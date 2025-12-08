Разделы

Мангутов Владислав


СОБЫТИЯ


08.12.2025 Экс-сотрудники ФСБ и СК могут сесть на 25 лет за попытку присвоения активов ИТ-дистрибьютора Merlion 1
04.09.2024 Начался суд над экс-сотрудником Следственного комитета за участие в вымогательстве 15 миллиардов у хозяев Merlion 1
15.04.2024 Экс-гендиректор ИT-компании Merlion получил 22 года строгого режима 1
10.04.2024 Экс-гендиректору ИT-компании Merlion грозит 24 года колонии строгого режима 1
01.03.2024 В Merlion назначен новый генеральный директор 1
28.02.2024 Экс-сотрудник ФСБ задержан по делу интегратора Merlion 1
17.11.2023 Сотрудники ФСБ арестованы по делу Merlion по подозрению в особо крупном вымогательстве 1
26.07.2023 «Звездного» экс-адвоката по сфабрикованному делу против руководства «Мерлиона» приговорили к 5,5 годам колонии 1
14.06.2023 Как банда «решальщиков» и следователей вымогала 15 миллиардов у владельцев Merlion 1
09.02.2023 В Merlion сменился гендиректор 1
18.01.2023 Несостоявшихся захватчиков «Мерлиона» обвинили в грехах, за которые сажают на 20 лет 2
26.08.2022 Сооснователь «Мерлиона» избавился от доли в компании 3
10.08.2022 Названы 20 самых богатых ИТ-шников России 1
26.07.2022 «Мерлион» и «Ситилинк» стали полностью российскими компаниями 2
14.07.2022 «Лжеисполнитель» Григорий Жеренов полностью признал вину и раскрыл следствию детали фальсификации уголовного дела против совладельцев Merlion 2
25.05.2022 Хозяева Merlion требуют с бывшего гендиректора 40 миллиардов за клевету 2
21.04.2022 Арестован адвокат, плохо защищавший совладельцев Merlion 1
22.02.2022 Прекращено уголовное дело в отношении владельцев Merlion 1
21.02.2022 Арестован бывший гендиректор Merlion. Он обвинял партнеров в поджоге своего дома 1
08.10.2021 Суд не стал продлевать запрет действий совладельцу Merlion Олегу Карчеву 2
03.08.2021 Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы 2
05.07.2021 Суд освободил совладельца Merlion Олега Карчева из-под домашнего ареста 2
26.04.2021 Проблемный Merlion в разы увеличивает штат ИТ-разработчиков 1
06.04.2021 Экс-гендиректор Merlion требует вернуть в тюрьму бывших коллег, опасаясь за свою жизнь 1
05.04.2021 Хозяев Merlion выпустили из тюрьмы 2
12.03.2021 Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании 1
11.03.2021 Адвокаты совладельцев Merlion считают незаконным решение Мосгорсуда о согласии с продлением срока содержания под стражей их подзащитных 2
08.02.2021 Крупного акционера Merlion, подозреваемого в покушении на убийство, перевели из-под стражи под домашний арест 1
03.02.2021 Суд продлил срок содержания под стражей совладельцев Merlion 1
20.01.2021 Экс-гендиректор Merlion: Хозяева компании хотели меня сжечь 2
11.01.2021 Сбербанк нацелился купить розничные активы Merlion ценой более $1 млрд, пока его топ-менеджеры за решеткой 1
24.12.2020 Merlion станет предустанавливать приложения Сбербанка в свои ПК и гаджеты 1
06.11.2020 Владельцев и топ-менеджера Merlion арестовали по доносу неизвестного солдата 1

