МТС и «Морсвязьспутник» договорились о сотрудничестве для использования возможностей подводной трансарктической ВОЛС

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и «Морсвязьспутник», оператор трансарктической ВОЛС, подписали соглашение о стратегическом партнерстве для планирования и реализации инфраструктурных проектов на базе строительства подводной трансарктической волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Мурманск – Владивосток с точками выхода по трассе Северного морского пути (проект «Полярный экспресс»).

Подписанное соглашение между МТС и «Морсвязьспутником» определяет одним из ключевых направлений сотрудничества взаимодействие для организации резервирования трафика на сети МТС на всей протяженности строящейся трансарктической ВОЛС либо ее отдельных участков.

Партнеры совместно проработают возможности организации отдельной линии связи между береговой станцией трансарктической ВОЛС в поселке Териберка и городом Мурманском, а также проанализируют параметры организации отдельной точки выхода трансарктической ВОЛС на территории ЯНАО. На базе ресурсов новой ВОЛС партнеры планируют строительство наземных сетей связи для нужд морских портов и добывающих предприятий регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Кроме того, партнеры изучат потенциал трансатлантической подводной ВОЛС для обеспечения связью и инновационными сервисами, в том числе, и с использованием технологии «интернета вещей» судов на трассе Северного морского пути и Дальневосточного региона России.

«Соглашение предполагает развитие долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества компаний в рамках развития сетей связи на Крайнем Севере. Мы видим сегодня экспоненциальный вектор развития технологий, и наше взаимодействие с «Морсвязьспутником» позволит МТС качественно и эффективно обеспечить все возрастающие потребности наших бизнес клиентов и частных потребителей в северных регионах страны, в том числе развивать в регионе высокоскоростные сети последних поколений, возможность реализовывать решения в области «интернета вещей», электронной коммерции, беспилотного транспорта, искусственного интеллекта, промышленной автоматизации, защищенной связи с учетом растущих требований по информационной безопасности, хранению и обработки данных», – отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

«Развитие Арктического региона в настоящее время серьезным образом меняет требования к глобальной сети связи, вследствие чего планы развития региона и соответствующие инвестиции в инфраструктуру должны реализовываться в интересах государства, российского и мирового бизнеса. Развитие магистральных сетей связи в Арктике становится фундаментом экономических и социальных изменений в регионе, двигателем цифрового развития Российской Федерации», – отметил генеральный директор «Морсвязьспутника» Андрей Куропятников.