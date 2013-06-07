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М2М телематика М2М-CyberFleet

СОБЫТИЯ

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07.06.2013 «М2М телематика» оснастит навигационным оборудованием транспорт ФТС России 1
30.01.2013 Технологии ГЛОНАСС позволяют своевременно предупреждать чрезвычайные ситуации в Волгоградской области 1
21.09.2012 На «Волжском трубном заводе» создается комплексная навигационно-информационная система 1
14.07.2011 «М2М телематика» открыла региональный диспетчерский центр в Чите 1
20.06.2011 «АстраханьПассажирТранс» внедряет ГЛОНАСС на пассажирском транспорте 1
07.04.2011 «М2М телематика» внедрила ГЛОНАСС-решения за Полярным кругом 1
11.03.2011 В «Газпром добыча Астрахань» внедрена система мониторинга транспорта на базе ГЛОНАСС 1
15.12.2010 «М2М телематика» открыла Региональный диспетчерский центр в Томске 1
19.08.2010 «М2М телематика» внедрила диспетчерскую автоматизированную систему мониторинга и управления такси в IBF-Motors 1
16.07.2010 «М2М телематика» открыла в Махачкале региональный диспетчерский центр 1
25.03.2010 «М2М телематика» обеспечила региональные выборы решениями на базе ГЛОНАСС и GPS 1
23.03.2010 «М2М телематика» продемонстрировала ГЛОНАСС/GPS-технологии для ЖКХ 1
13.01.2010 Море оказалось по колено пароходу с Глонасс 1
15.12.2009 Весь пассажирский транспорт Барнаула переведут на Глонасс-мониторинг 1
21.07.2008 Машины скорой помощи в Балашихе оснастят системами мониторинга от «М2М телематики» 1
14.07.2008 «М2М телематика» поставит радиопередающую аппаратуру Департаменту городского хозяйства Тюмени 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

М2М телематика и организации, системы, технологии, персоны:

М2М телематика - НИС М2М 236 16
Вискорт 7 2
Объединенные координаты Урал 5 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 1
ГЛОНАСС АО 278 1
Транснавигация НПП 7 1
М2М-Забайкалье 1 1
Унисервис 6 1
ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация 25 1
Связной ГК 1401 3
Газпром ПАО 1493 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
АПТ - АстраханьПассажирТранс 6 1
Газпром добыча Астрахань 15 1
ЧЭМК - Челябинский электрометаллургический комбинат 4 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
СРП - Северное речное пароходство 2 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 1
Мосгортранс ГУП 139 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Волго-Балт Администрация ФБУ - Волго-Балт - Волго-Балтийский водный путь 12 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Администрация Барнаула 16 1
Администрация Тюмени 16 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 13
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 10
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 9
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 5
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