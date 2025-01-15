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Мирзоев Мурад



15.01.2025 «Инферит» крупно обновила ОС «МСВСфера» до версии 9.5 1
19.12.2024 Мурад Мирзоев, «Инферит»: В рамках бизнес группы Softline мы испытываем здоровую конкуренцию 1
16.12.2024 «Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с системой удаленного мониторинга «Ассистент» 1
13.12.2024 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с системой управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм» от ООО «Референс Пойнт» 1
04.12.2024 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с геоинформационной системой «Аксиома» 1
19.11.2024 Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «МСВСфера АРМ» 9 (ГК Softline) 1
05.11.2024 ОС «МСВСфера Сервер» 9 подтвердила совместимость с СУБД «Ред База Данных» – новый этап партнерства «Инферит» (ГК Softline) и «Ред Софт» 1
01.11.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с российскими СУБД семейства «Линтер» 1
31.10.2024 Подтверждена совместимость веб-сервера Angie Pro с ОС «МСВСфера Сервер 9» 1
25.10.2024 «Инферит ОС» и Orion soft подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» с системой виртуализации zVirt 1
18.10.2024 Операционная система «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) совместима с ИИ-платформой SaluteJazz 1
16.10.2024 Система управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM теперь совместима с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) 1
08.10.2024 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с программным комплексом для управления объектами виртуальной инфраструктуры «Брест» («Группа Астра») 1
01.10.2024 ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) расширяет арсенал защиты данных для российских предприятий: подтверждена совместимость с «Кибер Бэкап» 1
26.09.2024 «Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек 1
19.09.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с российской системой трехмерного проектирования «Компас-3D» 1
18.09.2024 ОС «МСВСфера» и серверы «Инферит» (ГК Softline): новая эра отечественных корпоративных ИТ-решений 1
05.09.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с линейкой ПК «Инферит» 1
22.08.2024 ОС «МСВСфера» от ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) и PRO32 Connect: новые возможности удаленного администрирования 1
12.08.2024 Автоматизированные рабочие места «Инферит» (ГК Softline) внесены в реестр отечественного оборудования 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Мирзоев Мурад и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2810 18
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 11
Intel Corporation 12197 4
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 2
Almalinux Open Source Foundation 28 2
TeamViewer 119 1
AnyDesk Software GmbH 30 1
PRO32 - ПРО32 37 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 185 1
Broadcom - VMware 2359 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 1
Этерсофт - Etersoft 22 1
Fraudex - Фродекс 17 1
Orion soft - Орион софт - 103 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 93 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 43 1
Референс пойнт - Reference Point 7 1
САФИБ - SAFIB 9 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Федеральное казначейство России 1772 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 3
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 3
DDR - Double data rate 2730 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3769 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1889 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1473 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1386 1
Desktop computer - Системный блок - системник 435 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 1
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 162 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 440 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 20
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 99 18
Linux OS 9936 16
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 12
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 6
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 148 6
Microsoft Windows 15656 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 61 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Softline - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa 12 2
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 28 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 1
NVision Барьер 648 1
PRO32 - Connect 15 1
Этерсофт - WINE@Etersoft 19 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 206 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 26 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
VK WorkMail - Почта+ 22 1
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 27 1
Fraudex Vulns.io VM 10 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 64 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 1
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 63 1
Референс пойнт - Zodiaс.ITM - Зодиак.АйТиЭм 7 1
Apple macOS 2058 1
Епишин Олег 16 2
Мандик Игорь 15 1
Крючков Андрей 21 1
Гинда Дмитрий 7 1
Гринцевич Сергей 6 1
Михайлов Владимир 38 1
Гавриленко Александр 16 1
Варущенко Сергей 1 1
Рейнкер Юлия 1 1
Кирикова Евгения 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 20
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 103 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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