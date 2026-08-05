Ozon запускает региональную витрину для ярославских производителей в Ярославской области» – он дает местным предпринимателям дополнительную возможность бесплатно продвигать свои товары на многомиллионную аудиторию по всей стране. Об этом CNews сообщил представитель Ozon. Проект реализован при содействии регионального центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской иници

Ozon запустил пилотную версию ИИ-ассистента для покупателей Ozon запустил пилотную версию ИИ-ассистента для покупателей. На первом этапе ИИ-ассистент станет доступен ограниченному числу пользователей Ozon и поможет тем, кто еще не определился с выбором товара. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Перейдя в ИИ-режим, пользователь попадает в чат, где помощник задает уточняющие во

«Озон» ищет ЦОДы под свое ИТ-хозяйство на Урале, в Сибири и в Казахстане Ozom ищет новые места Маркетплейс Ozon ищет ЦОД для аренды 200 стойко-мест на 2 МВт мощности уровня Tier III в тысячах километр

Ozon готовит ИТ-систему для масштабного взыскания долгов с покупателей и продавцов Ozon потребовалась система взыскания долгов Как выяснил CNews, маркетплейс Ozon готовится к переговорам с разработчиками для приобретения CRM-системы взыскания задолжен

Число заказов на Ozon в Ростовской области выросло в 2 раза в первом полугодии 2026 года и поселений до 50 тыс. человек. Число онлайн-заказов из таких населенных пунктов выросло почти в 3,5 раза год к году, а количество активных покупателей — на 84%. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Вместе с цифровой платформой сегодня продолжают развивать свой бизнес более 11,5 тыс. предпринимателей из Ростовской области — многие из них предлагают клиентам уникальную продукцию собст

У Ozon втрое взлетели цены на страховку от атак БПЛА Втрое дороже Российский маркетплейс Ozon сообщил о повышении тарифов на страховку от атак беспилотников. Они вырастут сразу в 3,3

Ozon меняет название бейджа «Оригинал» на «Бренд проверен» Маркетплейс Ozon с 31 июля обновляет название бейджа, который подтверждает заверения продавца о подлиннос

Европа ввела санкции против банков Ozon, Wildberries, разработчиков БПЛА и ПВО и крымского доменного регистратора изия), якобы сотрудничающих с Россией. В частности, под санкции попала АФК «Система». Эта корпорация является крупнейшим акционером МТС («Мобильные телесистемы») и одним из двух крупнейших акционеров Ozon. До недавнего времени корпорация также была крупным совладельцем микроэлектронной группы компаний «Элемент». В 2022 г. Великобритания ввела санкции против основателя и основного владельца

Ozon снижает тарифы ы FBS — когда продавец хранит товары у себя и передает их маркетплейсу только в момент отправки покупателю. Новые сниженные тарифы вступили в силу 23 июля 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Ozon. За самостоятельную отгрузку в сортировочные центры продавец теперь вообще не платит. Стоимость отгрузки в пункты выдачи снизилась в nhb раза, выезд курьера Ozon на склад продавца с

Ozon расширяет финансовую поддержку для ПВЗ нсовой поддержки увеличен с 9 до 12 месяцев, а максимальная сумма, которую может получить предприниматель за этот период, выросла с 4,5 тыс. руб. до 5,28 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Чтобы обеспечить стабильную товарную доступность и поддержать предпринимателей, в том числе, в малых городах и селах, Ozon продолжает расширять программу финансовой поддержки для н

Били одного, а «прилетело» другому. Горящие склады Wildberries обрушили капитализацию другого российского маркетплейса Зацепило по касательной Акции российского маркетплейса Ozon резко подешевели в ходе утренней сессии 22 июля 2026 г. на Московской бирже. Как пишет F

Ozon: 48% россиян считают, что ИИ делает онлайн-покупки безопаснее Ozon опросил 1 500 россиян в возрасте от 18 до 55 лет и выяснил, как они относятся к искусственному интеллекту в повседневных сервисах и покупках. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Большинство россиян спокойно относятся к тому, что при взаимодействии с сервисами и онлайн-платформами ответы могут быть сгенерированы искусственным интеллектом (ИИ). Как показал опрос, 6

Ozon запустит логистический центр для крупногабаритных товаров в Пермском крае В Пермском крае появится новый логистический центр Ozon для обработки крупногабаритных товаров площадью 40 тыс. кв. м. по полу. Запуск объекта запланирован на осень 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Новый логистический о

