Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Россия Крайний Север

Россия - Крайний Север

Правда ли, что жители Севера (и русские, и коренные народы) стареют быстрее? Почему?
Да, современные исследования подтверждают, что постоянное проживание на Крайнем Севере действительно связано с ускоренным старением организма. Например, в Якутии выяснилось, что местные жители биологически старше своих сверстников из центральных регионов России примерно на 3–4 года. Причина в экстремальном холоде: для выживания организм северных народов вынужден работать в авральном режиме, ускоряя обмен веществ и клеточные циклы, чтобы вырабатывать больше энергии и тепла.

Влияют ли на старение раса, национальность?
С точки зрения биологии человек любой расы стареет по одному и тому же механизму – у всех с возрастом накапливаются повреждения в клетках, сокращаются запасы регенерации, меняется гормональный фон. Национальность сама по себе не предопределяет скорость старения. Гораздо больший вклад вносят образ жизни, питание, окружающая среда и генетические особенности конкретного человека.

Какой климат более комфортен для проживания в пожилом возрасте?
Оптимальный климат для человека – это умеренно теплый, без резких экстремумов температуры и резких смен погоды. С возрастом способности организма к терморегуляции снижаются. Наиболее комфортным для пожилых считается климат без резких перепадов: +20…+25 °C в теплый сезон и +5…+15 °C зимой. Главная опасность для пожилого человека – это сильная жара.

 

СОБЫТИЯ


12.03.2026 Цифровые технологии МТС помогают бороться со стихийными свалками в Губкинском на Крайнем Севере

Уренгое предотвращали проникновение сторонних лиц в промышленные коммуникации. Эти ИТ-решения помогают автоматизировать целые отрасли, повышать безопасность жителей округа, улучшать качество жизни на Крайнем Севере, — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.
16.10.2025 МТС обеспечила бесшовное покрытие трассы Надым-Салехард на Крайнем Севере

вающей Ямал со столицей округа. По ней проезжают водители легковых и грузовых автомобилей, а в зимнее время работает снегоуборочная техника. Цифровая инфраструктура вдоль дороги учитывает особенности Крайнего Севера, в том числе высокую влажность, экстремально низкую температуру до -55, отсутствие населенных пунктов вдоль трассы и внешнего энергоснабжения, что делает связь особенно значимой
15.08.2025 Сотрудники музеев Русского Севера смогут пройти бесплатный онлайн-курс по цифровым компетенциям

Программа «Музеи Русского Севера» Фонда «Доброта Севера» при поддержке компании «Северсталь» и «Северсталь-инфоком» запускает отбор на бесплатный онлайн-курс «Цифровая сталь» для сотрудников государственных и м
16.07.2025 Умная система МТС поможет предотвращать лесные пожары на Крайнем Севере

имуществу ямальцев. Наши умные камеры уже хорошо зарекомендовали себя в других регионах, например, Красноярском крае, Чувашии, Краснодаре, Твери, помогая следить за пожарной безопасностью. Уверен, на Крайнем Севере МТС также внесет свой вклад в борьбу за сохранение лесов», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов. «Каждое лето лесные пожары становятся настоя
15.07.2025 В России создана группировка БПЛА для работы на Крайнем Севере без стабильной связи

на рынке в июле 2025 г. Она сочетает высокую мобильность, автономность в полевых условиях, возможность оперативного создания временной сети связи и адаптацию к суровым климатическим условиям Сибири и Крайнего Севера. Такие технологии востребованы, например, для работы экстренных служб в Арктике. Unsplash - Nejc Soklic В России инженеры создали группировку дронов для работы в условиях отсутс
26.06.2025 МТС оцифровала коммуникации на строительстве объектов в условиях Крайнего Севера

МТС сообщает о подключении платформы «МТС Линк» для деловых коммуникаций иркутской компании, строящей промышленные объекты в разных регионах России, в том числе на Крайнем Севере. Использование актуальных технологических решений в работе позволит компании улучшить управление производственными процессами, а также оптимизировать временные и финансовые затра
05.06.2025 Цифровая трансформация российских музеев получит новый импульс благодаря сотрудничеству АО «Северсталь-инфоком», «Мобиус Технологии» и БФ «Доброта Севера»

