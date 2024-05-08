Древний университет остался без зарплаты из-за кривого софта Oracle и перешел на Excel лану Эдинбургский университет (Великобритания) столкнулся с колоссальными проблемами после внедрения ПО Fusion сбежавшей из России компании Oracle для подсчета заработной платы сотрудников. Как пишет The Register, софт американского ИТ-гиганта оказался настолько «сырым», что в результате работники вуза перестали получать зарплату вовремя. Детище Oracle, как показала практика, считает все не

Вернулся к жизни легендарный сверхлегкий Linux, который был заброшен на 12 лет. Ubuntu, Mint и Red Hat до него далеко. Опрос Linux «на массе» Операционная система Damn Small Linux получила первое обновление за 12 лет, обратил внимание портал The Register. Авторы проекта решили осовременить его с учетом современных тенденций развития операционных систем. Проект Damn Small Linux, очень популярный в прошлом, существует с 2002 г., а пе

ИТ-отрасль тупеет, а клиенты беднеют из-за новых манер ИТ-гигантов Конкурента надо купить В международной ИТ-сфере становится все меньше значимых игроков по мере того, как одна более крупная компания поглощает более мелкую. В качестве примера издание The Register приводит грядущую сделку по переходу американской компании Juniper Networks, вендора сетевых устройств в собственность ИТ-гиганта Hewlett Packard Enterprise. О том, что сделка вот-

Кошка полностью вывела из строя сегмент крупнейшей медицинской ИС США раструктура медицинского центра, входящего в структуру Министерства по делам ветеранов США и расположенного в Канзас-Сити (штат Миссури), оказалась полностью выведенной из строя на четыре часа, пишет The Register. Виновником происшествия по, информации издания, стал системный администратор медорганизации, который не уследил за собственной кошкой. Питомец якобы неожиданно для специалиста зап

ARM «ради спасения своего бренда» отобрала личные сайты у инженера, искавшей уязвимости в процессорах видимых на то причин ополчилась на инженера Марию Маркстедтер (Maria Markstedter), одно из занятий которой – реверс-инжиниринг процессорных ядер ARM Cortex с целью поиска уязвимостей в них. Как пишет The Register, ARM потребовала закрыть все ее веб-сайты просто из-за того, что в их названии есть слово «arm». Вне всякого сомнения, в данном случае название отсылает именно к компании ARM, но т

IBM вынуждает ненужных сотрудников увольняться под угрозой ссылки нному желанию. Сотрудникам, которым не нашлось места в перешедшем в руки Francisco Partners медтех-бизнесе, были предложены неприемлемые условия продолжения сотрудничества с «Голубым гигантом», пишет The Register. Примечательно, что большинство «выдавленных» таким образом из компании людей старше 40 лет. IBM неоднократно обвиняли в дискриминации сотрудников по возрастному признаку. Совпаден

Из-за 18-месячной миграции в облако у IBM сломалась корпоративная почта. Сотрудники в ярости, их начали переманивать конкуренты В IBM сломалась корпоративная почта Компания IBM в течение полутора лет никак не может завершить миграцию внутренних рабочих процессов в облако. По данным The Register, процесс затянулся и продолжается до сих пор. Но если для сотрудников раньше все проходило более-менее незаметно, то теперь эта миграция стала мешать их работе. По информации издан

IBM запретила сотрудникам пользоваться флешками ование в своей рабочей практике любых видов съемных накопителей. Об этом сообщает британский портал The Register. Издание ссылается на специальный консультационный циркуляр, разосланный сотрудн

Sun приобрел Hewlett и Packard за $6000 d) - людей, организовавших в 1939 году всемирноизвестную компанию Hewlett-Packard, сообщает издание The Register. Приобретение обошлось компании в $6000. По словам создательницы скульптуры Джул

HP продолжает лидировать на европейском рынке КПК еряют популярность. На рынке КПК, немецкая компания Medion перешла с третьего места на пятое, обогнав Dell и RIM. Компания агрессивно продвигает на рынок PocketPC-GPS. О подробностях доклада сообщает The Register.

Звукозаписывающая индустрия требует повышения цен на онлайновую музыку Магазины по продаже музыки через интернет, за редким исключением, оказались не столь популярными как ожидалось, пишет The Register. Спрос на музыкальный контент падает, владельцы магазинов несут убытки. Это происходит при цене в 99 центов за одну песню. Тем временем, как сообщает The Wall Street Journal, пять

Sandisk задерживает выпуск Wi-Fi-драйверов для Palm ябре. Выпуск драйверов для Palm OS 4.1, ранее намеченный на октябрь, также отложен до января. Сейчас карты Sandisk выпускаются с драйверами для Windows Mobile 2003 и Pocket PC 2002. Как сообщил сайту The Register представитель компании, они "были вынуждены перенести дату выпуска на 1-й квартал по нескольким техническим и нетехническим причинам". Он также пообещал, что как только драйверы вы

Новые Opteron могут появиться уже на этой неделе мяти на плате, новые процессоры AMD не будут отставать от семейства Athlon 64. Сейчас Opteron поддерживают только DIMM PC2700. Официальные цены на новые процессоры пока неизвестны, но, как утверждает The Register, AMD будет продавать их по $3199, $794 и $669 соответственно. В свою очередь, Athlon 64 FX-51 подешевеет, "расчищая" дорогу для 2,4 ГГц FX-53, который будет стоить $733 - столько,

От British Telecom ушли два миллиона абонентов British Telecom". "Как мы сообщали в отчете за первый квартал, у нас были и достижения, и потери, да и в BT тоже переходят абоненты от других операторов", - сказал представитель компании журналистам The Register. Источник: по материалам сайта The Register.

AOL Europe готовится к завоеванию европейского рынка онлайновой музыки Компания AOL Europe обнародовала планы по открытию крупного онлайнового музыкального сервиса в Европе, который будет конкурировать с уже работающим OD2, сообщает The Register со ссылкой на интервью, данное представителем компании журналистам агентства Reuters. Начало новому сервису уже положено: жители стран ЕС уже сейчас могут настроить свои медиа-плее

Microsoft сократит подразделение Xbox в Японии корпорации Microsoft по продаже игровой приставки Xbox будет сокращено, а его операции частично свернуты в связи с низкой популярностью изделия софтверного гиганта на родине Sony и Nintendo, сообщает The Register со ссылкой на сайт GamesIndustry.biz. Из штата в 200 человек корпорация уволит 34. Сокращения коснутся как производственного, так и маркетингового отделов. Пока неизвестно, уволят

The Register решил стать интернет-провайдером Начиная с 19 августа, известное британское интернет-издание The Register начнет предоставлять услуги в качестве "виртуального интернет-провайдера" под названием Vulture Capitalist ISP или сокращенно vcisp.net. Это стало возможно благодаря сделке между и

Запрет игровых автоматов способен нанести серьезный ущерб интернет-кафе Греции Правительство Греции разворачивает активную кампанию по противодействию компьютерным играм, сообщает интернет-издание The Register со ссылкой на одного из сових читателей, проживающего в этой стране. Как сообщает издание, "все сетевые и интернет-игры, а также любой вид игры, который обеспечивается электрически

Пользователи сервисов .Net могут стать жертвами спаммеров ках сервисов платформы .Net, могут стать достоянием третьих лиц. Это стало возможно в связи с изменениями, внесенными Microsoft в регистрационную форму пользователя Passport, сообщает сетевое издание The Register. Теперь каждый пользователь Сети, заполняющий регистрационную форму, столкнется с двумя дополнительными "флажками": "Разместить почтовый адрес в открытом доступе" ("Share my email

Digital Life: Музыка внутри черепа, стол-клавиатура, цифровые твари и новая функция большого пальца вствует себя хорошо. Он рад, что рука двигается: были опасения, что вторжение в нервную систему вызовет паралич конечности. Научные эксперименты должны начаться только на следующей неделе. (Источник: The Register) Ой, не знаю, ребята, чем это все закончится, но звучит жутковато. Особенно, если прилепить этому экспериментатору "звукожука" на затылок, чтоб у него музыка лилась изнутри головы,

Сеть и Безопасность: Хакеров и пиратов "мочат", но с безопасностью всё хуже и хуже ший период времени без серьезных склок: сначала была обнародована информация о том, что Network Associates публично обвиняют в желании сократить критику собственных продуктов; затем известное издание The Register и корпорация Oracle не сошлись во мнении насчет статьи Staying on top of Oracle's holes. Кстати, Oracle демонстрирует хорошую мину при хорошей игре, можно также понять и The Reg

Неделя в Сети: Китай закрывает интернет-кафе, а Россия вводит ЭЦП... ателей, в то время как при помпезном запуске этого сервиса в июне планировалось расширить количество клиентов до 100000 уже к концу 2001 года. Не обошлось и без курьезов в жизни гиганта. По сообщению The Register, кто-то снова связал минимум пятьдесят доменных имен с microsoft.com, зарегистрировав нарочито бредовые адреса, вроде MICROSOFT.COM.IS.SO.VERY.SKANKY.NET (Microsoft.com это такая о