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Доходность ставка доходности Rate of return



02.08.2019 Средняя доходность портфеля инвест-сервиса Yammi составила 13,5%
07.09.2009 RooMix.ru и Wi2Geo.ru обеспечили доходность $100 тыс.
20.01.2005 Доходность еврооблигаций МТС 3-го выпуска составит 7,875-8,125%
04.10.2004 Доходность бизнеса напрямую зависит от процессов управления проектами
06.12.1999 Доходность рынок LAN коммутаторов и маршрутизаторов превысила $6 млрд. в третьем квартале 1999 года
24.06.1999 Доходность мирового серверного рынка снизилась на 0.5%, по сравнению с 1998 годом

Публикаций - 582, упоминаний - 582
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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