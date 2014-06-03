М2М телематика - НИС М2М

АФК «Система» передумала продавать «М2М Телематика». Компания умирает АФК «Система» чуть было не продала контрольный пакет акций холдинга «М2М Телематика», занимающегося оказанием телематических услуг и разработкой и внедрением систем мониторинга и навигационного оборудования. Согласно материалам корпорации, соответствующее решени

«М2М телематика» выпустила новую версию программного обеспечения для мониторинга и управления транспортом Группа компаний «М2М телематика» сообщила о выпуске новой версии программного обеспечения CyberWeb, предназначенного для использования услуги web-доступа и позволяющего осуществлять мониторинг и оперативный кон

«М2М телематика» выбрала партнера в Северной и Южной Осетии В рамках реализации новой партнерской программы группа компаний «М2М телематика» открыла официальное представительство по Республикам Северная и Южная Осетия. 30 августа 2013 г. подписан договор с новым региональным партнером, работающим на базе компании «Гл

«М2М телематика» открыла авторизованные сервисные центры в Волгограде, Тамбове и Хабаровске Авторизованные сервисные центры группы компаний «М2М телематика» открылись в Волгограде, Тамбове и Хабаровске на базе региональных диспетчерск

В «М2М телематике» приступил к обязанностям новый технический директор Компания «М2М телематика» сообщила о том, что с 1 августа 2013 г. приступил к обязанностям заместитель

В «М2М Телематика» назначен новый гендиректор Напомним, что по версии МВД именно при выполнении контракта с «Российскими космическими системами» «М2М Телематика» перечислила 8 фиктивным фирмам 388 млн руб. Смена первого лица компании прохо

Новым гендиректором «М2М телематики» стал Вячеслав Чистяков Компания «М2М телематика» сообщила о том, что в соответствии с решением совета директоров компании от 2

«М2М телематика» провела тендер среди заводов на производство навигационно-связного оборудования нового поколения Группа компаний «М2М телематика» (51% акций принадлежит АФК «Система») провела тендер среди заводов на произво

Экс-боссов «М2М Телематика» подозревают в махинациях с ГЛОНАСС Управление по экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБПК) МВД России по Москве сообщило о выявлении новых фактов мошенничества со стороны бывшего руководства компании «М2М Телематика». Как говорится в сообщении ведомства, речь идет о контракте по оснащению столичного транспорта аппаратно-программными навигационными комплексами «Хитон», который «М2М Телемат

Выявлены дополнительные факты хищения бюджетных средств, выделенных в рамках ФЦП ГЛОНАСС противодействия коррупции г. Москвы поступила информация в отношении бывшего руководства компании «М2М телематика» по фактам совершения мошеннических действий и хищения товарно-материальных це

«М2М телематика» обеспечивает работу «Антикризисного центра республики Марий Эл» Региональный диспетчерский центр «М2М телематики» в республике Марий Эл — компания «ГЛОНАСС-12» — обеспечивает работу республик

«М2М телематика» оснастит навигационным оборудованием транспорт ФТС России Компания «М2М телематика» выиграла тендер на поставку автомобильного навигационного оборудования ГЛОНАС

ГЛОНАСС-решения «М2М телематики» прошли испытания на пилотных объектах Росавтодора Группа компаний «М2М телематика» объявила о завершении проекта по созданию опытного участка системы контроля д

Бывший гендиректор МГТС возглавил «М2М телематику» Основная задача руководства компании на данном этапе - дальнейшее развитие бизнеса Группы компаний «М2М телематика» и повышение его эффективности, разработка и продвижение инновационных техноло

«М2М телематика» сдала в промышленную эксплуатацию систему мониторинга техники «Лизинговой компании «КАМАЗ» Навигационно-информационная система федерального масштаба, разработанная холдингом «М2М телематика», принята в промышленную эксплуатацию «Лизинговой компанией «КАМАЗ». В рамках

ГЛОНАСС-оборудование «М2М телематики» интегрировано в технику Liebherr Инженеры холдинга «М2М телематика» совместно с европейскими коллегами из холдинга Liebherr провели опытно-исслед

«М2М телематика» внедряет двухуровневую систему управления на основе ГЛОНАСС в группе компаний «Автолайн» До конца 2012 г. навигационно-связным оборудованием «М2М телематики» будет оснащено 2 тыс. транспортных средств группы компаний «Автолайн», одного

ГЛОНАСС-решения «М2М телематики» внедрены в «Торговом Доме «Оргхим» ГЛОНАСС-решения группы компаний «М2М телематика» внедрены в бизнес-процессы одного из крупнейших биохимических холдингов в мир

«М2М телематика» расширяет свое присутствие в Уральском федеральном округе В Шадринске начал свою работу региональный диспетчерский центр (РДЦ) холдинга «М2М телематика» - компания «Асмат». Помимо диспетчеризации и обеспечения региональной безопасности на транспорте, РДЦ будет предоставлять навигационно-информационные услуги предприятиям различн

На маршруты Москвы выйдут 170 новых автобусов, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС ских перевозок транспорт будет оборудован комплексом программно-аппаратных средств группы компаний «М2М телематика». Программно-аппаратный комплекс, устанавливаемый на автобусы «Волжанин», вклю

До конца года на дорогах Москвы появятся еще 263 троллейбуса, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС рогах Москвы появятся еще 263 безопасных троллейбуса, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС от компании «М2М телематика». Поставку транспортных средств в ГУП «Мосгортранс» выполняет компания «Тролза

Группа компаний «НИС-М2М» планирует увеличить выручку в нефтегазовом секторе до 1 млрд руб. роцессы предприятий нефтегазового сектора», - комментирует исполнительный директор группы компаний «М2М телематика» Алексей Смятских. Опыт внедрений показывает, что экономический эффект от испо

«М2М телематика» открыла региональный диспетчерский центр в Вологодской области странения технологий ГЛОНАСС и создания единого навигационно-информационного пространства в России «М2М телематика» усиливает свои позиции в субъектах Российской Федерации за счет глобального р

«М2М телематика» выпустила ГЛОНАСС-терминал с поддержкой Wi-Fi Компания «М2М телематика» анонсировала выход оборудования ГЛОНАСС с расширенным функционалом. Новое бор

Партнерская сеть группы компаний «НИС-М2М» объединила все регионы РФ онно-информационное пространство России». После передачи контрольного пакета акций группы компаний «М2М телематика» федеральному сетевому оператору «НИС ГЛОНАСС» партнерская сеть группы компани

Москвичи с осени смогут следить за движением общественного транспорта через интернет на конкретную остановку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на разработчика сайта - группу компаний «М2М телематика». Разработка сайта - часть проекта по созданию автоматизированной системы дисп

19 школьных автобусов Ивановской области оснащены оборудованием ГЛОНАСС В рамках реализации проекта «Социальный ГЛОНАСС» на транспорте, который группа компаний «М2М телематика» реализует с августа 2010 г., 19 школьных автобусов Ивановской области оснащен

Терминал «М2М телематики» прошел испытания в рамках проекта «ЭРА ГЛОНАСС» ялись тестовые испытания пилотных образцов терминала «ЭРА ГЛОНАСС», созданного инженерами холдинга «М2М телематика». Тестирование прошло в рамках реализации очередного этапа проекта «ЭРА ГЛОНАС

«М2М телематика» поставила оборудование ГЛОНАСС для «Лизинговой компании «КАМАЗ» Группа компаний «М2М телематика» поставила оборудование ГЛОНАСС для нужд дочерней компании автомобильного концерна «КАМАЗ» - «Лизинговой компании «КАМАЗ». В соответствии с условиями соглашения навигационно-связ

В России создано единое ГЛОНАСС пространство для мониторинга опасных грузов Холдинг «М2М телематика», технологический партнер федерального сетевого оператора «НИС ГЛОНАСС», разра

«М2М телематика» оснастила оборудованием ГЛОНАСС школьные автобусы в Рязанской области Региональный партнер Группы компаний «М2М телематика» - «М2М телематика Рязань» - объявила о завершении проекта по оснащению

«М2М телематика» выпустила новое ГЛОНАСС-решение для высокоточного позиционирования «М2М телематика» расширяет возможности объектно-ориентированных М2М-услуг. Группа компаний выпускает на рынок принципиально новое ГЛОНАСС-решение для высокоточного позиционирования – систему М2М

«М2М телематика» открыла региональный диспетчерский центр в Казахстане Группа компаний «М2М телематика» приступила к формированию единого информационного ГЛОНАСС-пространства и внед

13 региональных диспетчерских центров «М2М телематики» создали некоммерческое партнерство ператора «НИС ГЛОНАСС», и поставщика программного обеспечения и информационно-навигационных систем «М2М Телематика». В состав некоммерческого партнерства, созданного под патронажем «НИС ГЛОНАСС

«М2М телематика» выводит ГЛОНАСС на речной транспорт Новый ГЛОНАСС-терминал М2М-Cyber GLX Case, производства группы компаний «М2М телематика», получил сертификат соответствия требованиям российского речного регистра. М2

«М2М телематика» разработала собственную ГИС-платформу Группа компаний «М2М телематика» разработала собственный программный продукт М2М-GIS Platform (ГИС-платформа),

«М2М телематика» расширяет сферу применения М2М-услуг «М2М телематика», следуя новейшим трендам развития мирового навигационного рынка, разработала

«М2М телематика» открыла новый сервисный центр в Калуге «Проксим» прошли интенсивное техническое обучение и получили соответствующие сертификаты компании «М2М телематика». Теперь в рамках сервисного центра возможно производить тестирование, техниче

«М2М телематика» открыла новые региональные диспетчерские центры в Нижнем Новгороде и Волгограде ограммы М2М-BusinessSolution состоялось открытие региональных диспетчерских центров (РДЦ) компании «М2М телематика» в Нижнем Новгороде (на базе «Сантел навигация – НН») и Волгограде (компания «