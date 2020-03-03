Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Metrocom
Метроком
Публикаций - 40, упоминаний - 52
Metrocom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews Analytics 2039 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805423, в очереди разбора - 709094.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 805423, в очереди разбора - 709094.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru