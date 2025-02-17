СоцИнформТех АСП АС Адресная социальная помощь
АС «Адресная социальная помощь» (АС «АСП») — универсальный программный продукт, совместимый с СУБД Postgres Pro Certified и обладающий подтвержденной высокой производительностью с учетом масштабных нагрузок и большого объема данных, динамическим управлением, современными средствами администрирования, профилирования и мониторинга нагрузки на БД, а также отказоустойчивостью и надежностью.
СоцИнформТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Федин Алексей 4 2
|Орловский Виктор 381 1
|Ахмерова Галина 10 1
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