АС «Адресная социальная помощь» (АС «АСП») — универсальный программный продукт, совместимый с СУБД Postgres Pro Certified и обладающий подтвержденной высокой производительностью с учетом масштабных нагрузок и большого объема данных, динамическим управлением, современными средствами администрирования, профилирования и мониторинга нагрузки на БД, а также отказоустойчивостью и надежностью.