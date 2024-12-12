Селиванов Максим
Селиванов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузовкин Алексей 155 7
|Бадалов Азер 9 4
|Кутузов Александр 39 3
|Горбатов Игорь 25 3
|Потехин Виктор 4 3
|Мостовой Юрий 5 3
|Воронов Александр 9 2
|Милованцев Дмитрий 110 2
|Предтеченский Петр 18 2
|Леушев Андрей 73 2
|Наумов Сергей 25 2
|Розанов Максим 6 2
|Медведев Андрей 6 2
|Карасев Павел 19 2
|Раевский Роман 15 2
|Громов Владимир 14 2
|Сотниченко Сергей 5 2
|Нечаев Дмитрий 2 1
|Савюк Виктор 40 1
|Басов Алексей 115 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Краснов Михаил 84 1
|Муртазин Эльдар 63 1
|Чеглаков Андрей 57 1
|Ельцин Борис. 88 1
|Солдатов Андрей 26 1
|Бороган Ирина 7 1
|Кулдуев Тимур 1 1
|Кругляков Роман 44 1
|Лавров Сергей 28 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Надененко Константин 4 1
|Старовойтов Александр 13 1
|Кастильо Игорь 24 1
|Белик Дмитрий 15 1
|Краснопольский Андрей 8 1
|Путин Владимир 3171 1
|Зинченко Богдан 4 1
|Зотов Андрей 32 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.