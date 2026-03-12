Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия Крайний Север
Правда ли, что жители Севера (и русские, и коренные народы) стареют быстрее? Почему?
Да, современные исследования подтверждают, что постоянное проживание на Крайнем Севере действительно связано с ускоренным старением организма. Например, в Якутии выяснилось, что местные жители биологически старше своих сверстников из центральных регионов России примерно на 3–4 года. Причина в экстремальном холоде: для выживания организм северных народов вынужден работать в авральном режиме, ускоряя обмен веществ и клеточные циклы, чтобы вырабатывать больше энергии и тепла.
Влияют ли на старение раса, национальность?
С точки зрения биологии человек любой расы стареет по одному и тому же механизму – у всех с возрастом накапливаются повреждения в клетках, сокращаются запасы регенерации, меняется гормональный фон. Национальность сама по себе не предопределяет скорость старения. Гораздо больший вклад вносят образ жизни, питание, окружающая среда и генетические особенности конкретного человека.
Какой климат более комфортен для проживания в пожилом возрасте?
Оптимальный климат для человека – это умеренно теплый, без резких экстремумов температуры и резких смен погоды. С возрастом способности организма к терморегуляции снижаются. Наиболее комфортным для пожилых считается климат без резких перепадов: +20…+25 °C в теплый сезон и +5…+15 °C зимой. Главная опасность для пожилого человека – это сильная жара.
СОБЫТИЯ
|12.03.2026
|
Цифровые технологии МТС помогают бороться со стихийными свалками в Губкинском на Крайнем Севере
Уренгое предотвращали проникновение сторонних лиц в промышленные коммуникации. Эти ИТ-решения помогают автоматизировать целые отрасли, повышать безопасность жителей округа, улучшать качество жизни на Крайнем Севере, — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.
|16.10.2025
|
МТС обеспечила бесшовное покрытие трассы Надым-Салехард на Крайнем Севере
вающей Ямал со столицей округа. По ней проезжают водители легковых и грузовых автомобилей, а в зимнее время работает снегоуборочная техника. Цифровая инфраструктура вдоль дороги учитывает особенности Крайнего Севера, в том числе высокую влажность, экстремально низкую температуру до -55, отсутствие населенных пунктов вдоль трассы и внешнего энергоснабжения, что делает связь особенно значимой
|15.08.2025
|
Сотрудники музеев Русского Севера смогут пройти бесплатный онлайн-курс по цифровым компетенциям
Программа «Музеи Русского Севера» Фонда «Доброта Севера» при поддержке компании «Северсталь» и «Северсталь-инфоком» запускает отбор на бесплатный онлайн-курс «Цифровая сталь» для сотрудников государственных и м
|16.07.2025
|
Умная система МТС поможет предотвращать лесные пожары на Крайнем Севере
имуществу ямальцев. Наши умные камеры уже хорошо зарекомендовали себя в других регионах, например, Красноярском крае, Чувашии, Краснодаре, Твери, помогая следить за пожарной безопасностью. Уверен, на Крайнем Севере МТС также внесет свой вклад в борьбу за сохранение лесов», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов. «Каждое лето лесные пожары становятся настоя
|15.07.2025
|
В России создана группировка БПЛА для работы на Крайнем Севере без стабильной связи
на рынке в июле 2025 г. Она сочетает высокую мобильность, автономность в полевых условиях, возможность оперативного создания временной сети связи и адаптацию к суровым климатическим условиям Сибири и Крайнего Севера. Такие технологии востребованы, например, для работы экстренных служб в Арктике. Unsplash - Nejc Soklic В России инженеры создали группировку дронов для работы в условиях отсутс
|26.06.2025
|
МТС оцифровала коммуникации на строительстве объектов в условиях Крайнего Севера
