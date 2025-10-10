Intel саботирует идею открытого ПО. Ей надоело делиться своими идеями с другими

Дальнейшее будущее Intel в сегменте открытого исходного кода под большим вопросом. Компания сокращает инвестиции в Open Source, потому что другие воруют ее идеи.

Intel закрывает ПО

Компания Intel решила изменить свой подход к сегменту открытого (свободного) программного обеспечения. Как пишет The Register, она намерена сократить вливания в Open Source.

Об этом прямо заявил нынешний глава серверного подразделения Intel Кеворк Кечичян (Kevork Kechichian). По его словам, сейчас самое время переосмыслить вклад корпорации в сообщество разработчиков ПО с открытым исходным кодом.

Почему это нужно сделать именно сейчас, Кеворк уточнять не стал. Но стоит напомнить, что у Intel большие финансовые трудности – 2024 г. она завершила без генерального директора, но зато с крупнейшим чистым убытком за всю свою историю.

«С точки зрения инфраструктуры, у нас, пожалуй, самый большой след в сфере открытого исходного кода, – сказал Кечичян. – Нам нужно найти баланс, чтобы использовать это как преимущество для Intel и не позволить всем остальным использовать его».

Другие обойдутся

The Register пишет, что Кечичян говорит о необходимости для Intel получить гарантию того, что выгода других компаний от ее вклада в Open Source не превысит выгоду, которую получит от него она сама.

Иными словами, Intel больше не желает раздавать свои разработки другим компаниям, в том числе и конкурентам. Здесь следует подчеркнуть, что основной конкурент Intel на рынке процессоров в лице компании AMD уже давно перегнал ее по части возможностей своих CPU. Чипы на архитектуре ARM (сама Intel десятилетиями эксплуатирует х86) тоже превосходят нынешние решения Intel почти по всем пунктам, наиболее важным конечным потребителям. Такие CPU разрабатывают, например, Qualcomm и Apple.

Но в данном случае речь именно о программных разработках, а не об аппаратных. Впрочем, AMD и Qualcomm и здесь могут найти свою выгоду. Например, ПО с открытым кодом, изначально оптимизированное для конкретного оборудования (например, платформы Intel Xeon), благодаря своей открытости без особого труда и без трудностей с лицензированием может быть адаптировано для работы с оборудованием AMD, Qualcomm и пр.

Intel невыгодно

Совместимость ПО с «железом» различных вендоров, обеспечиваемая сообществом открытого ПО, может способствовать более широкому его распространению, поскольку пользователям не придется беспокоиться о том, будут ли софт и сервисы работать неправильно при перемещении между платформами. Это выгодно как разработчикам ПО, так и конечным потребителям.

В то же время это означает, что, приложив немного больше усилий, конкурирующие производители чипов могут использовать разработки Intel в качестве кратчайшего пути к разработке собственных высокооптимизированных библиотек, и в этом, по-видимому, и заключается суть проблемы, о которой говорил Кечичян, пишет The Register.

Уйти, но остаться

В настоящее время неизвестно, как именно Intel намеревается препятствовать конкурентам получить преимущество за счет своих программных разработок с открытым кодом. По мнению аналитиков The Register, она вполне может закрыть часть своего кода.

Прецедент уже создан – у Intel есть математические библиотеки ядра OneMKL, высокоуровневые интерфейсы которых имеют открытый исходный код. При этом сами низкоуровневые математические библиотеки закрыты. Не исключено, что Intel перенесет этот или схожий механизм защиты и на другие свои проекты в сфере открытого ПО.

При этом полностью уходить с рынка открытого ПО Intel, по всей видимости, пока не собирается. Кечичян лично заявил The Register, что таких планов у корпорации нет. «Мы не намерены отказываться от открытого исходного кода, – сказал он. – Огромные инвестиции Intel в эту сферу приносят пользу многим. Мы просто собираемся выяснить, как мы можем извлечь больше пользы из этого (из вклада Intel в разработку ПО с открытым исходным кодом – прим. CNews) по сравнению со всеми остальными, использующими наши инвестиции».