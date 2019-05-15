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Tiscali

СОБЫТИЯ

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15.05.2019 Россияне устали спасать итальянский интернет и продали местного телеком-гиганта

Россияне прощаются с Tiscali Итальянская телекоммуникационная компания Tiscali сообщила об изменениях в составе своих акционеров. Консорциум Amsicora приобрел 22% акций компании у российских инвесторов – гру
17.02.2003 Tiscali отчитался за год

В четвертом квартале итальянский интернет-провайдер Tiscali International уменьшил свои убытки до налогообложения, поскольку сократил издержки и

03.10.2002 Интернет-провайдер Tiscali сократил половину штата в Дании

В среду панъевропейский интернет-провайдер Tiscali сообщил о сокращении половины штата в Дании. Спустя 10 дней после появления слухов о массовых увольнениях и через неделю после того, как из компании ушел исполнительный директор Питер Б
20.05.2002 Tiscali стала прибыльной в первом квартале 2002 г.

Совет директоров Tiscali, одного из ведущих европейских интернет-провайдеров, одобрил итоги деятельности за первый квартал 2002 г. Компании удалось вернуться к прибыльности. Консолидированный показатель EBITDA

04.10.2001 Tiscali разворачивает в Германии систему спутникого доступа в интернет

раильской фирмы Gilat Satellite Networks. Впоследствии данный сервис предполагается распространить на всей територии Европы, причем для этого будет использована бизнес-модель, аналогичная применяемой Tiscali в США, где услуги предоставляет ее совместное предприятие StarBand из штата Вирджиния. Марина Баадер (Marina Baader), представитель Tiscali по связям с общественностью, сообщила

31.07.2001 Французский провайдер Tiscali Liberty Surf уплатит штраф за недобросовестную рекламу

Парижский суд по коммерческим спорам осудил французского провайдера интернет-услуг Tiscali Liberty Surf за недобросовестное использование телевизионной рекламы, сообщает Yahoo!
02.07.2001 Итальянская Tiscali объединила свои французские отделения в единую группу Tiscali France

Французский провайдер интернет-услуг и телекоммуникаций Libertysurf отныне будет носить название Tiscali-Libertysurf, сообщает Yahoo!Actualites. Одновременно все отделения итальянской компан
28.06.2001 Tiscali осенью начнет предоставлять услуги широкополосного спутникового доступа в интернет европейским пользователям

Итальянская компания Tiscali в третьем квартале этого года впервые начнет предоставлять услуги двустороннего широкополосного доступа в интернет частным европейским пользователям, сообщила Newsbytes. Испытания новой
06.04.2001 Tiscali ведет переговоры о приобретении Planet Interkom

Компания Tiscali, второй по величине провайдер в Европе, ведет переговоры о покупке компании Planet Interkom, предоставляющей провайдерские услуги в Германии, сообщает Yahoo! Actualites. Planet Inerkom

09.01.2001 Большая часть капитала Liberty Surf будет продана Tiscali

Административный совет французской провайдерской компании Liberty Surf согласился с принципами высказанного итальянской компанией Tiscali предложения о покупке 72,64% капитала Liberty Surf за 645,5 млн. евро, сообщает Yahoo! Actualites. Tiscali предоставляет провайдерские услуги, в основном, на итальянском рынке. В
14.12.2000 Итальянский провайдер Tiscali собирается купить британского провайдера LineOne

Итальянская провайдерская компания Tiscali вступила в переговоры с британским провайдером LineOne относительно его приобретения, сообщает Yahoo!Actualites. LineOne, выставленный на продажу его владельцами - British Telecommunica
08.12.2000 Tiscali стала вторым провайдером в Европе по числу абонентов

В результате успешного завершения операции по покупке голландского провайдера World Online, итальянская компания Tiscali, предоставляющая провайдерские услуги, заняла второе место среди европейских провайдеров по обороту и количеству абонентов, сообщает Yahoo! Actualites. Первое место занимает немецкий пр
08.09.2000 Tiscali купит World Online за 5,6 млн. евро

