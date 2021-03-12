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Индексная книга (каталог) CNews*
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Рейдерство Рейдерский захват Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников

СОБЫТИЯ


12.03.2021 Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании

бывшим гендиректором Вячеславом Симоненко вышла на новый уровень. Их адвокаты попросили возбудить уголовное дело против него – по их мнению, он инициировал уголовное преследование против них с целью рейдерского захвата Merlion. Напомним, что Мангутов, Карчев и Абрамов подозреваются в организации покушения на жизнь Симоненко путем поджога его дома под Красногорском (Московская область), и в
28.08.2013 СМАРТС отсудил у рейдеров 2,6 млрд руб.

По его мнению, в 2005 г. 95% акций СМАРТС стоили 10,9 млрд руб., а в 2008 г. (то есть по окончании «рейдерской атаки») – 14,6 млрд руб. В то же время если бы не было судебных разбирательств с С
28.02.2011 МГУ обвинили в «рейдерском захвате» суперкомпьютерной платформы

авительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям — за ней должно быть последнее слово. Сергей Абрамов считает, что действия Виктора Садовничего (на фото) сложно назвать иначе как попыткой рейдерского захвата национальной суперкомпьютерной технологической платформы По словам Абрамова, еще с осени 2010 г. ИПС РАН предлагал МГУ и другим участникам СИТ войти в НСТП, а в январе 2011

24.09.2010 СМАРТС добилась уголовного дела против рейдеров, близких к МТС

е авторство. По мнению СМАРТС, иски были организованы «Сигмой Кэпитал», устроившей против компании «рейдерскую атаку». В марте следователь О. Керс установил личности сотрудников «Сигмы», которы
24.05.2010 Разработчик систем связи для РЖД просит Медведева спасти его от рейдеров. ВИДЕО

анду рейдеров»: Каплинского, Дмитриева, Богаченко и Коваленко. Последнюю организацию Финк обвинил в рейдерском захвате своего бизнеса в первых видеообращениях к Медведеву и Путину, опубликованн
17.07.2008 СМАРТС отбился от рейдеров

а была состояться сделка. В руководстве СМАРТС предъявленные обвинения связывали с очередным этапом рейдерской атаки группы «Сигма», длившейся на тот момент уже более двух лет. Генеральный дире
05.09.2007 «Транстелеком» отключил сибиряков от интернета за долги рейдеров

иных лиц была похищена доля в уставном капитале ООО "Скальпнет" в размере 75,5%, номинальной стоимостью 755 тыс. руб., рыночной стоимостью более 7,5 млн. руб., — сообщил г-н Цыро. — По сути, это был рейдерский захват, осуществленный группой, состоящей из уроженцев Кемеровской области, Калининграда и Томска, наиболее активную роль в ней играл Евтихов Андрей, в отношении которого на сегодняш
24.07.2007 Россия: ИТ-сообщество объединилось против рейдеров в погонах

сти. В худшем же случае бизнес компании оказывается на грани банкротства». Недавно стало известно о рейдерской атаке на компьютерную компанию «Компоненты и системы», размер ущерба от которой пр
22.12.2006 Рейдеры в хайтеке России: правда жизни

х продали свои пакеты акций не Братчикову, а компании "Форум Инвест", неизвестные лица организовали рейдерский захват завода "Измерон". Рейдерам, однако, не удалось предусмотреть всего: проблем
26.10.2006 "Сотовик" достанется рейдерам?

Генеральный директор ООО «Юсар», владеющего товарным знаком «Сотовик» и доменным именем Sotovik.ru, Карина Новикова распространила заявление о том, что интернет-ресурс подвергся рейдерской атаке. Захватить сайт, по ее словам, пытается ООО "Информационно-аналитическое агентство «Сотовик» (ООО «ИАА Сотовик») во главе с генеральным директором Виктором Стрижаком. Sotovik.r
04.10.2006 Атака на «505»: правосудие или рейдерский захват?

сети «505». Столь массовые проверки не очень характерны для работы милиции: обычно сотрудники ГУВД «прорабатывали» лишь отдельные магазины компаний. В связи с этим представители сети «505» заявили о рейдерском захвате их бизнеса. Пресс-секретарь «505» Алёна Кондрикова сообщила CNews, что из 14 их магазинов сейчас работают только 5. Однако, по ее словам, еще несколько дней назад сотрудники


Публикаций - 111, упоминаний - 138

Рейдерство и организации, системы, технологии, персоны:

СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 32
МегаФон 10627 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15580 15
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1907 13
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 973 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9472 9
Ростелеком - Связьинвест 1719 8
Питерская группа связистов 441 8
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 773 7
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 7
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1084 7
AMD Graphics Product Group - ATI 972 7
Microsoft Corporation 25699 6
Apple Inc 13076 6
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 57 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3313 5
Intel Corporation 12777 5
Ростелеком 10863 4
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 127 4
Lenovo Motorola 3559 4
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 4
Merlion - Сеть компьютерных клиник 43 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
НРТБ - Национальное радиотехническое бюро 8 2
СМАРТС Иваново-GSM 9 2
СМАРТС Уфа-GSM 10 2
ЛИССИ Крипто 2 2
Meta Platforms - Facebook 4608 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 2
Oracle Corporation 7057 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2387 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 337 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 541 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4880 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 736 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 2
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 216 2
ЛИССИ Софт - Лаборатория испытаний средств и систем информатизации 27 2
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 16
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1108 13
Angentro Trading and Investments 23 11
Евросеть 1421 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1261 7
Альфа-Групп 744 7
ETH - Eventis Telecom Holdings 92 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8758 5
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1863 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2786 4
Романов Двор БЦ 11 3
Альфа-Банк 1965 3
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 3
Совкомбанк Совесть 278 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1708 2
Moldindconbank - Молдинкомбанк 3 2
Бронка групп - Измерон НПО - ПНК имени С.М. Кирова - Бронка Девелопмент 3 2
РЖД - Российские железные дороги 2084 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3131 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 284 2
Россети Ленэнерго 1698 2
Резонанс НПП 405 2
Малахит 21 2
Киномир - Кодак-Киномир 12 2
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 1
Солидарность КБ - Солидарность АПБ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 18 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Первобанк - Первый объединенный 18 1
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 16 1
О-курьер 6 1
Satterfield Managmenet 3 1
РОФП ФСБ И СВР РФ - Региональный общественный фонд поддержки Федеральной Службы Безопасности и Службы Внешней Разведки Российской Федерации 2 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
НЭО - НЭО Центр - НЭО Эксперт - NEO 8 1
Mint Global - Mint Capital 27 1
Проммашинструмент 2 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5931 33
Судебная власть - Judicial power 2477 26
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 18
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3615 15
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1158 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3571 12
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 11
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 214 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13651 8
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4930 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2328 5
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3052 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 4
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 4
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 346 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3660 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 573 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3185 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 776 3
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 156 3
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 3
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5601 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5571 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 289 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2312 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 719 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2833 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 781 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
Районный суд Бишкек 27 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 7
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 4
Московская ассоциация предпринимателей 9 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
Международная академия связи - МАС 46 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 401 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Демократическая политическая партия США 121 1
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ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
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Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 423 7
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1343 3
ЛИССИ - LirCryptoki 3 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1278 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 767 2
Blizzard - World of Warcraft 362 2
Oracle PeopleSoft 426 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 2
Numa Technology - Numa Arce МДЗ 8 1
ЛИССИ УЦ ПАК 3 1
Недобросовестная конкуренция 55 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 63 1
ЛИССИ - Lissi SSF 2 1
ЛИССИ - Lissi SNC 2 1
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment - EverQuest - Legends of Norrath - Легенды Норрата - онлайн-игра 84 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС-Телекоммуникации 15 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 914 1
Linux OS 11434 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6192 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2966 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1273 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1368 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 1
LostFilm 2 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3536 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 1
ЛИССИ - LIRVPN 4 1
ЛИССИ CSP - Lissi Crypto Core - ЛИРССЛ ПБЗИ СКЗИ - LirSSL 5 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 353 1
Acer Veriton - серия неттопов 27 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5227 1
Кирюшин Геннадий 91 25
Гирев Андрей 77 14
Левин Борис 57 13
Симоненко Вячеслав 44 12
Маевский Леонид 57 11
Свирский Павел 21 11
Абрамов Алексей 52 11
Мангутов Владислав 33 11
Карчев Олег 36 10
Маевский Игорь 39 9
Левин Леонид 133 8
Медведев Дмитрий 1664 8
Неснов Алексей 13 6
Бакиев Максим 42 6
Поспелов Георгий 11 6
Скворцов Борис 17 6
Кирюшин Константин 13 6
Евтушенков Владимир 216 5
Бакиев Курманбек 51 5
Путин Владимир 3445 4
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