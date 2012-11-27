|27.11.2012
Спутник Astra 2F введен в эксплуатацию
для Великобритании, через нее работают все платные и бесплатные спутниковые платформы страны. Кроме Astra 1N, Astra 2A и Astra 2B на данной позиции находится и спутник Eutelsat 28А, принадлежащ
|12.10.2012
Начались технические тесты нового спутника Astra 2F
нет важнейшей частью орбитальной позиции Astra для Великобритании, ныне состоящей из трех аппаратов Astra 1N/2A/2B (на этой же орбитальной позиции находится и один спутник Eutelsat). В последую
|13.06.2012
SES Astra начала перевод телерадиоканалов со спутника Astra 1H
ky Deutschland и некоторые другие. При этом все эти пакеты продолжили вещание в составе группировки Astra 19, 2 гр. E. В спутниковую группировку Astra 19, 2 гр. E входит 5 аппаратов, а и
|06.04.2012
«Газпром космические системы» начала вещание с новой платформы
Как сообщает «Газпром космические системы», несколько дней назад на спутнике ASTRA 1F из телекоммуникационного центра в Щелково была установлена несущая, и в режиме тестового вещания начата трансляция телевизионного канала «Раз ТВ». Телеканал НТВ также принял решение пр
|06.02.2012
«Ройлком» подписал контракт c «Газпром Космические системы» на использование ресурса спутника Astra 1F
ионных услуг - предоставление услуг сетей VSAT, широкополосный доступ в интернет, трансляцию телевизионных и радиоканалов (в режиме МСРС и SCPC), магистральную связь, цифровые мосты и прочее. Спутник Astra 1F запущен на орбиту 8 апреля 1996 г., с сентября 2011 г. установлен и эксплуатируется в орбитальной позиции 55 град. в.д. Аппарат находится непосредственно на геостационарной орбите, на
|29.11.2011
«РуСат» арендовал частотный ресурс на спутнике Astra 1F
с российским оператором спутниковой связи «Газпром космические системы» (ГКС) об аренде на спутнике Astra 1F транспондера Ku-диапазона с шириной полосы пропускания 26 МГц. Договор между «РуСат»
|26.01.2009
Завершены испытания спутника Astra 1M
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса со ссылкой на информацию компании SES ASTRA из Люксембурга, завершились инициационные испытания космического аппарата Astra 1M, запущенного с космодрома Байконур ракетой-носителем «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» 5 ноября 2008 года. Спутник находится в орбитальной позиции 19.2 гр. восточной долготы и гот
|19.01.2009
Спутник связи ASTRA 5A прекратил работу
ю позицию 5 градусов Восточной долготы. Первоначальное обозначение - Sirius 2 (оператор NSAB, позже SES Sirius). Передан компании Astra и перевен в новую орбитальную позицию в апреле 2008 года.
|07.11.2008
Спутник Astra-1M выведен на целевую геостационарную орбиту
Космический аппарат (КА) Astra-1M, запущенный 5 ноября в 23 часа 44 мин. 20 сек по московскому времени с Байконура, выведен на целевую геостационарную орбиту, передает "Казахстан Сегодня" со ссылкой на пресс-службу Гос
|06.11.2008
Ракета-носитель "Протон-М" успешно вывела на орбиту спутник ASTRA-1M
бщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, 5 ноября в 23 часа 44 мин. 20 сек по московскому времени с космодрома Байконур произведен пуск ракеты–носителя «Протон-М» с новым спутником прямого вещания ASTRA-1M для орбитальной группировки глобального оператора SES ASTRA (Люксембург). Старт ракеты-носителя прошел в штатном режиме. Отделение орбитального блока в составе разгонного блока «Бриз–М
|05.11.2008
На Байконуре сегодня запускается ракета "Протон-М" со спутником Astra-1M
ан Сегодня", на Байконуре 5 ноября пусковой день ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Astra-1M. Расчеты предприятий космической отрасли готовятся к заправке ракеты компонентами ра
|01.11.2008
На Байконуре началась заправка РБ "Бриз-М" для вывода на орбиту Astra-1M
ка разгонного блока (РБ) "Бриз-М", предназначенного для вывода на орбиту космического аппарата (КА) Astra-1M. 30 октября специалисты Государственного космического научно-производственного центр
|28.10.2008
Запуск с Байконура люксембургского спутника Astra-1M перенесен на 5 ноября
Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня" со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса, старт ракеты-носителя "Протон-М" с люксембургским телекоммуникационным спутником Astra-1M назначен на 5 ноября в 23:44 по московскому времени. Дата запуска спутника Astra-1M перенесена во второй раз. Первоначально старт планировался на 31 октября, затем время пуска б
|21.10.2008
Запуск ракеты "Протон-М" с космическим аппаратом Astra 1M отложен на три дня
Запуск люксембургского спутника связи Astra 1M отложен из–за обнаруженной неисправности наземного оборудования стартового комплекса
|14.10.2008
На Байконуре готовятся к старту "Протона-M" со спутником ASTRA 1M
акеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз–М» и коммерческим аппаратом связи ASTRA 1M, который был изготовлен EADS Astrium по заказу оператора спутниковой связи SES ASTRA
|08.10.2008
На Байконуре готовится к запуску люксембургский спутник Astra-1M
Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", на Байконуре иностранные специалисты завода-изготовителя проводят работы с космическим аппаратом Astra-1M, доставленным на космодром 27 сентября. На специальном стенде идут проверки систем и подготовка спутника к заправке топливом. В монтажно-испытательном корпусе площадки №92 специалисты
|30.09.2008
На Байконуре началась подготовка к запуску телекоммуникационного спутника Astra-1M
одня", на Байконуре иностранные специалисты совместно с расчетами Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени М. Хруничева приступили к работам с космическим аппаратом Astra-1M, доставленным на космодром 27 сентября. Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с европейским телекоммуникационным спутником Astra-1M планируется выполнить в конце октября 2008 года.