АО «Северсталь-инфоком», «Мобиус Технологии» и благотворительный фонд «Доброта Севера» заключили соглашение по развитию проекта цифровизации российских музеев. В рамках программы «Музеи Русского Севера» фонда «Доброта Севера» планируется создать условия, способствующие цифровой трансформации музеев в 12 регионах нашей страны. Благотворительная программа «Музеи Русского Севе
11.09.2024 Жители национальной деревни Усть-Войкары на Крайнем Севере смогут подключиться к МТС

иваем сеть, поскольку связь – это, прежде всего, безопасность и оперативное решение жизненно важных вопросов жителей округа. Мы продолжим и дальше расширять покрытие LTE в малых населенных пунктах на Крайнем Севере, чтобы жители могли пользоваться теми же удобствами и комфортом, что и жители городов», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов. Ранее в рамках

22.08.2024 МТС: цифровые технологии помогают исследовать мерзлотные грунты на Крайнем Севере

МТС сообщает о внедрении умных устройств для мониторинга вечной мерзлоты на территории Крайнего Севера. Более 100 интеллектуальных приборов помогают исследовать происходящие изменения грунтов в тундре и под объектами капитального строительства, тем самым предупреждать аварийные с
16.11.2023 «Ростелеком» в Югре обеспечивает безопасность нефтяников в условиях Крайнего Севера

оборудовал камерами нефтегазовые месторождения для Ханты-Мансийского филиала компании «РН-бурение» (ПАО «НК «Роснефть»). Мобильная система видеонаблюдения, адаптированная к суровым погодным условиям Крайнего Севера, перемещается вместе с техникой туда, где идут работы повышенной опасности. Сейчас платформы развернуты на кустовых площадках Ем-Еговского, Каменного и Кондинского месторождений
22.09.2023 «Мегафон» защитит жителей Крайнего Севера от неожиданных встреч с бурыми медведями

«Мегафон» внедряет систему видеомониторинга, которая отслеживает перемещение диких животных вблизи поселений Крайнего Севера. Видеосигнал с пограничных с лесом территорий в режиме онлайн обрабатывается нейросетью, которая автоматически оповещает экологов и экстренные службы, если хищники выходят за пр
31.08.2023 МТС обеспечила фиксированным интернетом месторождения на Крайнем севере

23 г. компания обеспечила услугами фиксированной связи четыре крупных предприятия на месторождениях Крайнего севера в Красноярском крае. Об этом CNews сообщили представители МТС. В Красноярском
16.01.2023 МТС и «РЖД логистика» обеспечили удаленный контроль за железнодорожными перевозками на Крайнем Севере

оты с подобными задачами позволяет разворачивать решения качественно и в кратчайшие сроки. При внедрении решений используем технологичное оборудование, которое учитывает суровые климатические условия Крайнего Севера. Например, установленная система видеонаблюдения под Новым Уренгоем обеспечивает бесперебойную работу камер даже в самое холодное время года, выдерживая температуру до -50 граду
20.10.2022 Жители Крайнего Севера могут возместить проезд на отдых через «Госуслуги»

Пенсионеры Крайнего Севера теперь могут возместить стоимость проезда на отдых по России, подав заявление на «Госуслугах». Новый сервис запущен Минцифры России совместно с ПФР. Компенсировать проезд можно,
07.06.2022 Власти потратят 63 миллиарда на спутниковый интернет для Крайнего Севера

и четыре спутника для высокоэллиптической орбиты. Проектом занимается государственное предприятие «Космическая связь» (ГПКС). На развитие спутниковой группировки, обеспечивающей доступ в интернет на Крайнем Севере и удаленных территориях Россия потратит 63,5 млрд рублей Планируется, что к 2024 г. вся территория Арктической зоны и Дальнего Востока будет покрыта спутниковой связью, а к 2030

23.05.2022 Системный интегратор «Акцент» запустил МЦОД GreenMDC на Крайнем Севере

