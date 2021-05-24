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Новая версия мобильного приложения Aladdin 2FA позволяет использовать биометрию для защиты пользовательских данных

Компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик средств аутентификации и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных, обновила мобильное приложение для генерации одноразовых паролей Aladdin 2FA. В новой версии появилась возможность защиты пользовательских данных при помощи биометрии.

Aladdin 2FA – мобильное приложение для генерации одноразовых паролей (OTP), расширяющее возможности сервера аутентификации JaCarta Authentication Server (JAS). Совместное использование JAS с мобильным приложением Aladdin 2FA позволяет обеспечить повышенный уровень защищённости информационных систем и электронных сервисов.

Мобильное приложение Aladdin 2FA такое же простое и интуитивно понятное для пользователя как Google Authenticator, но, в отличие от бесплатных аналогов, Aladdin 2FA надежно защищает секрет (секретный ключ, который используется для генерации одноразовых кодов) от компрометации и тиражирования при передаче его на мобильное устройство.

JaCarta Authentication Server (JAS) - автономный высокопроизводительный сервер аутентификации с поддержкой OTP- и U2F-токенов, а также программных токенов для мобильных устройств. Он обеспечивает надёжную защиту доступа к информационным системам и электронным сервисам, а также позволяет повысить удовлетворённость и лояльность пользователей из-за упрощения процесса аутентификации.

В обновлённой версии Aladdin 2FA для доступа к приложению можно использовать биометрию (Touch ID / Face ID), при условии поддержки этой технологии мобильным устройством. Новая версия Aladdin 2FA доступна в AppStore и GooglePlay.

Эльяс Касми

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