|24.09.2008
Ракета "Протон-М" для запуска спутника Astra 1M доставлена на Байконур
с завода по производству ракетно-космической техники Центра имени М.Хруничева ракета-носитель "Протон-М". Эта ракета предназначена для проведения запуска коммерческого телекоммуникационного спутника Astra 1M. Пуск планируется выполнить в конце октября. Космический аппарат Astra 1M принадлежит компании "СЕС-Астра" (SES-Astra), базирующейся в Люксембурге. Спутник построен на платформе
|19.11.2007
На Байконуре осуществлен успешный запуск спутника Sirius-4
существующим спутникам в составе флота SES Global, вещающим на африканский континент, – Astra 2B и Astra 4A. Для этой миссии выделено 6 транспондеров Ku-диапазона и один транспондер Ka-диапазо
|02.11.2007
На Байконуре идет подготовка к запуску SIRIUS-4
ным блоком «Бриз-М», который выведет на орбиту аппарат для европейского оператора спутниковой связи SES SIRIUS, запланирован на 18 ноября. SIRIUS-4 изготовлен компанией Loсkheed Martin на базе
|27.11.2002
Тяжелый спутник "Астра-1К" может упасть в ближайшие дни
В настоящее время спутник "Астра-1К", самый большой спутник связи в мире массой 5,25 тонны, находится на орбите высотой всего 175 километров. На столь низкой орбите он может просуществовать от силы несколько дней. Неясно
|26.11.2002
Alcatel: спутник "Астра-1К" находится под контролем
вать его в качестве замены трем прежним спутникам "Астра" и резерва для еще четырех. Зона покрытия "Астра-1К" - европейские страны, включая Испанию и Португалию. Спутник "Астра-1К" постр
|26.11.2002
Спутник связи "Астра-1К" не вышел на целевую орбиту
должен был быть выведен на геостационарную орбиту с точкой стояния 19,2 градуса восточной долготы. "Астра 1K" - это самый крупный спутник связи, когда-либо созданный на заводах Alcatel Space, и
|26.11.2002
Спутник "Астра-1К" потерялся
должен был быть выведен на геостационарную орбиту с точкой стояния 19,2 градуса восточной долготы. "Астра 1K" - это самый крупный спутник связи, когда-либо созданный на заводах Alcatel Space, и
|30.10.2002
Самый крупный в мире спутник связи отправлен с завода Alcatel Space на российский космодром Байконур
Спутник связи "Астра 1K" покинул территорию завода Alcatel Space в Каннах. Началась транспортировка спутника
|01.08.2002
Запуск телекоммуникационного спутника Astra-1K отложен до ноября
По крайней мере до ноября отложен ранее планировавшийся в августе пуск российской ракеты-носителя "Протон-К" с люксембургским спутником связи Astra-1K. Причиной отсрочки стала просьба владельца космического аппарата компании SES-Astra к изготовителю компании Alcatel Space о проведении дополнительных проверок. Источник: kosmodrom.ru
|21.12.2000
Arianespace запустила спутники связи Astra 2D и GE-8/Aurora III
Европейская аэрокосмическая компания Arianespace сообщила об успешном запуске ракеты Ariane 5, которая вывела на геостационарную орбиту европейский спутник связи Astra 2D (принадлежащий Sociеt Europеenne de Satellites) и американский GE-8/Aurora III (для оператора GE Americom), а также антенны LDREX для проведения экспериментов японскими исследователями
