Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация

|15.05.2025
|
«Т-Технологии» открыли ИТ-хаб во Владивостоке
«Т-Технологии» открыли ИТ-хаб во Владивостоке в центре города с видом на море. Помещение площадью более 180 квадратных метров
|13.05.2025
|
Больше 5 тыс. раз позвонили потенциальные мошенники жителю Владивостока
от более 2 млн спам-звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС. Количество нежелательных звонков в регионе выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. При этом, одному из жителей Владивостока злоумышленники пытались дозвониться более 5000 раз, но все вызовы были заблокированы системой. Средняя длительность ненужных разговоров составила 17 секунд. В целом сервис сэкономи
|07.05.2025
|
В жилом комплексе под Владивостоком «МегаФон» усилил 4G
сети «МегаФона» теперь доступны на всей территории крупного микрорайона, расположенного недалеко от Владивостока. Новый телеком-объект расширил территорию LTE-покрытия и обеспечил стабильное со
|26.03.2025
|
4G в Прохладном: «МегаФон» расширил покрытие в селе под Владивостоком
жают горожане на дачные участки или базы отдыха, чтобы насладиться загородной атмосферой. «Пригород Владивостока остается самым динамично развивающимся по жилой застройке, как частной, так и ма
|15.01.2025
|
Международный аэропорт Владивосток запустил новую версию сайта
дел был создан для туристов Приморского края. В нем можно найти информацию о достопримечательностях Владивостока, выбрать место, где остановиться или куда сходить, чтобы попробовать блюда дальн
|12.12.2024
|
Во Владивостоке на треть выросла скорость мобильного интернета МТС
МТС завершила проект по модернизации сети мобильной связи во Владивостоке. Компания провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE, что поз
|04.12.2024
|
Москва — Владивосток: во сколько обойдется автопутешествие через всю Россию
В «Авито» посчитали, сколько нужно будет потратить автолюбителям, которые захотят отправиться по маршруту Москва – Владивосток на арендованном автомобиле. В комфортном темпе такая дорога на более чем 9,2 тыс. км в одну сторону займет минимум 18 дней с остановками в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Набе
|08.11.2024
|
МТС первой из операторов обеспечила связью четвертого поколения остров Попова
м на комфортной скорости до 50 Мбит/с получили более тысячи жителей отдаленной островной территории Владивостока. Об этом CNews сообщили предствители МТС. Новое телеком-оборудование обеспечивае
|30.10.2024
|
«Хабэко-Партнер» завершила монтажные и пусконаладочные работы на объекте Музейного и театрально-образовательного комплекса Владивостока
та по строительству четырех крупных культурно-образовательных кластеров — в Калининграде, Кемерове, Владивостоке и в Севастополе. На данный момент комплекс уже начал свою работу, первые ученики
|22.10.2024
|
Блогеры Владивостока переходят на новую видеоплатформу NUUM
ские ролики и контент на тему кино и анимации только набирают популярность на площадке. «Блогеры во Владивостоке - активные, креативные и талантливые люди. Мы с удовольствием предоставляем всем
|21.10.2024
|
«ЮMoney»: в бархатный сезон россияне ездили в Москву и Владивосток
год назад. По сравнению с другими популярными направлениями выше всего цены на аренду оказались во Владивостоке — 5370 руб. за сутки, +8% за год. В Москве аренда в среднем стоила 4750 руб. (+1
|18.10.2024
|
Санаторная, Океанская и Вторая речка получили обновленные скорости интернета
ка и цифровых услуг в городе стабильно растут. В этом году мы проводим масштабный рефарминг сети во Владивостоке, до конца декабря он завершится во всех районах краевого центра. Помимо Советско
|10.10.2024
|
Владивосток стал лидером по количеству DDoS-атак на Дальнем Востоке
щная из зафиксированных на Дальнем Востоке кибератак велась в июле на ИТ-компанию, ее мощность составила 111,3 Гбит/с. Лидером по числу DDoS-атак на веб-ресурсы компаний Дальневосточного региона стал Владивосток - на него пришлось 41,4% всего объема атак на ресурсы ДВФО. При этом дальневосточные регионы оказались меньше других подвержены атакам киберпреступников - доля ДВФО в общем количест
|04.09.2024
|
МТС обновила цифровой путеводитель по Владивостоку
ндации для морского, культурного и гастрономического туризма, а также полезные советы для деловых путешественников. Гости города, как интересно и эффективно провести время на острове Русский, увидеть Владивосток с воды и с воздуха и куда съездить на «морские выходные». Путеводитель рассказывает не только о популярных достопримечательностях – Миллионке или Океанариуме, но и открывает небанал
|12.07.2024
|
МТС: москвичи, хабаровчане и калининградцы отметили День молодежной столицы во Владивостоке
МТС c помощью технологии Big Data проанализировала географию участников Дня молодежной столицы во Владивостоке, который отпраздновали 6 июля на Набережной Цесаревича. Большинство гостей на пр
|05.07.2024
|
К Дню молодежной столицы МТС прокачала сеть в центре Владивостока
МТС сообщает о модернизации сети во Владивостоке в преддверии массовых мероприятий, посвященных Неделе молодежной столицы и Дню г
|21.06.2024
|
«МТС Travel» выпустит серию гастрономических путеводителей по России
осредоточено больше всего гастроточек. Абонентам других операторов гиды доступны по прямым ссылкам (Владивосток, Калининград).
|21.06.2024
|
МТС выпустит серию гастрономических путеводителей по России
осредоточено больше всего гастроточек. Абонентам других операторов гиды доступны по прямым ссылкам (Владивосток, Калининград).
|07.06.2024
|
Цифровой гид по локальной кухне встретит якутян, приезжающих во Владивосток
трономического туризма в онлайн-гиде собраны тематические фестивали и праздники, которые пройдут во Владивостоке до конца 2024 г. - фестиваль гребешка «На гребне», фестиваль краба «Держи краба»
|07.06.2024
|
МТС Travel: деликатесы Приморья вся чаще привлекают иркутян во Владивосток
трономического туризма в онлайн-гиде собраны тематические фестивали и праздники, которые пройдут во Владивостоке до конца 2024 г. - фестиваль гребешка «На гребне», фестиваль краба «Держи краба»
|06.06.2024
|
МТС: амурчане в лидерах среди отдыхающих в Приморском крае
трубача, жареный папоротник и варенье из лимонника. В гастрогиде собраны около 70 ресторанов и кафе Владивостока разной ценовой категории. Здесь можно найти тематические подборки заведений, пок
|28.05.2024
|
МТС Travel: популярность Москвы, Краснодара и Владивостока летом выросла вдвое
рых Сочи, Адлер, Анапа, Геленджик – суммарно число заказов там превышает 10% от всех по России. Сильнее всего по стране – более чем в два раза – выросло количество бронирований в Москве, Краснодаре и Владивостоке. Значительный прирост заказов связан в том числе с увеличением горизонта планирования. В этом сезоне россияне бронировали жилье в среднем за три месяца до даты заезда – на 15 дней
|24.05.2024
|
Innostage и ДВФУ создадут студенческий SOC во Владивостоке
едеральный университет (ДВФУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут совместно работать над созданием и развитием проекта «Студенческий SOC» в Приморье. Студенческий SOC обеспечит вузам Владивостока высокий уровень защиты ИТ-инфраструктуры и станет площадкой для интенсивной практической подготовки ИБ-специалистов на базе профильных кафедр. Ранее к студенческому SOC присоединил
|26.03.2024
|
«Геоскан» и МГУ им. адм. Г.И. Невельского (г. Владивосток) разработали совместную программу обучения школьных учителей беспилотным технологиям
ую готовность учителей к применению БАС в образовательном процессе в рамках начального, основного, среднего общего и дополнительного образования детей. В пилотном проекте будут участвовать 10 школ г. Владивостока, и к началу следующего учебного года программа позволит подготовить 15 учителей. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан». Выпускники получат представление о беспилотных авиа
|13.03.2024
|
В офисе застройщика во Владивостоке начал свою работу российский робот-консьерж
имодействия с посетителями: песни, танцы и другие активности. Фото: Promobot В офисе застройщика во Владивостоке начал свою работу российский робот-консьерж Робот становится надежным сотруднико
|01.03.2024
|
МТС презентовала во Владивостоке онлайн-урок по кибербезопасности
нд «Система» представили всероссийский открытый онлайн-урок о технологиях и профессиях будущего «Кибербезопасность». Первыми в стране урок посмотрели участники смены «Лифт в будущее» в ВДЦ «Океан» во Владивостоке. Об этом CNews сообщили представители МТС. Урок «Кибербезопасность» рассчитан на школьников, учителей, родителей и поднимает ключевые темы цифровой гигиены и профориентации в совре
|23.01.2024
|
Искусственный интеллект: аэропорт Владивосток внедрил в работу виртуального оператора
В 2023 г. в работу справочной службы Международного аэропорта Владивосток был внедрен виртуальный оператор – голосовой робот с использованием искусственного интеллекта, разработанного ООО «АТС 555». Об этом CNews сообщили представители АО «Международный а
|21.12.2023
|
МТС запустила умный ЖК в пригороде Владивостока
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о завершении комплексного проекта по цифровизации объекта жилой недвижимости в пригороде Владивостока. В районе Садгорода появился умный жилой комплекс — «Эко-хаус Пастораль» от застройщика «Да Винчи групп». МТС реализовала в ЖК проект «умный дом под ключ» — от обеспечения сетевой
|21.12.2023
|
«Мегафон» запустил мобильный интернет в крупных новостройках Владивостока
одключения к домашней сети Wi-Fi. «Запуск новых базовых станций позволил расширить зону покрытия во Владивостоке и увеличить емкость сети в густонаселенных районах города. Прежде всего это райо
|10.11.2023
|
4G пришел в коттеджный поселок под Владивостоком
сети «Мегафона». Оператор построил базовую станцию и включил в зону покрытия 4G поселок недалеко от Владивостока, в котором идет активная коттеджная застройка. Об этом CNews сообщили представит
|13.10.2023
|
МТС обеспечила цифровой инфраструктурой курортно-деловой комплекс «Бурный» во Владивостоке
ла LTE-покрытие одного из важнейших объектов туристической и деловой инфраструктуры Приморья, обеспечив связью 46 тыс. квадратных метров территории комплекса. Многофункциональный комплекс «Бурный» во Владивостоке – это первый дальневосточный проект с концепцией «город в городе». На 16 этажах МФК «Бурный» расположены пятизвёздочный апарт-отель Rodina Residences Vladivostok на 104 номера, биз
|02.10.2023
|
В России из-за санкций Евросоюза массово поломались паркоматы
лайн Санкции Евросоюза привели к полному выходу из строя целой сети паркоматов компании Flowbird во Владивостоке, сообщила компания «Цифровое Приморье». Устройства для оплаты парковки перестали
|27.09.2023
|
Во Владивостоке начал работу робот-консьерж
С начала сентября 2023 г. в офисе одного из зданий во Владивостоке, специализированного застройщика «Восточный луч», начал функционировать автоматизированный робот-консьерж. Задачи этого робота включают в себя контроль доступа в офис для сотрудник
|25.09.2023
|
Аэропорт Владивосток запустил новый сервис «Автоматическая справочная»
Международный аэропорт Владивосток запустил новый сервис «Автоматическая справочная». Справочная система работает c использованием современных технологий распознавания речи и предназначена для комфорта пассажиров. Се
|25.08.2023
|
МТС оцифровала «Зеленый бульвар» во Владивосток
МТС обеспечила цифровыми сервисами новый жилой микрорайон Владивостока «Зеленый бульвар». Благодаря установке нового телеком-оборудования жители новостроек получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету и современным цифровым сервисам. Высок
|30.06.2023
|
Территория 4G расширена в дачном массиве под Владивостоком
ьской активности обычно приходится на выходные дни. «Мы продолжаем развивать связь в «дачном поясе» Владивостока. К летнему сезону запустили новую базовую станцию, которая обеспечивает скоростн
|08.06.2023
|
RuVDS запустил виртуальный ЦОД во Владивостоке
Хостинг-провайдер RuVDS запустил виртуальный ЦОД во Владивостоке. Площадка стала для RuVDS седьмой по счёту в России и 14 – в общемировом списке дата-центров компании. Возможность выбрать новый регион уже доступна на сайте компании. Виртуальный
|06.06.2023
|
МТС ускорила интернет в центре Владивостока
МТС сообщила о модернизации сети во Владивостоке в преддверии сезона массовых летних мероприятий на открытом воздухе – фестивалей
|16.05.2023
|
Международный аэропорт Владивосток подключился к российской системе розыска багажа
Аэропорт Владивосток подключился к российской системе розыска багажа «BAGS поиск». Цель системы – оптимизировать процесс розыска багажа и сделать ее независимой от западных ИТ-решений. Об этом CNews соо
|10.05.2023
|
МТС выходит на рынок фиксированной связи Владивостока
МТС объявила о выходе на рынок фиксированной сети Владивостока. Это стало возможно в результате завершения сделки по приобретению активов группы компаний «Зелёная точка», предоставляющих услуги широкополосного доступа в интернет и цифрового те
