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Минтранс РФ Росморречфлот Морсвязьспутник ФГУП

Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП

ФГУП «Морсвязьспутник» (подведомственная организация Федерального агентства морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ) было образовано в 1976 году как Всесоюзное объединение электронавигации и спутниковой связи при Министерстве морского флота СССР в целях обеспечения эксплуатации советских и международных искусственных спутников Земли для предоставления судам торгового флота услуг спутниковой связи и навигации. Является уполномоченной организацией и представляет Россию в Совете Международной программы КОСПАС-САРСАТ. Выполняет функции оператора наземного сегмента системы КОСПАС-САРСАТ в России и обеспечивает эксплуатацию станции приема и обработки информации в Находке и узлового координационного центра системы КОСПАС-САРСАТ в Москве.

МКВЦ «Морсвязьспутника» – один из шести узловых координационных центров КОСПАС-САРСАТ и узловой координационный центр в Восточном регионе распределения аварийных данных. Он осуществляет передачу данных о бедствии в региональные центры Индии и Пакистана, а также точки контакта для поиска и спасания Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Польши, Чехии, Словакии, Болгарии, Венгрии, Румынии и Монголии. В функции Центра также входит ведение национальной базы данных аварийных радиобуев и радиомаяков 406 МГц КОСПАС-САРСАТ.


10.02.2025 Россия создает собственную спутниковую систему связи на море. Американская отказывается обслуживать российские суда 1
29.12.2023 ФГУП «Росморпорт» успешно завершило пилотный проект по переводу СУДС Сочи на российское ПО 1
05.12.2023 Американская спутниковая сеть Globalstar окончательно покинула Россию 2
03.06.2021 МТС и «Морсвязьспутник» договорились о сотрудничестве для использования возможностей подводной трансарктической ВОЛС 3
25.03.2021 Состоялось тестирование оборудования ГМССБ системы подвижной спутниковой связи «Иридиум» в акватории Северного морского пути 1
28.08.2020 Власти отдали морское спутниковое оборудование на откуп госмонополисту 2
22.01.2019 Назло OneWeb: Россиянам запретили ввозить в страну спутниковые телефоны 1
06.11.2018 Частникам запретят ввозить в Россию спутниковые телефоны 1
07.03.2018 РТКОММ обеспечил Камчатку скоростным спутниковым интернетом 2
18.11.2016 Российские силовики смогут прослушивать абонентов Iridium - кроме служащих Пентагона 1
22.12.2015 «Т-софт» внедрит систему расчетов CombiBilling в «Морсвязьспутнике» 2
01.07.2015 Россиянам позволили посылать сигнал SOS без особого разрешения 1
07.10.2014 «Морсвязьспутник» начал продажи Wi-Fi точки доступа Iridium GO! 1
19.02.2014 Международные SIM-карты Iridium должны быть заменены в течение 6 месяцев 2
29.10.2013 Развод с «Борлас» обошелся IBS почти в $10 млн 1
04.12.2012 Предложенные Россией дополнения в регламент международной электросвязи оказались проигнорированными 2
09.11.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: октябрь 2012 3
17.05.2011 «Космическая связь» и «Морсвязьспутник» подписали соглашение о сотрудничестве в области спутниковой связи 3
18.03.2011 «Пикотех» провел испытания абонентских устройств ВКС серии «Глагол» в спутниковой сети «Инмарсат» 2
21.01.2010 Depo создала платформу виртуализации для «Морсвязьспутника» 2
10.07.2008 VSAT в России: продолжится ли взлет без господдержки? 1
04.04.2007 Спутниковые телефоны: ненужный хайтек? 1
14.08.2006 Телемедицина пришла в Заполярный край 1
17.01.2006 28 февраля откроется 3-й форум "Связь на море и реке" 2
29.06.2005 Цены на спутниковую связь падают: как выбрать оператора 2
29.06.2005 Цены на спутниковую связь падают: как выбрать оператора 2
26.11.2002 Inmarsat ввёл в коммерческую эксплуатацию региональную широкополосную высокоскоростную сеть пакетной передачи данных 2
30.03.1999 CompTek организовала открытый семинар "Компьютерная телефония на рынке мобильной связи" 1

Публикаций - 28, упоминаний - 46

Минтранс РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 118 9
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 7
Globalstar - Глобалстар 181 7
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 67 6
Ростелеком 9728 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 3
GTNT - Джи Ти Эн Ти 9 3
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 57 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 2
Альфа-Телеком ГК - Megacom 206 2
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 56 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12700 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
Амтел-Связь 5 2
OneWeb - WorldVU 36 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 1
Oracle Corporation 6703 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Broadcom - VMware 2365 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2906 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 507 1
Hughes 111 1
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ланит - Comptek - Комптек 196 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 1
Ростелеком - Сахателеком 63 1
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 38 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 2
РЖД - Российские железные дороги 1907 2
Газпром ПАО 1342 2
Northrop Grumman 202 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 1
Почта России ПАО 2118 1
Евросеть 1404 1
Связной ГК 1371 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 461 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 1
Транснефть 300 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 358 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 109 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 72 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
ПКиО Измайлово - Измайловский парк культуры и отдыха 16 1
УОС КЧР - УОС Карачаево-Черкесская Республика 1 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 148 1
Интегра - Интегра-Бурение 4 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
Lars Thrane 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11696 8
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 675 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4984 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3145 3
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Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 310 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 1
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4980 3
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 129 2
Iridium GO! 2 2
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 30 2
Ростелеком - РТКомм.РУ SenSat 17 1
Iridium Next 5 1
Microsoft Outlook 1392 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 51 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 213 1
Gilat SkyEdge VSAT 21 1
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 26 1
Ritlabs - The Bat - почтовый клиент 62 1
Cisco TelePresence Tactical MXP - Tandberg Tactical MXP 6 1
Broadcom - VMware vSphere 556 1
Iridium SBD - Iridium Short Burst Data 3 1
Iridium OpenPort 2 1
Iridium SafetyCast 1 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
Пикотех - Глагол ВКС 4 1
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 15 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 1
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 76 1
DEPO Computers - Depo Storm 70 1
Apple iPhone 6 4861 1
Правительство Москвы - Наш город 103 1
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 72 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 527 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 552 1
ФТС РФ ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 1
Gilat SkyStar VSAT 11 1
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 97 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 137 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Найди меня - findme.mos.ru - сервис поиска неопознанных пациентов 5 1
Т-софт - АСР CombiBilling - Phonekeeper 6 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1425 1
Пехтерев Сергей 54 3
Бокова Людмила 82 2
Куропятников Андрей 2 2
Захаркина Ольга 24 2
Нестеренко Надежда 2 2
Клишас Андрей 58 1
Ратиев Сергей 25 1
Рогозин Дмитрий 101 1
Сытоленко Любовь 1 1
Матаев Вячеслав 3 1
Шамотин Вячеслав 1 1
Николаев Вячеслав 102 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Кусков Денис 221 1
Ананьин Алексей 81 1
Богданов Андрей 41 1
Урусов Виктор 128 1
Кутилов Евгений 22 1
Васюков Григорий 14 1
Волков Александр 26 1
Салов Андрей 1 1
Непомнящий Роман 1 1
Цуриков Игорь 3 1
Малютин Валентин 1 1
Вырвинский Игорь 1 1
Жерновецкий Феликс 1 1
Глушко Виктор 3 1
Прохоров Юрий 64 1
Ильин Владимир 3 1
Никифоров Николай 1136 1
Валов Юрий 11 1
Свинцов Андрей 45 1
Боев Михаил 1 1
Пылин Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 23
Земля - планета Солнечной системы 10390 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52180 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43330 6
Индия - Bharat 5459 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2676 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2467 3
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 661 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 938 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1578 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 851 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 823 2
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 2
Венгрия 813 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 553 2
Евразия - Евразийский континент 609 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 749 2
Европа 21791 2
Польша - Республика 1964 2
Африка - Африканский регион 3483 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3530 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17445 2
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 165 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 249 2
Арктика - Северный полюс 175 2
Индийский океан 158 2
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Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1317 2
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Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 327 1
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Германия - Федеративная Республика 12700 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 1776 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18599 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29198 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5671 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9987 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9850 3
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2762 2
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