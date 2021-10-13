Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ozon Holdings
Озон Холдинг
Интернет Решения
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 428, упоминаний - 757
Ozon Holdings упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1821 10
|Евтушенков Владимир 130 9
|Спиридонов Александр 35 6
|Богуславский Леонид 25 6
|Тынкован Александр 48 5
|Волож Аркадий 181 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 4
|Владимиров Максим 4 4
|Козырь Сергей 30 4
|Зюзин Иван 4 4
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Гальперин Александр 4 3
|Водяницкий Александр 5 3
|Стромилов Алексей 3 3
|Горбунов Александр 35 3
|Сологуб Денис 16 3
|Ревяшко Андрей 18 3
|Гуцериев Михаил 107 3
|Мангутов Владислав 11 3
|Худавердян Тигран 66 3
|Тенишев Андрей 12 3
|Голубев Александр 13 3
|Цариковский Андрей 21 3
|Чернухин Алексей 3 3
|Королев Максим 4 3
|Федоров Алексей 40 3
|Абрамов Алексей 27 3
|Алехин Александр 6 3
|Айларов Алексей 10 3
|Юдин Александр 6 3
|Ходов Алексей 3 3
|Староверов Денис 14 3
|Дубовсков Андрей 82 3
|Першутов Александр 4 3
|Карчев Олег 13 3
|Катков Алексей 26 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758096, в очереди разбора - 661786.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758096, в очереди разбора - 661786.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru