М2М телематика НИС М2М
|03.06.2014
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АФК «Система» передумала продавать «М2М Телематика». Компания умирает
АФК «Система» чуть было не продала контрольный пакет акций холдинга «М2М Телематика», занимающегося оказанием телематических услуг и разработкой и внедрением систем мониторинга и навигационного оборудования. Согласно материалам корпорации, соответствующее решени
|20.11.2013
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«М2М телематика» выпустила новую версию программного обеспечения для мониторинга и управления транспортом
Группа компаний «М2М телематика» сообщила о выпуске новой версии программного обеспечения CyberWeb, предназначенного для использования услуги web-доступа и позволяющего осуществлять мониторинг и оперативный кон
|06.09.2013
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«М2М телематика» выбрала партнера в Северной и Южной Осетии
В рамках реализации новой партнерской программы группа компаний «М2М телематика» открыла официальное представительство по Республикам Северная и Южная Осетия. 30 августа 2013 г. подписан договор с новым региональным партнером, работающим на базе компании «Гл
|26.08.2013
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«М2М телематика» открыла авторизованные сервисные центры в Волгограде, Тамбове и Хабаровске
Авторизованные сервисные центры группы компаний «М2М телематика» открылись в Волгограде, Тамбове и Хабаровске на базе региональных диспетчерск
|02.08.2013
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В «М2М телематике» приступил к обязанностям новый технический директор
Компания «М2М телематика» сообщила о том, что с 1 августа 2013 г. приступил к обязанностям заместитель
|31.07.2013
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В «М2М Телематика» назначен новый гендиректор
Напомним, что по версии МВД именно при выполнении контракта с «Российскими космическими системами» «М2М Телематика» перечислила 8 фиктивным фирмам 388 млн руб. Смена первого лица компании прохо
|31.07.2013
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Новым гендиректором «М2М телематики» стал Вячеслав Чистяков
Компания «М2М телематика» сообщила о том, что в соответствии с решением совета директоров компании от 2
|03.07.2013
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«М2М телематика» провела тендер среди заводов на производство навигационно-связного оборудования нового поколения
Группа компаний «М2М телематика» (51% акций принадлежит АФК «Система») провела тендер среди заводов на произво
|28.06.2013
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Экс-боссов «М2М Телематика» подозревают в махинациях с ГЛОНАСС
Управление по экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБПК) МВД России по Москве сообщило о выявлении новых фактов мошенничества со стороны бывшего руководства компании «М2М Телематика». Как говорится в сообщении ведомства, речь идет о контракте по оснащению столичного транспорта аппаратно-программными навигационными комплексами «Хитон», который «М2М Телемат
|28.06.2013
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Выявлены дополнительные факты хищения бюджетных средств, выделенных в рамках ФЦП ГЛОНАСС
противодействия коррупции г. Москвы поступила информация в отношении бывшего руководства компании «М2М телематика» по фактам совершения мошеннических действий и хищения товарно-материальных це
|19.06.2013
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«М2М телематика» обеспечивает работу «Антикризисного центра республики Марий Эл»
Региональный диспетчерский центр «М2М телематики» в республике Марий Эл — компания «ГЛОНАСС-12» — обеспечивает работу республик
|07.06.2013
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«М2М телематика» оснастит навигационным оборудованием транспорт ФТС России
Компания «М2М телематика» выиграла тендер на поставку автомобильного навигационного оборудования ГЛОНАС
|28.05.2013
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ГЛОНАСС-решения «М2М телематики» прошли испытания на пилотных объектах Росавтодора
Группа компаний «М2М телематика» объявила о завершении проекта по созданию опытного участка системы контроля д
|06.03.2013
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Бывший гендиректор МГТС возглавил «М2М телематику»
Основная задача руководства компании на данном этапе - дальнейшее развитие бизнеса Группы компаний «М2М телематика» и повышение его эффективности, разработка и продвижение инновационных техноло
|16.01.2013