Итальянский интернет-провайдер Tiscali S.p.A. и голландский провайдер World Online International N.V. заявили 7 сентября о т
07.08.2000 В результате слияния Tiscali и World Online на европейском рынке интернет-провайдинга может появиться вторая по размерам компания

По сообщению SiliconValley.com, 4 августа многие источники, связанные с электронным бизнесом, заявляли о переговорах по объединению между третьим по величине итальянским провайдером Tiscali и одним из ведущих европейских интернет-провайдеров - голландской World Online. В результате слияния этих фирм на рынке может появиться второй по размерам интернет-провайдер в Европе. П
26.01.2000 Итальянская компания Tiscali приобретает 80% акций чешской CD-Telekomunikace

Телекоммуникационная компания Tiscali заявила о продолжении своей европейской экспансии, приобретя 80% акций компании CD-Telekomunikace AS из Чешской Республики. Сделка будет завершена в ближайшие дни. CD-Telekomunikace име
17.01.2000 Итальянская компания Tiscali приобретает швейцарского и французских провайдеров Интернет за $162 млн

Компания Tiscali из Италии, быстрорастущая группа телекоммуникаций и услуг Интернет, приобрела 80% акций Datacomm, швейцарского провайдера Интернет, основанного два года назад. Это приобретение - часть

24.12.1999 Итальянская Tiscali покупает две французские телекоммуникационные компании за $101 млн

, один мз ведущих итальянских провайдеров Интернета, начал вчера европейскую экспансию, приобретя две французские телекоммуникационные компании (Nets и A Telecom) за 100 млн евро ($101 млн). Компания Tiscali основана на Сардинии два года назад. Она первой в Италии начала предоставлять бесплатные интернет-услуги. Акции компании, впервые размещенные на бирже в конце октября, выросли за это вр
10.06.1999 Tiscali и Cisco совместно создадут службу по предоставлению коммутируемого доступа в Интернет

Компании Tiscali и Cisco Systems объявили о совместной работе над созданием новой службы по предоставлению коммутируемого доступа в Интернет в Италии. Tiscali создаст эту службу на базе Cisco Pow

Публикаций - 60, упоминаний - 69

Tiscali и организации, системы, технологии, персоны:

