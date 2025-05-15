Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация

«Т-Технологии» открыли ИТ-хаб во Владивостоке «Т-Технологии» открыли ИТ-хаб во Владивостоке в центре города с видом на море. Помещение площадью более 180 квадратных метров

Больше 5 тыс. раз позвонили потенциальные мошенники жителю Владивостока от более 2 млн спам-звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС. Количество нежелательных звонков в регионе выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. При этом, одному из жителей Владивостока злоумышленники пытались дозвониться более 5000 раз, но все вызовы были заблокированы системой. Средняя длительность ненужных разговоров составила 17 секунд. В целом сервис сэкономи

В жилом комплексе под Владивостоком «МегаФон» усилил 4G сети «МегаФона» теперь доступны на всей территории крупного микрорайона, расположенного недалеко от Владивостока. Новый телеком-объект расширил территорию LTE-покрытия и обеспечил стабильное со

4G в Прохладном: «МегаФон» расширил покрытие в селе под Владивостоком жают горожане на дачные участки или базы отдыха, чтобы насладиться загородной атмосферой. «Пригород Владивостока остается самым динамично развивающимся по жилой застройке, как частной, так и ма

Международный аэропорт Владивосток запустил новую версию сайта дел был создан для туристов Приморского края. В нем можно найти информацию о достопримечательностях Владивостока, выбрать место, где остановиться или куда сходить, чтобы попробовать блюда дальн

Во Владивостоке на треть выросла скорость мобильного интернета МТС МТС завершила проект по модернизации сети мобильной связи во Владивостоке. Компания провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE, что поз

Москва — Владивосток: во сколько обойдется автопутешествие через всю Россию В «Авито» посчитали, сколько нужно будет потратить автолюбителям, которые захотят отправиться по маршруту Москва – Владивосток на арендованном автомобиле. В комфортном темпе такая дорога на более чем 9,2 тыс. км в одну сторону займет минимум 18 дней с остановками в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Набе

МТС первой из операторов обеспечила связью четвертого поколения остров Попова м на комфортной скорости до 50 Мбит/с получили более тысячи жителей отдаленной островной территории Владивостока. Об этом CNews сообщили предствители МТС. Новое телеком-оборудование обеспечивае

«Хабэко-Партнер» завершила монтажные и пусконаладочные работы на объекте Музейного и театрально-образовательного комплекса Владивостока та по строительству четырех крупных культурно-образовательных кластеров — в Калининграде, Кемерове, Владивостоке и в Севастополе. На данный момент комплекс уже начал свою работу, первые ученики

Блогеры Владивостока переходят на новую видеоплатформу NUUM ские ролики и контент на тему кино и анимации только набирают популярность на площадке. «Блогеры во Владивостоке - активные, креативные и талантливые люди. Мы с удовольствием предоставляем всем

«ЮMoney»: в бархатный сезон россияне ездили в Москву и Владивосток год назад. По сравнению с другими популярными направлениями выше всего цены на аренду оказались во Владивостоке — 5370 руб. за сутки, +8% за год. В Москве аренда в среднем стоила 4750 руб. (+1

Санаторная, Океанская и Вторая речка получили обновленные скорости интернета ка и цифровых услуг в городе стабильно растут. В этом году мы проводим масштабный рефарминг сети во Владивостоке, до конца декабря он завершится во всех районах краевого центра. Помимо Советско

Владивосток стал лидером по количеству DDoS-атак на Дальнем Востоке щная из зафиксированных на Дальнем Востоке кибератак велась в июле на ИТ-компанию, ее мощность составила 111,3 Гбит/с. Лидером по числу DDoS-атак на веб-ресурсы компаний Дальневосточного региона стал Владивосток - на него пришлось 41,4% всего объема атак на ресурсы ДВФО. При этом дальневосточные регионы оказались меньше других подвержены атакам киберпреступников - доля ДВФО в общем количест

МТС обновила цифровой путеводитель по Владивостоку ндации для морского, культурного и гастрономического туризма, а также полезные советы для деловых путешественников. Гости города, как интересно и эффективно провести время на острове Русский, увидеть Владивосток с воды и с воздуха и куда съездить на «морские выходные». Путеводитель рассказывает не только о популярных достопримечательностях – Миллионке или Океанариуме, но и открывает небанал

МТС: москвичи, хабаровчане и калининградцы отметили День молодежной столицы во Владивостоке МТС c помощью технологии Big Data проанализировала географию участников Дня молодежной столицы во Владивостоке, который отпраздновали 6 июля на Набережной Цесаревича. Большинство гостей на пр

К Дню молодежной столицы МТС прокачала сеть в центре Владивостока МТС сообщает о модернизации сети во Владивостоке в преддверии массовых мероприятий, посвященных Неделе молодежной столицы и Дню г

«МТС Travel» выпустит серию гастрономических путеводителей по России осредоточено больше всего гастроточек. Абонентам других операторов гиды доступны по прямым ссылкам (Владивосток, Калининград).

Цифровой гид по локальной кухне встретит якутян, приезжающих во Владивосток трономического туризма в онлайн-гиде собраны тематические фестивали и праздники, которые пройдут во Владивостоке до конца 2024 г. - фестиваль гребешка «На гребне», фестиваль краба «Держи краба»

МТС: амурчане в лидерах среди отдыхающих в Приморском крае трубача, жареный папоротник и варенье из лимонника. В гастрогиде собраны около 70 ресторанов и кафе Владивостока разной ценовой категории. Здесь можно найти тематические подборки заведений, пок

МТС Travel: популярность Москвы, Краснодара и Владивостока летом выросла вдвое рых Сочи, Адлер, Анапа, Геленджик – суммарно число заказов там превышает 10% от всех по России. Сильнее всего по стране – более чем в два раза – выросло количество бронирований в Москве, Краснодаре и Владивостоке. Значительный прирост заказов связан в том числе с увеличением горизонта планирования. В этом сезоне россияне бронировали жилье в среднем за три месяца до даты заезда – на 15 дней

Innostage и ДВФУ создадут студенческий SOC во Владивостоке едеральный университет (ДВФУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут совместно работать над созданием и развитием проекта «Студенческий SOC» в Приморье. Студенческий SOC обеспечит вузам Владивостока высокий уровень защиты ИТ-инфраструктуры и станет площадкой для интенсивной практической подготовки ИБ-специалистов на базе профильных кафедр. Ранее к студенческому SOC присоединил

«Геоскан» и МГУ им. адм. Г.И. Невельского (г. Владивосток) разработали совместную программу обучения школьных учителей беспилотным технологиям ую готовность учителей к применению БАС в образовательном процессе в рамках начального, основного, среднего общего и дополнительного образования детей. В пилотном проекте будут участвовать 10 школ г. Владивостока, и к началу следующего учебного года программа позволит подготовить 15 учителей. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан». Выпускники получат представление о беспилотных авиа

В офисе застройщика во Владивостоке начал свою работу российский робот-консьерж имодействия с посетителями: песни, танцы и другие активности. Фото: Promobot В офисе застройщика во Владивостоке начал свою работу российский робот-консьерж Робот становится надежным сотруднико

МТС презентовала во Владивостоке онлайн-урок по кибербезопасности нд «Система» представили всероссийский открытый онлайн-урок о технологиях и профессиях будущего «Кибербезопасность». Первыми в стране урок посмотрели участники смены «Лифт в будущее» в ВДЦ «Океан» во Владивостоке. Об этом CNews сообщили представители МТС. Урок «Кибербезопасность» рассчитан на школьников, учителей, родителей и поднимает ключевые темы цифровой гигиены и профориентации в совре

Искусственный интеллект: аэропорт Владивосток внедрил в работу виртуального оператора В 2023 г. в работу справочной службы Международного аэропорта Владивосток был внедрен виртуальный оператор – голосовой робот с использованием искусственного интеллекта, разработанного ООО «АТС 555». Об этом CNews сообщили представители АО «Международный а

МТС запустила умный ЖК в пригороде Владивостока ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о завершении комплексного проекта по цифровизации объекта жилой недвижимости в пригороде Владивостока. В районе Садгорода появился умный жилой комплекс — «Эко-хаус Пастораль» от застройщика «Да Винчи групп». МТС реализовала в ЖК проект «умный дом под ключ» — от обеспечения сетевой

«Мегафон» запустил мобильный интернет в крупных новостройках Владивостока одключения к домашней сети Wi-Fi. «Запуск новых базовых станций позволил расширить зону покрытия во Владивостоке и увеличить емкость сети в густонаселенных районах города. Прежде всего это райо

4G пришел в коттеджный поселок под Владивостоком сети «Мегафона». Оператор построил базовую станцию и включил в зону покрытия 4G поселок недалеко от Владивостока, в котором идет активная коттеджная застройка. Об этом CNews сообщили представит

МТС обеспечила цифровой инфраструктурой курортно-деловой комплекс «Бурный» во Владивостоке ла LTE-покрытие одного из важнейших объектов туристической и деловой инфраструктуры Приморья, обеспечив связью 46 тыс. квадратных метров территории комплекса. Многофункциональный комплекс «Бурный» во Владивостоке – это первый дальневосточный проект с концепцией «город в городе». На 16 этажах МФК «Бурный» расположены пятизвёздочный апарт-отель Rodina Residences Vladivostok на 104 номера, биз

В России из-за санкций Евросоюза массово поломались паркоматы лайн Санкции Евросоюза привели к полному выходу из строя целой сети паркоматов компании Flowbird во Владивостоке, сообщила компания «Цифровое Приморье». Устройства для оплаты парковки перестали

Во Владивостоке начал работу робот-консьерж С начала сентября 2023 г. в офисе одного из зданий во Владивостоке, специализированного застройщика «Восточный луч», начал функционировать автоматизированный робот-консьерж. Задачи этого робота включают в себя контроль доступа в офис для сотрудник

Аэропорт Владивосток запустил новый сервис «Автоматическая справочная» Международный аэропорт Владивосток запустил новый сервис «Автоматическая справочная». Справочная система работает c использованием современных технологий распознавания речи и предназначена для комфорта пассажиров. Се

МТС оцифровала «Зеленый бульвар» во Владивосток МТС обеспечила цифровыми сервисами новый жилой микрорайон Владивостока «Зеленый бульвар». Благодаря установке нового телеком-оборудования жители новостроек получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету и современным цифровым сервисам. Высок

Территория 4G расширена в дачном массиве под Владивостоком ьской активности обычно приходится на выходные дни. «Мы продолжаем развивать связь в «дачном поясе» Владивостока. К летнему сезону запустили новую базовую станцию, которая обеспечивает скоростн

RuVDS запустил виртуальный ЦОД во Владивостоке Хостинг-провайдер RuVDS запустил виртуальный ЦОД во Владивостоке. Площадка стала для RuVDS седьмой по счёту в России и 14 – в общемировом списке дата-центров компании. Возможность выбрать новый регион уже доступна на сайте компании. Виртуальный

МТС ускорила интернет в центре Владивостока МТС сообщила о модернизации сети во Владивостоке в преддверии сезона массовых летних мероприятий на открытом воздухе – фестивалей

Международный аэропорт Владивосток подключился к российской системе розыска багажа Аэропорт Владивосток подключился к российской системе розыска багажа «BAGS поиск». Цель системы – оптимизировать процесс розыска багажа и сделать ее независимой от западных ИТ-решений. Об этом CNews соо