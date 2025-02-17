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СоцИнформТех АСП АС Адресная социальная помощь


АС «Адресная социальная помощь» (АС «АСП») — универсальный программный продукт, совместимый с СУБД Postgres Pro Certified и обладающий подтвержденной высокой производительностью с учетом масштабных нагрузок и большого объема данных, динамическим управлением, современными средствами администрирования, профилирования и мониторинга нагрузки на БД, а также отказоустойчивостью и надежностью.


17.02.2025 АС «Адресная социальная помощь» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro Certified 2
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 1
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
01.04.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2019 г. 1
09.03.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2017 года 1
23.03.2015 БАРС Груп: Пришло время вводить жесткое планирование и контроль региональной информатизации 1
29.07.2014 МТС объединит учреждения социальной защиты Норильска в единую сеть 1
14.01.2008 Департамент соцзащиты Архангельской области закупает ПО 1
24.01.2007 Комитет по труду Мурманской области объявил конкурс на сопровождение АС «АСП» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

СоцИнформТех и организации, системы, технологии, персоны:

СоцИнформТех - Центр социально-информационных технологий 3 3
Dr.Web - Доктор Веб 1256 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1915 2
САФИБ - SAFIB 9 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12731 1
БАРС Груп 546 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 389 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4150 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2755 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 2
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 2
Администрация Краснодарского края 61 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4778 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1384 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 316 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 201 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 96 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 50 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 33 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 156 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
ГосИнформСистемы 128 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 7
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29839 2
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11663 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2489 2
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21251 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1427 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 529 2
Linux OS 10010 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1110 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 531 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3238 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 704 1
Microsoft Windows 15717 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 54 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 392 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2045 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2764 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 469 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 1
Microsoft Office Word 776 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2284 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 229 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 233 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
ФТС РФ ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
ГИС Кадры 89 1 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 93 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pg_probackup 24 1
Минцифры РФ - ЕИСУКС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 10 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 19 1
Федин Алексей 4 2
Орловский Виктор 381 1
Ахмерова Галина 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2432 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 755 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 752 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1781 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 562 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 671 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 800 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 705 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 327 2
Россия - ЦФО - Брянская область 354 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 935 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1233 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2921 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 691 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17463 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7487 1
Россия - УФО - Свердловская область 1507 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 910 1
Франция - Французская Республика 7860 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1675 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 614 1
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Россия - ЦФО - Ивановская область 522 1
Россия - УФО - Тюменская область 1158 1
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1200 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 392 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 506 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 852 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 575 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 429 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 570 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 408 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 726 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 489 1
Россия - ЦФО - Орловская область 324 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9997 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9870 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4162 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18632 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2912 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6161 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3569 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8739 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1647 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1083 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 600 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7638 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16370 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8077 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 491 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 600 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5785 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5798 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3663 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 555 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2318 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1373 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 165 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 498 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
Конституция Российской Федерации 59 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5855 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3124 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 218 1
ТВ-Новости АНО 7 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 51 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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