Deutsche Telekom - T-Online 81 13
Yahoo! 3726 10
Orange Wanadoo 74 9
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 8
Deutsche Telekom 954 7
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 7
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 110 6
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 6
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 5
AOL Inc - America Online 1883 5
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 127 4
Freeserve 58 4
Freenet AG - freenet.de AG 24 4
Microsoft Corporation 25775 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 4
Google LLC 12690 4
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 4
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 3
United Internet 12 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Apple Inc 13156 3
Vodafone Group 1412 3
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 3
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 3
Verisign 362 3
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 3
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 78 2
Mobilcom 93 2
AOL Europe 42 2
Oftel - Office of Telecommunications 37 2
Aria 1 2
CK Hutchison Holdings 175 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 2
Bitė Group - UAB Omnitel Lithuania - Telia Lietuva - Litcom 41 2
Virgin Media O2 27 2
Walt Disney Company - Disney Interactive - Walt Disney Internet Group - Disney Interactive Studios - Disney Online 59 2
MediaPlazza 2 2
AOL UK 10 2
Monster Worldwide - TMP Worldwide - Monster.com 72 2
LineOne 6 2
eBay Inc 1640 4
Carphone Warehouse 43 3
SDEF - Sova Disciplined Equity Fund - ODEF - Otkritie Disciplined Equity Fund 3 3
Sony BMG 187 2
Bertelsmann 195 2
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 2
ICON Private Equity 15 2
RTL Group - Radio Télévision Luxembourg - RTL Deutschland - Gruner + Jahr 10 2
Expedia Group 136 2
Anytime - Оператор каршеринга 16 2
Michelin - Мишлен 36 2
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 38 2
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Tesco 84 1
Warner 540 1
Enel Group 40 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 1
Donaldson 14 1
Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) 19 1
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 25 1
ICANN watch 3 1
Платина КБ 30 1
101Hotels.com 456 1
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 1
Россиум Концерн 1 1
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 1
Borsa Italiana Group - Итальянская фондовая биржа - Миланская фондовая биржа 4 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
BMW Group 482 1
Альфа-Банк 1979 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Assist - Ассист 218 1
Sova Capital 5 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
UK Ofcom - Office of Communications 33 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 11 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 8
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 6
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 6
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
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GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 5
United Internet - Web.de 10 3
Apple iPhone 6 4861 3
eMule 23 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 23 1
Nokia Alcatel-Lucent - WaveStar TransLAN - WaveStar NMS-ТМ - WaveStar SNMS - WaveStar OpticAir - WaveStar TDM SDH - WaveStar ADM - WaveStar LambdaRouter - WaveStar OLS DWDM - WaveStar OpticGate 47 1
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 83 1
Spamit 14 1
Rx-Partners Affilate Programm 4 1
Cisco Secure PIX Firewall - Cisco Secure Firewall - Cisco Secure Firewall Cloud Native - Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 41 1
Brightcom Group - Lycos - Tripod sites - Tripod web hosting - Tripod Homepage Studio 18 1
InterActiveCorp - Excite Inc - Excite.com 24 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 1
Альфа-Банк - Alfa Pay 6 1
Brightcom Group - Lycos Rhapsody - Lycos MP3 Search 3 1
Nokia 3650 25 1
Nokia 6650 12 1
Office Noa - Nancy Codec 3 1
Linux OS 11533 1
Nokia Symbian OS 1411 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Google - Gmail 1021 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 1
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
Apple iTunes Store 1118 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 55 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 1
Soru Renato - Сору Ренато 3 3
Пинчук Виктор 44 2
Камышников Геннадий 4 2
Несис Александр 6 2
Кирюшин Геннадий 91 1
Кистень Алексей 1 1
Рубацкий Александр 1 1
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Пармон Игорь 1 1
Сергеенко Евгений 1 1
Макколо Николай 1 1
Репин Николай 18 1
Чамковский Виктор 1 1
Baader Marina - Баадер Марина 1 1
Мацко Марина 1 1
Laurent William - Лоран Уильям 1 1
Логинов Геннадий 1 1
Pluthero John - Плутеро Джон 6 1
Bredgaart Peter - Бредгаард Питер 1 1
Diller Barry - Диллер Барри 14 1
Куров Владимир 1 1
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Vixie Paul - Викси Пол 3 1
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Bizeul David - Бизюль Давид 1 1
Врублевский Павел 105 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 1
Мамут Александр 133 1
Михайлов Сергей 58 1
Логинов Александр 54 1
Кузнецов Андрей 115 1
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Лукашенко Александр 104 1
Грибов Андрей 74 1
Захаров Михаил 15 1
Нечовод Дмитрий 5 1
Петровский Евгений 3 1
Гусев Игорь 19 1
Италия - Итальянская Республика 4508 31
Европа 24964 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 20
Франция - Французская Республика 8177 20
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Нидерланды 3746 9
Испания - Королевство 3840 8
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Чехия - Чешская Республика 1349 4
Италия - Сардиния 17 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Норвегия - Королевство 1858 3
Швеция - Королевство 3782 3
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Швеция - Стокгольм 410 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 2
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Английский язык 7030 4
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Экзамены 517 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 7
The Register - The Register Hardware 1784 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
VNUNet.com 214 2
Total Telecom 613 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Wikipedia - Википедия 650 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Telecom.paper 194 1
Newsbytes News Network 379 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
The Times 75 1
Вечерний Минск 1 1
БДГ - Белорусская деловая газета 3 1
Белгазета 2 1
Forbes - Форбс 1002 1
NYT - The New York Times 1100 1
The Washington Post 350 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
New Scientist 1448 1
comScore 379 2
Gartner - Dataquest 353 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
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Forrester Research 834 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
University of Hertfordshire - Университет Хартфордшира 4 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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