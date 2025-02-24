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Плахтиева Светлана



24.02.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором «Алми Партнер» 1
02.12.2024 Подтверждена совместимость «Колибри-АРМ» с AlterOS 1
19.11.2024 Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «МСВСфера АРМ» 9 (ГК Softline) 1
30.10.2024 ALMI Partner и «Бештау» подтвердили совместимость продуктов 1
21.10.2024 ALMI Partner и Security Vision подтвердили совместимость продуктов 1
07.08.2024 ALMI Partner и «Гигант» подтвердили совместимость продуктов 1
12.04.2022 Softline заключила партнерское соглашение с компанией SETERE 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Плахтиева Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12219 2
Softline - Софтлайн 2850 2
ALMI partner - АЛМИ партнер 96 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 54 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 123 1
AMD - Advanced Micro Devices 4248 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1926 1
SETERE - Security Technology Research - ТБИ - Технологии Безопасность Исследования 23 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 197 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 723 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4167 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2879 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25517 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1834 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5336 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2155 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9367 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16202 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2338 1
Освещение - яркость источника света 683 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1909 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24274 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6068 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1047 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2511 1
DDR - Double data rate 2741 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2811 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 938 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10813 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 326 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4751 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11674 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1208 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20879 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5290 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14448 1
Linux OS 10023 6
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 2
Гигант - Альтаис 2 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1599 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 241 1
Microsoft Windows 15730 1
ALMI AlterOS 96 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 955 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2049 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 197 1
SETERE OCR - SETERE Optical Character Recognition 17 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 388 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 105 1
Мирзоев Мурад 24 1
Семикин Сергей 1 1
Новиков Алексей 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8556 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1966 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1238 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1212 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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