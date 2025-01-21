Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166242
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70413
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Правительство Рязанской области Губернатор Рязанской области Рязанская областная Дума органы государственной власти

Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти


21.01.2025 Пассажиры ЦППК в Рязанской области смогут оформлять билеты с помощью Единой цифровой карты 1
22.11.2024 Поездки на общественном транспорте станут комфортнее и безопаснее в Рязанской области благодаря системе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
11.06.2024 OpenYard заключил соглашение с правительством Рязанской области 1
22.11.2022 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на бизнес-форум 1С:ERP более 6 тыс. руководителей и специалистов из 10 стран 1
12.04.2022 У заброшенных церквей Рязанщины заработали туристические навигаторы 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
02.04.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2020 г. 1
09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 1
02.07.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2019 г. 2
01.04.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2019 г. 2
14.06.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2018 г. 1
30.11.2017 «БАРС Груп» займется цифровизацией Рязанской области 1
15.06.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2017 г. 2
25.11.2016 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2016 года 1
08.06.2016 D-Link открыла в Рязани новый центр исследований и разработок 2
07.08.2015 «Ростелеком» в Рязанской области приступил к реализации второго этапа внедрения «Системы-112» 1
01.12.2014 Павел Исаков - Курс на импортозамещение будет стимулировать спрос госсектора на построение частных «облаков» руками российских интеграторов 1
06.05.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за апрель 2014 г. 1
31.10.2013 МТС инвестирует в развитие телеком-инфраструктуры Рязанской области более 400 млн руб. 1
15.05.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: апрель 2013 года 1
17.02.2012 МТС в 2012 г. обеспечит связью ряд государственных организаций Рязани 1
19.01.2012 «М2М телематика» оснастила оборудованием ГЛОНАСС школьные автобусы в Рязанской области 1
02.11.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: октябрь 2011 года 2
08.02.2011 В Рязанской области будет создан региональный ситуационный центр с использованием технологий ГЛОНАСС 1
07.12.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: ноябрь 2010 года 1
11.11.2010 Рязанская городская Дума переходит на СЭД «Дело» 2
10.11.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: октябрь 2010 года 1
03.09.2010 «М2М телематика» запустила «Социальный ГЛОНАСС» в Рязанской области 1
29.06.2010 Жители Рязани смогут узнавать время прибытия автобусов с помощью информационного табло 1
03.06.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: май 2010 3
20.01.2010 МТС выиграла ряд тендеров на обслуживание органов госвласти в регионах ЦФО 2
03.12.2009 Новое в ИКТ-законодательстве: ноябрь 2009 2

Публикаций - 33, упоминаний - 43

Правительство Рязанской области и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 4
М2М телематика - НИС М2М 232 4
Ростелеком 9703 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 1
Softline - Софтлайн 2811 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 1
8213 1
БАРС Груп 545 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 33 1
KoderLine - Кодерлайн 5 1
АртАйТи - artIT 2 1
1С-Рарус 887 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 15 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
D-Link - Д-Линк Трейд 361 1
ТелеМед 14 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Информ 303 1
Ростех - Радиозавод 68 1
Рязанский ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Технопарк 6 1
Регион-Курск Информационный Центр ГУП КО 3 1
СофтЭксперт 47 1
РусГидро ИТ сервис 16 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Центр открытых разработок - OpenYard 25 1
Минпромнауки РФ - Компас НТЦ Оборонного Комплекса ФГУП - ВНИИ межотраслевой информации 1 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
Связной ГК 1369 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 35 1
Цифровой регион АНО 1 1
Газпром нефть 618 1
Деловые Линии ГК 67 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 6 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 13 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 30 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 85 1
ВТБ Недвижимость 3 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 9 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Газпром метанол - Сибметахим - Сибирская метанольная химическая компания 2 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 68 1
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 3 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 37 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 28 1
Водоканал МУП 12 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
101Hotels.com 456 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 11 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 16
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2738 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 6
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 6
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 5
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 4
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 38 4
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 4
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 4
Правительство Челябинской области 63 4
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 4
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 4
Администрация Краснодарского края 61 4
Федеральное казначейство России 1772 3
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 3
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 53 3
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 3
Администрация Курской области 28 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 3
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 3
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 3
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 77 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 14
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2118 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20604 9
Оповещение и уведомление - Notification 4609 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9330 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11054 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3773 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12743 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7551 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10079 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10966 4
Электронный документ - Electronic document 1455 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 884 4
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 644 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24456 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16133 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1226 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 770 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3218 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 3
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 7 2
Архивный фонд РФ 100 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 969 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 36 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2031 1
Microsoft Office Word 776 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 323 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 248 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
МТС 3G-сеть 116 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 15 1
1С:Контрагент 7 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
1С:Аналитика 18 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 1
Правительство Москвы - Портал поставщиков города Москвы - zakupki.mos.ru 7 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
ЭОС Дело-web 209 1
1С:Корпорация 48 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 93 1
1С:ЭПД 4 1
Ляк Александр 50 2
Щелоков Евгений 4 2
Валяева Елизавета 72 2
Орловский Виктор 379 1
Ахмеров Тимур 87 1
Нуралиев Борис 289 1
Любимов Николай 6 1
Брускина Татьяна 4 1
Махмудов Марат 1 1
Лобан Олег 7 1
Исаков Павел 1 1
Ворфоломеев Андрей 1 1
Савичев Андрей 1 1
Еремин Валерий 1 1
Морозова Оксана 1 1
Липпинг Владимир 3 1
Нуждина Светлана 1 1
Уворвихвост Артем 1 1
Ковачёва Наталья 1 1
Белогорцев Алексей 6 1
Кучин Игорь 1 1
Русских Роман 2 1
Путин Владимир 3171 1
Супрун Павел 1 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 554 32
Россия - РФ - Российская федерация 144235 24
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 12
Россия - ЮФО - Волгоградская область 743 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 9
Россия - УФО - Свердловская область 1492 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 6
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 846 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 815 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1194 5
Россия - УФО - Челябинская область 1210 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 5
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 5
Россия - ЦФО - Ярославская область 850 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2415 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 877 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 4
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 4
Россия - УФО - Тюменская область 1142 4
Россия - СФО - Омская область 666 4
Россия - ПФО - Пензенская область 589 4
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 4
Россия - ЦФО - Курская область 651 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1283 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1873 4
Россия - ЦФО - Калужская область 980 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 564 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 483 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 604 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 3
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 324 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 27
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 15
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 11
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8652 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9928 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 9
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2900 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 7
Энергетика - Energy - Energetically 5085 7
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2128 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5828 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 4
НКО - Некоммерческая организация 500 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5765 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 4
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 399 4
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 256 4
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 4
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 3
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 386 3
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 171 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 493 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6963 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 2
Автокод (портал) 34 1
Кабардино-Балкарская правда 1 1
ТВ-Новости АНО 7 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 960 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 70 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 16 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
РГУ имени С.А. Есенина - Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 3 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
1С:ERP Бизнес-форум 18 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
1С:Проект года 23 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335794, в очереди разбора - 773377.
Создано именных указателей - 166242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще