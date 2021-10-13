Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Ozon Holdings
Озон Холдинг
Интернет Решения


13.10.2021 «Сбер» предложил предпринимателям платформу для создания и управления интернет-магазином 1
12.10.2021 Роскачество провело детальное исследование мобильных приложений для доставки продуктов 4
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 1
30.09.2021 Сервис онлайн-стриминга с функцией покупок Streamerce привлек раунд от Startup Lab 1
30.09.2021 Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции 1
30.09.2021 Всемирно известный российский интегратор решился на двойное IPO 1
30.09.2021 Case Study: максимальное использование функционала Salesforce CRM 2
27.09.2021 РБК привлек партнера для развития RU-Сenter 1
27.09.2021 Qameta Software стала золотым партнером Heisenbug, крупнейшей конференции по тестированию в России 1
24.09.2021 Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров 16
23.09.2021 «М.видео-Эльдорадо» инвестирует 1,3 млрд руб. в финтех-платформу и планирует предоставлять кредитные сервисы другим игрокам 1
14.09.2021 Каждый пятый iPhone на Ozon купили пользователи Android 6
13.09.2021 Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 7 октября 1
31.08.2021 Vk запустил сервис с минималистичным дизайном для обмена письмами 1
23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября 1
23.08.2021 Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома» 1
20.08.2021 В России начались продажи супердешевого смартфона Lenovo с огромной батареей. Видео 1
18.08.2021 Ozon добавил данные Росаккредитации о безопасности товаров в 150 тыс. карточек 4
17.08.2021 В Wildberries появилась комиссия на платежи через Visa и MasterCard 1
16.08.2021 Опыт TOUCHPLAT: интервью с техническим директором Русланом Передня 1
09.08.2021 Чем опасен ваш старый номер мобильного телефона 1
03.08.2021 Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы 1
29.07.2021 Власти отнимут рекламу у зарубежных сайтов и отдадут ее российским 1
26.07.2021 Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения 1
22.07.2021 Ingate представил комплексный продукт для работы с маркетплейсами 1
20.07.2021 В группе «М.видео-Эльдорадо» назначен директор по логистике и фулфилменту 1
20.07.2021 Ozon откроет собственную робототехническую лабораторию в Иннополисе 1
14.07.2021 Ozon заставляет постоянных покупателей переплачивать, а новичкам делает мегаскидки 7
08.07.2021 Honor увеличила долю на российском рынке ноутбуков на 4,8% благодаря моделям серии Magicbook X 1
08.07.2021 «Убийца флагманов» пойман на обмане нового типа. OnePlus на тестах занижает производительность смартфонов 1
02.07.2021 Yota открыла продажи в магазинах сети «Эльдорадо» 1
02.07.2021 Россияне выпустили быстрый ноутбук для госсектора и вузов. Он производится в России. Цена 1
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 1
22.06.2021 В России вышел новый робот-пылесос Tesvor A1 1
21.06.2021 Обзор робота-пылесоса Viomi SE: сухая и влажная уборка с управлением со смартфона 1
16.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
15.06.2021 Обзор беспроводного пылесоса Jimmy H8 Pro: достойная альтернатива премиум-классу? 1
11.06.2021 Из Wildberries выманили за несуществующий товар настоящие 385 миллионов 1
07.06.2021 Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций 1
04.06.2021 Владелец российских агрегаторов услуг получил инвестиции в 1,6 миллиарда 1

