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Россия
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Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск


08.12.2020 «Ростелеком» установит более пятисот камер видеонаблюдения в городах арктического региона 3
29.06.2020 «Ростелеком» организовал Wi-Fi-доступ в медицинских учреждениях Ямала 1
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 3
15.04.2019 «Ростелеком» повысил скорость интернета на Ямале в 350 раз 1
10.04.2019 «Яндекс» научил «Алису» угадывать города по фотографии 1
28.01.2019 МФЦ «Мои документы» повысил качество обслуживания граждан с помощью комплекса «Аура» 1
18.01.2019 «Почта банк» оснастил все флагманские клиентские центры оборудованием для сбора биометрии 1
21.11.2017 «Газпром нефть» впервые доставила груз на месторождение беспилотником 2
14.09.2017 Сервис пассажирских перевозок inDriver начал использовать карты 2ГИС 1
21.04.2017 На базе Ямальского МФЦ создан центр телефонной обработки вызовов 1
02.02.2017 «Ростелеком» подвел итоги оптического строительства на Ямале в 2016 году 1
25.01.2017 «Ростелеком» на Ямале обновил условия участия в проекте «Забота» 1
13.12.2016 «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» завершили телеком-проект для сети многофункциональных центров ЯНАО 1
14.10.2016 «Ростелеком» подключил к скоростному интернету коттеджный поселок в ЯМАО 1
14.09.2016 МТС запустил сеть LTE-Advanced в крупнейших городах ЯНАО 1
05.09.2016 «Ростелеком» проведет видеотрансляцию повторной сдачи ЕГЭ В ЯНАО 1
25.08.2016 «Ростелеком» приступил к развитию системы оповещения населения в Ноябрьске 3
24.06.2016 «Газпром» закупает компьютерный «зоопарк» почти на полмиллиарда 1
07.06.2016 МТС и Правительство ЯНАО подписали соглашение по развитию телекоммуникационной инфраструктуры 1
26.05.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах УрФО 1
14.04.2016 «Ростелеком» подвел итоги эксплуатации Северного оптического потока 2
29.03.2016 Протяженность ВОЛС МТС на Урале превысила 14 тыс. км 1
25.03.2016 Самая северная на Урале система оповещения презентована в Салехарде 1
10.03.2016 «Ростелеком» откроет доступ к быстрому интернету еще для 10 тыс. домохозяйств Ямала 1
11.02.2016 «МегаФон» обеспечит Западно-Сибирский банк Сбербанка защищённой VPN-сетью 1
01.02.2016 «Ростелеком»: в 2015 г. потребление интернет-трафика на Ямале выросло на 27% 1
14.12.2015 Антон Белинский: Теперь мы видим, как работает реклама, за которую мы платим 1
24.09.2015 «Ростелеком» подготовил оборудование связи к осенней волне ЕГЭ на Ямале 1
02.09.2015 «Оптикой» «Ростелекома» охвачено 125 тыс. домохозяйств Ямала 1
27.05.2015 МТС инвестировала около 500 млн руб. в развитие сети на Ямале 1
23.04.2015 МТС запустила 4G на Полярном круге 1
17.02.2015 МТС «настроила» оптику в городах Урала 1
29.01.2015 МТС обновила сеть на материке и полуостровах ЯНАО 1
10.12.2014 4G-интернет от «МегаФона» доступен 7 млн уральцев 1
17.11.2014 Запсибкомбанк приступил к выпуску и обслуживанию УЭК 1
06.11.2014 «Мотив» завершил тестирование сети 4G 1
15.04.2014 «Ростелеком» завершил строительство северного оптического потока 1
13.01.2014 2ГИС расширил территорию присутствия более чем на 50 городов за год 2
20.12.2013 «МегаФон» запускает 4G в Нижневартовске и Нефтеюганске 1
08.11.2013 Сеть 4G от «МегаФона» запущена еще в 3 регионах 1