МТС сообщает о подключении платформы «МТС Линк» для деловых коммуникаций иркутской компании, строящей промышленные объекты в разных регионах России, в том числе на Крайнем Севере. Использование актуальных технологических решений в работе позволит компании улучшить управление производственными процессами, а также оптимизировать временные и финансовые затра
|05.06.2025
|
Цифровая трансформация российских музеев получит новый импульс благодаря сотрудничеству АО «Северсталь-инфоком», «Мобиус Технологии» и БФ «Доброта Севера»
АО «Северсталь-инфоком», «Мобиус Технологии» и благотворительный фонд «Доброта Севера» заключили соглашение по развитию проекта цифровизации российских музеев. В рамках программы «Музеи Русского Севера» фонда «Доброта Севера» планируется создать условия, способствующие цифровой трансформации музеев в 12 регионах нашей страны. Благотворительная программа «Музеи Русского Севе
|11.09.2024
|
Жители национальной деревни Усть-Войкары на Крайнем Севере смогут подключиться к МТС
иваем сеть, поскольку связь – это, прежде всего, безопасность и оперативное решение жизненно важных вопросов жителей округа. Мы продолжим и дальше расширять покрытие LTE в малых населенных пунктах на Крайнем Севере, чтобы жители могли пользоваться теми же удобствами и комфортом, что и жители городов», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов. Ранее в рамках
|22.08.2024
|
МТС: цифровые технологии помогают исследовать мерзлотные грунты на Крайнем Севере
МТС сообщает о внедрении умных устройств для мониторинга вечной мерзлоты на территории Крайнего Севера. Более 100 интеллектуальных приборов помогают исследовать происходящие изменения грунтов в тундре и под объектами капитального строительства, тем самым предупреждать аварийные с
|16.11.2023
|
«Ростелеком» в Югре обеспечивает безопасность нефтяников в условиях Крайнего Севера
оборудовал камерами нефтегазовые месторождения для Ханты-Мансийского филиала компании «РН-бурение» (ПАО «НК «Роснефть»). Мобильная система видеонаблюдения, адаптированная к суровым погодным условиям Крайнего Севера, перемещается вместе с техникой туда, где идут работы повышенной опасности. Сейчас платформы развернуты на кустовых площадках Ем-Еговского, Каменного и Кондинского месторождений
|22.09.2023
|
«Мегафон» защитит жителей Крайнего Севера от неожиданных встреч с бурыми медведями
«Мегафон» внедряет систему видеомониторинга, которая отслеживает перемещение диких животных вблизи поселений Крайнего Севера. Видеосигнал с пограничных с лесом территорий в режиме онлайн обрабатывается нейросетью, которая автоматически оповещает экологов и экстренные службы, если хищники выходят за пр
|31.08.2023
|
МТС обеспечила фиксированным интернетом месторождения на Крайнем севере
23 г. компания обеспечила услугами фиксированной связи четыре крупных предприятия на месторождениях Крайнего севера в Красноярском крае. Об этом CNews сообщили представители МТС. В Красноярском
|16.01.2023
|
МТС и «РЖД логистика» обеспечили удаленный контроль за железнодорожными перевозками на Крайнем Севере
оты с подобными задачами позволяет разворачивать решения качественно и в кратчайшие сроки. При внедрении решений используем технологичное оборудование, которое учитывает суровые климатические условия Крайнего Севера. Например, установленная система видеонаблюдения под Новым Уренгоем обеспечивает бесперебойную работу камер даже в самое холодное время года, выдерживая температуру до -50 граду
|20.10.2022
|
Жители Крайнего Севера могут возместить проезд на отдых через «Госуслуги»
Пенсионеры Крайнего Севера теперь могут возместить стоимость проезда на отдых по России, подав заявление на «Госуслугах». Новый сервис запущен Минцифры России совместно с ПФР. Компенсировать проезд можно,
|07.06.2022
|
Власти потратят 63 миллиарда на спутниковый интернет для Крайнего Севера
и четыре спутника для высокоэллиптической орбиты. Проектом занимается государственное предприятие «Космическая связь» (ГПКС). На развитие спутниковой группировки, обеспечивающей доступ в интернет на Крайнем Севере и удаленных территориях Россия потратит 63,5 млрд рублей Планируется, что к 2024 г. вся территория Арктической зоны и Дальнего Востока будет покрыта спутниковой связью, а к 2030
|23.05.2022
|
Системный интегратор «Акцент» запустил МЦОД GreenMDC на Крайнем Севере
. Ключевое преимущество компании – комплексное ведение и сопровождение проектов любой сложности от проектирования до пуско-наладки. Проектированием, анализом и разработкой решений модульного ЦОДа для Крайнего Севера занимались ведущие специалисты под личным руководством генерального директора компании. Слаженная работа всех сотрудников компании, задействованных в проекте, позволила успешно
|20.08.2021
|
Россияне создали уникальную технологию, чтобы провести интернет на Крайний Север
овать радиосигнал на сотни километров. Она обеспечит жителей удаленных регионов страны, в том числе Крайнего Севера, широкополосным доступом в интернет. Тропосферная станция устанавливается на
|06.03.2020
|
Решения Cisco интегрированы в ИТ-платформу для Крайнего Севера
дочерняя компания «Зарубежнефти», использовала продукты Cisco для создания ИТ-платформы в условиях Крайнего Севера. В рамках проекта для нового вахтового жилого комплекса были спроектированы и
|05.09.2019
|
Разработка «Росэлектроники» позволит оперативно развернуть системы сотовой связи на Крайнем Севере
систем связи в условиях сильных ветровых нагрузок. Изделия позволяют быстро развернуть системы наблюдения, освещения, передачи видеосигналов, оповещения, а также сотовой связи, в том числе в условиях Крайнего Севера. Электромеханические телескопические мачты производятся Долгопрудненским конструкторским бюро автоматики (ДКБА, входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»). Используемые
|30.05.2016
|
Русское Географическое Общество оценило работу Omnicomm Online на Крайнем севере
нспорта Omnicomm Online за 68 дней исследователи преодолели 6577 километров пути по льдам и торосам Крайнего севера. Двигались участники со средней скоростью 15,1 км/ч, на ровных участках их ма
|16.03.2015
|
Надежность оборудования Omnicomm проверят в экспедиции на крайний север
аве с руководителем экспедиционного центра «Арктика» Русского Географического Общества Владимиром Чуковым. Чуть более чем за 1,5 месяца участникам экспедиции предстоит пройти более 5 тыс. км по льдам крайнего севера. За это время члены экспедиции должны провести ряд исследований для выявления новых и изучения известных материальных объектов, связанных с историей открытия и освоения российск
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Дроздов Владимир 37 22
|Егошин Сергей 117 12
|Путин Владимир 3454 11
|Белов Виктор 60 8
|Никифоров Николай 1138 8
|Найденков Сергей 14 7
|Шадаев Максут 1210 5
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Шалманов Сергей 202 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
|Евраев Михаил 266 3
|Страшнов Дмитрий 111 3
|Киселев Александр 115 3
|Николаев Айсен 57 3
|Григоренко Дмитрий 249 3
|Емельянов Станислав 67 3
|Челышев Илья 45 3
|Оловянников Дмитрий 78 3
|Базыль Артем 12 3
|Тополева-Солдунова Елена 3 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Евтушенко Олег 145 3
|Волин Алексей 122 2
|Дунаев Сергей 63 2
|Борисов Юрий 122 2
|Макаров Валентин 251 2
|Аитов Тимур 197 2
|Талдыкина Наталья 54 2
|Иванов Сергей 405 2
|Козырев Алексей 328 2
|Шамолин Михаил 124 2
|Логинов Александр 54 2
|Лукошков Дмитрий 61 2
|Лаконцев Дмитрий 26 2
|Румянцев Александр 18 2
|Селиванов Максим 28 2
|Фальков Валерий 24 2
|Экшенгер Наталья 81 2
|Сысоева Евгения 129 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.