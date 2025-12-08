Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186729
ИКТ 14475
Организации 11231
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26478
Персоны 80489
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 878

Неснов Алексей


СОБЫТИЯ


08.12.2025 Экс-сотрудники ФСБ и СК могут сесть на 25 лет за попытку присвоения активов ИТ-дистрибьютора Merlion 1
04.09.2024 Начался суд над экс-сотрудником Следственного комитета за участие в вымогательстве 15 миллиардов у хозяев Merlion 1
10.04.2024 Экс-гендиректору ИT-компании Merlion грозит 24 года колонии строгого режима 1
28.02.2024 Экс-сотрудник ФСБ задержан по делу интегратора Merlion 1
17.11.2023 Сотрудники ФСБ арестованы по делу Merlion по подозрению в особо крупном вымогательстве 1
10.08.2023 Вячеславу Симоненко продлили срок содержания под стражей на три месяца 1
14.06.2023 Как банда «решальщиков» и следователей вымогала 15 миллиардов у владельцев Merlion 1
18.01.2023 Несостоявшихся захватчиков «Мерлиона» обвинили в грехах, за которые сажают на 20 лет 1
14.07.2022 «Лжеисполнитель» Григорий Жеренов полностью признал вину и раскрыл следствию детали фальсификации уголовного дела против совладельцев Merlion 1
21.04.2022 Арестован адвокат, плохо защищавший совладельцев Merlion 1
22.02.2022 Прекращено уголовное дело в отношении владельцев Merlion 1
21.02.2022 Арестован бывший гендиректор Merlion. Он обвинял партнеров в поджоге своего дома 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Неснов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 11
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 711 6
Intel Corporation 12537 1
Microsoft Corporation 25235 1
Apple Inc 12625 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 41 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8168 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1000 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 69 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Евросеть 1417 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 25 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 11
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3361 9
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 202 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5776 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3454 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31715 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5914 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12993 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3154 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1338 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3686 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57302 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13332 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 107 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 1
FreePik 1430 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1213 1
Симоненко Вячеслав 42 11
Абрамов Алексей 49 10
Левин Борис 56 10
Карчев Олег 35 10
Мангутов Владислав 33 10
Киреев Александр 35 7
Жеренов Григорий 6 6
Качур Кирилл 7 6
Качур Виталий 7 6
Пашкевич Василий 6 5
Левин Леонид 132 4
Поспелов Георгий 11 4
Лялин Вадим 6 3
Ноев Дмитрий 3 2
Николаев Денис 3 2
Ромодановский Сергей 2 2
Жерютин Андрей 2 2
Покровский Олег 8 2
Юсупов Рустам 3 2
Ромодановский Константин 20 2
Голубева Ольга 4 1
Гуськов Виталий 1 1
Будко Сергея 1 1
Матвеев Роман 2 1
Кауров Антон 1 1
Якобашвили Давид 17 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Ковалева Наталья 5 1
Расколов Сергей 43 1
Найшуллер Виктор 4 1
Енин Андрей 3 1
Пономарев Константин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156757 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45691 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8111 7
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 4
Донбасс 61 2
Москва - САО - Хорошёвский район 35 2
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 49 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 205 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14483 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7562 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8368 8
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 6
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51259 4
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 848 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8904 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5904 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55004 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5394 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9668 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25984 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 80 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1020 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2799 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7793 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3684 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2151 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1136 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
Forbes - Форбс 910 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1086 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405676, в очереди разбора - 733244.
Создано именных указателей - 186729.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще