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Ozon Holdings Озон Холдинг Интернет Решения

Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения

Ozon — мультикатегорийная платформа электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено более 130 млн товарных наименований в 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon развивается как интернет-платформа — уже более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. В 2022 году почти 31 млн активных покупателей уже получает заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет тысячам предпринимателей продавать товары в 11 часовых поясах России. Ozon развивает систему сервисов, комплементарных своему основному бизнесу, — в том числе fintech-продукты и сервис быстрой доставки продуктов Ozon fresh.

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05.08.2026 Ozon запускает региональную витрину для ярославских производителей

в Ярославской области» – он дает местным предпринимателям дополнительную возможность бесплатно продвигать свои товары на многомиллионную аудиторию по всей стране. Об этом CNews сообщил представитель Ozon. Проект реализован при содействии регионального центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской иници
04.08.2026 Ozon запустил пилотную версию ИИ-ассистента для покупателей

Ozon запустил пилотную версию ИИ-ассистента для покупателей. На первом этапе ИИ-ассистент станет доступен ограниченному числу пользователей Ozon и поможет тем, кто еще не определился с выбором товара. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Перейдя в ИИ-режим, пользователь попадает в чат, где помощник задает уточняющие во
31.07.2026 «Озон» ищет ЦОДы под свое ИТ-хозяйство на Урале, в Сибири и в Казахстане

Ozom ищет новые места Маркетплейс Ozon ищет ЦОД для аренды 200 стойко-мест на 2 МВт мощности уровня Tier III в тысячах километр
29.07.2026 Ozon готовит ИТ-систему для масштабного взыскания долгов с покупателей и продавцов

Ozon потребовалась система взыскания долгов Как выяснил CNews, маркетплейс Ozon готовится к переговорам с разработчиками для приобретения CRM-системы взыскания задолжен
28.07.2026 Число заказов на Ozon в Ростовской области выросло в 2 раза в первом полугодии 2026 года

и поселений до 50 тыс. человек. Число онлайн-заказов из таких населенных пунктов выросло почти в 3,5 раза год к году, а количество активных покупателей — на 84%. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Вместе с цифровой платформой сегодня продолжают развивать свой бизнес более 11,5 тыс. предпринимателей из Ростовской области — многие из них предлагают клиентам уникальную продукцию собст
28.07.2026 У Ozon втрое взлетели цены на страховку от атак БПЛА

Втрое дороже Российский маркетплейс Ozon сообщил о повышении тарифов на страховку от атак беспилотников. Они вырастут сразу в 3,3
27.07.2026 Ozon меняет название бейджа «Оригинал» на «Бренд проверен»

Маркетплейс Ozon с 31 июля обновляет название бейджа, который подтверждает заверения продавца о подлиннос
24.07.2026 Европа ввела санкции против банков Ozon, Wildberries, разработчиков БПЛА и ПВО и крымского доменного регистратора

изия), якобы сотрудничающих с Россией. В частности, под санкции попала АФК «Система». Эта корпорация является крупнейшим акционером МТС («Мобильные телесистемы») и одним из двух крупнейших акционеров Ozon. До недавнего времени корпорация также была крупным совладельцем микроэлектронной группы компаний «Элемент». В 2022 г. Великобритания ввела санкции против основателя и основного владельца

24.07.2026 Ozon снижает тарифы

ы FBS — когда продавец хранит товары у себя и передает их маркетплейсу только в момент отправки покупателю. Новые сниженные тарифы вступили в силу 23 июля 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Ozon. За самостоятельную отгрузку в сортировочные центры продавец теперь вообще не платит. Стоимость отгрузки в пункты выдачи снизилась в nhb раза, выезд курьера Ozon на склад продавца с
23.07.2026 Ozon расширяет финансовую поддержку для ПВЗ

нсовой поддержки увеличен с 9 до 12 месяцев, а максимальная сумма, которую может получить предприниматель за этот период, выросла с 4,5 тыс. руб. до 5,28 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Чтобы обеспечить стабильную товарную доступность и поддержать предпринимателей, в том числе, в малых городах и селах, Ozon продолжает расширять программу финансовой поддержки для н
22.07.2026 Били одного, а «прилетело» другому. Горящие склады Wildberries обрушили капитализацию другого российского маркетплейса

Зацепило по касательной Акции российского маркетплейса Ozon резко подешевели в ходе утренней сессии 22 июля 2026 г. на Московской бирже. Как пишет F
22.07.2026 Ozon: 48% россиян считают, что ИИ делает онлайн-покупки безопаснее

