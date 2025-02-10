Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП

ФГУП «Морсвязьспутник» (подведомственная организация Федерального агентства морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ) было образовано в 1976 году как Всесоюзное объединение электронавигации и спутниковой связи при Министерстве морского флота СССР в целях обеспечения эксплуатации советских и международных искусственных спутников Земли для предоставления судам торгового флота услуг спутниковой связи и навигации. Является уполномоченной организацией и представляет Россию в Совете Международной программы КОСПАС-САРСАТ. Выполняет функции оператора наземного сегмента системы КОСПАС-САРСАТ в России и обеспечивает эксплуатацию станции приема и обработки информации в Находке и узлового координационного центра системы КОСПАС-САРСАТ в Москве.

МКВЦ «Морсвязьспутника» – один из шести узловых координационных центров КОСПАС-САРСАТ и узловой координационный центр в Восточном регионе распределения аварийных данных. Он осуществляет передачу данных о бедствии в региональные центры Индии и Пакистана, а также точки контакта для поиска и спасания Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Польши, Чехии, Словакии, Болгарии, Венгрии, Румынии и Монголии. В функции Центра также входит ведение национальной базы данных аварийных радиобуев и радиомаяков 406 МГц КОСПАС-САРСАТ.