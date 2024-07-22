ALMI AlterOS

Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с МИС «Ариадна» Компании «Решение» и ALMI Partner подтвердили совместимость и корректность работы операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с медицинской информационной системой «Ариадна». На основании результатов тестирования выпущен сертификат совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили п

ALMI Partner и «Даком М» подтвердили совместимость операционной системы AlterOS и платформы виртуализации рабочих столов Space VDI. Компании ALMI Partner и «Даком М» сообщают о результатах успешных совместных испытаний, которые подтвердили совместимость и корректность работы операционной системы AlterOS и платформы виртуализации рабочих столов «Space VDI». Продуктовая связка AlterOS и SpaceVM будет полезна корпоративным клиентам, которые хотят обеспечить себе надежную и эффектив

ALMI Partner и Etersoft подтвердили совместимость продуктов ALMI Partner и Etersoft подтвердили совместимость и корректность работы операционной системы AlterOS с программным продуктом WINE@Etersoft. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner. В условиях активного импортозамещения организациям необходима уверенность в совместимости росси

Подтверждена совместимость ноутбуков «Сила» с операционной системой AlterOS кий производитель оборудования и разработчик ПО компания «Сила» объявила о том, что по итогам тестовых испытаний подтверждена совместимость ноутбука «Сила» НК2-3404 с российской операционной системой AlterOS, созданной на современном и функциональном ядре Linux. Об этом CNews сообщили представители «Платформикс». «Сила» НК2-3404 — корпоративный ноутбук на базе процессоров Intel Core 13 поко

Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и операционной системы AlterOS Компании «ДАКОМ М» и «АЛМИ Партнер» подтвердили совместимость и корректность работы облачной платформы SpaceVM и операционной системы AlterOS. На основании результатов тестовых испытаний выпущен сертификат совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили представители ГК «АЛМИ». Облачная платформа SpaceVM позволяет развернуть

Подтверждена совместимость решений AlterOS и ключевых носителей СКЗИ «MS_KEY K» – «Ангара» Almi Partner и «НТЦ Альфа-Проект» подтвердили совместимость и корректность работы решений AlterOS со средствами криптографической защиты информации «MS_KEY K» – «Ангара». По данным аналитиков, количество атак на российские предприятия в 2023 г. выросло более чем на 10% в сравнении с

Подтверждена совместимость AlterOS и MeterTools В январе 2024 г. специалисты ГК «Алми» и ООО «Миртек — Программные продукты» успешно завершил испытания на совместимость операционной системы AlterOS с программой MeterTools. В результате тестирования была подтверждена корректная работа программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Алми». ПО MeterTools разработано на т

Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с сервером QSRV Компании «Алми Партнер» и «Кьютэк» в рамках технологического партнерства провели испытания, показавшие успешную совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS с сервером QSRV-272502. Результаты тестирования зафиксированы в двустороннем сертификате. Об этом CNews сообщили представители «Алми Партнер». Сервер QSRV-272502- серия специализированн

Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с ПО «АСМО-графический редактор» ГК «АЛМИ» и компания «Информатика» подписали соглашение о технологическом партнерстве с целью подтверждения совместимости операционной системы AlterOS с ПО «АСМО-графический редактор». Результаты испытаний показали совместимость программных продуктов, которая отражена в двустороннем сертификате совместимости. Об этом CNews сообщили пр

Подтверждена совместимость ОС AlterOS с ПО для управления проектами Spider Project Группа компаний «Алми», разработчик операционной системы AlterOS и компания «Спайдер проджект», разработчик ПО для управления проектами Spider Project, объявили об успешном завершении тестирования совместной работы своих программных продуктов. Резуль

Content AI и «Алми партнер» подтвердили совместимость своих флагманских продуктов. дуктов – многофункционального редактора ContentReader PDF и операционной системы на базе ядра Linux AlterOS. Об этом CNews сообщили представители «Алми партнер». Компании подписали сертификат,

Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с «Ассистент» Группа компаний «Алми» и компания «САФИБ» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов. Разработчики проверили корректность работы операционной системы «AlterOS» с программным комплексом ««Ассистент»» 5.4. Результаты испытаний зафиксированы в двустороннем сертификате совместимости. Об этом CNews сообщили представители ГК «Алми». «Ассистент» 5.4

Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и ГИС «Аксиома» Разработчики операционной системы AlterOS и ГИС «Аксиома» – ГК «Алми» и компания «Эсти» завершили испытания на совместимость и корректную работоспособность данных программных решений. ГИС «Аксиома» – универсальная геоинформацио

Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с «КриптоАРМ ГОСТ» Группа компаний «АЛМИ» и компания «Цифровые технологии» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов. Разработчики проверили корректность работы операционной системы «AlterOS» с приложением для формирования электронной подписи и защиты данных «КриптоАРМ ГОСТ 2». Результаты испытаний зафиксированы в двустороннем сертификате совместимости. Об этом CNews сообщи

Операционная система AlterOS совместима с решениями «ИСЕРВ» Специалисты компаний «АЛМИ» и «ИСЕРВ» провели испытания, показавшие успешную совместимость и корректную работоспособность операционной системы «AlterOS» и Цифровой платформы автоматизации процессов, связанных с транспортировкой и сбытом энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг, а также с АИС «Omni-US» версии 5.0. Об этом CNews сообщ

Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и комплекса «Стахановец» Группа компаний «АЛМИ» и ООО «Стахановец» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов. Разработчики проверили корректность работы операционной системы «AlterOS» (версии 7.5) и комплекса «Стахановец». Результаты испытаний зафиксированы в двустороннем сертификате совместимости. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ». «Стахановец» — это прог

Подтверждена совместимость ОС AlterOS с ПК RDW Computers Российский производитель компьютерного оборудования RDW Technology и российский разработчик программного обеспечения «Алми» подтвердили совместимость и корректную работу операционной системы AlterOS с ПК RDW Computers на базе материнской платы RDW-MB-B450M v.1. Итогом проведённых тестов стало подписание соглашения о технологическом сотрудничестве. Тестовые испытания состоялись ещё

Подтверждена совместимость AlterOS с программой «Гранд-смета» ГК «Алми» и МГК «Гранд», разработчик и правообладатель программы «Гранд-смета», подтвердили совместимость и корректную работоспособность программы «Гранд-смета» в операционной системе AlterOS (версии 7.5) с программой wine-4.0. Программа «Гранд-смета» предназначена для автоматизации определения сметной стоимости строительства и учета выполненных работ. Программа включена в Е

Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с графическим редактором «Автограф» Группа компаний «АЛМИ» и группа предприятий «ИМСАТ» подтверждают 100% совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS с графическим редактором «Автограф». По итогам испытаний разработчики подписали двусторонний сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители АЛМИ. «Автограф» — это полноц

«Сиссофт» предложит бизнесу отечественные решения AlterOS и AlterOffice для замены зарубежных систем ключил партнерское соглашение с разработчиком ГК «Алми» о поставках российской операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice. Решение может заменить продукты Microsoft. AlterOS<

Подтверждена совместимость платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI с отечественной операционной системой AlterOS естирование своих продуктов и подтвердило их совместимость с российской операционной системой: платформа виртуализации рабочих столов VeiL VDI и программное обеспечения VeiL Connect могут работать на AlterOS, разработанной ООО «АЛМИ партнер». Это позволит заказчикам эффективно решать задачи по переходу с ОС и платформ виртуализации иностранного производства на отечественные решения. Об этом

Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с редактором файлов Master PDF Editor Группа компаний «АЛМИ» и компания «Коде индастри» подтверждают 100% совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS с редактором файлов Master PDF Editor. По итогам испытаний разработчики подписали двусторонний сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ». Master PDF Editor –

Операционная система AlterOS совместима с Kubernetes-платформой Deckhouse Группа компаний «АЛМИ» и компания «Флант» подтверждают 100% совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS с платформой Deckhouse. В течение последнего месяца программные продукты проходили комплексное тестирование, которое прошло успешно и не выявило проблем. По итогам испытаний специалисты

Выходит спецсборка AlterOS со встроенной контентной фильтрацией от SkyDNS С июля 2022 г. станет доступна спецверсия операционной системы AlterOS со встроенной контентной фильтрацией SkyDNS, которая позволит защитить сеть от вирусов, ботнетов, опасных и запрещенных сайтов. Разработчики договорились, что пользователи AlterOS

Подтверждена совместимость «Яндекс браузера» и операционной системы AlterOS Группа компаний АЛМИ и «Яндекс браузер» успешно завершили тестирование на предмет совместимости и корректной работы браузера под управлением операционной системы AlterOS. В марте 2022 г. компании подписали соглашение о технологическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители АЛМИ. Специалистами компаний доработаны механизмы обновления браузера

Подтверждена совместимость Datareon ESB с ОС AlterOS Datareon и ГК «Алми» подтвердили совместимость корпоративной сервисной шины данных Datareon ESB с операционной системой AlterOS. Сотрудничество компаний позволит расширить экосистему продуктов, производимых российскими разработчиками в рамках реализации программы импортозамещения. Datareon ESB – сервисная шина п

