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Россия
Крайний Север


20.08.2021 Россияне создали уникальную технологию, чтобы провести интернет на Крайний Север 3
14.07.2021 Tele2 и правительство Мурманской области ускорят цифровизацию региона 1
06.07.2021 Orange Business Services оснастила флот судоходной компании «Эко шиппинг» безлимитным спутниковым интернетом 3
30.06.2021 Бывшего куратора медиа и Рунета бросили на спутниковую связь 1
03.06.2021 МТС и «Морсвязьспутник» договорились о сотрудничестве для использования возможностей подводной трансарктической ВОЛС 2
28.05.2021 «Росэлектроника» создаст новый мобильный комплекс для посадки самолетов 1
03.03.2021 РТКОММ предоставил МТС спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке 1
16.12.2020 В России началась первая цифровая перепись населения. Как «Ростелеком» потратит на нее 9 миллиардов 1
15.12.2020 Дети из удаленных районов Забайкалья смогут написать электронное письмо Деду Морозу благодаря спутниковому интернету Sensat 1
11.12.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом поселок автодорожных строителей в Заполярье 3
02.12.2020 «Ростелеком» проложил ВОЛС в Оленёкском районе Якутии 1
02.10.2020 X-Com построила систему видеонаблюдения в компании «Ямалдорстрой» 1
02.04.2020 На призовой фонд Криптонит Startup Challenge претендуют более 500 стартапов 1
23.03.2020 «Аэропорт Салехард» перешел на ведение учета в «1С:ERP» 1
06.03.2020 Решения Cisco интегрированы в ИТ-платформу для Крайнего Севера 3
20.02.2020 Росатом предложил арктическим территориям свои решения по «Умному городу» 1
17.12.2019 Все подразделения Schneider Group в России перешли на ЭДО 1
25.11.2019 В России может появиться сеть связи на дронах и дирижаблях за 326 миллиардов 2
31.10.2019 Ростех разработал гражданскую цифровую станцию тропосферной связи 1
25.10.2019 МТС удвоила скорость мобильного интернета для жителей Чукотки 1
27.09.2019 В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
05.09.2019 Разработка «Росэлектроники» позволит оперативно развернуть системы сотовой связи на Крайнем Севере 1
22.07.2019 «Росэлектроника» разработала мобильную абонентскую станцию спутниковой связи 2
28.06.2019 «Росэлектроника» представила систему радиосвязи во время радиоэлектронного подавления 1
03.06.2019 Как освободить в России частоты для 5G. Сколько миллиардов это будет стоить. Расчеты 1
29.05.2019 Forbes проведет встречу с молодыми инженерами 1
11.04.2019 Власти потратят 4,7 миллиарда, чтобы провести нормальный интернет в последний регион, где его нет 1
10.04.2019 Ростех разработал технологию построения сетей связи для экстремальных условий 2
11.03.2019 Билайн обеспечил Ямал связью с помощью военной техники 3
07.03.2019 Вышел в свет мощнейший российский нейропроцессор — конкурент Nvidia 1
18.12.2018 Ростех создаст навигационную систему для российских водных путей 1
24.09.2018 ISBC создала российскую UHF RFID-метку с дальностью 42 метра 1
24.07.2018 «Техносерв» спроектирует реконструкцию систем водоотведения и водоснабжения г. Нерюнгри 1
03.04.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2018 г. 1
01.03.2018 Путин задумал сделать Россию всемирным ЦОДом 1
11.10.2017 «Колымаэнерго» перешло на электронный архив «Этлас» 1
15.05.2017 «Ростелеком» устранил аварию в Югре на магистрали «Северный оптический поток» 1
25.11.2016 Генпрокуратура требует начать уголовное дело против чиновников Минкомсвязи и главы «Почты России» из-за астрономической премии 1
21.11.2016 МТС обеспечила связью нефтяные месторождения в Коми и НАО 1
24.10.2016 Рткомм построил спутниковую станцию в Норильске 1

Публикаций - 93, упоминаний - 116

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 14
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 3
3738 2
РТКомм.ру 158 2
Ростех Росэлектроника Импульс НПО 32 1
Microsoft Corporation 11077 1
Астерос - Asteros 531 1
НПП Исток им. Шокина - Научно-производственное предприятие 19 1
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом 27 1
БайтЭрг 24 1
Schneider Group 6 1
Freshtel 49 1
Гэндальф - Gendalf 59 1
Криптонит ГК - Kryptonite 30 1
Nvidia Corp 2019 1
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 8 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
Салют НПП - Научно-производственное предприятие 14 1
Ростех Росэлектроника Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 22 1
VVP Group - Центр дистрибьюции 9 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
С-Телеком 5 1
МегаФон Уральский филиал 27 1
МегаФон Сыктывкарское региональное отделение 1 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Cisco Systems 2040 1
Микрон - Micron 365 1
НТЦ Модуль - Научно-технический центр 23 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
Крок 1219 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
СКБ Контур 416 1
Почта Банк 289 2
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Росморпорт ФГУП 17 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 9 1
Зарубежнефть–добыча Харьяга 1 1
Техносфера Инжиниринг 1 1
Аэропорт Салехард 1 1
Ямал СПГ 5 1
ПК ЗСК - Заполярная строительная компания 1 1
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 1
Новатэк 27 1
Зарубежнефть 27 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Балтика - Пивоваренная компания 111 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
МКС - Международная космическая станция 98 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
Правительство РФ 2203 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Правительство Чукотского автономного округа 9 1
Правительство Калужской области 8 1
Правительство Ставропольского края - Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 4 1
Правительство Челябинской области - Министерство здравоохранения Челябинской области 2 1
Правительство Камчатского края 16 1
Правительство Саратовской области 17 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
Правительство Сахалинской области 19 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
Правительство Ставропольского края 23 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 1
Правительство Самарской области 48 1
Минцифры РФ - Общественный совет 2 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Правительство Москвы 653 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 6
3G - Стандарт мобильной связи 3731 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 2
LSA - Latent semantic analysis - ЛСА - Латентно-семантический анализ 4 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
Lean Smart City - методология «Бережливый умный город» 5 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
MANET - Mobile Ad hoc Network - Беспроводные децентрализованные самоорганизующиеся сети 1 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 1
TravelTech - Новые технологии в туристической отрасли (туризм) 13 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
UltraWAN - МБС СИН - Мультифункциональная беспроводная сеть связи, идентификации и навигации 2 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
ЗССС - Земная станция спутниковой связи 6 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 1
DDR - Double data rate 1068 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Linux OS 4257 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Cisco Firepower NGFW 12 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 1
Nvidia Jetson Xavier NX 8 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Cisco Aironet 13 1
РТКомм.РУ SenSat 13 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Крок - Цифровой рабочий 13 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 43 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 22 1
Cisco WLC - Cisco Wireless LAN Controller 3 1
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города 1 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
ISBC Tags Reflect - UHF RFID-метка 1 1
Росстат ИВС - АС ВПН - Автоматизированная система подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи населения 4 1
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Office 1939 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 1
Cisco HyperFlex Systems - HCI 23 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Apple iPad mini 375 1
Apple iPhone 5 710 1
Nvidia GeForce GTX 2062 1
Никифоров Николай 1126 5
Евтушенко Олег 125 2
Волин Алексей 113 2
Гоков Дмитрий 31 2
Третьяк Константин 34 2
Чугунова Тамара 7 1
Поскакухин Вадим 5 1
Ефанова Людмила 7 1
Данилова Марина 7 1
Коротова Ирина 1 1
Экшенгер Наталья 4 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Невежин Евгений 1 1
Красильников Юрий 1 1
Кулагина Ольга 4 1
Пестерева Ольга 11 1
Брытков Олег 4 1
Горбачевский Никита 3 1
Федотов Станислав 1 1
Зубков Антон 3 1
Муттерперл Михаил 21 1
Шабурин Hиколай 7 1
Жариков Данил 4 1
Емельянов Станислав 62 1
Куропятников Андрей 2 1
Поляков Олег 6 1
Роговой Александр 9 1
Макаров Станислав 111 1
Николаев Вячеслав 56 1
Акимов Максим 167 1
Соколов Алексей 121 1
Носков Константин 201 1
Серебряникова Анна 47 1
Борисов Юрий 91 1
Дворкович Аркадий 169 1
Иванов Александр 71 1
Бородов Герман 8 1
Малков Павел 38 1
Козырев Алексей 270 1
Калугин Сергей 162 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 40
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 5
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 4
Северный полярный круг 25 3
Россия - Заполярье 38 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 3
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 3
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 3
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 3
Арктика 141 3
Россия - Анадырь 44 3
Казахстан - Республика 2629 3
Россия - Республика Саха (Якутия) 499 3
Россия - Сахалинская область 432 3
Россия - Билибино 9 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Россия - Республика Тыва 143 2
Россия - Петропавловск-Камчатский 142 2
Россия - Магаданская область 228 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - Салехард 89 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Россия - Якутск 247 2
Россия - Новосибирская область 815 2
Россия - Магадан 134 2
Россия - Нарьян-Мар 13 2
Москва - Садовое кольцо 57 1
Россия - Новый Уренгой 85 1
Россия - Республика Тыва - Кызыл 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 2
Федеральное законодательство 254 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
Федеральный закон 20.08.1993 N 5663-1 - О космической деятельности 2 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Русский язык 982 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
КПД - Коэффициент полезного действия 64 1
Всероссийская перепись населения 31 1
Региональное законодательство 45 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1988 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
АГУ - Алтайский государственный университет 13 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
CeBIT 85 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
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Ключевых фраз выявлено - 761731, в очереди разбора - 665420.
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Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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