Публикаций - 66, упоминаний - 78

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 6
Cisco Systems 2436 5
Мотив - Екатеринбург-2000 112 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 938 3
NEC 564 3
Открытые технологии 278 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 2
М2М телематика 165 2
Yandex - Яндекс 4236 2
Qtech - Кьютэк 96 1
AMT Group - АМТ-Груп 196 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 371 1
Eaton 57 1
inDriver 10 1
Глобус-телеком 156 1
D-Link 218 1
Aquarius - Аквариус 243 1
Juniper Networks 187 1
Orange S.A. 527 1
Netgear 195 1
Google LLC 8263 1
Akamai Technologies 56 1
Синтерра - Synterra 695 1
Офис-док - Office Doc 55 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
МегаФон Уральский филиал 27 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 1
АвтоТрекер 95 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 280 1
Комстар Регионы 89 1
Компьютер НПО 67 1
Lenovo Group 1762 1
SAP SE 3467 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
VK - Mail.ru Group 2626 1
Diasoft - Диасофт 390 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 169 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 4
Газпром ПАО 582 2
Газпром нефть 384 2
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 2
Почта Банк 290 1
Avito - Авито 171 1
Техносила 187 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Газпром трансгаз Екатеринбург 5 1
Газпром добыча Астрахань 5 1
МФЦ Мои документы ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 4 3
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 742 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 2
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 665 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2063 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 63 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
Федеральное казначейство России 793 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 490 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1288 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1097 1
Правительство РФ 2279 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 10
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1178 4
3G - Стандарт мобильной связи 4037 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 481 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1634 3
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 194 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 618 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 495 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 793 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1350 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 454 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 641 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 650 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 212 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 309 1
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 66 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 36 1
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 15 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 57 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 810 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 105 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 976 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 270 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 532 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 346 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1215 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 1
Безопасный город 355 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 270 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1146 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1408 3
Ростелеком Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 4 3
Google Android 10774 2
Apple iOS 5751 2
МТС 3G-сеть 87 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 509 2
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 63 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 858 1
Shturmann Navigation 44 1
Почта Банк Онлайн 18 1
Глобус-телеком СКИТ 40 1
Oracle Primavera 29 1
Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express 7 1
Microsoft SharePoint 2007 64 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России 3 1
AMT IP Forum 8 1
Транспорт 72 1 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 7 1
IBM Storwize 16 1
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 606 1
Ростелеком Ключ - комплекс цифровых услуг 8 1
Linux OS 4745 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 153 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Ред ОС 239 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 226 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Яндекс.Карты и Транспорт 296 1
Red Hat RPM - Package Manager 64 1
VMware vSphere 281 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 185 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 116 1
Microsoft Windows 10 7519 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Facebook Instagram - Инстаграм 570 1
Третьяк Константин 34 12
Оболтин Александр 12 3
Андреев Артем 7 2
Албычев Кирилл 7 2
Учамприн Андрей 5 1
Овсянников Максим 2 1
Щербаков Антон 7 1
Гордиенко Евгения 1 1
Кузьмичева Анастасия 4 1
Емельянов Святослав 5 1
Иванов Евгений 34 1
Смятских Алексей 47 1
Белинский Антон 5 1
Колпаков Антон 46 1
Кагарманова Мария 1 1
Романов Алексей 34 1
Ситников Алексей 4 1
Александров Сергей 7 1
Кореш Виктор 76 1
Аникин Леонид 45 1
Лагода Георгий 53 1
Беров Иван 40 1
Хайруллин Айрат 39 1
Гребенщиков Дмитрий 22 1
Гвоздева Наталья 13 1
Иванченко Марина 2 1
Касаткин Алексей 9 1
Бутенко Юрий 64 1
Попов Алексей 324 1
Горбунов Алексей 17 1
Усманов Артур 24 1
Бутурлин Иван 17 1
Слизень Виталий 183 1
Рыбаков Сергей 27 1
Локоть Андрей 8 1
Кожев Александр 1 1
Рустамов Рустам 169 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 459 43
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Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 87 30
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 210 16
Россия - УФО - Екатеринбург 2301 16
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 678 16
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 119 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1297 13
Россия - Тарко-Сале 20 13
Россия - Лабытнанги 22 12
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 548 11
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 723 6
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Россия - УФО - Курганская область - Курган 166 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 869 6
Россия - СФО - Новосибирск 2230 4
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 73 4
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 49 4
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Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 345 3
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 2
Россия - УФО - Челябинская область 707 2
Россия - СФО - Кемеровская область 533 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17042 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4339 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 268 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 871 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 476 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1334 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 344 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 148 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 129 1
Прайм - Агентство экономической информации 616 1
Стрим-ТВ - телекомпания 100 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Яндекс Лаборатория машинного интеллекта 1 1
Cisco Expo 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858288, в очереди разбора - 761467.
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