Московская биржа начинает торги премиальными опционами на обыкновенные акции МКПАО «Озон» ели ценных бумаг. Параметры премиальных опционов на обыкновенные акции МКПАО «Озон»: торговый код – OZON; размера лота – 1 акция; тип опциона – премиальный, европейский; котировка – в российски

Ozon: более половины россиян покупали или сохраняли товары по рекомендациям блогеров блогеров в социальных сетях. При выборе важнее всего доверие к автору и качество контента, тогда как количество подписчиков играет для большинства второстепенную роль. Такие результаты показал опрос Ozon среди 1,5 тыс. жителей России в возрасте от 18 до 55 лет. За последние полгода 41% опрошенных хотя бы раз покупали товары по рекомендации блогера. Ещё 15% сохраняли заинтересовавшие товары

Спрос на категории DIY и товаров для стройки на Ozon год к году вырос более чем в два раза В июне 2026 г. и первой половине июля 2026 г спрос на категории DIY и товаров для стройки на Ozon год к году вырос более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители Ozon. В первой половине лета 2026 г. пользователи платформы особенно активно приобретали все, что пригоди

Число заказов на Ozon в Ставрополье выросло в два раза с начала 2026 года вом полугодии 2026 г., а число активных клиентов увеличилось на треть. Теперь на одного клиента на маркетплейсе приходится на 60% больше заказов, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Почти половину заказов (49%) в регионе делают клиенты из малых городов и поселений до 50 тыс. человек. По итогам полугодия число таких онлайн-заказов выросло в 2,2 раза год к году, а коли

«Ozon Доставка» стала доступна для всех предпринимателей Маркетплейс Ozon объявил о расширении возможностей сервиса «Ozon Доставка» — теперь им может польз

Ozon: более 60% россиян доверяют искусственному интеллекту етям для создания контента, перевода текстов и поиска товаров. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Чаще всего россияне используют искусственный интеллект для создания контента: тексты, и

Ozon: почему россияне предпочитают ПВЗ постаматам и курьерской доставке Ozon узнал, почему россияне предпочитают ПВЗ постаматам и курьерской доставке Чтобы забрать онлайн-заказ сегодня покупателю не обязательно идти в пункт выдачи — по данным Ozon, около 65% клиентов хотя бы раз пользовались услугами курьера или постаматами. При этом приходить за покупками именно в ПВЗ выбирают 92% россиян, в то время как курьерской доставкой чаще п

Продавцам на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете» власти разрешат переносить карточки товаров между магазинами же товара или предоставлении услуги, адресованное пользователям ИТ-платформы, согласно закону №289 «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики». По информации на сайтах Wildberries и Ozon, карточка товара состоит из наименования, описания, характеристик, цены, фото и видео, таблицы размеров, категории, артикула продавца, названия бренда, цвета, товарная номенклатура внешнеэ

Ozon запустит крупный логистический центр в Воронеже в 2027 году ели — развивать свой бизнес и повышать товарооборот. Логистический объект создаст в регионе новые рабочие места и будет способствовать развитию экономики области. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Склад будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи в доставку. В мезонине логистического центра можно будет разместить поряд

Число заказов на Ozon в Алтайском крае выросло в 2,2 раза в 2026 году Количество онлайн-заказов на маркетплейсе Ozon в Алтайском крае по итогу первого полугодия 2026 г. увеличилось в 2,2 раза, а число активных клиентов — более чем на треть год к году. В среднем каждый покупатель оформляет на 60% больше з

«Т-Банк» досрочно завершил сбор заявок на дебютное размещение ЦФА операционной компании «Озона» Банк» объявил о досрочном завершении сбора заявок на дебютное размещение ЦФА операционной компании «Озон» — ООО «Интернет Решения». Весь объем был выкуплен розничными инвесторами. Вечером того

«Яндекс Маркет» передумал конкурировать с Ozon и Wildberries. Он резко урежет расходы и начнет «ротацию» сотрудников авлений, связанных с искусственным интеллектом, а также форматов live-commerce – продаж в прямых эфирах». Название этих «основных конкурентов» собеседник издания не привел, но, по всей видимости, это Ozon и Wildberries. Наряду с ними «Маркет» входит в тройку крупнейших российских маркетплейсов. Вот только если учитывать всю хронологию событий, «Маркет» вышел на рынок вторым, на два года поз

Власти утвердили массовые проверки товаров на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете» ельной маркировке средствами идентификации. Photogenica - Primakov В России разработали правила проверки продавцов и карточек товаров на маркетплейсах Для проверки сведений маркетплейсы (Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет») будут использовать данные 12 государственных информационных систем и реестров. Это государственный реестр лекарственных средств; государственный реестр медицинских издели

Владельцы МТС заложили долю в Ozon по кредиту на 320 млрд руб. активов и новые перспективные проекты», — заявил первый вице-президент АФК «Система» Илья Филатов. Ozon Владельцы МТС заложили долю в Ozon по кредиту на 320 млрд руб. Залог в виде пакет

Ozon запустил логистический центр в Ленинградской области вовать развитию экономики региона и малого и среднего бизнеса. Местные предприниматели смогут быстрее отгружать товары на ближайший склад и повышать товарооборот. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Логистический центр будет осуществлять полный цикл обработки заказа — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи в доставку. С запуском первой очереди площадь комплекса сост

Ozon заказывает производство 15 тыс. электровелосипедов для российских курьеров Тендер на велосипеды Как выяснил CNews, Ozon fresh, сервис доставки продуктов и товаров повседневного спроса на базе маркетплейса

Ozon: почти половина молодых россиян сталкивается с тревогой после онлайн-активности В преддверии Дня молодежи Ozon опросил более тысячи россиян в возрасте от 18 до 35 лет и выяснил, сколько времени они проводят в интернете, какой контент предпочитают и как оценивают влияние цифровой среды на свою повсе

«Озон Фармацевтика» автоматизирует подготовку публичной отчетности с помощью системы Sumra Группа «Озон Фармацевтика» внедрила систему Sumra от Armus Pro для автоматизации выпуска консолидированной отчетности по МСФО. Решение позволило автоматизировать процесс формирования отчетности, снизит

Ozon допустил создание сети мобильных АЗС для заправки только собственного транспорта Ozon нужны свои заправки Как выяснил CNews, маркетплейс Ozon приступил к изучению рынка мобильных АЗС для развития собственной сети. Соответствующая

В Иркутской области появится крупнейший логистический центр Ozon В Иркутской области появится крупный логистический центр. «СтройПроектСервис» построит для Ozon склад площадью свыше 60 тыс. кв. м. Запуск объекта ожидается не ранее 2027 г., он позволит цифровой платформе еще быстрее и эффективнее доставлять заказы до покупателей, даже из самых отда

«Ozon Банк» и «Диасофт» реализовали проект по ЦФА за рекордные четыре месяца Компания «Диасофт» завершила проект по автоматизации бизнес-процессов оператора информационной системы (ОИС) «Ozon Банка». Для этой цели в банке были развернуты решения «Блокчейн» (Digital Q.Blockchain) и «Цифровые финансовые активы» (Digital Q.DFA) от «Диасофт». Со старта до успешного прохождения ауди

Ozon: молодые россияне стали внимательнее относиться к цифровой безопасности ил защиты данных: проверяют ссылки и адреса сайтов, осторожно относятся к подозрительным предложениям и стараются контролировать, где оставляют личную информацию. Об этом CNews сообщили представители Ozon. При получении ссылок в сообщениях и мессенджерах молодые россияне чаще всего ориентируются на доверие к отправителю. Так, 44% опрошенных переходят по ссылкам только в том случае, если их

Число онлайн-заказов на Ozon в Тюменской области выросло в два раза за год Количество онлайн-заказов на Ozon в Тюменской области с начала 2026 г. увеличилось в два раза год к году, а число активных клиентов — на четверть. Теперь на одного покупателя приходится на 50% больше заказов, чем в 2025 г.

Клиенты «Ozon Банка» теперь могут переводить деньги без интернета В «Ozon Банке» теперь можно переводить деньги в любой российский банк даже при отсутствии доступа к интернету. Функция с 9 июня 2026 г. доступна клиентам (прошедшим полную идентификацию, не аноним

OSiO вышел на Ozon Российский бренд компьютерной техники OSiO (принадлежит «ICL Техно»), объявляет о запуске фирменного магазина на маркетплейсе Ozon. Это стратегический шаг, направленный на развитие и укрепление прямого диалога с конечными потребителями. В ассортименте магазина будут представлены ноутбуки и адаптеры питания. Об этом CN

Ozon и Чувашская Республика договорились о развитии логистики в регионе Глава Чувашской Республики Олег Николаев и вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Игорь Зимин подписали соглашение о сотрудничестве. Российская цифровая платформа реализует в регионе инвестиционный проект по строительству сортировочного центра. Об этом CNews сообщил пре