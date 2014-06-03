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М2М телематика НИС М2М

М2М телематика - НИС М2М


03.06.2014 АФК «Система» передумала продавать «М2М Телематика». Компания умирает

АФК «Система» чуть было не продала контрольный пакет акций холдинга «М2М Телематика», занимающегося оказанием телематических услуг и разработкой и внедрением систем мониторинга и навигационного оборудования. Согласно материалам корпорации, соответствующее решени
20.11.2013 «М2М телематика» выпустила новую версию программного обеспечения для мониторинга и управления транспортом

Группа компаний «М2М телематика» сообщила о выпуске новой версии программного обеспечения CyberWeb, предназначенного для использования услуги web-доступа и позволяющего осуществлять мониторинг и оперативный кон
06.09.2013 «М2М телематика» выбрала партнера в Северной и Южной Осетии

В рамках реализации новой партнерской программы группа компаний «М2М телематика» открыла официальное представительство по Республикам Северная и Южная Осетия. 30 августа 2013 г. подписан договор с новым региональным партнером, работающим на базе компании «Гл
26.08.2013 «М2М телематика» открыла авторизованные сервисные центры в Волгограде, Тамбове и Хабаровске

Авторизованные сервисные центры группы компаний «М2М телематика» открылись в Волгограде, Тамбове и Хабаровске на базе региональных диспетчерск
02.08.2013 В «М2М телематике» приступил к обязанностям новый технический директор

Компания «М2М телематика» сообщила о том, что с 1 августа 2013 г. приступил к обязанностям заместитель

31.07.2013 В «М2М Телематика» назначен новый гендиректор

Напомним, что по версии МВД именно при выполнении контракта с «Российскими космическими системами» «М2М Телематика» перечислила 8 фиктивным фирмам 388 млн руб. Смена первого лица компании прохо
31.07.2013 Новым гендиректором «М2М телематики» стал Вячеслав Чистяков

Компания «М2М телематика» сообщила о том, что в соответствии с решением совета директоров компании от 2
03.07.2013 «М2М телематика» провела тендер среди заводов на производство навигационно-связного оборудования нового поколения

Группа компаний «М2М телематика» (51% акций принадлежит АФК «Система») провела тендер среди заводов на произво
28.06.2013 Экс-боссов «М2М Телематика» подозревают в махинациях с ГЛОНАСС

Управление по экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБПК) МВД России по Москве сообщило о выявлении новых фактов мошенничества со стороны бывшего руководства компании «М2М Телематика». Как говорится в сообщении ведомства, речь идет о контракте по оснащению столичного транспорта аппаратно-программными навигационными комплексами «Хитон», который «М2М Телемат
28.06.2013 Выявлены дополнительные факты хищения бюджетных средств, выделенных в рамках ФЦП ГЛОНАСС

противодействия коррупции г. Москвы поступила информация в отношении бывшего руководства компании «М2М телематика» по фактам совершения мошеннических действий и хищения товарно-материальных це
19.06.2013 «М2М телематика» обеспечивает работу «Антикризисного центра республики Марий Эл»

Региональный диспетчерский центр «М2М телематики» в республике Марий Эл — компания «ГЛОНАСС-12» — обеспечивает работу республик
07.06.2013 «М2М телематика» оснастит навигационным оборудованием транспорт ФТС России

Компания «М2М телематика» выиграла тендер на поставку автомобильного навигационного оборудования ГЛОНАС
28.05.2013 ГЛОНАСС-решения «М2М телематики» прошли испытания на пилотных объектах Росавтодора

Группа компаний «М2М телематика» объявила о завершении проекта по созданию опытного участка системы контроля д
06.03.2013 Бывший гендиректор МГТС возглавил «М2М телематику»

Основная задача руководства компании на данном этапе - дальнейшее развитие бизнеса Группы компаний «М2М телематика» и повышение его эффективности, разработка и продвижение инновационных техноло
16.01.2013 «М2М телематика» сдала в промышленную эксплуатацию систему мониторинга техники «Лизинговой компании «КАМАЗ»

Навигационно-информационная система федерального масштаба, разработанная холдингом «М2М телематика», принята в промышленную эксплуатацию «Лизинговой компанией «КАМАЗ». В рамках

19.12.2012 ГЛОНАСС-оборудование «М2М телематики» интегрировано в технику Liebherr

Инженеры холдинга «М2М телематика» совместно с европейскими коллегами из холдинга Liebherr провели опытно-исслед
14.12.2012 «М2М телематика» внедряет двухуровневую систему управления на основе ГЛОНАСС в группе компаний «Автолайн»

До конца 2012 г. навигационно-связным оборудованием «М2М телематики» будет оснащено 2 тыс. транспортных средств группы компаний «Автолайн», одного
05.12.2012 ГЛОНАСС-решения «М2М телематики» внедрены в «Торговом Доме «Оргхим»

ГЛОНАСС-решения группы компаний «М2М телематика» внедрены в бизнес-процессы одного из крупнейших биохимических холдингов в мир
17.10.2012 «М2М телематика» расширяет свое присутствие в Уральском федеральном округе

В Шадринске начал свою работу региональный диспетчерский центр (РДЦ) холдинга «М2М телематика» - компания «Асмат». Помимо диспетчеризации и обеспечения региональной безопасности на транспорте, РДЦ будет предоставлять навигационно-информационные услуги предприятиям различн
29.08.2012 На маршруты Москвы выйдут 170 новых автобусов, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС

ских перевозок транспорт будет оборудован комплексом программно-аппаратных средств группы компаний «М2М телематика». Программно-аппаратный комплекс, устанавливаемый на автобусы «Волжанин», вклю
22.08.2012 До конца года на дорогах Москвы появятся еще 263 троллейбуса, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС

рогах Москвы появятся еще 263 безопасных троллейбуса, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС от компании «М2М телематика». Поставку транспортных средств в ГУП «Мосгортранс» выполняет компания «Тролза
18.06.2012 Группа компаний «НИС-М2М» планирует увеличить выручку в нефтегазовом секторе до 1 млрд руб.

роцессы предприятий нефтегазового сектора», - комментирует исполнительный директор группы компаний «М2М телематика» Алексей Смятских. Опыт внедрений показывает, что экономический эффект от испо
04.06.2012 «М2М телематика» открыла региональный диспетчерский центр в Вологодской области

странения технологий ГЛОНАСС и создания единого навигационно-информационного пространства в России «М2М телематика» усиливает свои позиции в субъектах Российской Федерации за счет глобального р
24.05.2012 «М2М телематика» выпустила ГЛОНАСС-терминал с поддержкой Wi-Fi

Компания «М2М телематика» анонсировала выход оборудования ГЛОНАСС с расширенным функционалом. Новое бор
12.05.2012 Партнерская сеть группы компаний «НИС-М2М» объединила все регионы РФ

онно-информационное пространство России». После передачи контрольного пакета акций группы компаний «М2М телематика» федеральному сетевому оператору «НИС ГЛОНАСС» партнерская сеть группы компани
26.04.2012 Москвичи с осени смогут следить за движением общественного транспорта через интернет

на конкретную остановку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на разработчика сайта - группу компаний «М2М телематика». Разработка сайта - часть проекта по созданию автоматизированной системы дисп
21.03.2012 19 школьных автобусов Ивановской области оснащены оборудованием ГЛОНАСС

В рамках реализации проекта «Социальный ГЛОНАСС» на транспорте, который группа компаний «М2М телематика» реализует с августа 2010 г., 19 школьных автобусов Ивановской области оснащен
16.03.2012 Терминал «М2М телематики» прошел испытания в рамках проекта «ЭРА ГЛОНАСС»

ялись тестовые испытания пилотных образцов терминала «ЭРА ГЛОНАСС», созданного инженерами холдинга «М2М телематика». Тестирование прошло в рамках реализации очередного этапа проекта «ЭРА ГЛОНАС
28.02.2012 «М2М телематика» поставила оборудование ГЛОНАСС для «Лизинговой компании «КАМАЗ»

Группа компаний «М2М телематика» поставила оборудование ГЛОНАСС для нужд дочерней компании автомобильного концерна «КАМАЗ» - «Лизинговой компании «КАМАЗ». В соответствии с условиями соглашения навигационно-связ
24.02.2012 В России создано единое ГЛОНАСС пространство для мониторинга опасных грузов

Холдинг «М2М телематика», технологический партнер федерального сетевого оператора «НИС ГЛОНАСС», разра
19.01.2012 «М2М телематика» оснастила оборудованием ГЛОНАСС школьные автобусы в Рязанской области

Региональный партнер Группы компаний «М2М телематика» - «М2М телематика Рязань» - объявила о завершении проекта по оснащению
22.11.2011 «М2М телематика» выпустила новое ГЛОНАСС-решение для высокоточного позиционирования

«М2М телематика» расширяет возможности объектно-ориентированных М2М-услуг. Группа компаний выпускает на рынок принципиально новое ГЛОНАСС-решение для высокоточного позиционирования – систему М2М
21.11.2011 «М2М телематика» открыла региональный диспетчерский центр в Казахстане

Группа компаний «М2М телематика» приступила к формированию единого информационного ГЛОНАСС-пространства и внед
11.11.2011 13 региональных диспетчерских центров «М2М телематики» создали некоммерческое партнерство

ператора «НИС ГЛОНАСС», и поставщика программного обеспечения и информационно-навигационных систем «М2М Телематика». В состав некоммерческого партнерства, созданного под патронажем «НИС ГЛОНАСС
03.11.2011 «М2М телематика» выводит ГЛОНАСС на речной транспорт

Новый ГЛОНАСС-терминал М2М-Cyber GLX Case, производства группы компаний «М2М телематика», получил сертификат соответствия требованиям российского речного регистра. М2
01.11.2011 «М2М телематика» разработала собственную ГИС-платформу

Группа компаний «М2М телематика» разработала собственный программный продукт М2М-GIS Platform (ГИС-платформа),
19.10.2011 «М2М телематика» расширяет сферу применения М2М-услуг

«М2М телематика», следуя новейшим трендам развития мирового навигационного рынка, разработала

27.09.2011 «М2М телематика» открыла новый сервисный центр в Калуге

«Проксим» прошли интенсивное техническое обучение и получили соответствующие сертификаты компании «М2М телематика». Теперь в рамках сервисного центра возможно производить тестирование, техниче
21.09.2011 «М2М телематика» открыла новые региональные диспетчерские центры в Нижнем Новгороде и Волгограде

ограммы М2М-BusinessSolution состоялось открытие региональных диспетчерских центров (РДЦ) компании «М2М телематика» в Нижнем Новгороде (на базе «Сантел навигация – НН») и Волгограде (компания «
20.09.2011 Клиенты «М2М телематики» смогут застраховать риски в рамках внедрения систем мониторинга

роходившей с 6 по 9 сентября в Подмосковье, подписано соглашение о сотрудничестве между компаниями «М2М телематика» и «Росгосстрах». Теперь транспортным компаниям – клиентам группы компаний «


Публикаций - 232, упоминаний - 447

М2М телематика и организации, системы, технологии, персоны:

НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 132 38
АФК Система ПАО 1774 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11007 18
РНТ - Русские Навигационные Технологии 130 17
ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация 23 15
Ситроникс - Sitronics 1203 13
МегаФон 7946 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8459 8
Вискорт 7 7
Qualcomm Technologies 1759 7
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 6
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 153 6
АвтоТрекер 99 5
Транснавигация НПП 6 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1374 5
РТИ 143 5
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 130 4
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 150 4
Google LLC 11438 4
Ростелеком 10798 4
М2М электроника 3 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 636 3
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 300 3
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 31 3
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 23 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 409 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 498 3
ZTE Corporation 737 3
Apple Inc 11703 3
Huawei 3718 3
Samsung Electronics 10008 3
Омникомм - Omnicomm 164 3
Yandex - Яндекс 6566 3
Цифра ГК 2290 3
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 125 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1160 3
Техноком 12 3
NVision Group - Энвижн Груп 676 3
Qualcomm Atheros 58 2
АльфаВладТелематика 2 2
Связной ГК 1360 57
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 42 22
Роскосмос РКС - Российские космические системы 138 15
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 167 10
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 109 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 409 6
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 254 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 312 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1053 4
Транснефть 285 4
Газпром добыча Астрахань 13 4
Газпром ПАО 1257 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6810 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 819 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1478 3
Роснефть НК - нефтяная компания 505 3
РЖД - Российские железные дороги 1804 3
Газпром трансгаз 140 3
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 3
КП НПО - Космического приборостроения 3 2
Новотранс 6 2
Цезарь Сателлит 39 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 261 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
РВК - Российская венчурная компания 545 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 135 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2641 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 454 2
КамАЗ Лизинг - КамАЗ Лизинговая компания 7 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 288 2
МКБ - Московский кредитный банк 541 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 107 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 63 2
Татэнерго 43 2
ССК - Сибирская Сервисная Компания 21 2
Проимпэкс Астана 1 1
ОРГХИМ ТД - Биохимический холдинг - ORGKHIM Biochemical Holding 1 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
ОБСК - Оренбургская Буровая Сервисная Компания 2 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1805 23
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 602 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3173 20
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1306 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5498 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4738 8
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 225 7
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3137 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2857 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 741 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2604 5
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 95 5
Мосгортранс ГУП 107 5
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 147 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 196 4
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 30 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1275 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2254 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10647 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2346 4
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 71 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4184 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 355 3
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 80 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1315 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 86 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 278 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 378 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 183 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 80 2
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 50 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2832 2
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 39 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 873 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 264 2
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 2
Совет при президенте Российской Федерации 196 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 632 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 36
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6188 10
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 5
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 7 2
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 5 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1003 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 449 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
АТТ Россия - Ассоциация Транспортной Телематики 1 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 6 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 872 174
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2750 113
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли - Умная дорога 1168 72
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59780 53
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6764 52
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1383 51
СКИМ - системы контроля и мониторинга 1975 47
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 964 23
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга транспортных средств - Smart Telematics Platform 356 23
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8021 23
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11089 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9178 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28430 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16067 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10970 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26958 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22925 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27908 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23473 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4412 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13570 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11638 10
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1585 10
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3223 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9134 9
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 274 8
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2205 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20420 8
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2686 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7390 8
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12059 6
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1373 6
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 630 6
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