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МТС RED Security МТС Кибербезопасность Серенити сайбер секьюрити Serenity Cyber Security

МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security

RED Security МТС Кибербезопасность» ) - открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса. Портфель RED Security включает сервисы центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC, сервисы по защите от DDoS-атак (Anti-DDoS) и атак на веб-приложения (WAF), сервисы шифрования каналов связи по ГОСТ (ГОСТ VPN), многофакторной аутентификации (MFA) и повышения киберграмотности пользователей (Security Awareness). RED Security также ведет разработку собственных решений в области сетевой безопасности.


14.01.2025 Российский бизнес под атакой. Число хакерских нападений на компании за год выросло в 2,5 раза 4
14.01.2025 RED Security SOC: хакеры усилили давление на критическую информационную инфраструктуру России 1
17.12.2024 RED Security помогает онлайн-кинотеатру Start повышать киберграмотность сотрудников 1
12.12.2024 RED Security SOC подтвердил эффективность выявления кибератак с помощью Deception-систем 1
11.12.2024 Сеть гипермаркетов «О’Кей» защитила учетные записи сотрудников с помощью сервиса RED Security MFA 1
09.12.2024 Михаил Горшилин, RED Security: Синергия ГОСТ VPN c другими MSS-сервисами закрывает основные потребности компаний в киберзащите 1
05.12.2024 На российском рынке появился новый сервис защиты от ботов RED Security Antibot 1
02.12.2024 Red Security: российский рынок защиты от ботов к 2028 году достигнет 2 млрд рублей 1
29.11.2024 МТС: самая мощная DDoS-атака на ТЭК зафиксирована в Красноярске 1
28.11.2024 МТС: половина региональных DDoS-атак в сфере ТЭК в октябре пришлась на сайты компаний Сибири 1
28.11.2024 МТС: каждая пятая DDoS-атака на компании из сферы ТЭК в октябре 2024 г. пришлась на Татарстан 1
27.11.2024 В октябре в Кировской области выросло количество DDoS-атак на ТЭК 1
27.11.2024 Red Security: в октябре в Прикамье выросло количество DDoS-атак на ТЭК 1
25.11.2024 В UserGate назначен директор по работе с государственными структурами 1
22.11.2024 Александр Осипов назначен на должность директора по продуктовому портфелю RED Security 1
14.11.2024 RED Security: в октябре 2024 г. количество DDoS-атак на ТЭК выросло в три раза 1
08.11.2024 RED Security: число сложных целенаправленных атак на крупный бизнес выросло на 60% 1
08.11.2024 RED Security SOC: в октябре 2024 г. финансовый сектор подвергся волне кибератак 1
05.11.2024 Угрозы растут, продажи падают: какие проблемы волнуют российский кибербез 2
17.10.2024 МТС RED: Сибирь вошла в тройку регионов-лидеров по количеству DDoS-атак 2
11.10.2024 Аналитика МТС RED: DDoS-атаки на ИТ и транспорт выросли на Дальнем Востоке 2
11.10.2024 МТС RED: Красноярск стал лидером по числу DDoS-атак на веб-ресурсы компаний Сибири 2
11.10.2024 На Сахалине выросло количество DDoS-атак на ИТ-компании 2
10.10.2024 Владивосток стал лидером по количеству DDoS-атак на Дальнем Востоке 2
10.10.2024 МТС RED: в Приволжье зафиксирована самая длительная DDoS-атака за август 2
04.10.2024 «МТС Red»: DDoS-атаки на ИТ и транспорт уходят в отры 2
16.09.2024 МТС RED открыла новые филиалы центра мониторинга МТС RED SOC в трех городах России 2
26.08.2024 Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка 2
13.08.2024 Госсектор России массово нанимает специалистов по ИБ 1
13.08.2024 Организации критической информационной инфраструктуры наращивают спрос на специалистов по кибербезопасности 1
07.03.2024 Женщины года в отрасли ИТ 2024. Список CNews 1
27.02.2024 Василий Огнев, МТС RED: В области многофакторной аутентификации заказчики переходят на облачные решения 1
24.11.2023 МТС обучает нейросети на гаджетах пользователей 2
05.07.2023 Количество спам-звонков нижегородцам в 2023 г снизилось более чем в два раза 1
30.06.2023 Аналитика МТС RED: количество спам-звонков в 2023 г. снизилось более чем в два раза 1
30.03.2023 «МТС Red» анонсировала создание открытой экосистемы кибербезопасности 1
29.03.2023 «Ростелеком» купил компанию - борца с банковскими мошенниками 1
28.03.2023 «МТС кибербезопасность» запускает услуги проактивной защиты от киберугроз 2
21.03.2023 МТС запускает мессенджер для параноиков. Он защитит от недружественных спецслужб 2
14.03.2023 Волгоград стал лидером по числу отраженных кибер-атак в 2022 году 1

