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Элтел Нетворкс



12.01.21 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 2
28.08.12 МТС монополизировала волжское ТВ 1
02.08.12 Операторы «большой тройки» потратили свыше 45 млрд руб. на M&A-сделки в 2011-2012 гг. 1
11.05.12 «ВымпелКом» завершил юридическое присоединение профильных дочерних компаний 1
10.08.11 «ВымпелКом» объявил о готовности к юридическому присоединению «Элтел» 1
23.05.11 «Билайн» продолжает скупать операторов по регионам 1
28.04.11 «Билайн» подвел первые итоги интеграции с «Элтел» 5
11.04.11 «Билайн» расширил и модернизировал мобильную и фиксированную сети на Северо-Западе 1
04.03.11 Топ-менеджер SafeData перешёл в StoreData на пост гендиректора 1
24.01.11 «ВымпелКом» приобрел петербургского оператора фиксированной связи «Элтел» за 1 млрд руб. 2
12.01.11 МТС и «Билайн» схлестнулись за Петербург 1
09.09.10 «Элтел» купил оператора связи «СиАл» 1
27.02.10 Финны не хотят отдавать контроль за российским интернетом 1
15.04.09 Названы лидирующие игроки рынка ШПД и фиксированной связи 1
28.01.09 Dr.Web AV-Desk защитит абонентов «ПетерСтара» от вирусов и спама 1
11.11.08 Решение APC обеспечивает бесперебойную работу дата-центра «Элтела» 1
17.09.08 Dr.Web AV-Desk защитит абонентов SkyNet 1
06.08.08 В Петербурге пройдет пейнтбольный турнир PBX среди связистов 1
01.08.08 «Элтел» завершил тестовую эксплуатацию Dr.Web AV-Desk 1
22.07.08 Петербург: у IPTV мало зрителей 1
15.07.08 «Элтел» хочет 70 тыс. абонентов к 2011 г. 1
08.07.08 Домовые сети заставили спустить пиратский флаг 1
18.06.08 «Элтел» продаст контент от «Контент-Хауса» 2
26.05.08 Интернет-рынок Петербурга: разгорается маркетинговая война 2
14.05.08 «Доктор Веб» вылечит абонетов «Элтела» 1
30.04.08 Системы видеонаблюдения прокормят рынок 1
18.04.08 Северо-Запад: гонка Triple Play началась 1
15.04.08 «Элтел» запустил вторую очередь дата-центра в Петербурге 1
29.01.08 «Элтел» развивает сеть в Москве 1
22.01.08 «Элтел» нацелился на 35 тыс. абонентов 2
19.12.07 IPTV наконец-то стартовало в Петербурге 2
14.11.07 «Вестколл» вложит $55 млн в 100 тысяч абонентов 1
07.11.07 «Элтел» стал членом AmCham 1
07.11.07 «Элтел» организовал новую collocation-площадку 1
02.11.07 «РетнНет» увеличил пропускную способность внешних каналов 1
17.10.07 Американцы выдумали питерского порно-хостера 1
30.08.07 «Комстар»: второе пришествие в Петербург 1
22.08.07 Golden Telcom готовит интернет-экспансию в Петербурге 1
03.08.07 Контент мешает запуску IPTV в Петербурге 1
12.07.07 «Синтерра» купила «Петерстар» 1

Публикаций - 56, упоминаний - 74

Элтел Нетворкс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7418 13
Рустелеком ТК 255 11
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8428 6
ВестКолл - WestCall 62 6
МегаФон ПетерСтар 285 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1222 5
Metrocom - Метроком 69 5
Синтерра Медиа - Телеком-центр 102 4
Dr.Web - Доктор Веб 1136 4
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 222 4
Синтерра - Synterra 742 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 550 3
Раском - Rascom 40 3
Telia Company 779 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1838 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 609 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 855 3
Verisign 341 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7650 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1207 2
Ниеншанц 77 2
Ростелеком ВолгаТелеком 509 2
RETN - Ретннет 11 2
Ренова-Медиа 56 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 260 2
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 347 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6159 2
АФК Система ПАО 1587 2
Цифра ГК 138 2
Cisco Systems 4603 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 625 1
Majordomo - Мажордомо 9 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 121 1
Telecom Italia 301 1
InfoWatch - Инфовотч 809 1
ИнтерКом 11 1
Tiscali 52 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1472 1
Миран - Miran 22 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 147 2
Russia Partners 24 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4746 1
Газпром ПАО 717 1
CyberPlat - КиберПлат 328 1
Аэрофлот 595 1
Альфа-Банк 1308 1
Assist - Ассист 159 1
ПромСвязьКапитал 66 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 80 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 27 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 11 1
СеверТрансКом - Северная Транспортная Компания 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2289 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1715 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1485 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 336 1
МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 7 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 713 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2834 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3119 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 864 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11933 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2541 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1766 2
3G - Стандарт мобильной связи 5036 2
FTTH - Fiber To The Home 122 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 138 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2459 2
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 268 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 450 1
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 48 1
IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 90 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 38 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 110 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 240 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1780 1
DBA - Digital Business Automation 15 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 949 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 134 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 74 1
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 283 1
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 449 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1021 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 348 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 579 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 602 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 665 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 948 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 606 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1981 1
Gigabit Ethernet 815 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1052 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 564 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3875 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3920 1
Dr.Web Антивирус 199 3
Dr.Web AV-Desk 131 3
Microsoft Windows 10 10028 2
Microsoft Skype 1816 1
ICQ 783 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 28 1
Тройка - транспортная карта 44 1
Spamdot.biz 4 1
Crutop 8 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
Брюквин Юрий 253 11
Кузнецов Андрей 44 10
Кусков Денис 185 3
Анкилов Константин 93 2
Петров Дмитрий 33 2
Гусев Александр 26 2
Нечовод Дмитрий 2 1
Зенкин Денис 258 1
Наумов Виктор 112 1
Петровский Евгений 2 1
Гусев Игорь 10 1
Припачкин Юрий 50 1
Казакова Анастасия 7 1
Кравчук Илья 15 1
Вишневский Игорь 2 1
Дианов Алексей 14 1
Кистень Алексей 1 1
Рубацкий Александр 1 1
Врублевский Павел 81 1
Платонов Антон 9 1
Гаврилов Антон 13 1
Андреева Екатерина 44 1
Грибов Андрей 68 1
Патока Андрей 103 1
Лукашенко Александр 69 1
Крылов Александр 7 1
Новиков Дмитрий 33 1
Логинов Александр 34 1
Слизень Виталий 220 1
Михайлов Сергей 37 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 47 1
Ананьев Дмитрий 58 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11206 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25599 17
Россия - Российская федерация - РФ 78135 13
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1691 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1723 6
Финляндия - Финляндская Республика 1423 5
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 402 3
Швеция - Королевство 1565 3
Дания - Королевство 801 3
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 242 3
Европа 6717 3
Италия - Итальянская Республика 2517 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2082 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1778 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3625 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 481 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1686 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 535 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 932 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 558 2
Норвегия - Королевство 768 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 521 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 29422 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 322 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 467 1
Россия - СЗФО - Псковская область 445 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 229 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 457 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 286 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 316 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 215 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 313 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 168 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 214 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 332 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 62 1
Россия - СФО - Ленинградская область - Выборг 124 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 346 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 180 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 215 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2205 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 195 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 562 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1091 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 392 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 15 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 296 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 3
The Washington Post 273 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 2
N+1 - Издание 112 1
Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2512 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
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