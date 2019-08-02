Средняя доходность портфеля инвест-сервиса Yammi составила 13,5% яне активно инвестируют онлайн — почти половина пользователей Yammi пополняют инвестиционные портфели каждый месяц. Средний запланированный срок инвестирования на сервисе составил 2,5 года, а средняя доходность портфеля Yammi — 13,5%. Первый раз люди инвестируют через Yammi в среднем по 21 000 руб. Каждый месяц инвестиционные портфели пополняют 43% пользователей, остальные делают это с разн

RooMix.ru и Wi2Geo.ru обеспечили доходность $100 тыс. Addventure объявил о том, что за год два из восьми проектов, в которые проинвестировал этот фонд, стали прибыльными. На данный момент в сумме RooMix.ru и Wi2Geo.ru уже обеспечили доходность около $100 тыс. Около года назад проекты Roomix.ru («Румикс.ру») и Wi2Geo.ru («ВайТуГео.ру») прошли тщательную экспертизу прежде чем получить небольшие, порядка $20-30 тыс., посевные

Доходность бизнеса напрямую зависит от процессов управления проектами целей проектной и программной деятельностью и стратегическими бизнес-целями, почти в 75% случаев либо очень доходны (превышение запланированных показателей) или пользуются моментом и увеличивают свою доходность. Эта находка еще раз подтверждает мнение о том, что организации, приоритезирующие и управляющие проектами с точки зрения их стратегической пользы для бизнеса (или, другими словами, и

Доходность рынок LAN коммутаторов и маршрутизаторов превысила $6 млрд. в третьем квартале 1999 года Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала очередной квартальный отчет о развитии рынка коммутаторов и маршрутизаторов для сетей LAN. По его данным доходность рынка превысила в третьем квартале $6 млрд. При этом доходы от Lan-коммутаторов выросли с $3.47 млрд. во втором квартале до $3.86 млрд. в третьем квартале. Доход от продаж коммутатор