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«М2М телематика» сдала в промышленную эксплуатацию систему мониторинга техники «Лизинговой компании «КАМАЗ»
Навигационно-информационная система федерального масштаба, разработанная холдингом «М2М телематика», принята в промышленную эксплуатацию «Лизинговой компанией «КАМАЗ». В рамках
|19.12.2012
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ГЛОНАСС-оборудование «М2М телематики» интегрировано в технику Liebherr
Инженеры холдинга «М2М телематика» совместно с европейскими коллегами из холдинга Liebherr провели опытно-исслед
|14.12.2012
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«М2М телематика» внедряет двухуровневую систему управления на основе ГЛОНАСС в группе компаний «Автолайн»
До конца 2012 г. навигационно-связным оборудованием «М2М телематики» будет оснащено 2 тыс. транспортных средств группы компаний «Автолайн», одного
|05.12.2012
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ГЛОНАСС-решения «М2М телематики» внедрены в «Торговом Доме «Оргхим»
ГЛОНАСС-решения группы компаний «М2М телематика» внедрены в бизнес-процессы одного из крупнейших биохимических холдингов в мир
|17.10.2012
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«М2М телематика» расширяет свое присутствие в Уральском федеральном округе
В Шадринске начал свою работу региональный диспетчерский центр (РДЦ) холдинга «М2М телематика» - компания «Асмат». Помимо диспетчеризации и обеспечения региональной безопасности на транспорте, РДЦ будет предоставлять навигационно-информационные услуги предприятиям различн
|29.08.2012
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На маршруты Москвы выйдут 170 новых автобусов, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС
ских перевозок транспорт будет оборудован комплексом программно-аппаратных средств группы компаний «М2М телематика». Программно-аппаратный комплекс, устанавливаемый на автобусы «Волжанин», вклю
|22.08.2012
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До конца года на дорогах Москвы появятся еще 263 троллейбуса, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС
рогах Москвы появятся еще 263 безопасных троллейбуса, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС от компании «М2М телематика». Поставку транспортных средств в ГУП «Мосгортранс» выполняет компания «Тролза
|18.06.2012
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Группа компаний «НИС-М2М» планирует увеличить выручку в нефтегазовом секторе до 1 млрд руб.
роцессы предприятий нефтегазового сектора», - комментирует исполнительный директор группы компаний «М2М телематика» Алексей Смятских. Опыт внедрений показывает, что экономический эффект от испо
|04.06.2012
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«М2М телематика» открыла региональный диспетчерский центр в Вологодской области
странения технологий ГЛОНАСС и создания единого навигационно-информационного пространства в России «М2М телематика» усиливает свои позиции в субъектах Российской Федерации за счет глобального р
|24.05.2012
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«М2М телематика» выпустила ГЛОНАСС-терминал с поддержкой Wi-Fi
Компания «М2М телематика» анонсировала выход оборудования ГЛОНАСС с расширенным функционалом. Новое бор
|12.05.2012
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Партнерская сеть группы компаний «НИС-М2М» объединила все регионы РФ
онно-информационное пространство России». После передачи контрольного пакета акций группы компаний «М2М телематика» федеральному сетевому оператору «НИС ГЛОНАСС» партнерская сеть группы компани
|26.04.2012
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Москвичи с осени смогут следить за движением общественного транспорта через интернет
на конкретную остановку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на разработчика сайта - группу компаний «М2М телематика». Разработка сайта - часть проекта по созданию автоматизированной системы дисп
|21.03.2012
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19 школьных автобусов Ивановской области оснащены оборудованием ГЛОНАСС
В рамках реализации проекта «Социальный ГЛОНАСС» на транспорте, который группа компаний «М2М телематика» реализует с августа 2010 г., 19 школьных автобусов Ивановской области оснащен
|16.03.2012
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Терминал «М2М телематики» прошел испытания в рамках проекта «ЭРА ГЛОНАСС»
ялись тестовые испытания пилотных образцов терминала «ЭРА ГЛОНАСС», созданного инженерами холдинга «М2М телематика». Тестирование прошло в рамках реализации очередного этапа проекта «ЭРА ГЛОНАС
