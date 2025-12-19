Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сидоров Алексей
СОБЫТИЯ
Сидоров Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
|Бартенева Мария 32 4
|Цветков Юрий 9 4
|Инюцын Антон 17 3
|Серова Елена 320 3
|Калюжный Игорь 27 3
|Щеканов Александр 8 3
|Строкович Антон 53 3
|Петров Владимир 19 3
|Бандурин Гаральд 15 3
|Севрюков Алексей 19 3
|Кукшев Вячеслав 13 3
|Вексин Алексей 13 3
|Перфилов Александр 7 3
|Любимов Игорь 6 3
|Хитрик Игорь 5 3
|Меркушенков Евгений 8 3
|Нейман Игорь 6 3
|Пономаренко Антон 6 3
|Инюцин Антон 3 3
|Сирота Юрий 67 3
|Антонов Александр 77 3
|Новиков Евгений 47 3
|Гимранов Ринат 125 3
|Попов Юрий 16 2
|Попова Мария 141 2
|Кузьминов Илья 11 2
|Орлов Станислав 49 2
|Савцов Игорь 29 2
|Валчев Стоян 48 2
|Серов Сергей 9 2
|Чаркин Евгений 314 2
|Абакумов Евгений 224 2
|Егоров Владимир 86 2
|Путятинский Сергей 108 2
|Аршавский Анджей 31 2
|Бахаев Алексей 13 2
|Кравченко Константин 98 2
|Педоренко Андрей 42 1
|Суслов Андрей 12 1
|Бурилов Андрей 117 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11413 1
|FT - Financial Times 1259 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409018, в очереди разбора - 731626.
Создано именных указателей - 187753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.