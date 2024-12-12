Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Сулямов Сергей



12.12.2024 Университет в Тольятти внедрил систему управления доступом на базе RFID-этикеток ГК «Силтэк» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Сулямов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Силтэк ГК 21 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1078 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 1
Селиванов Максим 27 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще