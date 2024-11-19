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Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «МСВСфера АРМ» 9 (ГК Softline)

Вендоры «Инферит» (ГК Softline) и ALMI Partner подтвердили совместимость и корректную работу офисного пакета AlterOffice и российской операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. Успешные результаты тестирования подтверждены соответствующим сертификатом. Партнерство отвечает стратегии ГК Softline по расширению портфеля собственных продуктов и услуг в рамках комплексного предложения для цифровой трансформации бизнеса. Со своей стороны, ALMI Partner реализует курс на дальнейшее расширение партнерской сети и развитие продуктов благодаря взаимодействию со значимыми игроками рынка. Об этом CNews сообщили представители Softline.

При подготовке к тестированию специалисты компаний установили и настроили компоненты AlterOffice на устройства, работающие на операционной системе «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит ОС». Для проверки взаимодействия продуктов были реализованы типовые пользовательские сценарии. Результаты показали, что решения работают стабильно и без замедления.

ОС «МСВСфера АРМ» 9 — современная операционная система общего назначения на базе ядра GNU/Linux. Продукт разработан специально для оснащения автоматизированных рабочих мест и адаптирован под широкий круг пользовательских задач. Имеет функциональность корпоративного уровня и доступен для платформ Intel и AMD. ОС включена в реестр отечественного ПО, более 10 лет ее используют как в государственных, так и коммерческих организациях.

AlterOffice — многофункциональный пакет офисных приложений, внесенный в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за №7114 на основании Приказа Минкомсвязи России от 12.10.2020 №522 и предназначенный для работы в государственных и коммерческих организациях. В зависимости от версии и редакции включает набор программ для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями, почтовый клиент, календарь и контакты, графический редактор и другие компоненты. AlterOffice отличается интуитивно понятным интерфейсом, высоким уровнем адаптации к российской ИТ-инфраструктуре, полной поддержкой отечественных операционных систем и большинства распространенных форматов файлов. Технические характеристики пакета позволяют осуществлять его полную и беспрепятственную интеграцию в ИТ-инфраструктуру организаций с возможностью применения в качестве основного программного решения на автоматизированных рабочих местах.

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«Ориентируясь на отечественные программные продукты, организации стремятся выбирать совместимые прикладные решения, которые позволят им добиться конкретных целей. Поэтому мы активно расширяем спектр продуктов, с которыми без проблем может работать офисный пакет AlterOffice. Рады, что теперь в него входит надежная и функциональная операционная система “МСВСфера АРМ” 9», — сказала Светлана Плахтиева, руководитель отдела по работе с партнерами ALMI Partner (ООО «АЛМИ Партнер»).

«В процессе импортозамещения для компаний критически важно иметь полностью совместимый стек офисного ПО. Подтвержденная совместимость ОС "МСВСфера АРМ" 9 с AlterOffice позволяет нашим клиентам создавать надежные рабочие места на базе российских решений. Пользователи получают привычный офисный функционал и уверенность в стабильной работе всех компонентов системы», — сказал Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».

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