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МТС запустила цифровой гид по арктическому краю с полярными ночами и северным сиянием

МТС при поддержке Центра по развитию туризма на Полярном Урале запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Ямало-Ненецкого автономного округа. Помощник для путешественников разработан сервисом бронирования отелей «МТС Travel» и подскажет, что обязательно стоит посмотреть, где остановиться и какие местные блюда попробовать. Ссылка на цифровой гид будет приходить туристам, приезжающим любым видом транспорта, в приветственном SMS от «МТС Travel».

Онлайн-путеводитель предложит гостям столицы Ямала отправиться на прогулку по Обдорскому острогу — историко-архитектурному комплексу, который находится на месте крепости XVI века. Именно здесь берёт своё начало современный Салехард. Кроме того, путешественники смогут увидеть стелу «66-я параллель», которая указывает на то, что город расположен на линии Полярного круга. Гид расскажет о самом крупном в мире естественном холодильнике с ледяными пещерами, который был вырублен в вечной мерзлоте. Также можно узнать об уникальном природном парке «Ингилор», где находятся Нефритовая долина, питомник овцебыков и высокогорный ледник Романтиков — самые популярные туристические маршруты.

Путеводитель подскажет, в какой гостинице остановиться и как лучше спланировать свой отдых. Например, отправиться в этнотур и познакомиться с бытом коренных народов Севера. Туристы узнают, как выделывать шкуры для чума и национальной одежды северян — малицы и ягушки, заарканить ездового оленя и управлять оленьей упряжкой, научатся разводить и поддерживать огонь. Семьи с детьми имеют возможность познакомиться с культурой и традициями Ямало-Ненецкого автономного округа, посетив Ноябрьск. Здесь они могут отправиться в природно-этнографический комплекс «Нум». В нём можно увидеть гостевые чумы и чумы для приготовления еды на гриле, а также сфотографироваться с известной достопримечательностью — памятником «Комару — хранителю Сибири».

Помимо природных, культурных и исторических достопримечательностей путеводитель обращает особое внимание на гастрономические особенности региона. Местная кухня — одна из визитных карточек округа, без неё впечатления от поездки в регион будут неполными. Онлайн-гид предлагает путешественникам попробовать строганину, традиционный ненецкий суп «Я», блюда из оленины и северные дикорастущие ягоды — бруснику, голубику и морошку.

«Ямал обладает высоким туристическим потенциалом, привлекая гостей из других регионов не только работой, но и северным колоритом. В текущем сезоне мы ожидаем увеличение турпотока до 250 тысяч, для этого активно развиваем культуру гостеприимства, чтобы создать максимально комфортные условия для гостей округа. Мы очень рады, что в развитии туристической привлекательности нашего региона активно участвует бизнес. Такие цифровые продукты как гиды позволяют быстро сориентироваться тем, кто к нам приехал впервые, а помимо рабочих поездок составить индивидуальную программу посещения достопримечательностей и получить яркие впечатления о регионе», — сказала управляющий директор АНО «Центр развития туризма на Полярном Урале» Ольга Филипенкова.

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«Виртуальный гид станет удобным цифровым помощником, который предложит гостям не только популярные локации, но и посоветует, какие аксессуары и одежду взять с собой на Крайний Север. К примеру, на удаленных экомаршрутах предусмотреть небольшой колокольчик, который отпугнет медведя при возможной с ним встрече. Советы будут полезны всем - как деловым туристам, приехавшим по работе на один-два дня, так и семейным путешественникам. А для того, чтобы пользователи могли в привычном режиме выходить в сеть с телефона и делиться впечатлениями, мы регулярно улучшаем качество связи в туристических местах, городах и отдаленных поселках округа, о которых рассказано в путеводителе», — отметил директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

Воспользоваться гидом «МТС Travel» могут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Ямала, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре региона.

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