Публикаций - 33, упоминаний - 45

Мангутов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 32
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 711 19
Apple Inc 12625 11
Microsoft Corporation 25235 8
Intel Corporation 12537 8
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 7
Merlion - Сеть компьютерных клиник 41 7
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 4
Dell EMC 5092 3
Lenovo Group 2361 3
Huawei 4218 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 447 3
AMD - Advanced Micro Devices 4467 3
Nvidia Corp 3730 3
Seiko Epson Corporation 902 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 2
Merlion iRU - Деловой офис 332 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 500 2
Yandex - Яндекс 8430 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 1
Merlion Бюрократ 45 1
ОТР ГК - ОТР 2000 221 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2477 1
Код Безопасности 702 1
Softline - Софтлайн 3260 1
Крок - Croc 1814 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1499 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1249 1
8977 1
ИКС 391 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 336 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 235 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 327 1
Тензор 127 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8168 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1000 5
Евросеть 1417 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 5
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 15 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2692 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 1
Сбер - СберЛогистика 70 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 182 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 69 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3361 22
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 21
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 20
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 202 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5776 9
Судебная власть - Judicial power 2412 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12838 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3527 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3454 1
Судебная власть - Городские суды 19 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12993 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31715 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5914 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14997 5
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3154 5
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1338 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31949 4
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1391 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3283 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73130 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10121 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16690 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4896 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1135 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57302 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23142 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3686 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 981 1
Маркировка - Marking 1230 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1225 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3270 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1043 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 852 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5587 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9380 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9777 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8450 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4686 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 465 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 657 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12335 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2818 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12723 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7093 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1143 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3342 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12260 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1213 3
SmartNLP - платформа процессинга естественного языка 4 1
FreePik 1430 1
Google Android 14673 1
Apple iOS 8239 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 880 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 838 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 189 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Сбер - СберПрайм 58 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 101 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1412 1
Абрамов Алексей 49 31
Карчев Олег 35 30
Левин Борис 56 25
Симоненко Вячеслав 42 23
Левин Леонид 132 12
Неснов Алексей 12 10
Поспелов Георгий 11 9
Жеренов Григорий 6 5
Качур Виталий 7 5
Меньшов Владимир 4 4
Качур Кирилл 7 4
Киреев Александр 35 4
Бастрыкин Александр 25 3
Расколов Сергей 43 3
Лялин Вадим 6 3
Пашкевич Василий 6 3
Виноградов Дмитрий 74 3
Сарафанов Александр 5 2
Покровский Олег 8 2
Ромодановский Константин 20 2
Юсупов Рустам 3 2
Ноев Дмитрий 3 2
Ромодановский Сергей 2 2
Жерютин Андрей 2 2
Хасис Лев 105 2
Мацоцкий Сергей 178 2
Мельников Алексей 71 2
Гольденберг Леонид 62 1
Максимов Юрий 34 1
Шакиров Шамиль 22 1
Лачков Евгений 39 1
Бурмистров Михаил 39 1
Власкин Андрей 18 1
Пономарев Константин 2 1
Корнев Владимир 13 1
Дроздов Лев 2 1
Забежинский Леонид 2 1
Маримонт Ефим 2 1
Фоменко Олег 20 1
Найшуллер Виктор 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 156757 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45691 16
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8111 14
Донбасс 61 9
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 2
Москва - САО - Хорошёвский район 35 2
Кипр - Республика 579 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14483 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3219 2
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 32 1
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 34 1
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 49 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 286 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53450 1
Украина 7791 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 205 1
Белиз 72 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 27
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7562 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8368 17
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5904 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51259 12
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 11
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 10
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 848 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25984 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 7
Дача - Дачный сезон - Дачники 1020 7
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8536 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55004 5
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9668 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8904 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5320 2
Здравоохранение - Реабилитация 417 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 80 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5394 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6666 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7793 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 736 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3684 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17396 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8122 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5964 1
Паспорт - Паспортные данные 2733 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2700 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1233 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1811 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center - Дрогери - die Drogerie - магазин-дискаунтер в формате самообслуживания 115 1
Аудит - аудиторский услуги 3108 1
Спорт - Футбол 752 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2071 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 207 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2151 12
Forbes - Форбс 910 9
TAdviser - Центр выбора технологий 425 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1136 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
The Bell - Издание 42 1
INFOLine-Аналитика 67 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 128 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3753 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 13 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1086 1
