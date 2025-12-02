Разделы

Огнев Василий


СОБЫТИЯ


02.12.2025 Медиахолдинг «Игроник» автоматизировал рутинные процессы управления доступом на 80% с помощью Solar inRights Origin 1
11.12.2024 Сеть гипермаркетов «О’Кей» защитила учетные записи сотрудников с помощью сервиса RED Security MFA 1
05.11.2024 Угрозы растут, продажи падают: какие проблемы волнуют российский кибербез 1
27.02.2024 Василий Огнев, МТС RED: В области многофакторной аутентификации заказчики переходят на облачные решения 1
06.02.2024 МТС RED запустила сервис многофакторной аутентификации для корпоративных пользователей 1
02.02.2024 Аналитика МТС RED: рынок многофакторной аутентификации в России ожидает заметный рост 1
21.12.2022 «Айти бастион» и «Аладдин» протестировали техническую совместимость своих продуктов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Огнев Василий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14170 4
Telegram Group 2553 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 1
АйТи Бастион - IT Bastion 129 1
Эшелон НПО 139 1
Microsoft Corporation 25228 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1836 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5265 1
Код Безопасности 701 1
QRate - КуРэйт 33 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 530 1
ГПБ - Газпромбанк 1170 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4873 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5221 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3241 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 383 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31613 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72960 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12280 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9757 5
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 238 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17115 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23068 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22981 3
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 949 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 374 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2606 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57162 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3498 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 701 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13311 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17976 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1681 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8917 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4761 2
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 246 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7008 2
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 235 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13037 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4543 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 96 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 986 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 392 1
Кибербезопасность - FIDO WebAuthn - Web Authentication - Passkey 7 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 167 1
Кибербезопасность - IAM - Беспарольная аутентификация 17 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1436 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1431 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8701 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 268 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12972 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2441 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4662 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2691 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17079 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5852 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 171 4
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 106 3
МТС RED Security MFA 1 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 82 1
Aladdin JaCarta Authentication Server - Aladdin JAS 15 1
Aladdin 2FA 10 1
Kaspersky GReAT 62 1
Пивак Павел 1 1
Гришканич Александр 1 1
Михеев Дмитрий 40 1
Воробьев Павел 4 1
Дбар Федор 48 1
Макаров Валентин 241 1
Лашин Ренат 83 1
Россия - РФ - Российская федерация 156500 5
Беларусь - Белоруссия 6017 1
Армения - Республика 2367 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18169 1
Индонезия - Республика 1004 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53418 1
Индия - Bharat 5686 1
Америка Латинская 1880 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1061 1
Малайзия 897 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51190 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3095 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54918 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25915 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1065 2
Энергетика - Energy - Energetically 5516 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11737 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5306 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6923 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4916 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8101 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2790 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1055 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7337 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3765 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 493 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 729 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1041 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6242 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10246 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 416 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3690 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2772 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17381 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5268 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3711 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31809 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 842 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1699 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2172 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1117 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5501 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 456 1
Физика - Physics - область естествознания 2826 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 774 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1079 1