Публикаций - 428, упоминаний - 757

Ozon Holdings упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 65
Yandex - Яндекс 4100 57
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 41
VK - Mail.ru Group 2482 36
АФК Система ПАО 993 27
Apple Inc - Эппл Рус 7685 21
Ситилинк - Citilink 190 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 20
Google LLC 7135 20
Microsoft Corporation 11039 18
Samsung Electronics 5641 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 17
Rambler Group - Рамблер ГК 484 14
Xiaomi 904 12
3728 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 9
Merlion - Мерлион 273 9
IBM 3530 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 7
Spirit DSP - Спирит Корп 246 6
LG Electronics Россия - ЛГ электроникс рус 13 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 6
SEC Consult Services 929 6
LG Electronics 1838 6
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 6
ТТК - Элеткро-ком 5 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 5
Revo Technologies 6 5
EPAM Systems - Vested Development 9 5
GTS - Global Telesystems 8 5
Вертикаль - башенный оператор 43 5
ГКС - Группа компаний Систематика 195 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 5
Lenovo Group 1636 5
Инфинет - InfiNet Wireless 40 5
Рексофт - Reksoft 200 5
Sorsdata 5 5
Инфосистемы Джет 675 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 37
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 30
Wildberries 128 26
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 22
Связной ГК 877 19
AliExpress 275 18
Avito - Авито 171 16
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 13
Альфа-Банк 1123 12
X5 Group - Пятерочка 559 10
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 10
X5 Group 599 10
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 9
Магнит - Сеть магазинов 269 8
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 8
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 8
HeadHunter Group - HH Group 336 7
Gett 60 7
Почта России ПАО 1570 6
re:Store 106 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 6
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 6
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 6
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 9 6
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 6
О2О Delivery club 153 6
Евросеть 883 6
Техносила 133 6
Lamoda 83 5
FGI Wireless 9 5
Восточный Банк 108 5
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 5
Sapato.ru 18 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 5
Ситимобил - Служба такси 113 5
PPE Group 5 5
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 17
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 8
Президент Российской Федерации 1439 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 5
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 3
Правительство РФ 2200 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
Мариинский театр - Государственный академический 30 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство внутренних дел Республики Казахстана - МВД РК 4 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 31 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Роскачество - Российская система качества 16 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Правительство Москвы 649 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Федеральное казначейство России 766 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Администрация Президента РФ 267 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Роснано 456 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 14
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 17
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 15
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 7
e-Commerce - Электронная коммерция 299 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 6
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 3
Kubernetes 307 2
МФУ - Многофункциональное устройство 585 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
C2C - Consumer-to-consumer 22 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
Big Data - Большие данные 1136 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 283 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Google Android 10750 30
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 25
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 18
Apple iOS 5741 16
Яндекс.Маркет 439 12
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 12
Apple iPhone 6 547 12
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 10
Google Play - Google Store - Android Market 2515 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 8
VK - Mail.ru Одноклассники 856 7
LG Magna H - Серия смартфонов 7 6
Google Nexus - Серия смартфонов 398 6
LG K - Серия смартфонов 13 6
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 6
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 5
Apple iPhone 7 246 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 4
1С-Битрикс - Битрикс24 211 4
АТОЛ Онлайн-кассы 54 4
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 4
Samsung Galaxy Tab E - Серия планшетов 7 3
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 36 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 3
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 3
Яндекс.Толока 12 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 3
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 3
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 27 3
Apple Pay 385 3
WhatsApp Messenger 654 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Microsoft Windows 10 6622 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
Путин Владимир 1821 10
Евтушенков Владимир 130 9
Спиридонов Александр 35 6
Богуславский Леонид 25 6
Тынкован Александр 48 5
Волож Аркадий 181 4
Кордичев Алексей 8 4
Абгарян Ваган 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 4
Владимиров Максим 4 4
Козырь Сергей 30 4
Зюзин Иван 4 4
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Гальперин Александр 4 3
Водяницкий Александр 5 3
Стромилов Алексей 3 3
Горбунов Александр 35 3
Сологуб Денис 16 3
Ревяшко Андрей 18 3
Гуцериев Михаил 107 3
Мангутов Владислав 11 3
Худавердян Тигран 66 3
Тенишев Андрей 12 3
Голубев Александр 13 3
Цариковский Андрей 21 3
Чернухин Алексей 3 3
Королев Максим 4 3
Федоров Алексей 40 3
Абрамов Алексей 27 3
Алехин Александр 6 3
Айларов Алексей 10 3
Юдин Александр 6 3
Ходов Алексей 3 3
Староверов Денис 14 3
Дубовсков Андрей 82 3
Першутов Александр 4 3
Карчев Олег 13 3
Катков Алексей 26 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 267
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 78
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 31
Украина 3353 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 22
Казахстан - Республика 2622 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 17
Европа 3736 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 11
Беларусь - Белоруссия 2084 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 10
Франция - Французская Республика 2116 9
Восточная Европа 1674 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 9
Германия - Федеративная Республика 3618 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 825 6
Северная Америка 1407 6
Ближний Восток 1471 6
Индия - Республика 2165 5
Япония 2771 5
Азия - Азиатский регион 1512 5
Россия - ПФО - Казань 1510 4
Чехия - Чешская Республика 494 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 4
Турция - Турецкая республика 951 3
Армения - Республика 687 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 2
Португалия - Португальская Республика 316 2
Сьерра-Леоне - Republic of Sierra Leone - Республика 17 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 2
Турция - Стамбул 51 2
Европа Северная - Скандинавия 274 2
Испания - Королевство 1250 2
Нигерия - Федеративная Республика 113 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 11
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 6
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 3
Русский язык 976 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 12 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
Little Big - российская панк-поп-рэйв-группа 2 1
Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 16 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 1
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 25 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 18 1
ящик Пандоры 31 1
Fashion industry - Индустрия моды 12 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 5 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 11 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 8
Thomson Reuters - Рейтер 1718 6
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 5
Коммерсантъ - Издательский дом 480 4
РИА Новости 654 4
Wikipedia - Википедия 275 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 3
The Bell - Издание 34 3
The Wall Street Journal 709 2
Bloomberg 785 2
Wired - Издание 119 1
Пикабу 6 1
9to5Google 19 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Фонтанка 13 1
Forbes - Форбс 441 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
23ABC News 55 1
NYT - The New York Times 506 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
CNews Analytics 1988 13
IDC - International Data Corporation 2711 3
comScore 224 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Markets&Markets Research 78 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Russia Top Online Food Retail 1 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 5 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 3 1
РАЭК Мобильная Экономика 1 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
Gartner 2189 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews AWARDS 291 2
GeekBrains 40 2
Чёрная пятница (распродажи) 69 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Fashion Tech Day 1 1
eFashion 1 1
NeurlIPS - Конференция о системах обработки нейральной информации 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758096, в очереди разбора - 661786.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще