Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
ЯНАО
Ноябрьск
Публикаций - 66, упоминаний - 78
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 1
|Третьяк Константин 34 12
|Оболтин Александр 12 3
|Андреев Артем 7 2
|Албычев Кирилл 7 2
|Учамприн Андрей 5 1
|Овсянников Максим 2 1
|Щербаков Антон 7 1
|Гордиенко Евгения 1 1
|Кузьмичева Анастасия 4 1
|Емельянов Святослав 5 1
|Иванов Евгений 34 1
|Смятских Алексей 47 1
|Белинский Антон 5 1
|Колпаков Антон 46 1
|Кагарманова Мария 1 1
|Романов Алексей 34 1
|Ситников Алексей 4 1
|Александров Сергей 7 1
|Кореш Виктор 76 1
|Аникин Леонид 45 1
|Лагода Георгий 53 1
|Беров Иван 40 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|Гребенщиков Дмитрий 22 1
|Гвоздева Наталья 13 1
|Иванченко Марина 2 1
|Касаткин Алексей 9 1
|Бутенко Юрий 64 1
|Попов Алексей 324 1
|Горбунов Алексей 17 1
|Усманов Артур 24 1
|Бутурлин Иван 17 1
|Слизень Виталий 183 1
|Рыбаков Сергей 27 1
|Локоть Андрей 8 1
|Кожев Александр 1 1
|Рустамов Рустам 169 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|Cisco Expo 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858288, в очереди разбора - 761467.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858288, в очереди разбора - 761467.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru