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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Зайцев Владимир
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 45
Зайцев Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
|Роснано 456 1
|Правительство Москвы 653 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
|MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 3
|Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
|ЭларСкан 48 1
|ЭЛАР ПланСкан 83 1
|МегаФон Наши люди 18 1
|Добрынин Владимир 32 1
|Журавлев Сергей 13 1
|Басаев Александр 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771020, в очереди разбора - 674702.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771020, в очереди разбора - 674702.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru