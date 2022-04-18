Datareon и «АЛМИ» подтвердили совместимость Datareon ESB с ОС AlterOS

Компания Datareon и Группа компаний АЛМИ подтвердили совместимость корпоративной сервисной шины данных Datareon ESB с операционной системой AlterOS. Сотрудничество компаний позволит расширить экосистему продуктов, производимых российскими разработчиками в рамках реализации программы импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ».

Datareon ESB – сервисная шина предприятия для обеспечения гарантированного обмена данными между локальными или облачными информационными системами, сайтами и порталами, локальными и сетевыми директориями, почтовыми серверами, каталогами пользователей, а также оборудованием с программными интерфейсами взаимодействия. Шина содержит развитые инструменты маршрутизации, трансформации и кодирования сообщений. Централизует управление и администрирование всех интеграций в компании. Средства мониторинга и диагностики мгновенно информируют ответственные службы о сбоях в функционировании интеграций и помогают минимизировать время на их устранение. Datareon ESB официально включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за №1624 (Приказ Минкомсвязи России от 06.09.2016 №426).

AlterOS – операционная система, разработанная в рамках реализации стратегии импортозамещения ПО. Решение соответствует всем требованиям законодательства России, имеет сертификат ФСТЭК с профилем защиты ОС ИТ.ОС.A4.ПЗ (Сертификат №4393) и внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за №3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421).

«Очень важно, чтобы российская ОС обладала необходимым функционалом, не уступающим импортным аналогам, для обеспечения непрерывности бизнес-процессов и устойчивого развития. Именно поэтому мы рады сообщить о подписании сертификата, подтверждающего совместимость ПО Datareon ESB с ОС AlterOS. Благодаря Datareon ESB пользователи нашей операционной системы смогут обеспечить стабильность и полноту информационного обмена, повысить общую производительность информационных систем и сократить трудозатраты на их администрирование», – сказал Станислав Орлов, технический директор ГК «АЛМИ».

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«В условиях сложившейся геополитической обстановки вопрос независимости от зарубежных программных продуктов стал критическим. В 2022 г. вопрос импортозамещения касается не отдельно взятых программ и систем, а всей программной инфраструктуры в целом. В такой ситуации для нашей компании важно, не только обеспечить клиентов мощным интеграционным решением, но и гарантировать его полноценное функционирование под управлением российских операционных систем. Полная совместимость ОС AlterOS и шины данных Datareon ESB подтверждена сертификатом соответствия. Теперь компании, осуществляющие миграцию инфраструктуры на ОС AlterOS гарантированно смогут развернуть и настроить Datareon ESB в этой среде», – отметил Алексей Сидоров, коммерческий директор ООО «Датереон».