. Ключевое преимущество компании – комплексное ведение и сопровождение проектов любой сложности от проектирования до пуско-наладки. Проектированием, анализом и разработкой решений модульного ЦОДа для Крайнего Севера занимались ведущие специалисты под личным руководством генерального директора компании. Слаженная работа всех сотрудников компании, задействованных в проекте, позволила успешно

20.08.2021 Россияне создали уникальную технологию, чтобы провести интернет на Крайний Север

овать радиосигнал на сотни километров. Она обеспечит жителей удаленных регионов страны, в том числе Крайнего Севера, широкополосным доступом в интернет. Тропосферная станция устанавливается на

06.03.2020 Решения Cisco интегрированы в ИТ-платформу для Крайнего Севера

дочерняя компания «Зарубежнефти», использовала продукты Cisco для создания ИТ-платформы в условиях Крайнего Севера. В рамках проекта для нового вахтового жилого комплекса были спроектированы и
05.09.2019 Разработка «Росэлектроники» позволит оперативно развернуть системы сотовой связи на Крайнем Севере

систем связи в условиях сильных ветровых нагрузок. Изделия позволяют быстро развернуть системы наблюдения, освещения, передачи видеосигналов, оповещения, а также сотовой связи, в том числе в условиях Крайнего Севера. Электромеханические телескопические мачты производятся Долгопрудненским конструкторским бюро автоматики (ДКБА, входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»). Используемые

30.05.2016 Русское Географическое Общество оценило работу Omnicomm Online на Крайнем севере

нспорта Omnicomm Online за 68 дней исследователи преодолели 6577 километров пути по льдам и торосам Крайнего севера. Двигались участники со средней скоростью 15,1 км/ч, на ровных участках их ма
16.03.2015 Надежность оборудования Omnicomm проверят в экспедиции на крайний север

аве с руководителем экспедиционного центра «Арктика» Русского Географического Общества Владимиром Чуковым. Чуть более чем за 1,5 месяца участникам экспедиции предстоит пройти более 5 тыс. км по льдам крайнего севера. За это время члены экспедиции должны провести ряд исследований для выявления новых и изучения известных материальных объектов, связанных с историей открытия и освоения российск

