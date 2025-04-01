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Бондаренко Павел


01.04.2025 Nauka Lab завершила тестирование сервера Qtech QSRV-171012-P-R и программного обеспечения РОСА 1
11.03.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с сервером Qsrv 1
12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бондаренко Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 751 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 176 1
Qtech - Кьютэк 176 1
Verisign 357 1
Tiscali 57 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 192 1
Элтел Нетворкс 57 1
Наука-Связь - Nauka Lab 19 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
Альфа-Банк 1785 1
Assist - Ассист 210 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
BMW Group 453 1
Платина КБ 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30157 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 580 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28304 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3171 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2954 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12831 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 926 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 1
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20993 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14523 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6291 1
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Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1061 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 997 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12897 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2236 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2024 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2930 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5119 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1193 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16264 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 48 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 102 1
Альфа-Банк - Alfa Pay 6 1
Захаров Михаил 14 1
Рустамов Рустам 423 1
Врублевский Павел 99 1
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Лукашенко Александр 98 1
Грибов Андрей 74 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17626 1
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Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 779 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1756 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2768 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 1
Религия 147 1
Металлы - Платина - Platinum 468 1
Экзамены 436 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2646 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5249 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1768 1
The Washington Post 337 1
Вечерний Минск 1 1
БДГ - Белорусская деловая газета 3 1
Белгазета 2 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2462 1
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