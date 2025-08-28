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Россия УФО ЯНАО Ноябрьск

Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск

Юрий Ванчугин "Ноябрьск строится" (1989) Юрий Ванчугин "Ноябрьск строится" (1989)
Юрий Ванчугин "Ноябрьск строится" (1989)

СОБЫТИЯ


28.08.2025 К юбилею Ноябрьска МТС улучшила связь в новом спортивном комплексе «Факел»

мые объекты в городах Ямала, создавая максимально комфортные условия для жителей и гостей округа. В Ноябрьске мы обеспечили связью «Факел» к его торжественному открытию и Дню города, чтобы люди
14.03.2025 МТС усилила связь на территории проведения Дня оленевода в Ноябрьске

а территории проведения главного национального праздника на Крайнем Севере – Дня оленевода «Авка» в Ноябрьске. Установленное оборудование позволит гостям и участникам оставаться на связи и с ко
18.06.2024 Ноябрьск вошел в топ российских городов по спросу на новый iPad

раза в штуках и в шесть раз в деньгах по сравнению с продажами предыдущих моделей за тот же период. Ноябрьск вошел в ТОП-3 российских городов по спросу на новые гаджеты. Об этом CNews сообщили

14.02.2024 «МегаФон» создал геопортал Ноябрьска

нимать управленческие решения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Промышленная зона в Ноябрьске составляет практически половину (44,3%) от всей территории города - 17,2 кв.км. В н
11.09.2023 Торговля на высоком уровне: «Ростелеком» установил видеонаблюдение на новой ярмарочной площади в Ноябрьске

выполнены в рамках сотрудничества с «Центром развития предпринимательства ''Бизнесинергия'' города Ноябрьск». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Виктория Мякишева, директор МБ
23.05.2023 «Ростелеком» подключил беспроводной интернет в поликлинике удаленного района Ноябрьска

«Ростелеком» организовал зоны беспроводного доступа в интернет для медицинского учреждения Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа. Две точки Wi-Fi появились в новом отделении городской центральной больницы, расположенной в удаленном микрорайоне Вынгапуровский. Об этом CNews соо
25.08.2016 «Ростелеком» приступил к развитию системы оповещения населения в Ноябрьске

центром управления системой в Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования города Ноябрьск. В рамках актуального контракта «Ростелеком» выполнит проектно-изыскательские работы
16.09.2014 Учителям Ноябрьска рекомендовано срочно регистрироваться в ЕСИА, чтобы выполнить указ Путина

Начальник департамента образования Администрации города Ноябрьск Надежда Гудкова направила в адрес руководителей подведомственных образовательных учр
18.11.2008 «Газпром добыча Ноябрьск» ведет учет в системе Microsoft Dynamics AX

Специалисты аудиторско-консалтинговой компании ФБК успешно завершили внедрение автоматизированной системы налогового учета в компании «Газпром добыча Ноябрьск». В рамках проекта был выполнен полный комплекс работ - от оптимизации методологии налогового учета по налогу на прибыль до внедрения автоматизированной системы на базе Microsoft Dynam
07.04.2008 «Мотив» приобрел оператора «ТУС-инвест»

Телекоммуникационная компания «Мотив» и «Инвестиционное территориальное управление связи» заключили сделку, результатом которой стало вхождение оператора местной связи города Ноябрьска «ТУС-инвест» в состав группы «Мотив». «ТУС - инвест» занимает более 3,5% рынка местной связи Ноябрьска (ЯНАО). Оператор связи владеет лицензиями на оказание услуг местной телеф
02.12.2004 "Электронная Россия": "Уралсвязьинформ" ввел в строй основную часть ВОЛС в Ноябрьске

Как сообщил пресс-центр ФЦП "Электронная Россия", ноябрьский территориальный узел связи "Уралсвязьинформ" ввел в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) основную часть высокоскоростной сети передачи данных, в рамках реализации Федеральной целевой программы "Электронная Россия". Как сообщил пресс

Публикаций - 123, упоминаний - 155

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 29
МегаФон 10742 13
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 7
Cisco Systems 5372 5
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Ред Софт - Red Soft 1236 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Открытые технологии 732 2
М2М телематика - НИС М2М 236 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 2
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 2
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 2
РадиоТел - RadioTel 19 2
Samsung Electronics 11065 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
SAP SE 5601 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Microsoft Corporation 25775 2
Apple Inc 13156 2
9594 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 2
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 2
Philips 2099 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 2
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 2
Google LLC 12690 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
Evola - Эвола 34 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
TeXet 56 1
Газпром ПАО 1493 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Газпром нефть 725 4
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 3
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 3
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 3
Газпром трансгаз 157 2
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 2
Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз - ГПН ННГ 3 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Газпром добыча Ноябрьск - Ноябрьскгаздобыча 7 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
UMS holding - Akkermann - Akkermann Cement - Аккерманн Цемент - Южно-уральская горно-перерабатывающая компания, ЮУГПК - Ахангаранцемент 11 2
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Газпром бурение 62 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Finnair - Авиакомпания 34 1
Газпром добыча Астрахань 15 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
Роснефть - РН-Пурнефтегаз 15 1
Газпромнефть Ноябрьскнефтегазгеофизика 6 1
Мосгортранс - Южные ворота - Международный автовокзал в Москве 7 1
Газпромнефть Снабжение 19 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 1
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 20 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Газпром добыча Оренбург - Оренбурггазпром - Оренбургский гелиевый завод 11 1
Лукойл Югнефтепродукт 1 1
Ямалавтодор ГУП ЯНАО 2 1
Сибирское здоровье - медицинский центр 2 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 2
Администрация города Сургут 9 2
Администрация города Нефтеюганск 3 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
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Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 28 1
Администрация Ненецкого автономного округа - Губернатор Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 14 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 32 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 29
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 22
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 19
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
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IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 15
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 4
Ростелеком - Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 7 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 3
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 2
МТС 3G-сеть 121 2
Apple iPad Pro 320 2
МТС ВОЛС 19 2
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 35 2
Haulmont - Тезис СЭД 99 2
МегаФон Экология 10 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Apple iPad 4012 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
НКТ - Р7-Офис 543 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 265 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 2
ЭЛАР ЭларСкан 190 2
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 42 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 38 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 28 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 11 1
AMT Group - AMT IP Forum 14 1
Архивный фонд РФ 115 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 1
SBI Bank Свой круг 31 1
Третьяк Константин 34 12
Щелгачев Дмитрий 35 10
Дроздов Владимир 37 6
Исхизова Александра 100 4
Оболтин Александр 12 3
Андреев Артем 11 3
Симайченков Сергей 9 3
Новиков Сергей 47 2
Губанов Андрей 117 2
Албычев Кирилл 9 2
Белимов Александр 14 2
Колпаков Антон 57 2
Романов Алексей 51 2
Найденков Сергей 14 2
Оболтин Константин 7 2
Рыбаков Сергей 30 1
Локоть Андрей 8 1
Кожев Александр 1 1
Смятских Алексей 48 1
Попов Алексей 339 1
Хоробрых Андрей 12 1
Овсянников Максим 5 1
Щербаков Антон 11 1
Гордиенко Евгения 1 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Климов Иван 30 1
Кузьмичева Анастасия 5 1
Козлова Ирина 29 1
Захарова Мария 11 1
Емельянов Святослав 6 1
Иванов Евгений 46 1
Учамприн Андрей 7 1
Белинский Антон 5 1
Кагарманова Мария 1 1
Ситников Алексей 8 1
Александров Сергей 17 1
Демченко Олег 29 1
Кореш Виктор 83 1
Минибаев Линар 1 1
Сенюк Надежда 33 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 89
Россия - РФ - Российская федерация 166168 51
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 170 49
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 169 45
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 28
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 23
Россия - УФО - ЯНАО - Лабытнанги 45 22
Россия - УФО - ЯНАО - Муравленковский район - Муравленко 30 22
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 22
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 65 21
Россия - УФО - ЯНАО - Губкинский 47 21
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 21
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