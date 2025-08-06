Ozon улучшает тарифы для ПВЗ

Торговая площадка Ozon объявила о новых улучшениях условий для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Среди ключевых инициатив — повышение тарифа за выдачу международных заказов, увеличение выплат за приём товаров от продавцов и новые программы финансовой поддержки для пунктов, открывающихся в жилых комплексах. Также компания запускает специальные условия для открытия новых пунктов в формате «Максимум бренда» и продлевает срок финансовой поддержки для этих ПВЗ до 9 месяцев.

С 1 сентября 2025 г. тариф за выдачу заказов Ozon Global изменится: вместо 15 руб. владельцы ПВЗ будут получать 3% от стоимости товара, но не более 250 руб. за заказ. Это решение связано с особенностями работы международного направления, где логистика и условия для продавцов отличаются от обычных.

Кроме того, с первого дня осени увеличивается и вознаграждение за приём товаров от FBS-продавцов по схеме «дроп-офф» — теперь владельцы ПВЗ будут получать 20 руб. за каждую посылку (ранее 15 руб.).

Не остались без улучшений и новички. Для новых ПВЗ формата «Максимум бренда» по всей России увеличен срок финансовой поддержки — теперь она будет предоставляться на 9 месяцев, а не на 6, как это было ранее. Максимальная сумма поддержки для таких ПВЗ составит до 2,88 млн руб. Поддержка будет предоставляться на условиях достижения определённых оборотов: от 500 тыс. рублей в первые 6 месяцев и от 650 тыс. руб. в последние 3 месяца.

Для желающих открыть новые точки в столицах запускается программа поддержки в жилых комплексах Москвы и Санкт-Петербурга, где арендные ставки могут быть высокими. В рамках программы новые пункты могут получать до 3,24 млн руб. в поддержку (до 360 тыс. руб. в месяц в течение 9 месяцев с момента открытия).

Никита Шурпа, директор по развитию последней мили Ozon, сказал: «Мы продолжаем развивать сеть ПВЗ и увеличивать возможности для наших партнёров. Эти изменения — это шаг вперёд в улучшении условий работы и поддержке наших ПВЗ. Мы уверены, что новые тарифы и программы помогут владельцам пунктов значительно повысить их доходность и бизнес-стабильность».

Компания уже ввела специальный повышенный тариф для точек, открытых летом. Новые ПВЗ, которые откроются до 31 августа 2025 г., смогут получить повышенное вознаграждение в течение первых трёх месяцев. Для таких пунктов будет действовать удвоенная ставка тарифа — 10%.