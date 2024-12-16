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САФИБ SAFIB

САФИБ - SAFIB

Компания ООО "САФИБ" является разработчиком средства удаленного доступа и управления "Ассистент".  Продукт является аналогом ушедших с рынка продуктов Team Viewer и AnyDesk, имеет широкий функционал, может поставляться как облачное и коробочное решение. "Ассистент" сертифицирован ФСТЭК России и Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь.


16.12.2024 «Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с системой удаленного мониторинга «Ассистент» 2
14.05.2024 «Газинформсервис» и «САФИБ» представили импортонезависимое ИТ-решение 1
28.08.2023 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с «Ассистент» 1
19.07.2023 Хакеры переходят на российское ПО 1
29.11.2021 Программный комплекс «Ассистент» совместим с ОС AlterOS и пакетом офисных приложений AlterOffice 1
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 2
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 1
31.03.2020 РЕД ОС и «Ассистент» предлагают решение для удаленной работы 1
10.10.2019 «Ред софт» и «САФИБ» подтвердили совместимость ПО 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

САФИБ и организации, системы, технологии, персоны:

СоцИнформТех 2 2
Ред Софт - Red Soft 701 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
ALMI partner - АЛМИ партнер 93 2
Dr.Web - Доктор Веб 1254 2
Газинформсервис - ГИС 272 1
AnyDesk Software GmbH 30 1
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