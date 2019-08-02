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Доходность ставка доходности Rate of return
СОБЫТИЯ
|02.08.2019
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Средняя доходность портфеля инвест-сервиса Yammi составила 13,5%
яне активно инвестируют онлайн — почти половина пользователей Yammi пополняют инвестиционные портфели каждый месяц. Средний запланированный срок инвестирования на сервисе составил 2,5 года, а средняя доходность портфеля Yammi — 13,5%. Первый раз люди инвестируют через Yammi в среднем по 21 000 руб. Каждый месяц инвестиционные портфели пополняют 43% пользователей, остальные делают это с разн
|07.09.2009
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RooMix.ru и Wi2Geo.ru обеспечили доходность $100 тыс.
Addventure объявил о том, что за год два из восьми проектов, в которые проинвестировал этот фонд, стали прибыльными. На данный момент в сумме RooMix.ru и Wi2Geo.ru уже обеспечили доходность около $100 тыс. Около года назад проекты Roomix.ru («Румикс.ру») и Wi2Geo.ru («ВайТуГео.ру») прошли тщательную экспертизу прежде чем получить небольшие, порядка $20-30 тыс., посевные
|20.01.2005
|Доходность еврооблигаций МТС 3-го выпуска составит 7,875-8,125%
|04.10.2004
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Доходность бизнеса напрямую зависит от процессов управления проектами
целей проектной и программной деятельностью и стратегическими бизнес-целями, почти в 75% случаев либо очень доходны (превышение запланированных показателей) или пользуются моментом и увеличивают свою доходность. Эта находка еще раз подтверждает мнение о том, что организации, приоритезирующие и управляющие проектами с точки зрения их стратегической пользы для бизнеса (или, другими словами, и
|06.12.1999
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Доходность рынок LAN коммутаторов и маршрутизаторов превысила $6 млрд. в третьем квартале 1999 года
Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала очередной квартальный отчет о развитии рынка коммутаторов и маршрутизаторов для сетей LAN. По его данным доходность рынка превысила в третьем квартале $6 млрд. При этом доходы от Lan-коммутаторов выросли с $3.47 млрд. во втором квартале до $3.86 млрд. в третьем квартале. Доход от продаж коммутатор
|24.06.1999
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Доходность мирового серверного рынка снизилась на 0.5%, по сравнению с 1998 годом
По данным компании International Data Corporation, доходность мирового серверного рынка в 1 квартале 1999 года снизилась на 0,5%, по сравнению с аналогичным периодом 1998 года. При этом на западноевропейском рынке наблюдался рост на 6% (до $3,8
Доходность и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 7
|Попов Анатолий 154 6
|Серова Елена 320 6
|Рейман Леонид 1065 5
|Потапов Владимир 43 5
|Любимов Олег 57 5
|Калюжный Игорь 27 5
|Шадаев Максут 1210 4
|Дуров Павел 329 4
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
|Сотин Денис 216 4
|Делицын Леонид 137 4
|Pietri Antonio - Пьетри Антонио 11 4
|Висящев Андрей 64 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Попова Мария 141 4
|Мякишева Марина 84 4
|Голубева Надежда 43 4
|Новиков Евгений 49 3
|Ведяхин Александр 180 3
|Семенов Александр 166 3
|Гимранов Ринат 126 3
|Хала Илья 49 3
|Чурсин Дмитрий 87 3
|Кочетков Владислав 248 3
|Кирьянова Александра 169 3
|Казарцев Алексей 27 3
|Сидоров Алексей 21 3
|Фомичев Андрей 74 3
|Морозов Андрей 48 3
|Анкилов Константин 121 3
|Ситников Николай 15 3
|Ершова Элеонора 67 3
|Бартенева Мария 35 3
|Михайлов Алексей 115 3
|Кузовкин Алексей 155 3
|Щеканов Александр 8 3
|Строкович Антон 53 3
|Макаров Станислав 118 3
|Юхин Артем 16 3
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