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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198219
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США Калифорния Северная Калифорния

СОБЫТИЯ


03.02.2025 Московский арбитраж запретил Google и ООО «Гугл» судиться в Калифорнии 1
12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 1
07.11.2018 VMware Cloud on AWS запускается в нескольких новых дата-центрах Европы и Америки 1
26.03.2012 Иск Oracle к Google по поводу Android сдулся с $6 млрд до $100 млн 1
16.11.2011 В секретной лаборатории Google создает технологии будущего 1
22.08.2003 Поезда Силиконовой долины оборудуют Wi-Fi-зонами 1
07.05.2002 Adobe против Macromedia - 1:0 1
27.03.2002 Hi-tech: богатые тоже плачут 1
02.11.2001 Iomega назначила нового финансового директора 1
24.01.2001 Штат Калифорния ищет электричество в Сети 1
22.01.2001 Электронная коммерция не пострадала от отключения электроэнергии в Калифорнии 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

США и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12660 3
Oracle Corporation 7069 2
Broadcom - VMware 2603 1
Google Russia - Гугл Россия 226 1
SAP SE 5593 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 943 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Adobe Systems 1594 1
Nvidia - Mellanox Technologies 98 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 1
Verisign 362 1
Google Ireland Limited 15 1
Adobe Macromedia 219 1
Tiscali 60 1
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 36 1
Lenovo EMC - Iomega 177 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 1
Heartland Robotics 1 1
Элтел Нетворкс 57 1
Walmart - Wal-Mart Stores 404 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 912 1
BMW Group 481 1
Альфа-Банк 1971 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Assist - Ассист 219 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Платина КБ 30 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 216 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3637 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3579 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1160 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 291 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 11 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 143 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5955 1
Судебная власть - Judicial power 2489 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64834 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12159 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13453 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3298 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9887 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22267 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2993 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7422 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13077 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18066 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12849 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34775 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26687 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17956 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3807 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15408 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2612 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28193 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5490 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16952 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1110 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36041 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5758 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 830 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9783 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13582 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25516 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6980 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3227 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33379 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7914 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2754 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14215 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24316 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11760 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3187 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4455 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2612 1
ЦОД Программно-определяемый - SDDC - Software Defined Data Center 71 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2213 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 172 2
Google Android 15217 1
Oracle Java - язык программирования 3463 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1791 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5691 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 642 1
Broadcom - VMware Cloud on AWS 23 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 129 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
Amazon EBS - Amazon Elastic Block Store 32 1
Broadcom - VMware HCX - VMware Hybrid Cloud Extension 4 1
Broadcom - VMware vMotion 42 1
Broadcom - VMware Skyline 3 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 532 1
Broadcom - VMware Site Recovery 17 1
Broadcom - VMware vSphere Replication 8 1
Broadcom - VMware Cloud Motion 1 1
Adobe Illustrator 136 1
Adobe Premiere 117 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 55 1
SpamDot 11 1
Crutop 11 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 16 1
Adobe Dreamweaver - Adobe Macromedia Dreamweaver 72 1
Spamit 14 1
Rx-Partners Affilate Programm 4 1
Lenovo EMC - Iomega HipZip 18 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 1
Альфа-Банк - Alfa Pay 6 1
Bizeul David - Бизюль Давид 1 1
Brin Sergey - Сергей Брин 193 1
Larry Page - Ларри Пейдж 197 1
Врублевский Павел 105 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 1
Михайлов Сергей 58 1
Логинов Александр 54 1
Кузнецов Андрей 114 1
Лукашенко Александр 104 1
Грибов Андрей 74 1
Захаров Михаил 15 1
Нечовод Дмитрий 5 1
Петровский Евгений 3 1
Гусев Игорь 19 1
Вишневский Игорь 3 1
Lohmeyer Marc - Ломмайер Марк 3 1
Thrun Sebastian - Тран Себастьян 6 1
Кистень Алексей 1 1
Рубацкий Александр 1 1
Бондаренко Павел 3 1
Пармон Игорь 1 1
Сергеенко Евгений 1 1
Макколо Николай 1 1
Cockburn Iain - Кокберн Иэн 4 1
Чамковский Виктор 1 1
Мацко Марина 1 1
Логинов Геннадий 1 1
Таляровский Валерий 9 1
Куров Владимир 1 1
Alsup William - Элсап Уильям 11 1
Зурабян Артур 6 1
Brooks Rodney - Брукс Родни 3 1
Czerwinski Pawel 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54666 8
США - Калифорния 4823 8
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1091 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1460 3
Россия - РФ - Российская федерация 165588 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47484 2
Ирландия - Республика 1049 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19060 1
Европа 24940 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13802 1
Земля - планета Солнечной системы 10848 1
Южная Корея - Республика 7042 1
Азия - Азиатский регион 5910 1
Беларусь - Белоруссия 6276 1
Швеция - Королевство 3777 1
Финляндия - Финляндская Республика 3694 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19483 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8538 1
Европа Восточная 3138 1
Канада 5073 1
Италия - Итальянская Республика 4500 1
Франция - Французская Республика 8164 1
Испания - Мадрид 178 1
Украина 7917 1
Латвия - Латвийская Республика 834 1
Беларусь - Минск 704 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
США - Калифорния - Санта-Клара 190 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
США - Торонто 273 1
США - Огайо 291 1
Канада - Монреаль 71 1
США - Делавэр 174 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 151 1
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 62 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8203 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8798 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21553 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5096 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15985 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53298 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3151 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3140 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5686 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1917 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 620 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57496 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11674 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 682 1
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Английский язык 7025 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6028 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33627 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18093 1
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2705 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11275 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3847 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 534 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 794 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1319 1
Религия 152 1
Ведомости 1457 1
NYT - The New York Times 1099 1
The Washington Post 350 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Царьград - телеканал 29 1
Newsbytes News Network 379 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
Вечерний Минск 1 1
БДГ - Белорусская деловая газета 3 1
E-Commerce Times 69 1
Белгазета 2 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 1
BU - Boston University - Бостонский университет 63 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2658 1
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