Публикаций - 350, упоминаний - 369

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 91
МегаФон 10742 39
Ростелеком 10948 27
МТС - Иртея 146 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 12
9594 10
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 9
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Microsoft Corporation 25775 5
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
Омникомм - Omnicomm 172 4
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Huawei 4676 4
Крок - Croc 1964 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 3
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 3
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 3
Datark - Датарк 41 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
Цифровые Привычки 69 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 3
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 106 3
Беспилотные авиационные системы 93 3
Cisco Systems 5372 3
ИКС 538 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 2
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 68 2
Почта России ПАО 2370 9
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Газпром ПАО 1493 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
Lockheed Martin 777 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Boeing 1031 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 3
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 46 3
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 3
МТС Трэвел - MTS Travel 292 3
ЭльгаУголь УК - Эльга УК 7 3
Доброта Севера - Благотворительный фонд 3 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Газпром нефть 725 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 3
Торий НПП 47 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
Газпром трансгаз 157 2
Ямал СПГ 11 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 2
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 2
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 2
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 2
КазМунайГаз АНПЗ - Атыраусский НПЗ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод 7 2
Русская платина - Амур Артель старателей - Черногорская ГРК - Черногорская горнорудная компания 9 2
USM Holdings - Удоканская медь ГМК - Байкальская горная компания 16 2
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 2
Алроса АК - Алмазы Анабара 7 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 46
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 29 4
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 3
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 3
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 2
Администрация Ненецкого автономного округа - Губернатор Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 14 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 2
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
WiMAX Forum 69 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 95
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 81
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 78
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 77
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 68
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 58
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 55
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 50
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 46
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 44
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 42
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 41
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 41
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 40
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 29
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 28
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 28
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 27
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 25
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 24
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 24
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 23
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 22
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 21
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 21
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 20
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 20
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 19
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 18
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 18
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 708 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 17
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 30
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 22
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 5
1С:ERP Управление предприятием 841 5
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 4
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 76 4
FreePik 1841 4
Доброта Севера - Музеи Русского Севера 4 4
Linux OS 11533 4
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 4
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 3
Омникомм - Omnicomm Online 58 3
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 3
CS Development LLC - Looky 17 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 3
Google Android 15243 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 3
Swiss-AS AMOS 39 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 2
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 2
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 2
Дроздов Владимир 37 22
Егошин Сергей 117 12
Путин Владимир 3454 11
Белов Виктор 60 8
Никифоров Николай 1138 8
Найденков Сергей 14 7
Шадаев Максут 1210 5
Медведев Дмитрий 1665 4
Шалманов Сергей 202 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Евраев Михаил 266 3
Страшнов Дмитрий 111 3
Киселев Александр 115 3
Николаев Айсен 57 3
Григоренко Дмитрий 249 3
Емельянов Станислав 67 3
Челышев Илья 45 3
Оловянников Дмитрий 78 3
Базыль Артем 12 3
Тополева-Солдунова Елена 3 3
Рейман Леонид 1065 3
Щеголев Игорь 699 3
Евтушенко Олег 145 3
Волин Алексей 122 2
Дунаев Сергей 63 2
Борисов Юрий 122 2
Макаров Валентин 251 2
Аитов Тимур 197 2
Талдыкина Наталья 54 2
Иванов Сергей 405 2
Козырев Алексей 328 2
Шамолин Михаил 124 2
Логинов Александр 54 2
Лукошков Дмитрий 61 2
Лаконцев Дмитрий 26 2
Румянцев Александр 18 2
Селиванов Максим 28 2
Фальков Валерий 24 2
Экшенгер Наталья 81 2
Сысоева Евгения 129 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 220
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 67
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 64
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 56
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 44
Земля - планета Солнечной системы 10865 38
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 37
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 35
Европа 24964 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 29
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 29
Северный полярный круг - Полярные регионы - Приполярье 141 22
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 19
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 19
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 17
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 17
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 291 16
Россия - Заполярье 140 16
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 16
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 169 15
Беларусь - Белоруссия 6289 15
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 15
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 170 13
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 13
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 13
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 106 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 12
Россия - УФО - Тюменская область 1365 12
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 12
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 11
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 11
Россия - ДФО - Магаданская область 533 10
Армения - Республика 2449 10
Канада 5081 10
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 260 10
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 97
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 88
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 66
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 44
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 37
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 32
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 26
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 24
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 23
Энергетика - Energy - Energetically 5855 23
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 23
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 23
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 21
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 20
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 19
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 18
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 16
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 103 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 16
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 15
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 14
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 14
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 13
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 13
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 13
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 12
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 12
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 12
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 10
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 10
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Ведомости 1466 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
Sky TV 4 2
РБК ТВ - телеканал 83 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
N+1 - Издание 188 2
AP - Associated Press 2007 1
Известия ИД 770 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Российская газета 290 1
Госрасходы - портал 70 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Washington Profile 142 1
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 1
Сердитый Гражданин 10 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
WikiLeaks 120 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
РИА Новости 1033 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Gartner - Гартнер 3658 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
MForum Analytics 20 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Research and Markets 26 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 2
НГАСУ - Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет - Сибстрин - Сибирский строительный институт 9 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
ВИ (ИТ) ВА МТО - Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва 4 1
КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 11 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
FMI - Finnish Meteorological Institute - Финский метеорологический институт 4 1
Universal University 6 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 1
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 10 1
Illinois Tech - Illinois Institute of Technology - Иллинойсский технологический институт 11 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 22 1
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 22 1
IARC - International Arctic Research Center - МАИР - Международный арктический исследовательский центр 1 1
MSU - Montana State University - Университет Монтаны 6 1
ТГУ - Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта (ИИ и Big Data) 12 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
CeBIT 614 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Час кода - международное движение 11 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Битва роботов 14 1
Российская креативная неделя 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще