационных центров КОСПАС-САРСАТ и узловой координационный центр в Восточном регионе распределения аварийных данных. Он осуществляет передачу данных о бедствии в региональные центры Индии и Пакистана, а также точки контакта для поиска и спасания Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Польши, Чехии, Словакии, Болгарии, Венгрии, Румынии и Монголии. В функции Центра также входит ведение национальной базы данных аварийных радиобуев и радиомаяков 406 МГц КОСПАС-САРСАТ.
Минтранс РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Пехтерев Сергей 54 3
|Бокова Людмила 82 2
|Куропятников Андрей 2 2
|Захаркина Ольга 24 2
|Нестеренко Надежда 2 2
|Клишас Андрей 58 1
|Ратиев Сергей 25 1
|Рогозин Дмитрий 101 1
|Сытоленко Любовь 1 1
|Матаев Вячеслав 3 1
|Шамотин Вячеслав 1 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Кусков Денис 221 1
|Ананьин Алексей 81 1
|Богданов Андрей 41 1
|Урусов Виктор 128 1
|Кутилов Евгений 22 1
|Васюков Григорий 14 1
|Волков Александр 26 1
|Салов Андрей 1 1
|Непомнящий Роман 1 1
|Цуриков Игорь 3 1
|Малютин Валентин 1 1
|Вырвинский Игорь 1 1
|Жерновецкий Феликс 1 1
|Глушко Виктор 3 1
|Прохоров Юрий 64 1
|Ильин Владимир 3 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Валов Юрий 11 1
|Свинцов Андрей 45 1
|Боев Михаил 1 1
|Пылин Сергей 2 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|Мобильные системы 115 1
|Известия ИД 628 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 4
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
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