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The Register The Register Hardware



08.05.2024 Древний университет остался без зарплаты из-за кривого софта Oracle и перешел на Excel

лану Эдинбургский университет (Великобритания) столкнулся с колоссальными проблемами после внедрения ПО Fusion сбежавшей из России компании Oracle для подсчета заработной платы сотрудников. Как пишет The Register, софт американского ИТ-гиганта оказался настолько «сырым», что в результате работники вуза перестали получать зарплату вовремя. Детище Oracle, как показала практика, считает все не
14.02.2024 Вернулся к жизни легендарный сверхлегкий Linux, который был заброшен на 12 лет. Ubuntu, Mint и Red Hat до него далеко. Опрос

Linux «на массе» Операционная система Damn Small Linux получила первое обновление за 12 лет, обратил внимание портал The Register. Авторы проекта решили осовременить его с учетом современных тенденций развития операционных систем. Проект Damn Small Linux, очень популярный в прошлом, существует с 2002 г., а пе
29.01.2024 ИТ-отрасль тупеет, а клиенты беднеют из-за новых манер ИТ-гигантов

Конкурента надо купить В международной ИТ-сфере становится все меньше значимых игроков по мере того, как одна более крупная компания поглощает более мелкую. В качестве примера издание The Register приводит грядущую сделку по переходу американской компании Juniper Networks, вендора сетевых устройств в собственность ИТ-гиганта Hewlett Packard Enterprise. О том, что сделка вот-
06.10.2023 Кошка полностью вывела из строя сегмент крупнейшей медицинской ИС США

раструктура медицинского центра, входящего в структуру Министерства по делам ветеранов США и расположенного в Канзас-Сити (штат Миссури), оказалась полностью выведенной из строя на четыре часа, пишет The Register. Виновником происшествия по, информации издания, стал системный администратор медорганизации, который не уследил за собственной кошкой. Питомец якобы неожиданно для специалиста зап
01.09.2023 ARM «ради спасения своего бренда» отобрала личные сайты у инженера, искавшей уязвимости в процессорах

видимых на то причин ополчилась на инженера Марию Маркстедтер (Maria Markstedter), одно из занятий которой – реверс-инжиниринг процессорных ядер ARM Cortex с целью поиска уязвимостей в них. Как пишет The Register, ARM потребовала закрыть все ее веб-сайты просто из-за того, что в их названии есть слово «arm». Вне всякого сомнения, в данном случае название отсылает именно к компании ARM, но т
30.08.2022 IBM вынуждает ненужных сотрудников увольняться под угрозой ссылки

нному желанию. Сотрудникам, которым не нашлось места в перешедшем в руки Francisco Partners медтех-бизнесе, были предложены неприемлемые условия продолжения сотрудничества с «Голубым гигантом», пишет The Register. Примечательно, что большинство «выдавленных» таким образом из компании людей старше 40 лет. IBM неоднократно обвиняли в дискриминации сотрудников по возрастному признаку. Совпаден
02.07.2021 Из-за 18-месячной миграции в облако у IBM сломалась корпоративная почта. Сотрудники в ярости, их начали переманивать конкуренты

В IBM сломалась корпоративная почта Компания IBM в течение полутора лет никак не может завершить миграцию внутренних рабочих процессов в облако. По данным The Register, процесс затянулся и продолжается до сих пор. Но если для сотрудников раньше все проходило более-менее незаметно, то теперь эта миграция стала мешать их работе. По информации издан
10.05.2018 IBM запретила сотрудникам пользоваться флешками

ование в своей рабочей практике любых видов съемных накопителей. Об этом сообщает британский портал The Register. Издание ссылается на специальный консультационный циркуляр, разосланный сотрудн
26.02.2013 Eastwind Call Register проинформирует абонентов оператора «Алтел» о пропущенных вызовах

18.06.2010 Web.com купила Register.com за $135 млн

18.08.2006 Sun приобрел Hewlett и Packard за $6000

d) - людей, организовавших в 1939 году всемирноизвестную компанию Hewlett-Packard, сообщает издание The Register. Приобретение обошлось компании в $6000. По словам создательницы скульптуры Джул
23.07.2004 HP продолжает лидировать на европейском рынке КПК

еряют популярность. На рынке КПК, немецкая компания Medion перешла с третьего места на пятое, обогнав Dell и RIM. Компания агрессивно продвигает на рынок PocketPC-GPS. О подробностях доклада сообщает The Register.
24.05.2004 "Восточный Ветер" смонтирует систему оповещения абонентов о пропущенных звонках в "Астрахань GSM"

