Aladdin 2FA


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


23.10.2025 Компании «ИнфоТеКС» и «Аладдин» завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов 1
27.11.2024 ГК «Солар» интегрировала двухфакторную аутентификацию «Аладдин Р.Д.» в решения для управления доступом привилегированных пользователей 1
23.01.2024 Fortis и «Аладдин» подписали дистрибьюторское соглашение 1
15.08.2023 «Инфосистемы джет» укрепила собственную ИБ-инфраструктуру с помощью системы двухфакторной аутентификации «Аладдин» 1
10.08.2023 Доступна обновленная версия приложения двухфакторной аутентификации Aladdin 2FA для российской мобильной ОС «Аврора» 1
27.06.2023 ГК «Астра» доверила аутентификацию в сервисах и инфраструктуре решению «Аладдин Р.Д.» 1
21.12.2022 «Айти бастион» и «Аладдин» протестировали техническую совместимость своих продуктов 1
15.12.2022 Для мобильной ОС «Аврора» появилось приложение для генерации однора-зовых паролей Aladdin 2FA 1
24.05.2021 Новая версия мобильного приложения Aladdin 2FA позволяет использовать биометрию для защиты пользовательских данных 1
11.02.2021 «Онланта» внедрила двухфакторную аутентификацию в VDI-сервис Onсloud.ru 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Aladdin 2FA и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 433 8
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 475 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2382 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 353 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 250 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 268 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 234 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2240 1
Ланит - Онланта - Onlanta 116 1
АйТи Бастион - IT Bastion 127 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 263 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 335 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1200 1
Fortis - Фортис 40 1
Thales Group 125 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1104 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12688 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4787 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12108 9
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 918 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71907 6
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 231 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12094 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26923 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31053 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31634 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22587 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2688 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14280 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1654 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9900 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14908 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12231 2
Clone - Клонирование 523 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16923 2
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 258 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2552 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12223 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1002 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4452 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 922 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1080 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 781 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5567 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14615 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 616 1
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data 122 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 497 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2657 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1205 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1412 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8566 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1412 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6614 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2035 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5469 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7461 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3931 1
Aladdin JaCarta Authentication Server - Aladdin JAS 15 7
Aladdin JaCarta СКЗИ 172 4
Google Authenticator 23 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 932 2
Linux OS 10773 2
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 56 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 320 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 256 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 282 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 406 1
Thales - Gemalto - SafeNet Authentication Manager (SAM) - SafeNet Network Logon - SafeNet Trusted Access - SafeNet Aithentication Client 27 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 312 1
Aladdin JaCarta BIO - Aladdin JaCarta SecurBIO 2 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeConnect 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 332 1
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 9 1
Яндекс.Ключ 17 1
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 31 1
Google Play - Google Store - Android Market 3409 1
Apple - App Store 2982 1
Apple Face ID 230 1
Apple Touch ID 287 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 951 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 136 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 81 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 606 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 326 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 247 1
2Test Профишкаф 1 1
Microsoft Windows 16218 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1253 1
Aladdin Secret Disk 88 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 172 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 86 1
Мустафаев Мурад 3 1
Огнев Василий 6 1
Хатунцева Ирина 2 1
Лапшин Владимир 4 1
Пакостин Андрей 1 1
Фокин Максим 9 1
Шуралев Дмитрий 1 1
Бычек Владимир 11 1
Михеев Дмитрий 40 1
Алексеев Тимофей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 154906 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54443 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6812 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2998 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10011 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5984 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3164 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5229 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1043 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 136 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395055, в очереди разбора - 732097.
Создано именных указателей - 184864.
