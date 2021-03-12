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Рейдерство Рейдерский захват Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников
СОБЫТИЯ
|12.03.2021
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Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании
бывшим гендиректором Вячеславом Симоненко вышла на новый уровень. Их адвокаты попросили возбудить уголовное дело против него – по их мнению, он инициировал уголовное преследование против них с целью рейдерского захвата Merlion. Напомним, что Мангутов, Карчев и Абрамов подозреваются в организации покушения на жизнь Симоненко путем поджога его дома под Красногорском (Московская область), и в
|28.08.2013
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СМАРТС отсудил у рейдеров 2,6 млрд руб.
По его мнению, в 2005 г. 95% акций СМАРТС стоили 10,9 млрд руб., а в 2008 г. (то есть по окончании «рейдерской атаки») – 14,6 млрд руб. В то же время если бы не было судебных разбирательств с С
|28.02.2011
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МГУ обвинили в «рейдерском захвате» суперкомпьютерной платформы
авительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям — за ней должно быть последнее слово. Сергей Абрамов считает, что действия Виктора Садовничего (на фото) сложно назвать иначе как попыткой рейдерского захвата национальной суперкомпьютерной технологической платформы По словам Абрамова, еще с осени 2010 г. ИПС РАН предлагал МГУ и другим участникам СИТ войти в НСТП, а в январе 2011
|24.09.2010
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СМАРТС добилась уголовного дела против рейдеров, близких к МТС
е авторство. По мнению СМАРТС, иски были организованы «Сигмой Кэпитал», устроившей против компании «рейдерскую атаку». В марте следователь О. Керс установил личности сотрудников «Сигмы», которы
|24.05.2010
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Разработчик систем связи для РЖД просит Медведева спасти его от рейдеров. ВИДЕО
анду рейдеров»: Каплинского, Дмитриева, Богаченко и Коваленко. Последнюю организацию Финк обвинил в рейдерском захвате своего бизнеса в первых видеообращениях к Медведеву и Путину, опубликованн
|17.07.2008
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СМАРТС отбился от рейдеров
а была состояться сделка. В руководстве СМАРТС предъявленные обвинения связывали с очередным этапом рейдерской атаки группы «Сигма», длившейся на тот момент уже более двух лет. Генеральный дире
|05.09.2007
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«Транстелеком» отключил сибиряков от интернета за долги рейдеров
иных лиц была похищена доля в уставном капитале ООО "Скальпнет" в размере 75,5%, номинальной стоимостью 755 тыс. руб., рыночной стоимостью более 7,5 млн. руб., — сообщил г-н Цыро. — По сути, это был рейдерский захват, осуществленный группой, состоящей из уроженцев Кемеровской области, Калининграда и Томска, наиболее активную роль в ней играл Евтихов Андрей, в отношении которого на сегодняш
|24.07.2007
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Россия: ИТ-сообщество объединилось против рейдеров в погонах
сти. В худшем же случае бизнес компании оказывается на грани банкротства». Недавно стало известно о рейдерской атаке на компьютерную компанию «Компоненты и системы», размер ущерба от которой пр
|22.12.2006
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Рейдеры в хайтеке России: правда жизни
х продали свои пакеты акций не Братчикову, а компании "Форум Инвест", неизвестные лица организовали рейдерский захват завода "Измерон". Рейдерам, однако, не удалось предусмотреть всего: проблем
|26.10.2006
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"Сотовик" достанется рейдерам?
Генеральный директор ООО «Юсар», владеющего товарным знаком «Сотовик» и доменным именем Sotovik.ru, Карина Новикова распространила заявление о том, что интернет-ресурс подвергся рейдерской атаке. Захватить сайт, по ее словам, пытается ООО "Информационно-аналитическое агентство «Сотовик» (ООО «ИАА Сотовик») во главе с генеральным директором Виктором Стрижаком. Sotovik.r
|04.10.2006
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Атака на «505»: правосудие или рейдерский захват?
сети «505». Столь массовые проверки не очень характерны для работы милиции: обычно сотрудники ГУВД «прорабатывали» лишь отдельные магазины компаний. В связи с этим представители сети «505» заявили о рейдерском захвате их бизнеса. Пресс-секретарь «505» Алёна Кондрикова сообщила CNews, что из 14 их магазинов сейчас работают только 5. Однако, по ее словам, еще несколько дней назад сотрудники
Рейдерство и организации, системы, технологии, персоны:
|Кирюшин Геннадий 91 25
|Гирев Андрей 77 14
|Левин Борис 57 13
|Симоненко Вячеслав 44 12
|Маевский Леонид 57 11
|Свирский Павел 21 11
|Абрамов Алексей 52 11
|Мангутов Владислав 33 11
|Карчев Олег 36 10
|Маевский Игорь 39 9
|Левин Леонид 133 8
|Медведев Дмитрий 1664 8
|Неснов Алексей 13 6
|Бакиев Максим 42 6
|Поспелов Георгий 11 6
|Скворцов Борис 17 6
|Кирюшин Константин 13 6
|Евтушенков Владимир 216 5
|Бакиев Курманбек 51 5
|Путин Владимир 3445 4
|Никифоров Владимир 11 4
|Елисеев Алексей 15 4
|Меньшов Владимир 4 4
|Кондрикова Алена 6 4
|Качур Виталий 8 3
|Пашкевич Василий 7 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Меламед Леонид 150 3
|Козлов Сергей 48 3
|Скворцов Андрей 15 3
|Бакальчук Владислав 46 3
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 69 3
|Беляков Денис 7 3
|Киреев Александр 38 3
|Силич Андрей 24 3
|Покровский Олег 9 3
|Гиреев Андрей 12 3
|Альтов Павел 9 3
|Андамасова Людмила 4 2
|Клепач Андрей 5 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8554 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3923 2
|Рустелеком ТК 305 2
|Mobile Research Group 87 1
|CNews ИТ-инфраструктура 28 1
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