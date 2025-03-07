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UK Ofcom Office of Communications


07.03.2025 Госпочта целой страны спустя сотни лет работы прекратит доставку писем, уничтожит почтовые ящики и уволит треть штата. Всему виной цифровизация 1
06.04.2020 В Англии поджигают вышки 5G-сетей: «Они распространяют коронавирус» 1
13.08.2015 Eset приступает к бета-тестированию нового решения Eset NOD32 Parental Control для Android 1
24.06.2013 Авторское право и свободный файлообмен: взгляд из Европы 1
07.11.2012 Ofcom обвинил Russia Today в предвзятости 1
31.10.2012 Евросоюз запретил Ирану вещать на своей территории 1
25.11.2011 Европа запретила гонения на интернет-пиратов 1
14.08.2008 Британия: онлайн-реклама обогнала ТВ по объему продаж 1
24.07.2008 Пиратов посадят на медленный интернет 1
12.12.2007 Рынок сотовой связи в России еще не насыщен 1
06.12.2007 В британских VoIP-сетях появится единый номер службы спасения 1
19.10.2007 В Европе разрешат использование мобильников в самолетах 1
25.05.2007 Британия «поборола» цифровое неравенство 1
23.04.2007 Жители Лондона «подсели» на пиратское радио 1
17.04.2007 В Британии слишком мало широкополосного интернета 1
10.01.2007 Vodafone выходит на широкополосную дорогу 1
12.12.2006 Ofcom планирует продать радиочастоты для новых сервисов 1
01.12.2006 Vodafone поможет в решении проблем перераспределения частот 1
13.10.2006 Британские компании приступают к тестированию мобильного телевидения 1
11.08.2006 Новое поколение британцев отвернулось от телевизора 1
08.08.2006 Средний британец проводит в интернете 50 дней в год 1
27.07.2006 SMS в Британии побили рекорд 1
17.03.2006 В Великобритании самое большое число зрителей цифрового телевидения 1
14.03.2006 Британцы уходят от телевизоров в Сеть 1
30.11.2004 Великобритания ослабляет контроль над радиочастотами 1
18.11.2004 BT пока не заставили разделиться 1
06.08.2004 Wi-Fi-обои сохранят корпоративные тайны 1
01.06.2004 В Британии снижены тарифы на терминацию мобильного трафика 1
06.11.2002 British Telecom может стать монополистом на рынке услуг широкополосного доступа в Великобритании 1
19.07.2002 Британский регулирующий орган не считает British Telecom нечестным монополистом 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

UK Ofcom и организации, системы, технологии, персоны:

Vodafone Group 1370 5
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 4
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 254 2
Virgin Media O2 22 2
Meta Platforms - Facebook 4447 1
Virgin Mobile - Оператор сотовой связи 50 1
ESET - ESET Software 1135 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1372 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 1
Google LLC 11850 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 216 1
Tiscali 57 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 270 1
Freeserve 58 1
BAE Systems 172 1
Oftel - Office of Telecommunications 36 1
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 360 1
Hispasat 14 1
WebKontrol - Веб Контроль 14 1
Carphone Warehouse 42 3
Бристоль - сеть магазинов 30 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
Broadband Stakeholder Group 1 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 78 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 18 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 246 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6283 3
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 54 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 22 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27995 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16074 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9356 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9404 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6471 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24647 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3792 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8226 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51247 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20799 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10181 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7123 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67044 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3893 3
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 417 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12600 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3999 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12845 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13982 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12752 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10608 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6995 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7839 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2285 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1494 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1131 2
Аналоговые технологии 2778 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1711 2
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 621 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2202 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8526 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1474 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 696 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4120 1
DMB - Digital Multimedia Broadcasting - T-DMB - Terrestrial DMB - S-DMB - Satellite Digital Multimedia Broadcasting 141 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 987 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1191 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8325 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24346 1
Microsoft Windows 2000 8661 2
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Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 1
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Clarke Peter - Кларк Питер 4 1
Истомин Максим 26 1
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Ferguson Andrew - Фергюсон Эндрю 1 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13360 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52286 6
Европа 21821 6
Россия - РФ - Российская федерация 145879 5
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Великобритания - Лондон 2389 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17179 2
Бельгия - Королевство 1153 2
Франция - Французская Республика 7868 2
Испания - Королевство 3722 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 505 2
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Индия - Bharat 5480 1
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Великобритания - Мерсисайд 10 1
Великобритания - Уэльс 117 1
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5929 2
Silicon 484 2
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Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
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Uckfield FM 1 1
The Times 73 1
PCPro 53 1
РИА Новости 925 1
IRIB - Islamic Republic of Iran Broadcasting - Голос Исламской Республики Иран 3 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
MDA - Mobile Data Association 19 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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