Datareon и «АЛМИ» подтвердили совместимость Datareon ESB с ОС AlterOS Компания Datareon и Группа компаний АЛМИ подтвердили совместимость корпоративной сервисной шины данных Datareon ESB с операционной системой AlterOS. Сотрудничество компаний позволит расширить экосистему продуктов, производимых российскими разработчиками в рамках реализации программы импортозамещения. Об этом CNews сообщили представ

ГК «АЛМИ» и 3Logic Group подтвердили совместимость AlterOS и AlterOffice с компьютерами Гравитон Группа компаний «АЛМИ» и 3Logic Group (ООО «Новый Ай Ти Проект») успешно подтвердили совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с моноблоками «Гравитон» М40И и «Гравитон» М50И, персональными компьютерами «Гравитон» Д30И и Д50И, а также с ноутбуками «Гравитон» Н15И-К2 и «Гравитон» Н1

Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и СКЗИ «Ангара» Группы компаний АЛМИ и «МультиСофт» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов. Разработчики проверили корректность работы операционной системы «AlterOS» со средствами криптографической защиты информации «Ангара». Об этом CNews сообщили представители АЛМИ. СКЗИ «MS_KEY K» - «Ангара» - средство криптографической защиты информации с подде

Операционная система AlterOS совместима с серверами Nerpa «АЛМИ» и OCS Distribution. Проведенное тестирование показало корректную работу операционной системы AlterOS в редакции Server на серверах Nerpa. Об этом CNews сообщили представители OCS Distrib

АЛМИ и «Атом безопасность» подтвердили совместимость ОС AlterOS и StaffСop Enterprise ия на совместимость, подтверждающие корректность работы программного комплекс для контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы StaffCop Enterprise с операционной системой AlterOS. Об этом CNews сообщили представители компании «Атом безопасность» StaffСop Enterprise – это клиент-серверное приложение, для контроля потоков информации и событий системы, а также всех

Операционная система AlterOS совместима с отечественной платформой Robin RPA Группа компаний АЛМИ и компания Robin завершили испытания на совместимость операционной системы AlterOS с отечественной платформой Robin RPA. Платформа Robin – RPA-платформа для роботизации бизнес-процессов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучен

AlterOS совместима с Pragmatic Tools Migrator Группа компаний АЛМИ и Pragmatic Tools сообщают о прохождении программы совместимости решения Pragmatic Tools Migrator с операционной системой AlterOS в редакции Server. Совместимость и корректная работа Pragmatic Tools Migrator и AlterOS были проверены специалистами инженерной службы ГК АЛМИ на основании программы и методики т

Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и «Криптон-Замок/УМ2» Группа компаний «АЛМИ» и ООО Фирма «АНКАД» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов, проверив корректность работы операционной системы «AlterOS» и устройства для защиты от несанкционированного доступа к современной вычислительной технике АПМДЗ «Криптон-Замок/УМ2». Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ». «Криптон-Замок/УМ2»

Подтверждена совместимость ОС AlterOS и офисного пакета AlterOffice с серверами Utinet Corenetic Успешно завершилось тестирование операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice от Группы компаний АЛМИ на совместимость с серверным оборудованием Utinet Corenetic компании Utinet. Об этом CNews сообщили представители АЛМИ. Utinet Core

Подтверждена совместимость AlterOS и AlterOffice с платформой виртуализации Sharx Base Группа компаний АЛМИ и Компания «Шаркс Датацентр» успешно подтвердили совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с программно-аппаратной платформой виртуализации «SharxBase». Платформа SharxBase основана на глубокой интеграции вычислительных мощностей, распределенного

Уфимский государственный нефтяной технический университет переходит на AlterOS и AlterOffice Группа компаний АЛМИ поставила лицензии операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice в ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (УГНТУ) в рамках перехода учреждения на преимущественное использование отечественног

Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и ридера «Рутокен» SCR 3001 ния информационной безопасности, и ГК «АЛМИ», российский системный интегратор, завершили испытания на совместимость своих продуктов. Разработчики проверили корректность работы операционной системы «AlterOS» и считывателя смарт-карт (карт-ридера) «Рутокен» SCR 3001. «AlterOS» – операционная система (ОС), предназначенная для работы как с отечественным, так и с зарубежным программным

ОС AlterOS и офисный пакет AlterOffice совместимы с гиперконвергентной инфраструктурой Utinet Glovirt Завершились испытания на совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакет AlterOffice, разработанные Группой компаний АЛМИ, с платформой виртуализации Utinet Glovirt компании UTINET. Utinet Glovirt – это российская платформа виртуализации выч