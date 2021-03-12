Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании бывшим гендиректором Вячеславом Симоненко вышла на новый уровень. Их адвокаты попросили возбудить уголовное дело против него – по их мнению, он инициировал уголовное преследование против них с целью рейдерского захвата Merlion. Напомним, что Мангутов, Карчев и Абрамов подозреваются в организации покушения на жизнь Симоненко путем поджога его дома под Красногорском (Московская область), и в

СМАРТС отсудил у рейдеров 2,6 млрд руб. По его мнению, в 2005 г. 95% акций СМАРТС стоили 10,9 млрд руб., а в 2008 г. (то есть по окончании «рейдерской атаки») – 14,6 млрд руб. В то же время если бы не было судебных разбирательств с С

МГУ обвинили в «рейдерском захвате» суперкомпьютерной платформы авительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям — за ней должно быть последнее слово. Сергей Абрамов считает, что действия Виктора Садовничего (на фото) сложно назвать иначе как попыткой рейдерского захвата национальной суперкомпьютерной технологической платформы По словам Абрамова, еще с осени 2010 г. ИПС РАН предлагал МГУ и другим участникам СИТ войти в НСТП, а в январе 2011

СМАРТС добилась уголовного дела против рейдеров, близких к МТС е авторство. По мнению СМАРТС, иски были организованы «Сигмой Кэпитал», устроившей против компании «рейдерскую атаку». В марте следователь О. Керс установил личности сотрудников «Сигмы», которы

Разработчик систем связи для РЖД просит Медведева спасти его от рейдеров. ВИДЕО анду рейдеров»: Каплинского, Дмитриева, Богаченко и Коваленко. Последнюю организацию Финк обвинил в рейдерском захвате своего бизнеса в первых видеообращениях к Медведеву и Путину, опубликованн

СМАРТС отбился от рейдеров а была состояться сделка. В руководстве СМАРТС предъявленные обвинения связывали с очередным этапом рейдерской атаки группы «Сигма», длившейся на тот момент уже более двух лет. Генеральный дире

«Транстелеком» отключил сибиряков от интернета за долги рейдеров иных лиц была похищена доля в уставном капитале ООО "Скальпнет" в размере 75,5%, номинальной стоимостью 755 тыс. руб., рыночной стоимостью более 7,5 млн. руб., — сообщил г-н Цыро. — По сути, это был рейдерский захват, осуществленный группой, состоящей из уроженцев Кемеровской области, Калининграда и Томска, наиболее активную роль в ней играл Евтихов Андрей, в отношении которого на сегодняш

Россия: ИТ-сообщество объединилось против рейдеров в погонах сти. В худшем же случае бизнес компании оказывается на грани банкротства». Недавно стало известно о рейдерской атаке на компьютерную компанию «Компоненты и системы», размер ущерба от которой пр

Рейдеры в хайтеке России: правда жизни х продали свои пакеты акций не Братчикову, а компании "Форум Инвест", неизвестные лица организовали рейдерский захват завода "Измерон". Рейдерам, однако, не удалось предусмотреть всего: проблем

"Сотовик" достанется рейдерам? Генеральный директор ООО «Юсар», владеющего товарным знаком «Сотовик» и доменным именем Sotovik.ru, Карина Новикова распространила заявление о том, что интернет-ресурс подвергся рейдерской атаке. Захватить сайт, по ее словам, пытается ООО "Информационно-аналитическое агентство «Сотовик» (ООО «ИАА Сотовик») во главе с генеральным директором Виктором Стрижаком. Sotovik.r