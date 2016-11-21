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Зайцев Владимир


21.11.2016 Yota назначила нового директора макрорегиона «Центр» 1
19.05.2016 Выручка предприятий ИТК «Зеленоград» в 2015 г. выросла на 16,7% 1
10.03.2016 В «Центре информационно-технического обеспечения, микрофильмирования и реставрации» оцифровывают документы на сканере «ЭларСКАН» 1
12.11.2015 «МегаФон» обеспечил корпоративной связью «Теплосети» в Нижнем Новгороде 1
29.10.2015 «Нижкартон» перешел в «МегаФон» 1
31.08.2015 «Мегафон» обеспечил связью «Нижегородскую Фитнес Группу» 1
20.07.2015 «МегаФон» обеспечил связью сотрудников Борского силикатного завода 1
17.07.2015 «МегаФон» предложил корпоративным клиентам бесплатно воспользоваться М2М-сервисами 1
09.06.2015 «МегаФон» перевел в свою сеть мобильные номера сотрудников компаний «Генерал Мороз» и «Робин Бобин» 1
09.10.2014 ТТК предоставил каналы связи «Газпромбанку» в Нижнем Новгороде 1
26.08.2014 ТТК увеличил технический охват сети ШПД во Владимире 1
30.07.2014 ТТК организовал бесплатные Wi-Fi зоны на вокзалах в Татарстане и Башкирии 1
10.06.2014 ТТК предоставил услугу ШПД Мингосимущества Нижегородской области 1
21.05.2014 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Коврове 1
29.04.2014 ТТК увеличил охват сети во Владимире 1
10.04.2014 Университеты Зеленограда и Гренобля создают российско-французский «студенческий спутник» 1
07.11.2013 ТТК предоставил доступ в интернет Арзамасскому машиностроительному заводу 1
07.10.2013 ТТК предоставил доступ в интернет Казанскому управлению МВД на транспорте 1
02.09.2013 ТТК расширит сеть во Владимире 1
14.08.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД во Владимире 1
06.08.2013 ТТК предоставил доступ в интернет Российскому федеральному ядерному центру в Сарове 1
05.08.2013 ТТК завершил строительство сети ШПД в Арзамасе 1
29.07.2013 ТТК расширил канал доступа в интернет в Муроме 1
22.07.2013 ТТК подключил «Редуктора» к сети связи в Ижевске 1
10.07.2013 ТТК начал предоставлять услугу кабельного телевидения во Владимире 1
28.03.2013 Владимир Зайцев назначен гендиректором «ТТК-Нижний Новгород» 5
25.02.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД во Владимире 1
31.01.2013 ТТК завершил первый этап строительства сети ШПД в городе Бор 1
16.11.2012 ТТК завершил первый этап строительства сети ШПД в Коврове 1
16.10.2012 ТТК предоставил услуги связи банку «Богородский» в Нижнем Новгороде 1
13.09.2012 ТТК предоставил доступ в интернет «Нижегородскому ипотечному корпоративному альянсу» 1
23.05.2012 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Нижнем Новгороде 1
03.04.2012 Владимир Зайцев назначен руководителем блока «Доступ» в «ТТК-Нижний Новгород» 3
14.09.2010 У Минкомсвязи пытаются отобрать полномочия 1
23.07.2009 В «ВымпелКоме» назначен директор объединенного филиала в Татарстане 1
10.12.2008 Надзирать за ИТ-рынком России будет журналист 2
03.12.2008 Скандал: операторы пожаловались Медведеву на надзорный орган 2

Публикаций - 37, упоминаний - 45

Зайцев Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 7
МегаФон Центральный филиал 60 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
Микрон - Micron 365 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 1
Yota - Скартел 623 1
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр 8 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 788 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
World Class - Фитнес-клуб 11 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
Роснано 456 1
Правительство Москвы 653 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
ЭларСкан 48 1
ЭЛАР ПланСкан 83 1
МегаФон Наши люди 18 1
Добрынин Владимир 32 1
Журавлев Сергей 13 1
Басаев Александр 2 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 6
Россия - Российская федерация - РФ 57828 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
Россия - Нижегородская область 747 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 520 1
Россия - Сибирь 882 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Вологда 194 1
Россия - Новгородская область 290 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 66 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771020, в очереди разбора - 674702.
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