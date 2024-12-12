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Селиванов Максим



12.12.2024 Университет в Тольятти внедрил систему управления доступом на базе RFID-этикеток ГК «Силтэк» 1
09.10.2024 «Вулканы» грязи не боятся: «Силтэк» и «Тэндо Девелопер» провели успешные испытания RFID-меток для автошин 1
28.11.2023 RFID-метки S-Tag 3D Plus помогают с ремонтом вагонов 1
13.10.2023 «Силтэк» запустила в серийное производство миниатюрную корпусную RFID-метку S-Tag 3D Micro 1
28.10.2022 ГК «Силтэк» представила новую вшивную UHF-метку для текстиля 1
10.10.2022 RFID считыватели Chainway используются для учета поголовья оленей на Ямале 1
10.10.2022 Softline Digital и ГК «Силтэк» стали партнерами 1
19.07.2021 Умер основатель могущественной российской ИТ-спецслужбы 1
12.02.2021 «Силтэк» протестировала программу «Силлинк» для учета RFID-меток на детской площадке 1
19.01.2021 «Силтэк» создала комплексное решение для маркировки малых архитектурных форм 1
13.11.2020 «Силтэк» и Neo запустили RFID-систему учета газобаллонного оборудования на заводе «Артон» 1
06.08.2020 ГК «Силтэк» открыла новое RFID-направление 1
06.05.2020 «Силтэк» создал RFID-метку с закладными метизами 1
14.04.2020 Максим Селиванов, «Силтэк» -

Популярность RFID-меток в России продиктована необходимостью тотальной маркировки

 1
27.11.2019 ГК «Силтэк» начала производство многоразовых RFID-меток S-TAG «SCAT» 1
26.05.2016 «BI в России: от простого к сложному». Регистрация на конференцию CNews 1
18.05.2016 CNews приглашает на конференцию «BI в России: от простого к сложному». Регистрация 1
01.04.2015 Создатель Dendy и экс-президент «Акадо» инвестировал в российского «убийцу» Microsoft Office 1
31.01.2014 ИТ-конкурс на 1 млрд: ФАС запретила Казначейству отстранять компанию с минимальной ценой 1
02.07.2012 В состав совета директоров «Армады» вошел топ-менеджер «Лидера» 1
18.10.2011 Зарубежные пользователи BlackBerry получат доступ к Office 365 в январе 2012 г. 1
30.08.2011 Состоялось заседание совета директоров «Армады»: итоги 1
17.08.2011 Состоялось годовое общее собрание акционеров «Армады»: итоги 1
22.09.2008 Милованцев вошел в состав правления «Армады» 1
22.09.2008 Дмитрий Милованцев вошел в правление «Армады» 1
26.06.2008 Совет директоров «Армады» увеличился до 7 человек 1
12.09.2007 «Армада»: первое поглощение после IPO 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Селиванов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Силтэк ГК 21 13
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 7
Армада - Союзинформ 32 7
PM Expert 113 3
Chainway Information Technology 15 3
8213 2
Softline - Polymatica - Полиматика 172 2
Huawei 3933 2
Zebra Technologies 145 2
Luxms 78 2
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер 114 2
ITERBI - Айтерби 11 2
CEO Consulting - СИО Консалтинг 6 2
МойСклад - Логнекс 109 1
Ростелеком 9701 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 1
АФК Система ПАО 1797 1
Сервис Плюс 183 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Microsoft Corporation 24625 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Verysell - Верисел 317 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Nintendo 755 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
SEGA 393 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
АТК Консультационная группа 53 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Seaory Technology 2 1
ОКТРОН - OCTRON 16 1
ИнтерЭВМ - Международный центр по информатике и электронике 7 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - МЭС Юга 41 1
Аэроклуб 21 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
Лидер УК 23 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Метиз завод 25 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Федеральное казначейство России 1772 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 90 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 12 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 52 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 13
Маркировка - Marking 1054 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 6
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 4
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 497 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 965 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 1
Chainway UHF RFID 7 3
Microsoft Office 365 940 2
Google Android 13994 2
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 54 2
Силтэк S-TAG SCAT - Многоразовые RFID-метки 1 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Apple iOS 7809 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Linux OS 9937 1
NeoCRM 1 1
Microsoft Office 3734 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Microsoft Windows 15657 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
Apple iPhone 6 4862 1
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 70 1
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 41 1
Силтэк - Силфлекс - электронная бирка 3 1
Кузовкин Алексей 155 7
Бадалов Азер 9 4
Кутузов Александр 39 3
Горбатов Игорь 25 3
Потехин Виктор 4 3
Мостовой Юрий 5 3
Воронов Александр 9 2
Милованцев Дмитрий 110 2
Предтеченский Петр 18 2
Леушев Андрей 73 2
Наумов Сергей 25 2
Розанов Максим 6 2
Медведев Андрей 6 2
Карасев Павел 19 2
Раевский Роман 15 2
Громов Владимир 14 2
Сотниченко Сергей 5 2
Нечаев Дмитрий 2 1
Савюк Виктор 40 1
Басов Алексей 115 1
Мишустин Михаил 676 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Краснов Михаил 84 1
Муртазин Эльдар 63 1
Чеглаков Андрей 57 1
Ельцин Борис. 88 1
Солдатов Андрей 26 1
Бороган Ирина 7 1
Кулдуев Тимур 1 1
Кругляков Роман 44 1
Лавров Сергей 28 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Надененко Константин 4 1
Старовойтов Александр 13 1
Кастильо Игорь 24 1
Белик Дмитрий 15 1
Краснопольский Андрей 8 1
Путин Владимир 3171 1
Зинченко Богдан 4 1
Зотов Андрей 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Европа 21768 2
Россия - Крайний Север 265 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 324 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Канада 4881 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Америка Латинская 1812 1
Москва - Садовое кольцо 146 1
Япония 13282 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Казахстан - Республика 5526 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 149 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область 18 1
Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 60 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 3
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 3
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 192 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Энергетика - Energy - Energetically 5085 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 512 2
Зоология - наука о животных 2604 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 185 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 1
Forbes - Форбс 817 2
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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