12.04.2004 Звукозаписывающая индустрия требует повышения цен на онлайновую музыку

Магазины по продаже музыки через интернет, за редким исключением, оказались не столь популярными как ожидалось, пишет The Register. Спрос на музыкальный контент падает, владельцы магазинов несут убытки. Это происходит при цене в 99 центов за одну песню. Тем временем, как сообщает The Wall Street Journal, пять

21.11.2003 Sandisk задерживает выпуск Wi-Fi-драйверов для Palm

ябре. Выпуск драйверов для Palm OS 4.1, ранее намеченный на октябрь, также отложен до января. Сейчас карты Sandisk выпускаются с драйверами для Windows Mobile 2003 и Pocket PC 2002. Как сообщил сайту The Register представитель компании, они "были вынуждены перенести дату выпуска на 1-й квартал по нескольким техническим и нетехническим причинам". Он также пообещал, что как только драйверы вы
17.11.2003 Новые Opteron могут появиться уже на этой неделе

мяти на плате, новые процессоры AMD не будут отставать от семейства Athlon 64. Сейчас Opteron поддерживают только DIMM PC2700. Официальные цены на новые процессоры пока неизвестны, но, как утверждает The Register, AMD будет продавать их по $3199, $794 и $669 соответственно. В свою очередь, Athlon 64 FX-51 подешевеет, "расчищая" дорогу для 2,4 ГГц FX-53, который будет стоить $733 - столько,

21.10.2003 От British Telecom ушли два миллиона абонентов

British Telecom". "Как мы сообщали в отчете за первый квартал, у нас были и достижения, и потери, да и в BT тоже переходят абоненты от других операторов", - сказал представитель компании журналистам The Register. Источник: по материалам сайта The Register.
15.10.2003 AOL Europe готовится к завоеванию европейского рынка онлайновой музыки

Компания AOL Europe обнародовала планы по открытию крупного онлайнового музыкального сервиса в Европе, который будет конкурировать с уже работающим OD2, сообщает The Register со ссылкой на интервью, данное представителем компании журналистам агентства Reuters. Начало новому сервису уже положено: жители стран ЕС уже сейчас могут настроить свои медиа-плее
25.03.2003 Microsoft сократит подразделение Xbox в Японии

корпорации Microsoft по продаже игровой приставки Xbox будет сокращено, а его операции частично свернуты в связи с низкой популярностью изделия софтверного гиганта на родине Sony и Nintendo, сообщает The Register со ссылкой на сайт GamesIndustry.biz. Из штата в 200 человек корпорация уволит 34. Сокращения коснутся как производственного, так и маркетингового отделов. Пока неизвестно, уволят

23.01.2003 Register.com получила более выгодное предложение о покупке

06.08.2002 The Register решил стать интернет-провайдером

Начиная с 19 августа, известное британское интернет-издание The Register начнет предоставлять услуги в качестве "виртуального интернет-провайдера" под названием Vulture Capitalist ISP или сокращенно vcisp.net. Это стало возможно благодаря сделке между и
08.07.2002 Запрет игровых автоматов способен нанести серьезный ущерб интернет-кафе Греции

Правительство Греции разворачивает активную кампанию по противодействию компьютерным играм, сообщает интернет-издание The Register со ссылкой на одного из сових читателей, проживающего в этой стране. Как сообщает издание, "все сетевые и интернет-игры, а также любой вид игры, который обеспечивается электрически
17.05.2002 Пользователи сервисов .Net могут стать жертвами спаммеров

ках сервисов платформы .Net, могут стать достоянием третьих лиц. Это стало возможно в связи с изменениями, внесенными Microsoft в регистрационную форму пользователя Passport, сообщает сетевое издание The Register. Теперь каждый пользователь Сети, заполняющий регистрационную форму, столкнется с двумя дополнительными "флажками": "Разместить почтовый адрес в открытом доступе" ("Share my email

26.03.2002 Digital Life: Музыка внутри черепа, стол-клавиатура, цифровые твари и новая функция большого пальца

вствует себя хорошо. Он рад, что рука двигается: были опасения, что вторжение в нервную систему вызовет паралич конечности. Научные эксперименты должны начаться только на следующей неделе. (Источник: The Register) Ой, не знаю, ребята, чем это все закончится, но звучит жутковато. Особенно, если прилепить этому экспериментатору "звукожука" на затылок, чтоб у него музыка лилась изнутри головы,
15.03.2002 Сеть и Безопасность: Хакеров и пиратов "мочат", но с безопасностью всё хуже и хуже