Ozon опросил 1 500 россиян в возрасте от 18 до 55 лет и выяснил, как они относятся к искусственному интеллекту в повседневных сервисах и покупках. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Большинство россиян спокойно относятся к тому, что при взаимодействии с сервисами и онлайн-платформами ответы могут быть сгенерированы искусственным интеллектом (ИИ). Как показал опрос, 6
21.07.2026 Ozon запустит логистический центр для крупногабаритных товаров в Пермском крае

В Пермском крае появится новый логистический центр Ozon для обработки крупногабаритных товаров площадью 40 тыс. кв. м. по полу. Запуск объекта запланирован на осень 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Новый логистический о
20.07.2026 Московская биржа начинает торги премиальными опционами на обыкновенные акции МКПАО «Озон»

ели ценных бумаг. Параметры премиальных опционов на обыкновенные акции МКПАО «Озон»: торговый код – OZON; размера лота – 1 акция; тип опциона – премиальный, европейский; котировка – в российски
20.07.2026 Ozon: более половины россиян покупали или сохраняли товары по рекомендациям блогеров

блогеров в социальных сетях. При выборе важнее всего доверие к автору и качество контента, тогда как количество подписчиков играет для большинства второстепенную роль. Такие результаты показал опрос Ozon среди 1,5 тыс. жителей России в возрасте от 18 до 55 лет. За последние полгода 41% опрошенных хотя бы раз покупали товары по рекомендации блогера. Ещё 15% сохраняли заинтересовавшие товары
20.07.2026 Спрос на категории DIY и товаров для стройки на Ozon год к году вырос более чем в два раза

В июне 2026 г. и первой половине июля 2026 г спрос на категории DIY и товаров для стройки на Ozon год к году вырос более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители Ozon. В первой половине лета 2026 г. пользователи платформы особенно активно приобретали все, что пригоди
17.07.2026 Число заказов на Ozon в Ставрополье выросло в два раза с начала 2026 года

вом полугодии 2026 г., а число активных клиентов увеличилось на треть. Теперь на одного клиента на маркетплейсе приходится на 60% больше заказов, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Почти половину заказов (49%) в регионе делают клиенты из малых городов и поселений до 50 тыс. человек. По итогам полугодия число таких онлайн-заказов выросло в 2,2 раза год к году, а коли
16.07.2026 «Ozon Доставка» стала доступна для всех предпринимателей

Маркетплейс Ozon объявил о расширении возможностей сервиса «Ozon Доставка» — теперь им может польз
15.07.2026 Ozon: более 60% россиян доверяют искусственному интеллекту

етям для создания контента, перевода текстов и поиска товаров. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Чаще всего россияне используют искусственный интеллект для создания контента: тексты, и
15.07.2026 Ozon: почему россияне предпочитают ПВЗ постаматам и курьерской доставке

Ozon узнал, почему россияне предпочитают ПВЗ постаматам и курьерской доставке Чтобы забрать онлайн-заказ сегодня покупателю не обязательно идти в пункт выдачи — по данным Ozon, около 65% клиентов хотя бы раз пользовались услугами курьера или постаматами. При этом приходить за покупками именно в ПВЗ выбирают 92% россиян, в то время как курьерской доставкой чаще п
15.07.2026 Продавцам на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете» власти разрешат переносить карточки товаров между магазинами

же товара или предоставлении услуги, адресованное пользователям ИТ-платформы, согласно закону №289 «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики». По информации на сайтах Wildberries и Ozon, карточка товара состоит из наименования, описания, характеристик, цены, фото и видео, таблицы размеров, категории, артикула продавца, названия бренда, цвета, товарная номенклатура внешнеэ
14.07.2026 Ozon запустит крупный логистический центр в Воронеже в 2027 году

ели — развивать свой бизнес и повышать товарооборот. Логистический объект создаст в регионе новые рабочие места и будет способствовать развитию экономики области. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Склад будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи в доставку. В мезонине логистического центра можно будет разместить поряд
10.07.2026 Число заказов на Ozon в Алтайском крае выросло в 2,2 раза в 2026 году

Количество онлайн-заказов на маркетплейсе Ozon в Алтайском крае по итогу первого полугодия 2026 г. увеличилось в 2,2 раза, а число активных клиентов — более чем на треть год к году. В среднем каждый покупатель оформляет на 60% больше з
09.07.2026 «Т-Банк» досрочно завершил сбор заявок на дебютное размещение ЦФА операционной компании «Озона»

Банк» объявил о досрочном завершении сбора заявок на дебютное размещение ЦФА операционной компании «Озон» — ООО «Интернет Решения». Весь объем был выкуплен розничными инвесторами. Вечером того

