Правительство Рязанской области Губернатор Рязанской области Рязанская областная Дума органы государственной власти
Правительство Рязанской области и организации, системы, технологии, персоны:
|Ляк Александр 50 2
|Щелоков Евгений 4 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Орловский Виктор 379 1
|Ахмеров Тимур 87 1
|Нуралиев Борис 289 1
|Любимов Николай 6 1
|Брускина Татьяна 4 1
|Махмудов Марат 1 1
|Лобан Олег 7 1
|Исаков Павел 1 1
|Ворфоломеев Андрей 1 1
|Савичев Андрей 1 1
|Еремин Валерий 1 1
|Морозова Оксана 1 1
|Липпинг Владимир 3 1
|Нуждина Светлана 1 1
|Уворвихвост Артем 1 1
|Ковачёва Наталья 1 1
|Белогорцев Алексей 6 1
|Кучин Игорь 1 1
|Русских Роман 2 1
|Путин Владимир 3171 1
|Супрун Павел 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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