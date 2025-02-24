Плахтиева Светлана
Плахтиева Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4167 4
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2879 1
|Мирзоев Мурад 24 1
|Семикин Сергей 1 1
|Новиков Алексей 61 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145419 7
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 1
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