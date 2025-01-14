МТС RED Security МТС Кибербезопасность Серенити сайбер секьюрити Serenity Cyber Security
RED Security («МТС Кибербезопасность» ) - открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса. Портфель RED Security включает сервисы центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC, сервисы по защите от DDoS-атак (Anti-DDoS) и атак на веб-приложения (WAF), сервисы шифрования каналов связи по ГОСТ (ГОСТ VPN), многофакторной аутентификации (MFA) и повышения киберграмотности пользователей (Security Awareness). RED Security также ведет разработку собственных решений в области сетевой безопасности.
МТС RED Security и организации, системы, технологии, персоны:
|Монахов Дмитрий 16 13
|Наумов Евгений 38 3
|Огнев Василий 6 3
|Петренко Сергей 25 3
|Кузнецов Александр 123 2
|Дугин Андрей 24 2
|Фомина Татьяна 5 2
|Вассунов Иван 4 2
|Арсентьев Андрей 67 1
|Бегтин Иван 61 1
|Павлов Алексей 18 1
|Анкилов Константин 106 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Братишко Олег 4 1
|Бедеров Игорь 54 1
|Прибочий Михаил 44 1
|Лукацкий Алексей 119 1
|Малахов Александр 20 1
|Непочатова Елена 18 1
|Сафонов Лука 15 1
|Игонин Сергей 3 1
|Ларионов Федор 1 1
|Вологдин Александр 3 1
|Цаплин Никита 51 1
|Кошкина Дарья 12 1
|Чернешев Евгений 1 1
|Фесенко Мария 1 1
|Черешнев Евгений 21 1
|Касперская Наталья 291 1
|Хасьянова Гульнара 141 1
|Матвеева Татьяна 104 1
|Скоробогатова Ольга 55 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Голодец Ольга 23 1
|Новикова Елена 88 1
|Абрамова Елена 14 1
|Смирнова Юлия 9 1
|Донина Елена 1 1
|Спиридонов Виктор 1 1
|Чербов Глеб 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Ведомости 996 1
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