08.07.2026 «Яндекс Маркет» передумал конкурировать с Ozon и Wildberries. Он резко урежет расходы и начнет «ротацию» сотрудников

авлений, связанных с искусственным интеллектом, а также форматов live-commerce – продаж в прямых эфирах». Название этих «основных конкурентов» собеседник издания не привел, но, по всей видимости, это Ozon и Wildberries. Наряду с ними «Маркет» входит в тройку крупнейших российских маркетплейсов. Вот только если учитывать всю хронологию событий, «Маркет» вышел на рынок вторым, на два года поз
03.07.2026 Власти утвердили массовые проверки товаров на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете»

ельной маркировке средствами идентификации. Photogenica - Primakov В России разработали правила проверки продавцов и карточек товаров на маркетплейсах Для проверки сведений маркетплейсы (Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет») будут использовать данные 12 государственных информационных систем и реестров. Это государственный реестр лекарственных средств; государственный реестр медицинских издели
01.07.2026 Владельцы МТС заложили долю в Ozon по кредиту на 320 млрд руб.

активов и новые перспективные проекты», — заявил первый вице-президент АФК «Система» Илья Филатов. Ozon Владельцы МТС заложили долю в Ozon по кредиту на 320 млрд руб. Залог в виде пакет
29.06.2026 Ozon запустил логистический центр в Ленинградской области

вовать развитию экономики региона и малого и среднего бизнеса. Местные предприниматели смогут быстрее отгружать товары на ближайший склад и повышать товарооборот. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Логистический центр будет осуществлять полный цикл обработки заказа — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи в доставку. С запуском первой очереди площадь комплекса сост
26.06.2026 Ozon заказывает производство 15 тыс. электровелосипедов для российских курьеров

Тендер на велосипеды Как выяснил CNews, Ozon fresh, сервис доставки продуктов и товаров повседневного спроса на базе маркетплейса

25.06.2026 Ozon: почти половина молодых россиян сталкивается с тревогой после онлайн-активности

В преддверии Дня молодежи Ozon опросил более тысячи россиян в возрасте от 18 до 35 лет и выяснил, сколько времени они проводят в интернете, какой контент предпочитают и как оценивают влияние цифровой среды на свою повсе
25.06.2026 «Озон Фармацевтика» автоматизирует подготовку публичной отчетности с помощью системы Sumra

Группа «Озон Фармацевтика» внедрила систему Sumra от Armus Pro для автоматизации выпуска консолидированной отчетности по МСФО. Решение позволило автоматизировать процесс формирования отчетности, снизит
24.06.2026 Ozon допустил создание сети мобильных АЗС для заправки только собственного транспорта

Ozon нужны свои заправки Как выяснил CNews, маркетплейс Ozon приступил к изучению рынка мобильных АЗС для развития собственной сети. Соответствующая

24.06.2026 В Иркутской области появится крупнейший логистический центр Ozon

В Иркутской области появится крупный логистический центр. «СтройПроектСервис» построит для Ozon склад площадью свыше 60 тыс. кв. м. Запуск объекта ожидается не ранее 2027 г., он позволит цифровой платформе еще быстрее и эффективнее доставлять заказы до покупателей, даже из самых отда
23.06.2026 «Ozon Банк» и «Диасофт» реализовали проект по ЦФА за рекордные четыре месяца

Компания «Диасофт» завершила проект по автоматизации бизнес-процессов оператора информационной системы (ОИС) «Ozon Банка». Для этой цели в банке были развернуты решения «Блокчейн» (Digital Q.Blockchain) и «Цифровые финансовые активы» (Digital Q.DFA) от «Диасофт». Со старта до успешного прохождения ауди
17.06.2026 Ozon: молодые россияне стали внимательнее относиться к цифровой безопасности

ил защиты данных: проверяют ссылки и адреса сайтов, осторожно относятся к подозрительным предложениям и стараются контролировать, где оставляют личную информацию. Об этом CNews сообщили представители Ozon. При получении ссылок в сообщениях и мессенджерах молодые россияне чаще всего ориентируются на доверие к отправителю. Так, 44% опрошенных переходят по ссылкам только в том случае, если их

15.06.2026 Число онлайн-заказов на Ozon в Тюменской области выросло в два раза за год

Количество онлайн-заказов на Ozon в Тюменской области с начала 2026 г. увеличилось в два раза год к году, а число активных клиентов — на четверть. Теперь на одного покупателя приходится на 50% больше заказов, чем в 2025 г.
09.06.2026 Клиенты «Ozon Банка» теперь могут переводить деньги без интернета

В «Ozon Банке» теперь можно переводить деньги в любой российский банк даже при отсутствии доступа к интернету. Функция с 9 июня 2026 г. доступна клиентам (прошедшим полную идентификацию, не аноним
08.06.2026 OSiO вышел на Ozon

Российский бренд компьютерной техники OSiO (принадлежит «ICL Техно»), объявляет о запуске фирменного магазина на маркетплейсе Ozon. Это стратегический шаг, направленный на развитие и укрепление прямого диалога с конечными потребителями. В ассортименте магазина будут представлены ноутбуки и адаптеры питания. Об этом CN
05.06.2026 Ozon и Чувашская Республика договорились о развитии логистики в регионе

Глава Чувашской Республики Олег Николаев и вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Игорь Зимин подписали соглашение о сотрудничестве. Российская цифровая платформа реализует в регионе инвестиционный проект по строительству сортировочного центра. Об этом CNews сообщил пре
05.06.2026 Ozon планирует открыть в России 15 новых логистических комплексов в 2026 году

С начала 2026 г. Ozon запустил 5 крупных логистических центров. В планах компании ввести в эксплуатацию еще 10 комплексов в России до конца года — как крупных фулфилмент-центров полного цикла, так и объектов дл

Публикаций - 1911, упоминаний - 2625

Ozon Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 408
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 235
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 186
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 166
МегаФон 10742 143
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 138
Apple Inc 13154 104
Google LLC 12688 86
VK - Mail.ru Group 3602 82
Samsung Electronics 11064 76
Ростелеком 10948 73
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 72
Xiaomi - Сяоми 2231 65
9594 64
Microsoft Corporation 25775 62
Telegram Group 2940 60
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 53
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 43
Amazon Inc - Amazon.com 3277 41
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 37
Intel Corporation 12811 35
Ozon Tech - Ozon Технологии - Озон Технологии 33 32
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 31
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 30
Huawei 4676 30
Lenovo Group 2446 29
HP Inc. 5883 29
Softline - Софтлайн 3743 28
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 27
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 27
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 65 24
Acer Group - Acer Inc 2776 24
Рексофт - Reksoft 488 24
LG Electronics 3735 23
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 23
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 22
Meta Platforms - Facebook 4621 21
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 21
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 21
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 547
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 272
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 185
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 154
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 98
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 94
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 85
GFG - Lamoda - Купишуз 219 70
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 70
Связной ГК 1401 68
Почта России ПАО 2370 67
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 60
Альфа-Банк 1979 60
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 59
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 58
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 53
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 52
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 50
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 50
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 62 47
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 44
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 41
ЦИАН - CIAN 192 36
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 35
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 35
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 34
NanduQ - Qiwi 1013 34
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 33
Ozon Fresh 37 32
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 31
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 29
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 29
РЖД - Российские железные дороги 2096 29
Visa International 1993 29
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 64 28
Евросеть 1421 28
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 27
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 26
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 123
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 85
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 67
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 60
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 53
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 52
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 49
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 37
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 35
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 34
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 31
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 25
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 25
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 20
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 18
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 17
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 15
Судебная власть - Judicial power 2500 14
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 14
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 14
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 13
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 12
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 12
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 11
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 11
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 11
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 8
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 48
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 12
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 7
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
Единая Россия - Политическая партия 321 5
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 5
АУРЭК - Ассоциация участников рынка электронной коммерции 8 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 4
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 4
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
WPO - The World Packaging Organisation - Всемирная организация упаковщиков 2 2
Интернет-видео - ассоциация 21 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 2
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 3 2
Интернет и бизнес - ассоциация 34 2
Российский клуб финансовых директоров 32 2
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 614
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 489
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 295
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 265
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 211
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 207
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 193
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 152
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 151
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 150
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 143
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 140
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 135
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 134
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 134
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 128
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 126
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 124
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 124
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 122
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 119
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 114
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 112
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 105
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 105
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 100
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 97
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 96
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 95
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 95
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 88
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 87
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 87
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 85
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 82
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 81
Аксессуары 4282 79
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 78
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 77
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 77
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 335
Google Android 15243 106
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 68
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 63
FreePik 1841 57
Apple iOS 8583 50
Microsoft Windows 16882 39
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 38
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 33
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 32
Apple - App Store 3109 31
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 30
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 30
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 28
Apple iPhone 6 4861 28
Microsoft Windows 2000 8678 27
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 27
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 26
Linux OS 11533 26
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 26
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 26
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 24
Много приложений - RuStore - Рустор 628 23
Google YouTube - Видеохостинг 3002 21
Microsoft Windows 11 827 20
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 20
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 20
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 19
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 18
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 16
Microsoft Office 4170 16
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 16
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 15
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 15
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 15
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 14
Ozon Travel 20 14
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 14
Honor MagicOS 64 14
Путин Владимир 3454 58
Шадаев Максут 1210 32
Мишустин Михаил 787 23
Евтушенков Владимир 217 22
Бурмистров Михаил 45 22
Васильев Александр 72 18
Федоров Алексей 142 17
Богуславский Леонид 38 17
Соколов Артем 56 17
Степаненко Антон 17 17
Ким Дмитрий 73 14
Lukey Bernard - Люке Бернар 14 14
Григоренко Дмитрий 249 13
Долгов Владимир 60 12
Gavet Maelle - Гавэ Маэль 12 12
Беляков Сергей 20 11
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 73 11
Мякишев Кирилл 11 11
Волож Аркадий 268 11
Делицын Леонид 137 10
Шульгин Александр 25 10
Евтушенков Феликс 30 9
Осин Михаил 10 9
Ятковский Михаил 9 9
Тынкован Александр 52 8
Calvey Michael - Калви Майкл 11 8
Зимин Игорь 25 8
Мальцев Тимур 8 8
Садовенко Илья 65 7
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 7
Худавердян Тигран 94 7
Дмитриев Алексей 85 7
Ивашенцева Елена 15 7
Спиридонов Александр 49 7
Овчинников Борис 129 7
Мазуренко Илья 13 7
Вирин Федор 28 7
Старцев Александр 8 7
Махмудов Алексей 8 7
Хасис Лев 105 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1427
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 345
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 250
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 187
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 167
Европа 24964 128
Украина 7928 93
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 89
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 81
Казахстан - Республика 6048 77
Беларусь - Белоруссия 6289 77
Земля - планета Солнечной системы 10865 67
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 66
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 57
Южная Корея - Республика 7052 53
Турция - Турецкая республика 2620 45
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 43
Япония 13807 42
Германия - Федеративная Республика 13221 41
Азия - Азиатский регион 5920 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 37
Нидерланды 3746 35
Армения - Республика 2449 32
Индия - Bharat 5869 29
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 29
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 29
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 28
Франция - Французская Республика 8177 27
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 27
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 26
Узбекистан - Республика 2005 26
Россия - СФО - Новосибирск 4876 25
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 24
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 23
Ближний Восток 3154 23
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 22
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 21
Солнечная система - Solar system 2569 21
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 20
Европа Восточная 3138 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 544
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 422
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 323
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 262
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 180
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 155
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 155
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 146
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 138
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 102
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 98
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 93
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 92
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 91
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 91
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 445 88
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 82
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 82
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 80
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 80
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 76
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 74
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 71
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 69
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 64
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 63
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 62
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 59
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 59
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 59
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 201 59
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 58
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 58
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 57
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 55
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 55
Импортозамещение - параллельный импорт 618 54
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 51
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 50
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 50
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 95
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 93
Ведомости 1466 75
Forbes - Форбс 1002 45
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 37
Известия ИД 770 29
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 26
РИА Новости 1033 21
Bloomberg 1627 15
Wikipedia - Википедия 650 10
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 9
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 9
CNews - ZOOM.CNews 1866 8
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 7
New Scientist 1448 7
TAdviser - Центр выбора технологий 468 7
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 7
Комсомольская правда ИД 83 6
Российская газета 290 6
Phys.org 972 6
The Bell - Издание 42 5
Reddit 398 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 5
23ABC News 183 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
FT - Financial Times 1296 4
Tom’s Hardware 600 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
The Guardian - Британская газета 406 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 3
ComNews - Медиа-бизнес 142 3
Mash - telegram-канал 22 3
Silicon 494 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 63
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 41
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 36
INFOLine-Аналитика 78 29
IDC - International Data Corporation 4975 15
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 11
Gartner - Гартнер 3658 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 7
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 7
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 6
BCG - Boston Consulting Group 117 5
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 4
SimilarWeb 62 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
Forrester Research 834 4
Рустелеком ТК 305 3
comScore 379 3
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 2
CNews Инновация года - награда 155 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
РАЭК - Экономика Рунета 21 2
Автостат 55 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
Net Applications 127 2
eMarketer 206 2
Mobile Research Group 87 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
comScore Networks 35 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 2
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 20 2
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 2
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Cinebench 29 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 20
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 10
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 8
VK - Skillbox - Скилбокс 146 8
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 7
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 6
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 6
РАН - Российская академия наук 2122 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 4
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 3
ИИИ - Институт исследований интернета 66 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 3
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 3
Royal Netherlands Meteorological Institute - Метеорологический институт Королевства Нидерланды 4 3
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 3
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
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CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
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