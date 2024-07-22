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ALMI AlterOS

ALMI AlterOS

AlterOS  – это  отечественная операционная система, отвечающая современным требованиям защиты информации без потери производительных мощностей и совместимая со всеми необходимыми прикладными программными продуктами для эффективной работы государственных и коммерческих учреждений. Система разработана в соответствии со всеми государственными стандартами, сертифицирована во ФСТЭК, внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за №3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421).


22.07.2024 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с МИС «Ариадна»

Компании «Решение» и ALMI Partner подтвердили совместимость и корректность работы операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с медицинской информационной системой «Ариадна». На основании результатов тестирования выпущен сертификат совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили п
01.07.2024 ALMI Partner и «Даком М» подтвердили совместимость операционной системы AlterOS и платформы виртуализации рабочих столов Space VDI.

Компании ALMI Partner и «Даком М» сообщают о результатах успешных совместных испытаний, которые подтвердили совместимость и корректность работы операционной системы AlterOS и платформы виртуализации рабочих столов «Space VDI». Продуктовая связка AlterOS и SpaceVM будет полезна корпоративным клиентам, которые хотят обеспечить себе надежную и эффектив
17.06.2024 ALMI Partner и Etersoft подтвердили совместимость продуктов

ALMI Partner и Etersoft подтвердили совместимость и корректность работы операционной системы AlterOS с программным продуктом WINE@Etersoft. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner. В условиях активного импортозамещения организациям необходима уверенность в совместимости росси
14.06.2024 Подтверждена совместимость ноутбуков «Сила» с операционной системой AlterOS

кий производитель оборудования и разработчик ПО компания «Сила» объявила о том, что по итогам тестовых испытаний подтверждена совместимость ноутбука «Сила» НК2-3404 с российской операционной системой AlterOS, созданной на современном и функциональном ядре Linux. Об этом CNews сообщили представители «Платформикс». «Сила» НК2-3404 — корпоративный ноутбук на базе процессоров Intel Core 13 поко
20.05.2024 Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и операционной системы AlterOS

Компании «ДАКОМ М» и «АЛМИ Партнер» подтвердили совместимость и корректность работы облачной платформы SpaceVM и операционной системы AlterOS. На основании результатов тестовых испытаний выпущен сертификат совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили представители ГК «АЛМИ». Облачная платформа SpaceVM позволяет развернуть

22.04.2024 Подтверждена совместимость решений AlterOS и ключевых носителей СКЗИ «MS_KEY K» – «Ангара»

Almi Partner и «НТЦ Альфа-Проект» подтвердили совместимость и корректность работы решений AlterOS со средствами криптографической защиты информации «MS_KEY K» – «Ангара». По данным аналитиков, количество атак на российские предприятия в 2023 г. выросло более чем на 10% в сравнении с
31.01.2024 Подтверждена совместимость AlterOS и MeterTools

В январе 2024 г. специалисты ГК «Алми» и ООО «Миртек — Программные продукты» успешно завершил испытания на совместимость операционной системы AlterOS с программой MeterTools. В результате тестирования была подтверждена корректная работа программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Алми». ПО MeterTools разработано на т
25.12.2023 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с сервером QSRV

Компании «Алми Партнер» и «Кьютэк» в рамках технологического партнерства провели испытания, показавшие успешную совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS с сервером QSRV-272502. Результаты тестирования зафиксированы в двустороннем сертификате. Об этом CNews сообщили представители «Алми Партнер». Сервер QSRV-272502- серия специализированн
08.11.2023 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с ПО «АСМО-графический редактор»

ГК «АЛМИ» и компания «Информатика» подписали соглашение о технологическом партнерстве с целью подтверждения совместимости операционной системы AlterOS с ПО «АСМО-графический редактор». Результаты испытаний показали совместимость программных продуктов, которая отражена в двустороннем сертификате совместимости. Об этом CNews сообщили пр
12.09.2023 Подтверждена совместимость ОС AlterOS с ПО для управления проектами Spider Project

Группа компаний «Алми», разработчик операционной системы AlterOS и компания «Спайдер проджект», разработчик ПО для управления проектами Spider Project, объявили об успешном завершении тестирования совместной работы своих программных продуктов. Резуль
29.08.2023 Content AI и «Алми партнер» подтвердили совместимость своих флагманских продуктов.

дуктов – многофункционального редактора ContentReader PDF и операционной системы на базе ядра Linux AlterOS. Об этом CNews сообщили представители «Алми партнер». Компании подписали сертификат,

28.08.2023 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с «Ассистент»

Группа компаний «Алми» и компания «САФИБ» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов. Разработчики проверили корректность работы операционной системы «AlterOS» с программным комплексом ««Ассистент»» 5.4. Результаты испытаний зафиксированы в двустороннем сертификате совместимости. Об этом CNews сообщили представители ГК «Алми». «Ассистент» 5.4
02.08.2023 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и ГИС «Аксиома»

Разработчики операционной системы AlterOS и ГИС «Аксиома» – ГК «Алми» и компания «Эсти» завершили испытания на совместимость и корректную работоспособность данных программных решений. ГИС «Аксиома» – универсальная геоинформацио
28.07.2023 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с «КриптоАРМ ГОСТ»

Группа компаний «АЛМИ» и компания «Цифровые технологии» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов. Разработчики проверили корректность работы операционной системы «AlterOS» с приложением для формирования электронной подписи и защиты данных «КриптоАРМ ГОСТ 2». Результаты испытаний зафиксированы в двустороннем сертификате совместимости. Об этом CNews сообщи
05.07.2023 Операционная система AlterOS совместима с решениями «ИСЕРВ»

Специалисты компаний «АЛМИ» и «ИСЕРВ» провели испытания, показавшие успешную совместимость и корректную работоспособность операционной системы «AlterOS» и Цифровой платформы автоматизации процессов, связанных с транспортировкой и сбытом энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг, а также с АИС «Omni-US» версии 5.0. Об этом CNews сообщ
13.06.2023 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и комплекса «Стахановец»

Группа компаний «АЛМИ» и ООО «Стахановец» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов. Разработчики проверили корректность работы операционной системы «AlterOS» (версии 7.5) и комплекса «Стахановец». Результаты испытаний зафиксированы в двустороннем сертификате совместимости. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ». «Стахановец» — это прог
25.05.2023 Подтверждена совместимость ОС AlterOS с ПК RDW Computers

Российский производитель компьютерного оборудования RDW Technology и российский разработчик программного обеспечения «Алми» подтвердили совместимость и корректную работу операционной системы AlterOS с ПК RDW Computers на базе материнской платы RDW-MB-B450M v.1. Итогом проведённых тестов стало подписание соглашения о технологическом сотрудничестве. Тестовые испытания состоялись ещё

11.05.2023 Подтверждена совместимость AlterOS с программой «Гранд-смета»

ГК «Алми» и МГК «Гранд», разработчик и правообладатель программы «Гранд-смета», подтвердили совместимость и корректную работоспособность программы «Гранд-смета» в операционной системе AlterOS (версии 7.5) с программой wine-4.0. Программа «Гранд-смета» предназначена для автоматизации определения сметной стоимости строительства и учета выполненных работ. Программа включена в Е
12.10.2022 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с графическим редактором «Автограф»

Группа компаний «АЛМИ» и группа предприятий «ИМСАТ» подтверждают 100% совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS с графическим редактором «Автограф». По итогам испытаний разработчики подписали двусторонний сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители АЛМИ. «Автограф» — это полноц
21.09.2022 «Сиссофт» предложит бизнесу отечественные решения AlterOS и AlterOffice для замены зарубежных систем

ключил партнерское соглашение с разработчиком ГК «Алми» о поставках российской операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice. Решение может заменить продукты Microsoft. AlterOS<
16.09.2022 Подтверждена совместимость платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI с отечественной операционной системой AlterOS

естирование своих продуктов и подтвердило их совместимость с российской операционной системой: платформа виртуализации рабочих столов VeiL VDI и программное обеспечения VeiL Connect могут работать на AlterOS, разработанной ООО «АЛМИ партнер». Это позволит заказчикам эффективно решать задачи по переходу с ОС и платформ виртуализации иностранного производства на отечественные решения. Об этом
15.08.2022 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с редактором файлов Master PDF Editor

Группа компаний «АЛМИ» и компания «Коде индастри» подтверждают 100% совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS с редактором файлов Master PDF Editor. По итогам испытаний разработчики подписали двусторонний сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ». Master PDF Editor –
08.08.2022 Операционная система AlterOS совместима с Kubernetes-платформой Deckhouse

Группа компаний «АЛМИ» и компания «Флант» подтверждают 100% совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS с платформой Deckhouse. В течение последнего месяца программные продукты проходили комплексное тестирование, которое прошло успешно и не выявило проблем. По итогам испытаний специалисты
27.06.2022 Выходит спецсборка AlterOS со встроенной контентной фильтрацией от SkyDNS

С июля 2022 г. станет доступна спецверсия операционной системы AlterOS со встроенной контентной фильтрацией SkyDNS, которая позволит защитить сеть от вирусов, ботнетов, опасных и запрещенных сайтов. Разработчики договорились, что пользователи AlterOS

20.06.2022 Подтверждена совместимость «Яндекс браузера» и операционной системы AlterOS

Группа компаний АЛМИ и «Яндекс браузер» успешно завершили тестирование на предмет совместимости и корректной работы браузера под управлением операционной системы AlterOS. В марте 2022 г. компании подписали соглашение о технологическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители АЛМИ. Специалистами компаний доработаны механизмы обновления браузера

22.04.2022 Подтверждена совместимость Datareon ESB с ОС AlterOS

Datareon и ГК «Алми» подтвердили совместимость корпоративной сервисной шины данных Datareon ESB с операционной системой AlterOS. Сотрудничество компаний позволит расширить экосистему продуктов, производимых российскими разработчиками в рамках реализации программы импортозамещения. Datareon ESB – сервисная шина п
18.04.2022 Datareon и «АЛМИ» подтвердили совместимость Datareon ESB с ОС AlterOS

Компания Datareon и Группа компаний АЛМИ подтвердили совместимость корпоративной сервисной шины данных Datareon ESB с операционной системой AlterOS. Сотрудничество компаний позволит расширить экосистему продуктов, производимых российскими разработчиками в рамках реализации программы импортозамещения. Об этом CNews сообщили представ
18.04.2022 ГК «АЛМИ» и 3Logic Group подтвердили совместимость AlterOS и AlterOffice с компьютерами Гравитон

Группа компаний «АЛМИ» и 3Logic Group (ООО «Новый Ай Ти Проект») успешно подтвердили совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с моноблоками «Гравитон» М40И и «Гравитон» М50И, персональными компьютерами «Гравитон» Д30И и Д50И, а также с ноутбуками «Гравитон» Н15И-К2 и «Гравитон» Н1
28.03.2022 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и СКЗИ «Ангара»

Группы компаний АЛМИ и «МультиСофт» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов. Разработчики проверили корректность работы операционной системы «AlterOS» со средствами криптографической защиты информации «Ангара». Об этом CNews сообщили представители АЛМИ. СКЗИ «MS_KEY K» - «Ангара» - средство криптографической защиты информации с подде
25.03.2022 Операционная система AlterOS совместима с серверами Nerpa

«АЛМИ» и OCS Distribution. Проведенное тестирование показало корректную работу операционной системы AlterOS в редакции Server на серверах Nerpa. Об этом CNews сообщили представители OCS Distrib
25.02.2022 АЛМИ и «Атом безопасность» подтвердили совместимость ОС AlterOS и StaffСop Enterprise

ия на совместимость, подтверждающие корректность работы программного комплекс для контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы StaffCop Enterprise с операционной системой AlterOS. Об этом CNews сообщили представители компании «Атом безопасность» StaffСop Enterprise – это клиент-серверное приложение, для контроля потоков информации и событий системы, а также всех
04.02.2022 Операционная система AlterOS совместима с отечественной платформой Robin RPA

Группа компаний АЛМИ и компания Robin завершили испытания на совместимость операционной системы AlterOS с отечественной платформой Robin RPA. Платформа Robin – RPA-платформа для роботизации бизнес-процессов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучен
27.01.2022 AlterOS совместима с Pragmatic Tools Migrator

Группа компаний АЛМИ и Pragmatic Tools сообщают о прохождении программы совместимости решения Pragmatic Tools Migrator с операционной системой AlterOS в редакции Server. Совместимость и корректная работа Pragmatic Tools Migrator и AlterOS были проверены специалистами инженерной службы ГК АЛМИ на основании программы и методики т
21.01.2022 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и «Криптон-Замок/УМ2»

Группа компаний «АЛМИ» и ООО Фирма «АНКАД» завершили испытания на совместимость своих программных продуктов, проверив корректность работы операционной системы «AlterOS» и устройства для защиты от несанкционированного доступа к современной вычислительной технике АПМДЗ «Криптон-Замок/УМ2». Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ». «Криптон-Замок/УМ2»
14.01.2022 Подтверждена совместимость ОС AlterOS и офисного пакета AlterOffice с серверами Utinet Corenetic

Успешно завершилось тестирование операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice от Группы компаний АЛМИ на совместимость с серверным оборудованием Utinet Corenetic компании Utinet. Об этом CNews сообщили представители АЛМИ. Utinet Core
11.01.2022 Подтверждена совместимость AlterOS и AlterOffice с платформой виртуализации Sharx Base

Группа компаний АЛМИ и Компания «Шаркс Датацентр» успешно подтвердили совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с программно-аппаратной платформой виртуализации «SharxBase». Платформа SharxBase основана на глубокой интеграции вычислительных мощностей, распределенного
22.12.2021 Уфимский государственный нефтяной технический университет переходит на AlterOS и AlterOffice

Группа компаний АЛМИ поставила лицензии операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice в ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (УГНТУ) в рамках перехода учреждения на преимущественное использование отечественног
16.12.2021 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и ридера «Рутокен» SCR 3001

ния информационной безопасности, и ГК «АЛМИ», российский системный интегратор,  завершили  испытания на совместимость своих продуктов. Разработчики проверили корректность работы операционной системы «AlterOS» и считывателя смарт-карт (карт-ридера)  «Рутокен» SCR 3001. «AlterOS» – операционная система (ОС), предназначенная для работы как с отечественным, так и с зарубежным программным
14.12.2021 ОС AlterOS и офисный пакет AlterOffice совместимы с гиперконвергентной инфраструктурой Utinet Glovirt

Завершились испытания на совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакет AlterOffice, разработанные Группой компаний АЛМИ, с платформой виртуализации Utinet Glovirt компании UTINET. Utinet Glovirt – это российская платформа виртуализации выч
10.12.2021 «Алми» и «Поликом про» заключили партнерское соглашение

артнерское соглашение. Два ключевых по важности программных решения ГК «Алми», операционная система AlterOS и офисный пакет AlterOffice, при содействии «Поликом про» станут доступны промышленны

Публикаций - 95, упоминаний - 111

ALMI AlterOS и организации, системы, технологии, персоны:

ALMI partner - АЛМИ партнер 95 59
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1892 19
Microsoft Corporation 24642 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4891 5
Yandex - Яндекс 7372 5
Новые облачные технологии (НОТ) 445 4
Базальт СПО - BaseALT 658 4
Ред Софт - Red Soft 710 4
МСК Групп - Даком М 63 4
Восход ФГБУ НИИ 644 3
8237 3
Syntellect - Синтеллект 80 3
Utinet - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 54 3
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 23 3
Intel Corporation 12202 3
Flant - Флант 96 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 925 3
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 45 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 843 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 2
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 43 2
САФИБ - SAFIB 9 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 453 2
Ростех - Автоматика Концерн 1641 2
AMD - Advanced Micro Devices 4234 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 300 2
Nvidia Corp 3498 2
Merlion - Мерлион 803 2
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 14 2
Oracle Corporation 6698 2
SAP SE 5280 2
Google LLC 11791 2
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 2
Эсти 5 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 385 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 266 2
Свемел МВП - Swemel 32 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Эшелон НПО 131 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1014 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 2
Почта России ПАО 2116 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Газпром ПАО 1342 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 1
РусГидро - Сахалинэнерго - Сахалинская энергоснабжающая компания - Сахалинская ГРЭС 10 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 21 1
РусГидро - Гидроремонт-ВКК 3 1
РусГидро - Красноярскэнергосбыт 10 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 30 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 973 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4115 58
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 41
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2846 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4974 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5451 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 994 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2185 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 55 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2997 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 147 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 138 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1906 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 3
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25409 86
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 70
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 66
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29751 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27536 22
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1990 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11388 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30785 17
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1135 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24179 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21185 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11641 15
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1827 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16163 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6106 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6251 11
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20828 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12553 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10114 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4229 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15752 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7404 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14407 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11002 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3734 7
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 318 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9402 6
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1056 2
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Utinet Corenetic 3 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 2
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