ший период времени без серьезных склок: сначала была обнародована информация о том, что Network Associates публично обвиняют в желании сократить критику собственных продуктов; затем известное издание The Register и корпорация Oracle не сошлись во мнении насчет статьи Staying on top of Oracle's holes. Кстати, Oracle демонстрирует хорошую мину при хорошей игре, можно также понять и The Reg
04.02.2002 Register.com приобретает британского регистратора доменов

23.11.2001 Неделя в Сети: Китай закрывает интернет-кафе, а Россия вводит ЭЦП...

ателей, в то время как при помпезном запуске этого сервиса в июне планировалось расширить количество клиентов до 100000 уже к концу 2001 года. Не обошлось и без курьезов в жизни гиганта. По сообщению The Register, кто-то снова связал минимум пятьдесят доменных имен с microsoft.com, зарегистрировав нарочито бредовые адреса, вроде MICROSOFT.COM.IS.SO.VERY.SKANKY.NET (Microsoft.com это такая о
07.03.2001 Онлайновый IT-журнал The Register попал в "черный" список

Известный британский онлайновый журнал The Register сообщил, что теперь он недоступен для тех своих читателей, которые пользуются программой-фильтром CyberPatrol. Разработчик этой программы, компания SurfControl, занесла сайт журнал
14.12.2000 Register.com откроет аукцион доменных имен

05.10.2000 Register.com тоже будет регистрировать домены с иероглифами

18.09.2000 Register.com купит компанию, перепродающую доменные имена

10.08.2000 Verio прекращает использовать базу данных доменного регистратора Register.com для рекламы своих услуг


Публикаций - 1462, упоминаний - 1487

The Register и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24219 269
Intel Corporation 11973 128
Google LLC 11485 121
Apple Inc 11745 113
IBM - International Business Machines Corp 9370 91
AMD - Advanced Micro Devices 4053 70
Sony 6504 51
Oracle Corporation 6562 47
Samsung Electronics 10040 45
HP Inc. 5637 43
Red Hat 1284 38
Dell EMC 4988 36
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1684 35
Amazon Inc - Amazon.com 2930 32
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5652 32
Cisco Systems 5037 30
X Corp - Twitter 2819 27
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 26
AOL Inc 1590 23
Nvidia Corp 3345 23
Oracle - Sun Microsystems 2210 22
HP - Hewlett-Packard 3617 22
GitHub 708 21
Yahoo! 3690 21
Lenovo Motorola 3494 19
Huawei 3746 19
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 806 19
Fujitsu 2032 19
Vodafone Group 1369 17
Adobe Systems 1531 16
OpenText - Micro Focus - Novell 870 16
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 813 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4611 16
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1294 16
Siemens AG - Siemens Group 2569 16
Toshiba Corporation 2918 16
PayPal 654 15
Seagate Technology 731 15
Sophos - SophosLabs 408 15
Meta Platforms - Facebook 4391 14
Unsplash 382 29
eBay Inc 1610 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 19
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6837 16
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 674 13
Май - Майский чай - российская торговая компания 1138 9
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 115 9
LinkedIn 618 9
Лента - Сеть розничной торговли 1945 7
Tesla Motors 374 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 704 6
Boeing 1005 6
Merrill Lynch 433 6
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 270 5
Lockheed Martin 753 5
BMW Group 429 4
Россети Ленэнерго 1700 4
Открытие ФК - Банк Открытие 528 4
Совкомбанк Совесть 270 4
Honda Motor Company 232 4
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 458 3
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 97 3
Sony BMG 183 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 448 3
Резонанс НПП 362 3
Bank of America - Банк Америки 258 3
Expansys 10 3
Visa International 1933 3
Uber 323 3
QinetiQ Group 57 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 173 2
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 2
Tesco 81 2
Y Combinator - венчурный фонд 49 2
Enron - Enrongate 122 2
EQT - Шведский инвестиционный фонд 14 2
ABN AMRO 98 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6722 2
CPPIB - CPP Investment Board 4 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5196 72
Судебная власть - Judicial power 2235 48
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1419 42
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4426 21
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1105 21
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 477 21
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 279 19
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 419 18
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 681 18
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 525 17
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1741 17
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1137 15
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 990 14
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 601 13
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 12
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 198 9
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 627 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4786 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2868 8
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 711 7
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 883 7
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 138 6
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 205 6
UK Home Office - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии 51 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1143 6
UK Ofcom - Office of Communications 29 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3185 5
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 210 5
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 168 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 449 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 570 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1022 5
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 414 5
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 203 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 489 5
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 4
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 100 4
Европол - Полицейская служба Европейского союза 76 3
Евросоюз - Совет Европы 86 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2401 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1005 21
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6195 11
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 8
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 5
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 5
Linux Foundation 178 5
Демократическая политическая партия США 111 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 199 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 451 4
Symbian Foundation 38 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 195 4
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 12 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2666 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 46 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 52 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 2
DVD Forum 23 2
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 2
Аль-Каида - террористическая организация 53 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 2
Eclipse Foundation 25 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 275 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 7 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
UFC - Union Federale des Consommateurs - Федерация защиты прав потребителей Франции 2 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 12 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 1
OWASP - Open Web Application Security Project 86 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 121 1
OpenJDK Community 7 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 247 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24609 305
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28145 172
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24018 168
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20119 164
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11950 159
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5645 141
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7449 101
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60697 98
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6817 96
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12336 81
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 6070 36
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2129 35
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13396 35
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4182 32
Microsoft Windows 15184 156
Linux OS 9293 125
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3959 64
Microsoft Windows 2000 8661 39
Intel x86 - архитектура процессора 1759 33
Google Android 13548 33
Mozilla Firefox - браузер 1860 32
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1475 30
Apple Mac - Apple Macintosh 2932 30
Microsoft Edge - браузер 1972 29
Oracle Java - язык программирования 2924 29
Microsoft Windows XP 2543 28
Apple iPhone - серия смартфонов 6918 27
Microsoft Office 3596 26
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 25
Nokia Symbian OS 1398 24
Apple iPhone 6 4862 23
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1888 22
FreePik 656 22
Google Chrome - браузер 1504 22
Apple macOS 1929 21
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Apple macOS X - Rhapsody 1506 16
Microsoft Azure 1376 16
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AMD Athlon - серия микропроцессоров 775 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4875 14
Intel Celeron - Серия процессоров 958 14
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 13
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 167 13
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 905 12
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 299 10
Trump Donald J. - Трамп Дональд 390 7
Zimmermann Philip - Циммерман Филипп - Zimmerman Phil - Циммерман Фил Zimmermann Phil - Зиммерманн Фил 23 6
Satya Nadella - Сатья Наделла 196 6
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 6
Biden Joseph - Джозеф Байден 46 6
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Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 374 5
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Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 4
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 4
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 164 4
Allen Paul - Аллен Пол 120 4
Cerf Vint - Серф Винт 36 4
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Krzanich Brian - Кржанич Брайан 54 3
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 68 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 148 3
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Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 73 3
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Spears Britney - Спирс Бритни 64 3
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Hurd Mark - Херд Марк 95 2
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Южная Корея - Республика 6512 41
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Китай - Тайвань 3880 34
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Великобритания - Лондон 2377 29
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Швеция - Королевство 3590 22
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США - Калифорния - Сан-Франциско 1402 16
Украина 7474 16
Израиль 2687 15
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Ирландия - Республика 995 14
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1424 2
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UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 152 2
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 66 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 143 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 888 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 39 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 24 1
University of Arkansas - Университет штата Арканзас - Университет штата Арканзас 10 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 25 1
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 41 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 1
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 7 1
NUR - National University of Rwanda - Национальный университет Руанды 1 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 1
University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 8 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 33 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 157 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 380 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 30 1
BYU - Brigham Young University - Университет Бригама Янга 8 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 35 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 39 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 188 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2300 36
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 24
Рождество Христово - Рождественские каникулы 626 8
CeBIT 611 6
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 701 3
Black Hat - Конференция 77 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1174 2
Infosecurity - выставка 63 2
MacWorld Expo 35 2
День молодёжи - 27 июня 745 2
Defcon 44 2
День независимости - Independence Day - день принятия Декларации независимости США в 1776 году 13 2
Международный женский день - 8 марта 320 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 25 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 36 1
SEMICON 13 1
Intel Architecture Day 4 1
USENIX Security Symposium 4 1
USENIX - техническая конференция 15 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 1
Intel Developer Forum - IDF 276 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
Hot Chips 10 1
Microsoft Build - конференция 36 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 173 1
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