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Больше всего DDoS-атак на Дальнем Востоке приходится на Хабаровск и Владивосток

Компания RED Security проанализировала кибератаки за первое полугодие 2025 г. Выяснилось, что общее число цифровой агрессии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в четыре раза. Всего за этот период с помощью сервиса RED Security Anti-DDoS было отражено около 4000 атак на организации Дальневосточного федерального округа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Больше 40% DDoS-атак были нацелены на российские компании в регионах России. Дальний восток среди других федеральных округов по этому показателю занял пятое место, на него пришлось 13,7% от общего объема атак на регионы.

Чаще всего хакеры пытались помешать работе веб-ресурсов организаций, расположенных во Владивостоке и Хабаровске. Самая мощная DDoS-атака в Дальневосточном федеральном округе в пике достигла 141 Гбит/с, а самая продолжительная длилась более 20 часов и была направлена на ресурсы телеком-компании, расположенной в Хабаровске.

Рост активности злоумышленников аналитики связывают с увеличением доступности инструментов для проведения DDoS-атак и хактивизмом – политически мотивированными действиями хакеров. Это косвенно подтверждается и тем, что пик хакерской активности зафиксирован в мае и июне 2025 г.: попытки сделать недоступными популярные сервисы могли быть приурочены к важным государственным праздникам России. На эти месяцы в Дальневосточном федеральном округе пришлось около 2,5 тыс. DDoS-атак, то есть более половины всех инцидентов за полугодие.

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В целом в первой половине 2025 г. ключевыми мишенями киберпреступников стали отрасли ИТ, промышленности, а также государственный сектор. Кроме того, в первой половине 2025 г. заметно выросла доля атак на организации сферы строительства и девелопмента. Она составила 9% в общем объеме DDoS-атак на регион.

«DDoS-атаки технически эволюционируют, и активность хактивистов тоже только растет. Это говорит о том, что риски прерывания бизнес-процессов вследствие атак на веб-ресурсы становятся все более вероятными. При этом DDoS перешел в категорию инструментов не только политического, но и экономического давления. Все чаще встречаются случаи, когда злоумышленники требуют у компании выкуп за прекращение атаки и восстановление доступности ее веб-ресурсов. Поэтому мы рекомендуем обязательно учитывать и контролировать эти риски, применяя технические средства защиты», – сказал Михаил Горшилин, руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security.

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