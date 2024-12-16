САФИБ SAFIB
Компания ООО "САФИБ" является разработчиком средства удаленного доступа и управления "Ассистент". Продукт является аналогом ушедших с рынка продуктов Team Viewer и AnyDesk, имеет широкий функционал, может поставляться как облачное и коробочное решение. "Ассистент" сертифицирован ФСТЭК России и Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь.
САФИБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Панкратов Виталий 4 4
|Федин Алексей 4 2
|Орлов Станислав 48 2
|Рустамов Рустам 412 2
|Скулкин Олег 37 1
|Мирзоев Мурад 20 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Исхакова Наиля 1 1
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