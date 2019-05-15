Россияне устали спасать итальянский интернет и продали местного телеком-гиганта Россияне прощаются с Tiscali Итальянская телекоммуникационная компания Tiscali сообщила об изменениях в составе своих акционеров. Консорциум Amsicora приобрел 22% акций компании у российских инвесторов – гру

Tiscali отчитался за год В четвертом квартале итальянский интернет-провайдер Tiscali International уменьшил свои убытки до налогообложения, поскольку сократил издержки и

Интернет-провайдер Tiscali сократил половину штата в Дании В среду панъевропейский интернет-провайдер Tiscali сообщил о сокращении половины штата в Дании. Спустя 10 дней после появления слухов о массовых увольнениях и через неделю после того, как из компании ушел исполнительный директор Питер Б

Tiscali стала прибыльной в первом квартале 2002 г. Совет директоров Tiscali, одного из ведущих европейских интернет-провайдеров, одобрил итоги деятельности за первый квартал 2002 г. Компании удалось вернуться к прибыльности. Консолидированный показатель EBITDA

Tiscali разворачивает в Германии систему спутникого доступа в интернет раильской фирмы Gilat Satellite Networks. Впоследствии данный сервис предполагается распространить на всей територии Европы, причем для этого будет использована бизнес-модель, аналогичная применяемой Tiscali в США, где услуги предоставляет ее совместное предприятие StarBand из штата Вирджиния. Марина Баадер (Marina Baader), представитель Tiscali по связям с общественностью, сообщила

Французский провайдер Tiscali Liberty Surf уплатит штраф за недобросовестную рекламу Парижский суд по коммерческим спорам осудил французского провайдера интернет-услуг Tiscali Liberty Surf за недобросовестное использование телевизионной рекламы, сообщает Yahoo!

Итальянская Tiscali объединила свои французские отделения в единую группу Tiscali France Французский провайдер интернет-услуг и телекоммуникаций Libertysurf отныне будет носить название Tiscali-Libertysurf, сообщает Yahoo!Actualites. Одновременно все отделения итальянской компан

Tiscali осенью начнет предоставлять услуги широкополосного спутникового доступа в интернет европейским пользователям Итальянская компания Tiscali в третьем квартале этого года впервые начнет предоставлять услуги двустороннего широкополосного доступа в интернет частным европейским пользователям, сообщила Newsbytes. Испытания новой

Tiscali ведет переговоры о приобретении Planet Interkom Компания Tiscali, второй по величине провайдер в Европе, ведет переговоры о покупке компании Planet Interkom, предоставляющей провайдерские услуги в Германии, сообщает Yahoo! Actualites. Planet Inerkom

Большая часть капитала Liberty Surf будет продана Tiscali Административный совет французской провайдерской компании Liberty Surf согласился с принципами высказанного итальянской компанией Tiscali предложения о покупке 72,64% капитала Liberty Surf за 645,5 млн. евро, сообщает Yahoo! Actualites. Tiscali предоставляет провайдерские услуги, в основном, на итальянском рынке. В

Итальянский провайдер Tiscali собирается купить британского провайдера LineOne Итальянская провайдерская компания Tiscali вступила в переговоры с британским провайдером LineOne относительно его приобретения, сообщает Yahoo!Actualites. LineOne, выставленный на продажу его владельцами - British Telecommunica

Tiscali стала вторым провайдером в Европе по числу абонентов В результате успешного завершения операции по покупке голландского провайдера World Online, итальянская компания Tiscali, предоставляющая провайдерские услуги, заняла второе место среди европейских провайдеров по обороту и количеству абонентов, сообщает Yahoo! Actualites. Первое место занимает немецкий пр

Tiscali купит World Online за 5,6 млн. евро Итальянский интернет-провайдер Tiscali S.p.A. и голландский провайдер World Online International N.V. заявили 7 сентября о т

В результате слияния Tiscali и World Online на европейском рынке интернет-провайдинга может появиться вторая по размерам компания По сообщению SiliconValley.com, 4 августа многие источники, связанные с электронным бизнесом, заявляли о переговорах по объединению между третьим по величине итальянским провайдером Tiscali и одним из ведущих европейских интернет-провайдеров - голландской World Online. В результате слияния этих фирм на рынке может появиться второй по размерам интернет-провайдер в Европе. П

Итальянская компания Tiscali приобретает 80% акций чешской CD-Telekomunikace Телекоммуникационная компания Tiscali заявила о продолжении своей европейской экспансии, приобретя 80% акций компании CD-Telekomunikace AS из Чешской Республики. Сделка будет завершена в ближайшие дни. CD-Telekomunikace име

Итальянская компания Tiscali приобретает швейцарского и французских провайдеров Интернет за $162 млн Компания Tiscali из Италии, быстрорастущая группа телекоммуникаций и услуг Интернет, приобрела 80% акций Datacomm, швейцарского провайдера Интернет, основанного два года назад. Это приобретение - часть

Итальянская Tiscali покупает две французские телекоммуникационные компании за $101 млн , один мз ведущих итальянских провайдеров Интернета, начал вчера европейскую экспансию, приобретя две французские телекоммуникационные компании (Nets и A Telecom) за 100 млн евро ($101 млн). Компания Tiscali основана на Сардинии два года назад. Она первой в Италии начала предоставлять бесплатные интернет-услуги. Акции компании, впервые размещенные на бирже в конце октября, выросли за это вр