|28.02.2012
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«М2М телематика» поставила оборудование ГЛОНАСС для «Лизинговой компании «КАМАЗ»
Группа компаний «М2М телематика» поставила оборудование ГЛОНАСС для нужд дочерней компании автомобильного концерна «КАМАЗ» - «Лизинговой компании «КАМАЗ». В соответствии с условиями соглашения навигационно-связ
|24.02.2012
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В России создано единое ГЛОНАСС пространство для мониторинга опасных грузов
Холдинг «М2М телематика», технологический партнер федерального сетевого оператора «НИС ГЛОНАСС», разра
|19.01.2012
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«М2М телематика» оснастила оборудованием ГЛОНАСС школьные автобусы в Рязанской области
Региональный партнер Группы компаний «М2М телематика» - «М2М телематика Рязань» - объявила о завершении проекта по оснащению
|22.11.2011
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«М2М телематика» выпустила новое ГЛОНАСС-решение для высокоточного позиционирования
«М2М телематика» расширяет возможности объектно-ориентированных М2М-услуг. Группа компаний выпускает на рынок принципиально новое ГЛОНАСС-решение для высокоточного позиционирования – систему М2М
|21.11.2011
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«М2М телематика» открыла региональный диспетчерский центр в Казахстане
Группа компаний «М2М телематика» приступила к формированию единого информационного ГЛОНАСС-пространства и внед
|11.11.2011
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13 региональных диспетчерских центров «М2М телематики» создали некоммерческое партнерство
ператора «НИС ГЛОНАСС», и поставщика программного обеспечения и информационно-навигационных систем «М2М Телематика». В состав некоммерческого партнерства, созданного под патронажем «НИС ГЛОНАСС
|03.11.2011
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«М2М телематика» выводит ГЛОНАСС на речной транспорт
Новый ГЛОНАСС-терминал М2М-Cyber GLX Case, производства группы компаний «М2М телематика», получил сертификат соответствия требованиям российского речного регистра. М2
|01.11.2011
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«М2М телематика» разработала собственную ГИС-платформу
Группа компаний «М2М телематика» разработала собственный программный продукт М2М-GIS Platform (ГИС-платформа),
|19.10.2011
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«М2М телематика» расширяет сферу применения М2М-услуг
«М2М телематика», следуя новейшим трендам развития мирового навигационного рынка, разработала
|27.09.2011
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«М2М телематика» открыла новый сервисный центр в Калуге
«Проксим» прошли интенсивное техническое обучение и получили соответствующие сертификаты компании «М2М телематика». Теперь в рамках сервисного центра возможно производить тестирование, техниче
|21.09.2011
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«М2М телематика» открыла новые региональные диспетчерские центры в Нижнем Новгороде и Волгограде
ограммы М2М-BusinessSolution состоялось открытие региональных диспетчерских центров (РДЦ) компании «М2М телематика» в Нижнем Новгороде (на базе «Сантел навигация – НН») и Волгограде (компания «
|20.09.2011
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Клиенты «М2М телематики» смогут застраховать риски в рамках внедрения систем мониторинга
роходившей с 6 по 9 сентября в Подмосковье, подписано соглашение о сотрудничестве между компаниями «М2М телематика» и «Росгосстрах». Теперь транспортным компаниям – клиентам группы компаний «
М2М телематика и организации, системы, технологии, персоны:
|Смятских Алексей 48 39
|Гурко Александр 136 30
|Путин Владимир 2971 11
|Белянко Евгений 21 11
|Иванов Сергей 378 10
|Хадонова Светлана 14 10
|Урличич Юрий 52 10
|Платонов Андрей 9 7
|Перминов Анатолий 130 6
|Нечаев Иван 60 6
|Евтушенков Владимир 206 5
|Краус Олег 11 5
|Медведев Дмитрий 1644 5
|Полторацкий Виталий 6 5
|Боев Сергей 25 4
|Щелоков Евгений 4 4
|Григорьева Евгения 60 4
|Шульгин Георгий 9 4
|Грушелевский Игорь 4 4
|Пальталлер Иван 3 3
|Самойлов Евгений 5 3
|Сатовский Борис 10 3
|Куценко Алексей 3 3
|Коркуш Анатолий 4 3
|Сурков Владислав 73 3
|Левитин Игорь 35 3
|Шамолин Михаил 124 2
|Шилов Анатолий 8 2
|Аммосов Юрий 46 2
|Юрчихин Федор 37 2
|Крылов Михаил 5 2
|Емельянов Станислав 67 2
|Чистяков Вячеслав 3 2
|Титов Герман 7 2
|Собянин Сергей 310 2
|Недосеков Андрей 23 2
|Чуб Александр 41 2
|Шойгу Сергей 86 2
|Лопатин Виктор 25 2
|Борисов Юрий 115 2
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