Публикаций - 43, упоминаний - 60

МТС RED Security и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 28
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 4
Ростелеком 9700 3
Telegram Group 1983 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Цифра ГК 2426 3
Microsoft Corporation 24624 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
Информзащита 756 2
Код Безопасности 616 2
МегаФон 8804 2
Snapchat 129 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Zello 25 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 1
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 39 1
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 16 1
INITI - ИНИТИ 16 1
RuVDS - МТ Финанс 57 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Polymedia - Полимедиа 138 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Ахметрон 1 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 1
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 37 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 1
К2Тех - К2 Кибербезопасность 21 1
Софт Плюс - Hexway - Хексвей 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 182 1
Завод Реконд 1 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
K2 - К2РУ - SourceCode 86 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
Галактика - Корпорация 1467 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Резонанс НПП 370 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 69 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
ITGF - Industrial Technologies Group France 1 1
Норникель - Сфера 1 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 30 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Unsplash 762 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 51 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 15 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
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МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 23
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 10
МТС RED Security Anti-DDoS 7 4
Linux OS 9936 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 2
FreePik 980 2
Rakuten Viber 627 1
WhatsApp Messenger 1081 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Microsoft Skype 2067 1
Discord 116 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Tencent WeChat - мессенджер 142 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
Microsoft Skype for Business 175 1
Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD 20 1
Threema - Мессенджер 18 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
Linux - Debian GNU 463 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 128 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Smart Fraud Detection 12 1
INITI SOLO - ИНИТИ СОЛО 15 1
МТС RED Future Crew - CICADA8 8 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 41 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 26 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - САРУС СПЖЦ (PLM) - система полного жизненного цикла 7 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 46 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 56 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Монахов Дмитрий 16 13
Наумов Евгений 38 3
Огнев Василий 6 3
Петренко Сергей 25 3
Кузнецов Александр 123 2
Дугин Андрей 24 2
Фомина Татьяна 5 2
Вассунов Иван 4 2
Арсентьев Андрей 67 1
Бегтин Иван 61 1
Павлов Алексей 18 1
Анкилов Константин 106 1
Сергеев Михаил 108 1
Братишко Олег 4 1
Бедеров Игорь 54 1
Прибочий Михаил 44 1
Лукацкий Алексей 119 1
Малахов Александр 20 1
Непочатова Елена 18 1
Сафонов Лука 15 1
Игонин Сергей 3 1
Ларионов Федор 1 1
Вологдин Александр 3 1
Цаплин Никита 51 1
Кошкина Дарья 12 1
Чернешев Евгений 1 1
Фесенко Мария 1 1
Черешнев Евгений 21 1
Касперская Наталья 291 1
Хасьянова Гульнара 141 1
Матвеева Татьяна 104 1
Скоробогатова Ольга 55 1
Солнцева Екатерина 58 1
Голодец Ольга 23 1
Новикова Елена 88 1
Абрамова Елена 14 1
Смирнова Юлия 9 1
Донина Елена 1 1
Спиридонов Виктор 1 1
Чербов Глеб 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 30
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 6
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 4
Армения - Республика 2280 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 3
Беларусь - Белоруссия 5638 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1003 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - СФО - Омская область 665 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Украина 7608 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 366 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 251 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 11
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 11
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 9
Энергетика - Energy - Energetically 5082 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 2
Киберучения 92 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 2
Аудит - аудиторский услуги 2657 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Ведомости 996 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 22 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Business Research Company 3 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 6
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 6
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 17 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 30 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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