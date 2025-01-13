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Дроздов Владимир



13.01.2025 МТС улучшила LTE-покрытие в самом молодом городе на Ямале 1
12.12.2024 МТС установила самую северную станцию сотовой связи на Полярном Урале 1
21.11.2024 МТС оживила героев сказок коренных народов Севера 1
13.11.2024 МТС улучшила LTE-покрытие в городе Тарко-Сале на Ямале 1
05.11.2024 Аналитика МТС: спрос крупных компаний Ямала на облачные сервисы вырос в 1,6 раз 1
01.11.2024 Более 40 новых автобусов на Ямале оборудовали системой видеоаналитики пассажиропотока МТС 1
24.09.2024 МТС: Новый Уренгой стал лидером среди российских городов по росту бизнес-туристов 1
11.09.2024 Жители национальной деревни Усть-Войкары на Крайнем Севере смогут подключиться к МТС 1
26.08.2024 МТС оцифровала старейшее национальное село Нори на Ямале 1
22.08.2024 МТС: цифровые технологии помогают исследовать мерзлотные грунты на Крайнем Севере 1
13.08.2024 МТС запустила цифровой гид по арктическому краю с полярными ночами и северным сиянием 1
24.06.2024 В заполярном городе Лабытнанги технологии МТС помогут выявлять безбилетников в общественном транспорте  1
03.06.2024 Вахтовики на Самбургском месторождении получили цифровой апгрейд от МТС 1
24.05.2024 Владимир Дроздов назначен директором филиала МТС на Ямале    1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Дроздов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 14
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1454 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 298 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
Бронирование - Booking 576 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 284 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 130 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 294 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1120 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Аксессуары 3881 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 1
Граник Михаил 8 1
Стихин Александр 2 1
Филипенкова Ольга 1 1
Тусида Светлана 1 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 14
Россия - Крайний Север 265 11
Россия - РФ - Российская федерация 144195 5
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 150 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 2
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 153 2
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - СФО - Кемеровская область 897 1
Россия - Заполярье 112 1
Россия - УФО - ЯНАО - Лабытнанги 37 1
Россия - УФО - ЯНАО - Уренгойское НГКМ - Уренгойское газовое (нефтегазоконденсатное) месторождение 19 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 750 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 97 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 110 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 56 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район - Ямбург 17 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 324 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Россия - УФО - ЯНАО - Шурышкарский район 11 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Геология - Ледник - Glacier 212 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 503 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 11 1
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