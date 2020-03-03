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Metrocom
Метроком



03.03.2020 МТС, «Билайн» и Tele2 прорвали «блокаду» питерского метро 1
24.09.2014 В московском метро создадут единую сотовую сеть для МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2 1
12.11.2013 Виктор Шмытинский назначен гендиректором «Акадо Телеком» в Санкт-Петербурге и Ленобласти 2
08.10.2013 Олег Гавриков назначен техническим директором InterZet 1
09.11.2011 «Мегафон» начал ШПД-экспансию 1
12.09.2011 Крупнейшие телеком-операторы России. Рейтинг 2
26.04.2011 Валерий Дегтярев назначен заместителем генерального директора по развитию «Радиозавода имени А.С. Попова» 1
24.12.2010 «Метроком» внедрил систему управления информационно-телекоммуникационными услугами 2
20.10.2010 Дмитрий Савин назначен генеральным директором «Метрокома» 2
07.10.2010 «Мегафон» купил карманного оператора Матвиенко 2
30.08.2010 Коммерческий директор «Метрокома» Андрей Закревский покидает компанию 1
04.02.2009 Финны штурмуют Россию «ЦОД как услугой» 1
06.08.2008 В Петербурге пройдет пейнтбольный турнир PBX среди связистов 1
23.07.2008 «Метроком» запустил проект на базе ЕЦЭС 1
16.07.2008 В «Метрокоме» назначен новый коммерческий директор 1
01.07.2008 «Метроком» назначила директора по развитию сети 3
30.04.2008 Системы видеонаблюдения прокормят рынок 1
23.04.2008 Компания «Метроком» подключила ДЦ «Авеню» и «Толстой сквер» 1
21.04.2008 Чиновники выбрали «карманного» оператора Матвиенко 4
21.03.2008 «Метроком» запустил Wi-Fi в Пулково-1 1
26.02.2008 Московский метрополитен отказался от контроля над связью 1
14.02.2008 «Метроком» открыл Wi-Fi доступ в аэропорту 1
08.10.2007 12 октября состоится круглый стол «IT-телекоммуникации в девелопменте» 1
18.09.2007 12 октября откроется круглый стол «ИТ-телекоммуникации в девелопменте» 1
04.09.2007 12 октября состоится круглый стол «ИТ-телекоммуникации в девелопменте» 1
30.08.2007 «Комстар»: второе пришествие в Петербург 1
03.08.2007 Контент мешает запуску IPTV в Петербурге 1
16.07.2007 Сергей Матвиенко усилил контроль за «Метрокомом» 2
13.07.2007 «Метроком» возглавит новый генеральный директор 1
12.07.2007 «Синтерра» купила «Петерстар» 1
06.07.2007 «Метроком» уточнил стоимость контракта по повышению безопасности метро 1
04.07.2007 Связь в бюджетном жилье власти отдают «своим» 1
02.07.2007 «Метроком» усилит безопасность петербургского метро 1
28.04.2007 Корпоративная связь: Москва наступает на Питер 2
25.04.2007 «Метроком» объединил в сеть магазины «Адамас» 1
06.04.2007 Банк «Санкт-Петербург» предоставил кредит МСТ на покупку 45% акций «Метрокома» 1
22.03.2007 «Метроком» заключил контракт с Комитетом по землеустройству Петербурга 1
06.03.2007 «Метроком» получил сертификат на сеть MPLS/IP 1
13.02.2007 «Метроком» занялся домашними сетями 1
12.01.2007 У «Метрокома» случилась авария 1

Публикаций - 40, упоминаний - 52

Metrocom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5680 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6771 3
Синтерра - Synterra 657 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6951 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 857 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1988 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4884 1
МаксимаТелеком 102 1
Рустелеком ТК 240 1
Акадо Телеком - Комкор 647 1
ВолгаТелеком 285 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 486 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1587 1
МегаФон ПетерСтар 172 1
Ростелеком Дальсвязь 254 1
Ростелеком ЦентрТелеком 242 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1526 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7592 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3981 1
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 44 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 525 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1379 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7978 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18559 5
Россия - Российская федерация - РФ 60538 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 635 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8494 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1289 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 902 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1192 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 738 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 725 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 363 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 240 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 286 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 166 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 158 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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