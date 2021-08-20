Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Крайний Север
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 93, упоминаний - 116
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 5
|Евтушенко Олег 125 2
|Волин Алексей 113 2
|Гоков Дмитрий 31 2
|Третьяк Константин 34 2
|Чугунова Тамара 7 1
|Поскакухин Вадим 5 1
|Ефанова Людмила 7 1
|Данилова Марина 7 1
|Коротова Ирина 1 1
|Экшенгер Наталья 4 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Невежин Евгений 1 1
|Красильников Юрий 1 1
|Кулагина Ольга 4 1
|Пестерева Ольга 11 1
|Брытков Олег 4 1
|Горбачевский Никита 3 1
|Федотов Станислав 1 1
|Зубков Антон 3 1
|Муттерперл Михаил 21 1
|Шабурин Hиколай 7 1
|Жариков Данил 4 1
|Емельянов Станислав 62 1
|Куропятников Андрей 2 1
|Поляков Олег 6 1
|Роговой Александр 9 1
|Макаров Станислав 111 1
|Николаев Вячеслав 56 1
|Акимов Максим 167 1
|Соколов Алексей 121 1
|Носков Константин 201 1
|Серебряникова Анна 47 1
|Борисов Юрий 91 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Иванов Александр 71 1
|Бородов Герман 8 1
|Малков Павел 38 1
|Козырев Алексей 270 1
|Калугин Сергей 162 1
|CNews Analytics 1988 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761731, в очереди разбора - 665420.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761731, в очереди разбора - 665420.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru