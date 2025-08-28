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Россия УФО ЯНАО Ноябрьск
СОБЫТИЯ
|28.08.2025
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К юбилею Ноябрьска МТС улучшила связь в новом спортивном комплексе «Факел»
мые объекты в городах Ямала, создавая максимально комфортные условия для жителей и гостей округа. В Ноябрьске мы обеспечили связью «Факел» к его торжественному открытию и Дню города, чтобы люди
|14.03.2025
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МТС усилила связь на территории проведения Дня оленевода в Ноябрьске
а территории проведения главного национального праздника на Крайнем Севере – Дня оленевода «Авка» в Ноябрьске. Установленное оборудование позволит гостям и участникам оставаться на связи и с ко
|18.06.2024
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Ноябрьск вошел в топ российских городов по спросу на новый iPad
раза в штуках и в шесть раз в деньгах по сравнению с продажами предыдущих моделей за тот же период. Ноябрьск вошел в ТОП-3 российских городов по спросу на новые гаджеты. Об этом CNews сообщили
|14.02.2024
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«МегаФон» создал геопортал Ноябрьска
нимать управленческие решения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Промышленная зона в Ноябрьске составляет практически половину (44,3%) от всей территории города - 17,2 кв.км. В н
|11.09.2023
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Торговля на высоком уровне: «Ростелеком» установил видеонаблюдение на новой ярмарочной площади в Ноябрьске
выполнены в рамках сотрудничества с «Центром развития предпринимательства ''Бизнесинергия'' города Ноябрьск». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Виктория Мякишева, директор МБ
|23.05.2023
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«Ростелеком» подключил беспроводной интернет в поликлинике удаленного района Ноябрьска
«Ростелеком» организовал зоны беспроводного доступа в интернет для медицинского учреждения Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа. Две точки Wi-Fi появились в новом отделении городской центральной больницы, расположенной в удаленном микрорайоне Вынгапуровский. Об этом CNews соо
|25.08.2016
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«Ростелеком» приступил к развитию системы оповещения населения в Ноябрьске
центром управления системой в Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования города Ноябрьск. В рамках актуального контракта «Ростелеком» выполнит проектно-изыскательские работы
|16.09.2014
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Учителям Ноябрьска рекомендовано срочно регистрироваться в ЕСИА, чтобы выполнить указ Путина
Начальник департамента образования Администрации города Ноябрьск Надежда Гудкова направила в адрес руководителей подведомственных образовательных учр
|18.11.2008
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«Газпром добыча Ноябрьск» ведет учет в системе Microsoft Dynamics AX
Специалисты аудиторско-консалтинговой компании ФБК успешно завершили внедрение автоматизированной системы налогового учета в компании «Газпром добыча Ноябрьск». В рамках проекта был выполнен полный комплекс работ - от оптимизации методологии налогового учета по налогу на прибыль до внедрения автоматизированной системы на базе Microsoft Dynam
|07.04.2008
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«Мотив» приобрел оператора «ТУС-инвест»
Телекоммуникационная компания «Мотив» и «Инвестиционное территориальное управление связи» заключили сделку, результатом которой стало вхождение оператора местной связи города Ноябрьска «ТУС-инвест» в состав группы «Мотив». «ТУС - инвест» занимает более 3,5% рынка местной связи Ноябрьска (ЯНАО). Оператор связи владеет лицензиями на оказание услуг местной телеф
|02.12.2004
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"Электронная Россия": "Уралсвязьинформ" ввел в строй основную часть ВОЛС в Ноябрьске
Как сообщил пресс-центр ФЦП "Электронная Россия", ноябрьский территориальный узел связи "Уралсвязьинформ" ввел в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) основную часть высокоскоростной сети передачи данных, в рамках реализации Федеральной целевой программы "Электронная Россия". Как сообщил пресс
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Третьяк Константин 34 12
|Щелгачев Дмитрий 35 10
|Дроздов Владимир 37 6
|Исхизова Александра 100 4
|Оболтин Александр 12 3
|Андреев Артем 11 3
|Симайченков Сергей 9 3
|Новиков Сергей 47 2
|Губанов Андрей 117 2
|Албычев Кирилл 9 2
|Белимов Александр 14 2
|Колпаков Антон 57 2
|Романов Алексей 51 2
|Найденков Сергей 14 2
|Оболтин Константин 7 2
|Рыбаков Сергей 30 1
|Локоть Андрей 8 1
|Кожев Александр 1 1
|Смятских Алексей 48 1
|Попов Алексей 339 1
|Хоробрых Андрей 12 1
|Овсянников Максим 5 1
|Щербаков Антон 11 1
|Гордиенко Евгения 1 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Климов Иван 30 1
|Кузьмичева Анастасия 5 1
|Козлова Ирина 29 1
|Захарова Мария 11 1
|Емельянов Святослав 6 1
|Иванов Евгений 46 1
|Учамприн Андрей 7 1
|Белинский Антон 5 1
|Кагарманова Мария 1 1
|Ситников Алексей 8 1
|Александров Сергей 17 1
|Демченко Олег 29 1
|Кореш Виктор 83 1
|Минибаев Линар 1 1
|Сенюк Надежда 33 1
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