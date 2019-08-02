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Доходность ставка доходности Rate of return

СОБЫТИЯ


02.08.2019 Средняя доходность портфеля инвест-сервиса Yammi составила 13,5%

яне активно инвестируют онлайн — почти половина пользователей Yammi пополняют инвестиционные портфели каждый месяц. Средний запланированный срок инвестирования на сервисе составил 2,5 года, а средняя доходность портфеля Yammi — 13,5%. Первый раз люди инвестируют через Yammi в среднем по 21 000 руб. Каждый месяц инвестиционные портфели пополняют 43% пользователей, остальные делают это с разн
07.09.2009 RooMix.ru и Wi2Geo.ru обеспечили доходность $100 тыс.

Addventure объявил о том, что за год два из восьми проектов, в которые проинвестировал этот фонд, стали прибыльными. На данный момент в сумме RooMix.ru и Wi2Geo.ru уже обеспечили доходность около $100 тыс. Около года назад проекты Roomix.ru («Румикс.ру») и Wi2Geo.ru («ВайТуГео.ру») прошли тщательную экспертизу прежде чем получить небольшие, порядка $20-30 тыс., посевные
20.01.2005 Доходность еврооблигаций МТС 3-го выпуска составит 7,875-8,125%
04.10.2004 Доходность бизнеса напрямую зависит от процессов управления проектами

целей проектной и программной деятельностью и стратегическими бизнес-целями, почти в 75% случаев либо очень доходны (превышение запланированных показателей) или пользуются моментом и увеличивают свою доходность. Эта находка еще раз подтверждает мнение о том, что организации, приоритезирующие и управляющие проектами с точки зрения их стратегической пользы для бизнеса (или, другими словами, и
06.12.1999 Доходность рынок LAN коммутаторов и маршрутизаторов превысила $6 млрд. в третьем квартале 1999 года

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала очередной квартальный отчет о развитии рынка коммутаторов и маршрутизаторов для сетей LAN. По его данным доходность рынка превысила в третьем квартале $6 млрд. При этом доходы от Lan-коммутаторов выросли с $3.47 млрд. во втором квартале до $3.86 млрд. в третьем квартале. Доход от продаж коммутатор
24.06.1999 Доходность мирового серверного рынка снизилась на 0.5%, по сравнению с 1998 годом

По данным компании International Data Corporation, доходность мирового серверного рынка в 1 квартале 1999 года снизилась на 0,5%, по сравнению с аналогичным периодом 1998 года. При этом на западноевропейском рынке наблюдался рост на 6% (до $3,8

Публикаций - 743, упоминаний - 743

Доходность и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 66
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 42
Ростелеком 10948 41
Microsoft Corporation 25774 37
МегаФон 10742 35
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
Yandex - Яндекс 9215 26
9594 26
Oracle Corporation 7074 26
SAP SE 5601 19
VK - Mail.ru Group 3602 19
Cisco Systems 5372 17
Intel Corporation 12811 17
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 16
Ростелеком - Связьинвест 1719 16
Google LLC 12687 16
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 15
Apple Inc 13154 14
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 13
SAS Institute 1082 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 12
Selectel - Селектел 544 12
Dell EMC 5180 11
Meta Platforms - Facebook 4621 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Samsung Electronics 11064 10
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 10
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 9
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 9
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 9
Nvidia Corp 4002 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
Huawei 4675 8
InfoWatch - Инфовотч 1185 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 8
Крок - Croc 1964 8
Vodafone Group 1412 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 61
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 59
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 44
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 24
Альфа-Банк 1979 19
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 18
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
ГПБ - Газпромбанк 1273 13
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 10
МКБ - Московский кредитный банк 657 10
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 10
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 9
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 9
ВТБ - ВТБ24 671 9
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 8
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 7
Visa International 1993 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 7
Альфа-Капитал УК 155 7
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 7
РВК - Российская венчурная компания 571 6
Почта России ПАО 2370 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Фора Банк 86 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 51
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 32
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 9
Федеральное казначейство России 1949 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 71 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 2
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 39 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 22
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
Руспродсоюз - Ассоциация производителей и поставщиков 2 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
РусБренд 7 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
АУРЭК - Ассоциация участников рынка электронной коммерции 8 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 6 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
OpenChain 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 156
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 126
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 84
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 82
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 73
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 73
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 72
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 72
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 69
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 63
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 60
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 40
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 38
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 31
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 30
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 30
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 29
Microsoft Windows 2000 8678 20
Microsoft Windows 16882 16
Google Android 15243 15
Apple iOS 8583 15
Linux OS 11533 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 12
Apple - App Store 3109 11
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 11
Microsoft Office 4170 10
Apple iPhone 6 4861 10
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 7
Apple iPad 4011 7
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 7
Intel x86 - архитектура процессора 2151 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 6
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 6
Microsoft Azure 1526 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
ВТБ Мои Инвестиции 61 5
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 5
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 5
Aspen aspenONE 28 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 4
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 4
Apache Hadoop 470 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 4
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 381 4
Aspen Mtell 5 4
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 4
Microsoft Windows NT 890 4
Путин Владимир 3454 7
Попов Анатолий 154 6
Серова Елена 320 6
Рейман Леонид 1065 5
Потапов Владимир 43 5
Любимов Олег 57 5
Калюжный Игорь 27 5
Шадаев Максут 1210 4
Дуров Павел 329 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Сотин Денис 216 4
Делицын Леонид 137 4
Pietri Antonio - Пьетри Антонио 11 4
Висящев Андрей 64 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Попова Мария 141 4
Мякишева Марина 84 4
Голубева Надежда 43 4
Новиков Евгений 49 3
Ведяхин Александр 180 3
Семенов Александр 166 3
Гимранов Ринат 126 3
Хала Илья 49 3
Чурсин Дмитрий 87 3
Кочетков Владислав 248 3
Кирьянова Александра 169 3
Казарцев Алексей 27 3
Сидоров Алексей 21 3
Фомичев Андрей 74 3
Морозов Андрей 48 3
Анкилов Константин 121 3
Ситников Николай 15 3
Ершова Элеонора 67 3
Бартенева Мария 35 3
Михайлов Алексей 115 3
Кузовкин Алексей 155 3
Щеканов Александр 8 3
Строкович Антон 53 3
Макаров Станислав 118 3
Юхин Артем 16 3
Россия - РФ - Российская федерация 166163 424
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 135
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 129
Европа 24962 97
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 68
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 52
Германия - Федеративная Республика 13220 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 27
Франция - Французская Республика 8176 24
Украина 7928 24
Казахстан - Республика 6047 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 23
Азия - Азиатский регион 5920 22
Швеция - Королевство 3781 22
Япония 13807 19
Италия - Итальянская Республика 4508 18
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Индия - Bharat 5869 14
Ближний Восток 3154 13
Южная Корея - Республика 7051 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 11
Европа Восточная 3138 11
Африка - Африканский регион 3640 11
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 10
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 9
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 9
Нидерланды 3745 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Америка - Американский регион 2205 8
Канада 5081 8
Израиль 2856 8
США - Нью-Йорк 3180 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 8
Бразилия - Федеративная Республика 2520 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 283
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 251
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 141
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 132
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 112
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 72
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 67
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 59
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 51
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 45
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 42
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 42
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 37
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 36
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 34
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 34
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Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 33
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 30
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 30
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 20
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Bloomberg 1627 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 6
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Forbes - Форбс 1002 4
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РБК ТВ - телеканал 83 4
FT - Financial Times 1295 3
Tom’s Hardware 600 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 2
CoinDesk 4 2
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InfoWorld 56 2
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WikiLeaks 120 1
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
Forrester Research 834 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
Informa - Ovum - Omdia 155 3
eMarketer 206 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
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АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 2
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ARC Advisory Group 20 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Moody's Investors Service 136 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
comScore Networks 35 1
Индекс потребительского доверия 20 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
INFOLine-Аналитика 78 1
CIBC World Markets 41 1
Ипсос Комкон 4 1
Check Point Cyber Security Report - Check Point Cyber Attack Trends Report 10 1
Fortune Global 500 295 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Research and Markets 26 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Рустелеком ТК 305 1
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TechTarget 13 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 2
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 14 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
Назарбаев интеллектуальные школы - Nazarbayev Intellectual Schools 1 1
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МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 1
РосНОУ - Российский новый университет 10 1
Vilnius University - Вильнюсский университет 5 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
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СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
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РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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