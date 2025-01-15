Мирзоев Мурад
Мирзоев Мурад и организации, системы, технологии, персоны:
|Епишин Олег 16 2
|Мандик Игорь 15 1
|Крючков Андрей 21 1
|Гинда Дмитрий 7 1
|Гринцевич Сергей 6 1
|Михайлов Владимир 38 1
|Гавриленко Александр 16 1
|Варущенко Сергей 1 1
|Рейнкер Юлия 1 1
|Кирикова Евгения 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.